Bibliothèques pénitentiaires : au Havre, l'État reconnait sa défaillance

Les prisons ont, en France, l'ambition de préparer les personnes détenues à leur réinsertion dans la société. Mais, dans les faits, les moyens nécessaires manquent cruellement. Une réalité qu'illustre le centre pénitentiaire du Havre, au sein duquel les bibliothèques ne sont plus accessibles depuis... 2023.
Le 12/10/2026 à 15:47 par Antoine Oury
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12/10/2026 à 15:47
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Le code pénitentiaire français consacre tout un livre, le quatrième, à la réinsertion des personnes détenues, au sein duquel se trouve un chapitre dédié aux activités culturelles, socio-culturelles et sportives. Son premier article évoque justement la médiathèque, équipement crucial de cette politique de réinsertion.
« [Q]uel que soit son emplacement dans l'établissement pénitentiaire et sans inscription préalable, [la médiathèque] assure un accès direct et régulier des personnes détenues aux ouvrages », avance ainsi l'article R414-1 du code pénitentiaire français. Outre cette réglementation, un protocole interministériel définissant la politique en matière de participation à la vie culturelle des personnes détenues a été mis en place, depuis 1986, par le ministère de la Justice, avec le ministère de la Culture.
Malheureusement, ces intentions ne sont pas suivies de financements à la hauteur, tandis que la surpopulation carcérale menace aussi l'accès aux activités socioculturelles. En juillet dernier, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) constatait ces problématiques, pas vraiment nouvelles : « Les difficultés récurrentes de gestion des mouvements, conjuguées à l'insuffisance du nombre de places disponibles, limitent fortement l'accès des personnes détenues à ces dispositifs », soulignait-il dans un avis.
Au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), par exemple, au moment du contrôle du CGLPL, « seuls 10 % des détenus avaient bénéficié d'une activité socio-culturelle dans la semaine », tandis que d'autres « voient leur accès au sport, à la bibliothèque ou à des activités socioculturelles annulé faute de surveillant disponible ou parfois en raison du refus d'ouverture de la porte ».
Au centre pénitentiaire du Havre, situé à Saint-Aubin-Routot et ouvert en 2010, la situation est tout aussi critique et a poussé la sénatrice Agnès Canayer (Seine-Maritime —Les Républicains) à poser une question écrite au ministère de la Justice, en juillet dernier. Elle signale ainsi que, « [d]epuis 2023, les bibliothèques installées dans les quartiers de la prison ne sont plus accessibles aux personnes détenues », tandis que les 3 personnes détenues employées pour gérer les points de lecture « ne peuvent plus rejoindre leur poste de travail ni exercer leurs missions ».
Ici aussi, le manque de moyens et le déficit de personnel sont en cause, et obligent « l'établissement à prioriser d'autres missions au détriment de l'accès à la culture », explique-t-elle. Pourtant, « [l]'accès aux livres n'est donc pas qu'une activité mais bien une obligation légale qui constitue un pilier fondamental de réinsertion et d'apaisement en détention », rappelle la sénatrice.
Dans sa réponse, le ministère de la Justice reconnait une situation de sous-effectif, avec un taux de couverture des postes du personnel de surveillance de 85,56 %, « soit 32,5 équivalents temps plein vacants sur un organigramme de référence en prévoyant 225 ». Ce manque de personnel « impose une réorganisation des équipes permettant de garantir la continuité des services essentiels (distribution des repas, mouvements de promenades, accès aux soins, etc.) », poursuit le ministère, qui ne place donc pas les activités socioculturelles dans cette catégorie...
À LIRE - La justice ordonne la sortie de Moben d'une “prison pour narcotrafiquants”
Conséquence immédiate : « [L]e poste de surveillant en charge notamment de l'accès à deux bibliothèques ne peut pas être pourvu de manière effective », reconnait la Chancellerie. Le ministère est toutefois bien en peine d'avancer des éléments rassurants : il indique ainsi qu'« un projet est actuellement en cours d'élaboration [sic] afin de permettre la réouverture de ces secteurs dans les meilleurs délais », sans autre précision...
Gérald Darmanin, le locataire du ministère de la Justice, a d'autres préoccupations : rappelons ainsi qu'en février 2025, après une polémique basée sur une infox, il s'était empressé de produire une circulaire pour proscrire toute activité « ludique ou provocante » des établissements pénitentiaires. Le document avait exclu le « soutien scolaire » et les dispositifs liés à la « langue française » des activités proscrites, mais avait néanmoins causé d'importants dégâts en limitant les interventions culturelles et éducatives auprès des détenus...
À fin de sa réponse, le ministère tente de rassurer la sénatrice : il existe bien le Prix Goncourt des détenus, institué en 2022 et reconduit chaque année...
Photographie : Le centre pénitentiaire de Valence, dans la Drôme (illustration, Celeda, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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À partir d’avril 2027, Bertelsmann disposera à Gütersloh d’une nouvelle chaîne d’impression à la demande pensée pour les très petits tirages. Environ un million d’exemplaires sont prévus durant la première année d’exploitation, pour une capacité annuelle pouvant atteindre 1,5 million. Développé avec Penguin Random House Allemagne, le dispositif doit aussi s’ouvrir aux éditeurs extérieurs au groupe : derrière l’outil industriel, ce sont notamment la disponibilité durable des fonds et la réduction des stocks qui sont visées.
