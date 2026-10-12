Allemagne : les Verts veulent des aides durables pour les petits éditeurs

En Allemagne, les Verts réclament un soutien public pérenne aux petites maisons d’édition indépendantes. Leur motion, déposée au Bundestag le 6 octobre, vise les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen ne dépasse pas deux millions d’euros. Elle propose aussi de revoir l’attribution de deux prix fédéraux, après une polémique sur l’exclusion de librairies.
Le 12/10/2026 à 13:12 par Nicolas Gary
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12/10/2026 à 13:12
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Les récompenses ne suffisent plus : tel est le constat des députés écologistes dans leur motion intitulée Renforcer les librairies et les maisons d’édition en Allemagne, rendue publique le 7 octobre. Le Prix allemand de l’édition et celui des libraires distinguent des entreprises sans compenser, selon les signataires, la hausse des coûts ou l’évolution des habitudes d’achat.
Les Verts demandent donc au gouvernement fédéral de préparer une loi instituant un financement structurel, fondé sur des critères transparents. Pour y prétendre, une maison devrait être indépendante, avoir son siège en Allemagne depuis au moins trois ans et proposer un catalogue à vocation culturelle.
Le plafond de chiffre d’affaires serait fixé à deux millions d’euros en moyenne annuelle. La publication régulière de titres, la prédominance de l’activité éditoriale dans les revenus et le respect des usages professionnels compléteraient ces conditions.
Les aides seraient liées aux programmes de publication, plutôt qu’au financement général des entreprises. Auteurs, traducteurs et équipes éditoriales pourraient en profiter indirectement grâce à de meilleures rémunérations. Ni enveloppe nationale ni montant par bénéficiaire ne figurent toutefois dans la proposition.
Une mesure comparable existe déjà à l’échelle régionale. En mai, Hambourg a lancé un programme annuel de 700 000 euros destiné aux catalogues des éditeurs indépendants. Le 5 octobre, la ville-État a annoncé que 23 maisons recevraient entre 10 000 et 25 000 euros chacune. La proposition fédérale reprend cette logique, sans en fixer encore les moyens.
L’autre dossier est plus politique. En mars, trois librairies — Zur schwankenden Weltkugel, à Berlin, The Golden Shop, à Brême, et Rote Straße, à Göttingen — ont été écartées du Prix allemand des libraires malgré leur sélection par le jury. Le délégué fédéral à la Culture, Wolfram Weimer, avait invoqué des éléments liés à la protection de la Constitution. L’affaire, déjà documentée par ActuaLitté, a conduit à une contestation judiciaire.
Les députés veulent mettre fin au recours à la procédure dite « Haber », qui permet de solliciter l’Office fédéral de protection de la Constitution pour vérifier les bénéficiaires potentiels de financements publics. Ils réclament, pour les deux distinctions, des règles transparentes et juridiquement sûres, respectant les recommandations des jurys. Ils invoquent un avis des services scientifiques du Bundestag, daté de juillet, qui, selon eux, pointe des défauts de sécurité juridique et de transparence.
Sebastian Guggolz, président du Börsenverein, l’organisation professionnelle allemande des éditeurs et libraires, salue « un signal encourageant venu du monde politique ». Dans sa réaction publiée par Börsenblatt le 7 octobre, il souligne que le financement structurel des petites maisons indépendantes répond à « une revendication centrale » de la profession. Il souhaite que l’initiative trouve un écho auprès du gouvernement.
La motion exige également davantage de transparence de la part des fournisseurs d’intelligence artificielle sur les œuvres utilisées pour entraîner leurs modèles. Les parlementaires veulent une réserve des droits lisible par machine, des règles de preuve adaptées et des licences rémunérées équitablement. Ils souhaitent aussi soutenir la création de dispositifs, notamment des labels, signalant l’usage de l’IA dans la production et la commercialisation des livres.
Pour les librairies, la réforme passerait notamment par un encadrement des baux commerciaux dans les zones où les loyers sont particulièrement élevés. Sur le terrain de la lecture, les signataires appellent à élaborer rapidement la stratégie nationale annoncée par la ministre fédérale de l’Éducation, Karin Prien, et à étendre le programme d’éveil à la lecture Lesestart 1, 2, 3.
La motion, déposée par le groupe parlementaire des Verts, ne constitue pas une loi. Les aides fédérales qu’elle préconise n’ont donc, à ce stade, ni financement arrêté ni calendrier d’application.
