Allemagne : les Verts veulent des aides durables pour les petits éditeurs

Les récompenses ne suffisent plus : tel est le constat des députés écologistes dans leur motion intitulée Renforcer les librairies et les maisons d’édition en Allemagne, rendue publique le 7 octobre. Le Prix allemand de l’édition et celui des libraires distinguent des entreprises sans compenser, selon les signataires, la hausse des coûts ou l’évolution des habitudes d’achat.

Les Verts demandent donc au gouvernement fédéral de préparer une loi instituant un financement structurel, fondé sur des critères transparents. Pour y prétendre, une maison devrait être indépendante, avoir son siège en Allemagne depuis au moins trois ans et proposer un catalogue à vocation culturelle.

Le plafond de chiffre d’affaires serait fixé à deux millions d’euros en moyenne annuelle. La publication régulière de titres, la prédominance de l’activité éditoriale dans les revenus et le respect des usages professionnels compléteraient ces conditions.

Les aides seraient liées aux programmes de publication, plutôt qu’au financement général des entreprises. Auteurs, traducteurs et équipes éditoriales pourraient en profiter indirectement grâce à de meilleures rémunérations. Ni enveloppe nationale ni montant par bénéficiaire ne figurent toutefois dans la proposition.

À Hambourg, un précédent déjà concret

Une mesure comparable existe déjà à l’échelle régionale. En mai, Hambourg a lancé un programme annuel de 700 000 euros destiné aux catalogues des éditeurs indépendants. Le 5 octobre, la ville-État a annoncé que 23 maisons recevraient entre 10 000 et 25 000 euros chacune. La proposition fédérale reprend cette logique, sans en fixer encore les moyens.

Des prix littéraires et des jurys à protéger

L’autre dossier est plus politique. En mars, trois librairies — Zur schwankenden Weltkugel, à Berlin, The Golden Shop, à Brême, et Rote Straße, à Göttingen — ont été écartées du Prix allemand des libraires malgré leur sélection par le jury. Le délégué fédéral à la Culture, Wolfram Weimer, avait invoqué des éléments liés à la protection de la Constitution. L’affaire, déjà documentée par ActuaLitté, a conduit à une contestation judiciaire.

Les députés veulent mettre fin au recours à la procédure dite « Haber », qui permet de solliciter l’Office fédéral de protection de la Constitution pour vérifier les bénéficiaires potentiels de financements publics. Ils réclament, pour les deux distinctions, des règles transparentes et juridiquement sûres, respectant les recommandations des jurys. Ils invoquent un avis des services scientifiques du Bundestag, daté de juillet, qui, selon eux, pointe des défauts de sécurité juridique et de transparence.

Sebastian Guggolz, président du Börsenverein, l’organisation professionnelle allemande des éditeurs et libraires, salue « un signal encourageant venu du monde politique ». Dans sa réaction publiée par Börsenblatt le 7 octobre, il souligne que le financement structurel des petites maisons indépendantes répond à « une revendication centrale » de la profession. Il souhaite que l’initiative trouve un écho auprès du gouvernement.

L’IA, les loyers et la lecture dans le même texte

La motion exige également davantage de transparence de la part des fournisseurs d’intelligence artificielle sur les œuvres utilisées pour entraîner leurs modèles. Les parlementaires veulent une réserve des droits lisible par machine, des règles de preuve adaptées et des licences rémunérées équitablement. Ils souhaitent aussi soutenir la création de dispositifs, notamment des labels, signalant l’usage de l’IA dans la production et la commercialisation des livres.

Pour les librairies, la réforme passerait notamment par un encadrement des baux commerciaux dans les zones où les loyers sont particulièrement élevés. Sur le terrain de la lecture, les signataires appellent à élaborer rapidement la stratégie nationale annoncée par la ministre fédérale de l’Éducation, Karin Prien, et à étendre le programme d’éveil à la lecture Lesestart 1, 2, 3.

La motion, déposée par le groupe parlementaire des Verts, ne constitue pas une loi. Les aides fédérales qu’elle préconise n’ont donc, à ce stade, ni financement arrêté ni calendrier d’application.

Crédits photo : Flickr (gruenenrw) CC BY 4.0

Par Nicolas Gary

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