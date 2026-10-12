Face à l'IA, 37 % des traducteurs littéraires interrogés envisageraient de changer de métier

Le Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL) a rendu publics, le 5 octobre 2026, les principaux résultats de son enquête sur l'intelligence artificielle générative. Le constat est préoccupant : plus d'un tiers des répondants ont envisagé d'abandonner leur métier, principalement en raison de l'essor de cette technologie et de la dégradation de leurs perspectives professionnelles.

Une précision importe : il ne s'agit pas de départs effectivement constatés. Selon le compte rendu de l'association tchèque Obec překladatelů, qui avait présenté des résultats préliminaires lors de l'assemblée du CEATL à Oslo, en mai dernier, les 37 % concernent des professionnels ayant envisagé cette reconversion au cours des trois dernières années.

L'étude, conduite auprès de traducteurs littéraires entre le 12 et le 31 janvier 2026, a été élaborée par le groupe de travail du CEATL consacré à l'IA, avec la collaboration de chercheurs de l'Université ouverte de Catalogne et de l'Université de Zagreb. Elle prolonge deux précédentes investigations réalisées en 2023 et 2024, à une époque où les conséquences professionnelles des outils génératifs commençaient seulement à être documentées.

La postédition, un travail moins payé et moins reconnu

À la question des départs envisagés s'ajoutent des difficultés économiques déjà ressenties. Environ 30 % des participants font état d'une réduction du nombre de commandes ou de clients, de perspectives perdues et d'un déplacement vers des prestations moins rémunératrices, qu'ils attribuent à l'intelligence artificielle.

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Ces déclarations ne permettent pas, à elles seules, de mesurer la contraction du marché européen. Elles éclairent néanmoins les transformations que les intéressés disent observer dans leurs relations avec les donneurs d'ordre.

L'une d'elles concerne la postédition, autrement dit la révision d'une traduction produite automatiquement. 32,5 % des répondants ont reçu des propositions de ce type. Parmi eux, 67,3 % déclarent les avoir refusées.

Le CEATL avance plusieurs raisons : les délais accordés seraient généralement plus courts, les tarifs moins avantageux et la contribution des professionnels insuffisamment reconnue, alors même que les exigences de qualité resteraient élevées. À la rémunération s'ajoute donc la question de la nature du travail demandé : non plus élaborer un texte dans une autre langue, mais intervenir sur une production dont les choix initiaux échappent au traducteur.

Le malaise dépasse ces seules propositions commerciales. Plus de 77 % des personnes interrogées expriment une opinion négative sur le développement de l'IA générative dans la traduction et l'édition.

Pour autant, ces résultats ne signifient pas que l'ensemble des professionnels rejettent indistinctement tous les usages informatiques. Le communiqué du CEATL insiste sur les conséquences des dispositifs génératifs pour l'exercice de la profession, sans fournir encore l'intégralité des données permettant d'examiner les pratiques selon les différents outils employés.

La prudence méthodologique reste nécessaire : les 1 785 réponses proviennent d'une participation volontaire, et non d'un échantillon représentatif de tous les traducteurs européens. Près de la moitié des participants indiquent d'ailleurs que la traduction littéraire ne constitue pas leur principale source de revenus. Le CEATL fédère, pour sa part, 38 associations réparties dans 30 pays et représentant environ 12 000 professionnels.

Le droit d'auteur, autre ligne de fracture

L'utilisation des traductions existantes pour entraîner les systèmes génératifs nourrit également de fortes oppositions. 55 % des répondants refusent que leurs textes soient employés à cette fin, quelles que soient les conditions proposées.

Environ un tiers accepterait cependant d'envisager une telle exploitation, à condition qu'elle repose sur un consentement explicite, une rémunération équitable et des modalités précisément définies. Le CEATL mentionne notamment la possibilité de limiter certains usages à des activités non commerciales.

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La distinction est essentielle : la question ne porte plus seulement sur l'introduction d'un logiciel dans le processus éditorial, mais sur la réutilisation d'œuvres protégées et les droits de ceux qui les ont créées.

En France, l'Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) a déjà adapté son contrat-type. Dans sa version actualisée en décembre 2024, elle recommande trois dispositions : exclure le recours à l'IA générative pour établir la traduction, interdire son utilisation dans l'exploitation des droits cédés et formaliser l'opposition à l'emploi des textes pour entraîner des modèles.

Cette dernière clause impose à l'éditeur une obligation de moyens pour faire valoir le refus du traducteur. Le dispositif porte également sur les exploitations dérivées : l'association donne ainsi l'exemple d'une adaptation en livre audio qui ne devrait pas recourir à une voix générée artificiellement.

Les pratiques contractuelles demeurent toutefois inégales. Dans son analyse d'une enquête menée auprès de ses adhérents en mars 2025, l'ATLF observait que 73 % des contrats comportant une clause relative à l'IA interdisaient l'utilisation de logiciels de traduction automatique fondés sur cette technologie. Seuls 26 % prévoyaient une opposition à la fouille de textes et de données.