06/10/2026, 15:19
Jeffrey Archer est mort lundi 5 octobre à l’âge de 86 ans. Son éditeur HarperCollins a annoncé que l’écrivain britannique était décédé « subitement et paisiblement » à son domicile, entre deux séances d’écriture. Auteur de Kane et Abel, des Chroniques des Clifton et de dizaines de romans, nouvelles et pièces de théâtre, il avait vendu plus de 300 millions de livres dans le monde. Son dernier roman, Adam & Eve, paraît ce 6 octobre, au lendemain de sa mort.
06/10/2026, 15:12
Exclusif - Interdit de vente aux mineurs et de publicité par le ministère de l'Intérieur, le livre négationniste Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte est désormais visé par une procédure contre X pour « contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion ». Une plainte avec constitution de partie civile portée par l'association SOS Racisme.
06/10/2026, 15:08
Plus de trente ans de notes personnelles de Jorge Mario Bergoglio vont rejoindre les librairies. La Libreria Editrice Vaticana annonce pour le 24 novembre 2026 une parution en cinq langues destinée à 94 pays. En France, Albin Michel mettra en vente le 25 novembre Le Journal spirituel du pape François, ouvrage dans lequel le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi et proche collaborateur de François, présente et commente des écrits consignés entre le 20 décembre 1992 et le 18 août 2024.
06/10/2026, 13:34
Nouveau rebondissement dans le redressement judiciaire d’Eilean Books, la société qui porte notamment De Saxus, Sabran et Komikku. Alors que deux candidats restaient en lice, Editis et le japonais Kadokawa, l’audience du 23 septembre n’a finalement pas débouché sur une décision. Selon L’Informé, NJJ Holding, la structure d’investissement de Xavier Niel, a déposé une offre de dernière minute.
06/10/2026, 13:29
Aux États-Unis, une révision du code éthique des agents littéraires a provoqué une première rupture publique. Dystel, Goderich & Bourret a quitté l’Association of American Literary Agents, jugeant que les nouvelles règles brouillent la frontière entre représentation et prestations payantes. L’AALA défend au contraire un dispositif destiné à accompagner l’évolution du métier, assorti de garde-fous pour les auteurs.
06/10/2026, 13:06
Panini croise Mortelle Adèle ? Une nouvelle qui fera sans doute sourire de nostalgie certains parents — et qui pourrait rendre leurs enfants fous lorsqu’il manquera précisément la dernière carte pour compléter le classeur. Ou, pire, l’une de ces cartes rares imprimées en quantité limitée. C’est le nouveau pari de Panini France : une première collection consacrée à Mortelle Adèle, composée de 185 cartes et disponible en prévente à partir de ce 6 octobre 2026.
06/10/2026, 12:24
À Maupir, la misère et la maladie nourrissent la peur. Völva, guérisseuse solitaire installée dans les ruines d’un manoir au bord des marais, aide un village... qui la traite de sorcière. Quand les malheurs s’accumulent, les rumeurs deviennent accusations. Fallon, lui, commence à douter de ce qu’on lui a toujours raconté sur elle. Peut-il se rapprocher de Völva sans devenir à son tour un paria ? La Sorcière de Maupir est une romantasy à l’atmosphère sombre et mystérieuse, où magie, secrets et amour naissant invitent à regarder au-delà des apparences. Projet porté par Antoine Grandin.
06/10/2026, 11:14
Trois ans après sa création en France, la Fresque du Livre connaît sa première déclinaison internationale. Fontaine O Livres lance Die Buchwerkstatt, une version germanophone de son atelier consacré aux enjeux environnementaux de l’édition. Elle sera présentée à la Foire du livre de Francfort, du 7 au 11 octobre.
05/10/2026, 17:03
La maison moscovite Individuum cesse ses activités après onze années d’existence. Son rédacteur en chef, Alexeï Kisselev, l’a annoncé le 28 septembre, sans avancer de motif. Contrôlée depuis 2023 à 51 % par le groupe Eksmo, elle avait traversé ces dernières années plusieurs épisodes difficiles : refus d’accès à un salon, retraits de certains livres de la vente et, surtout, poursuites pénales contre trois professionnels liés à Individuum et Popcorn Books.
05/10/2026, 16:32
Placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin, la maison mère du Furet du Nord et de Decitre ouvre une nouvelle étape de sa restructuration. Le groupe Nosoli lance ainsi, avec les administrateurs judiciaires, un appel d’offres pour céder Decitre, Decitre Interactive et la Générale du Livre.
05/10/2026, 14:51
L’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane est mort le samedi 3 octobre au soir, à Dakar, à l’âge de 98 ans. Auteur d'un des classiques de la littérature africaine de langue française, il laisse seulement deux romans, mais dont l’influence s’est étendue bien au-delà du Sénégal. Ancien ministre et haut fonctionnaire, il avait également occupé plusieurs responsabilités dans son pays et à l’international.
05/10/2026, 12:23
À Hô Chi Minh-Ville, le livre est appelé à devenir bien davantage qu’un produit imprimé. Un plan adopté le 22 septembre 2026 par les autorités municipales entend accélérer la numérisation du secteur, mais aussi pousser les maisons d’édition à penser chaque ouvrage comme le point de départ d’un ensemble de droits et de contenus exploitables sur plusieurs supports. Une orientation détaillée quelques jours plus tard auprès de plusieurs acteurs majeurs du livre vietnamien.
05/10/2026, 11:22
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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