Crédits photo : Flickr (gruenenrw) CC BY 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Exclusif - Interdit de vente aux mineurs et de publicité par le ministère de l'Intérieur, le livre négationniste Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte est désormais visé par une procédure contre X pour « contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion ». Une plainte avec constitution de partie civile portée par l'association SOS Racisme.
06/10/2026, 15:08
Plus de trente ans de notes personnelles de Jorge Mario Bergoglio vont rejoindre les librairies. La Libreria Editrice Vaticana annonce pour le 24 novembre 2026 une parution en cinq langues destinée à 94 pays. En France, Albin Michel mettra en vente le 25 novembre Le Journal spirituel du pape François, ouvrage dans lequel le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi et proche collaborateur de François, présente et commente des écrits consignés entre le 20 décembre 1992 et le 18 août 2024.
06/10/2026, 13:34
Nouveau rebondissement dans le redressement judiciaire d’Eilean Books, la société qui porte notamment De Saxus, Sabran et Komikku. Alors que deux candidats restaient en lice, Editis et le japonais Kadokawa, l’audience du 23 septembre n’a finalement pas débouché sur une décision. Selon L’Informé, NJJ Holding, la structure d’investissement de Xavier Niel, a déposé une offre de dernière minute.
06/10/2026, 13:29
La nomination d'Anne Gérard à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est entraine, assez logiquement, son départ de la Drac des Pays de la Loire, qu'elle dirigeait depuis 2024.
06/10/2026, 12:02
Wolfram Weimer, le délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias — sorte d'équivalent du ministre de la Culture —, ne se sort pas d'une fâcheuse polémique. En mars dernier, trois librairies avaient été écartées d'un prix institutionnel, puis qualifiées d'« extrémistes » par Weimer. Après l'intervention de la justice, de nouvelles révélations fragilisent la ligne de défense du responsable politique.
06/10/2026, 11:22
À Maupir, la misère et la maladie nourrissent la peur. Völva, guérisseuse solitaire installée dans les ruines d’un manoir au bord des marais, aide un village... qui la traite de sorcière. Quand les malheurs s’accumulent, les rumeurs deviennent accusations. Fallon, lui, commence à douter de ce qu’on lui a toujours raconté sur elle. Peut-il se rapprocher de Völva sans devenir à son tour un paria ? La Sorcière de Maupir est une romantasy à l’atmosphère sombre et mystérieuse, où magie, secrets et amour naissant invitent à regarder au-delà des apparences. Projet porté par Antoine Grandin.
06/10/2026, 11:14
Placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin, la maison mère du Furet du Nord et de Decitre ouvre une nouvelle étape de sa restructuration. Le groupe Nosoli lance ainsi, avec les administrateurs judiciaires, un appel d’offres pour céder Decitre, Decitre Interactive et la Générale du Livre.
05/10/2026, 14:51
Le réseau culturel français à l’étranger, accompagné par l’Institut français, ouvre 12 appels à candidatures pour des résidences de recherche et de création. Certaines d'entre elles concernent spécifiquement l'écriture ou la traduction littéraire, quand d'autres sont pluridisciplinaires et intègrent donc la littérature...
05/10/2026, 13:54
L’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane est mort le samedi 3 octobre au soir, à Dakar, à l’âge de 98 ans. Auteur d'un des classiques de la littérature africaine de langue française, il laisse seulement deux romans, mais dont l’influence s’est étendue bien au-delà du Sénégal. Ancien ministre et haut fonctionnaire, il avait également occupé plusieurs responsabilités dans son pays et à l’international.
05/10/2026, 12:23
À Hô Chi Minh-Ville, le livre est appelé à devenir bien davantage qu’un produit imprimé. Un plan adopté le 22 septembre 2026 par les autorités municipales entend accélérer la numérisation du secteur, mais aussi pousser les maisons d’édition à penser chaque ouvrage comme le point de départ d’un ensemble de droits et de contenus exploitables sur plusieurs supports. Une orientation détaillée quelques jours plus tard auprès de plusieurs acteurs majeurs du livre vietnamien.
05/10/2026, 11:22
Réponses imparfaites aux défis énergétiques et écologiques, les batteries n'en sont pas moins prometteuses en matière de stockage d'électricité, pour divers usages. La Commission d'enrichissement de la langue française leur consacre une liste complète de vocabulaire et fournit les bons termes pour évoquer un domaine technologique très changeant.
05/10/2026, 11:12
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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