L'étude française relevait parallèlement une baisse du niveau de vie, la multiplication de tâches annexes peu rémunérées et des difficultés persistantes dans la négociation avec les éditeurs. Les prestations complémentaires, telles que les fiches de lecture, les rencontres publiques ou les ateliers, ne représentaient que 4 % des revenus des répondants. Des fragilités qui dépassent donc la seule question technologique.

En Allemagne, les lecteurs se montrent bien plus favorables

Ces inquiétudes professionnelles contrastent avec la perception du public allemand. Selon un sondage publié le 6 octobre par l'association numérique Bitkom, 79 % des personnes interrogées approuvent l'utilisation de l'IA pour traduire des livres.

L'adhésion diminue sensiblement dès qu'il est question de création littéraire. Seuls 34 % jugent acceptable qu'un écrivain recoure à l'intelligence artificielle pour l'aider à rédiger son ouvrage, et 29 % accepteraient de lire un livre entièrement écrit par une machine.

Les réserves apparaissent aussi sur la transparence : 72 % souhaitent que l'utilisation de l'IA dans les livres soit signalée. Par ailleurs, 65 % redoutent que cette technologie puisse remplacer les auteurs humains.

Réalisée par téléphone auprès de 1 006 personnes âgées de 16 ans et plus, l'enquête allemande est présentée comme représentative de cette population. Elle ne peut donc être directement comparée au questionnaire du CEATL, réservé aux professionnels volontaires.

Elle révèle néanmoins une différence de perception : le recours à des systèmes automatisés pour produire une traduction rencontre, dans le public allemand interrogé, une acceptation nettement supérieure à celle exprimée pour la création intégrale d'un texte littéraire.

Les aides européennes face aux pratiques des éditeurs

La présentation des travaux du CEATL à Francfort, le 7 octobre, intervenait dans un contexte où plusieurs organismes de soutien à la traduction cherchent précisément à renforcer les garanties accordées aux professionnels. Lors d'une rencontre consacrée au réseau européen ENLIT, les participants ont détaillé le fonctionnement des aides publiques destinées à favoriser la circulation internationale des œuvres.

Le réseau réunit 30 membres issus de 25 pays. Il ne distribue pas directement de subventions, mais permet aux institutions qui en accordent de confronter leurs pratiques. En 2025, leurs dispositifs ont soutenu plus de 4 000 livres traduits dans 60 langues, pour une aide moyenne d'environ 2 900 euros par titre.

D'après les chiffres présentés à Francfort, le Centre national du livre (CNL) français affichait le montant total le plus élevé, avec environ 1,75 million d'euros, devant la Tchéquie, à quelque 1,58 million d'euros.

L'effort tchèque s'inscrit notamment dans la préparation de sa présence comme invitée d'honneur de la Foire du livre de Francfort 2026. Martin Krafl, responsable du Centre littéraire tchèque, a indiqué que son pays avait soutenu, cette année, la traduction de 194 ouvrages vers l'allemand, mais également des publications dans d'autres langues.

L'attribution d'une subvention ne suffit cependant pas toujours à garantir que le professionnel soit rémunéré. Martin Krafl a évoqué des éditeurs qui, une fois l'aide obtenue, ne règlent pas leurs traducteurs, en invoquant des problèmes de trésorerie. Les organismes financeurs sont alors contraints de renforcer leurs contrôles.

En Flandre et en Catalogne, les institutions concernées demandent désormais aux éditeurs de fournir une preuve du paiement du traducteur avant le versement des aides.

La France dispose également de mécanismes de vérification. Pour ses subventions à la traduction d'ouvrages français vers les langues étrangères, le CNL exige notamment, après publication, un justificatif du règlement effectué. En l'absence des pièces demandées dans les délais prévus, la subvention n'est pas versée. Le montant de l'aide peut aussi être réajusté lorsque les frais de traduction réellement engagés sont inférieurs d'au moins 10 % à ceux annoncés.

Des clauses pour garantir une traduction humaine

Reste la question de l'intelligence artificielle elle-même. Elise Vanoosthuyse, représentante de Flanders Literature, a expliqué que son organisme réfléchissait à l'introduction d'une clause spécifique dans les conventions de subvention.

Tout en reconnaissant que l'IA pouvait servir d'outil, à la manière d'un dictionnaire, elle a insisté sur ses limites en matière de création : « Pour l'instant, l'IA ne sait pas faire certaines choses, comme restituer l'humour, l'émotion ou trouver la voix juste. »

Du côté de l'Institut Ramon Llull, qui accompagne notamment la traduction d'œuvres catalanes, Izaskun Arretxe a indiqué qu'aucune disposition de ce type n'avait encore été introduite, mais que le futur dispositif devrait préciser que les traductions soutenues sont réalisées par des êtres humains.

L'institution catalane prépare parallèlement, pour la fin novembre, un premier forum consacré aux traducteurs littéraires du catalan. Quelque 150 professionnels travaillant vers d'autres langues doivent se retrouver à Barcelone pendant trois jours, afin de développer leurs échanges et de rencontrer des éditeurs catalans.

Crédits photo : adobestock

Par Clément Solym

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