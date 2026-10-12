Bibliothèques pénitentiaires : au Havre, l'État reconnait sa défaillance

Le code pénitentiaire français consacre tout un livre, le quatrième, à la réinsertion des personnes détenues, au sein duquel se trouve un chapitre dédié aux activités culturelles, socio-culturelles et sportives. Son premier article évoque justement la médiathèque, équipement crucial de cette politique de réinsertion.

« [Q]uel que soit son emplacement dans l'établissement pénitentiaire et sans inscription préalable, [la médiathèque] assure un accès direct et régulier des personnes détenues aux ouvrages », avance ainsi l'article R414-1 du code pénitentiaire français. Outre cette réglementation, un protocole interministériel définissant la politique en matière de participation à la vie culturelle des personnes détenues a été mis en place, depuis 1986, par le ministère de la Justice, avec le ministère de la Culture.

Malheureusement, ces intentions ne sont pas suivies de financements à la hauteur, tandis que la surpopulation carcérale menace aussi l'accès aux activités socioculturelles. En juillet dernier, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) constatait ces problématiques, pas vraiment nouvelles : « Les difficultés récurrentes de gestion des mouvements, conjuguées à l'insuffisance du nombre de places disponibles, limitent fortement l'accès des personnes détenues à ces dispositifs », soulignait-il dans un avis.

Au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), par exemple, au moment du contrôle du CGLPL, « seuls 10 % des détenus avaient bénéficié d'une activité socio-culturelle dans la semaine », tandis que d'autres « voient leur accès au sport, à la bibliothèque ou à des activités socioculturelles annulé faute de surveillant disponible ou parfois en raison du refus d'ouverture de la porte ».

Trois ans sans livres

Au centre pénitentiaire du Havre, situé à Saint-Aubin-Routot et ouvert en 2010, la situation est tout aussi critique et a poussé la sénatrice Agnès Canayer (Seine-Maritime —Les Républicains) à poser une question écrite au ministère de la Justice, en juillet dernier. Elle signale ainsi que, « [d]epuis 2023, les bibliothèques installées dans les quartiers de la prison ne sont plus accessibles aux personnes détenues », tandis que les 3 personnes détenues employées pour gérer les points de lecture « ne peuvent plus rejoindre leur poste de travail ni exercer leurs missions ».

Ici aussi, le manque de moyens et le déficit de personnel sont en cause, et obligent « l'établissement à prioriser d'autres missions au détriment de l'accès à la culture », explique-t-elle. Pourtant, « [l]'accès aux livres n'est donc pas qu'une activité mais bien une obligation légale qui constitue un pilier fondamental de réinsertion et d'apaisement en détention », rappelle la sénatrice.

Dans sa réponse, le ministère de la Justice reconnait une situation de sous-effectif, avec un taux de couverture des postes du personnel de surveillance de 85,56 %, « soit 32,5 équivalents temps plein vacants sur un organigramme de référence en prévoyant 225 ». Ce manque de personnel « impose une réorganisation des équipes permettant de garantir la continuité des services essentiels (distribution des repas, mouvements de promenades, accès aux soins, etc.) », poursuit le ministère, qui ne place donc pas les activités socioculturelles dans cette catégorie...

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Conséquence immédiate : « [L]e poste de surveillant en charge notamment de l'accès à deux bibliothèques ne peut pas être pourvu de manière effective », reconnait la Chancellerie. Le ministère est toutefois bien en peine d'avancer des éléments rassurants : il indique ainsi qu'« un projet est actuellement en cours d'élaboration [sic] afin de permettre la réouverture de ces secteurs dans les meilleurs délais », sans autre précision...

Gérald Darmanin, le locataire du ministère de la Justice, a d'autres préoccupations : rappelons ainsi qu'en février 2025, après une polémique basée sur une infox, il s'était empressé de produire une circulaire pour proscrire toute activité « ludique ou provocante » des établissements pénitentiaires. Le document avait exclu le « soutien scolaire » et les dispositifs liés à la « langue française » des activités proscrites, mais avait néanmoins causé d'importants dégâts en limitant les interventions culturelles et éducatives auprès des détenus...

À fin de sa réponse, le ministère tente de rassurer la sénatrice : il existe bien le Prix Goncourt des détenus, institué en 2022 et reconduit chaque année...

Photographie : Le centre pénitentiaire de Valence, dans la Drôme (illustration, Celeda, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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