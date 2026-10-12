Pourquoi ce livre ne se vendait pas ? Du casse-tête à l'enquête

Une plateforme ne lit pas un livre comme un critique. Elle traite des données : titre, auteur, langue, date, format, prix, disponibilité, territoires, catégories, mots-clés, description, image de couverture, prix littéraires et informations d’accessibilité. Ces éléments circulent notamment grâce à ONIX, standard international d’échange des informations commerciales du livre. Les recommandations du Book Industry Study Group insistent donc sur des données complètes, cohérentes et régulièrement mises à jour.

Le premier indice est l’identité du produit. L’Agence internationale de l’ISBN et l’Afnil rappellent que chaque format électronique publié et disponible séparément — EPUB, PDF ou autre — doit recevoir un ISBN distinct. Réutiliser le numéro du papier ou confondre deux versions empêche de savoir exactement quel produit est vendu, mis à jour ou retiré. La mauvaise hygiène commence souvent par une économie de numéro qui coûte ensuite en traçabilité.

Deuxième indice : la promesse faite au lecteur. Une description efficace ne résume pas seulement l’intrigue ; elle nomme le public, le bénéfice ou la tension du livre avec des termes compréhensibles hors de la maison d’édition. Les catégories Thema ou BISAC et les mots-clés doivent préciser cette promesse, pas la répéter au hasard. Classer un polar historique en « littérature générale » n’est pas faux, mais prive les systèmes de recommandation d’une information beaucoup plus utile.

Troisième indice : la fraîcheur. Une distinction, une adaptation, un changement de couverture ou une baisse temporaire de prix n’ont d’effet que si l’information atteint les détaillants. La fiche envoyée n’est d’ailleurs pas toujours la fiche affichée : les plateformes peuvent appliquer leurs propres règles, fusionner des données ou prendre du retard. Le contrôle doit donc se faire aux deux extrémités, dans la base de l’éditeur puis sur un échantillon de points de vente.

Les métadonnées sont bien corrélées aux ventes, mais la prudence reste de mise. NielsenIQ BookData rappelle en 2024 que ses travaux établissent un lien entre qualité des données et performances commerciales. Une corrélation n’autorise pas à promettre qu’un résumé réécrit provoquera mécaniquement un bond des achats : les éditeurs les mieux organisés peuvent aussi investir davantage dans la couverture, la diffusion et la promotion. En revanche, une donnée absente peut objectivement empêcher une recherche, une classification ou une mise en vente correcte.

L’audit tient en quatre colonnes : ce que l’éditeur a envoyé, ce que le distributeur a reçu, ce que le revendeur affiche et ce que les ventes montrent avant puis après correction. Il faut commencer par les anomalies franches — ISBN, prix, territoires, disponibilité — avant de tester catégories, description et mots-clés. La métadonnée cesse alors d’être une corvée administrative : elle devient une hypothèse que l’on peut vérifier.

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Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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