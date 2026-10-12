Brésil : la justice exige la suppression d'un groupe Facebook consacré aux livres piratés

Baptisée Livros de Direito em PDF, « Livres de droit en PDF », cette communauté réunissait plus de 47 000 personnes intéressées par les publications juridiques. Selon l'ABDR, des milliers de livres protégés y circulaient sans l'autorisation de leurs titulaires de droits. L'association avait engagé des poursuites contre Facebook, l'administrateur de cet espace et trois de ses membres.

Dans un communiqué publié par le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), l'organisation professionnelle annonce que le Superior Tribunal de Justiça (STJ), haute juridiction brésilienne compétente notamment pour les recours portant sur le droit fédéral, a maintenu la décision prononcée précédemment par le tribunal de justice de l'État de São Paulo.

Trois dispositions sont mises en avant : le retrait intégral et définitif de la communauté, la responsabilité solidaire des quatre particuliers poursuivis et leur condamnation à indemniser les violations de droits d'auteur.

Deux livres pour calculer l'indemnisation

Le montant retenu repose sur une règle propre à la législation brésilienne. L'article 103 de la loi du 19 février 1998 sur le droit d'auteur prévoit que, lorsque le nombre d'exemplaires d'une édition illicite n'est pas connu, le contrevenant doit payer l'équivalent de 3 000 exemplaires. Dans cette affaire, précise le SNEL, le calcul porte sur deux ouvrages retenus au cours de la procédure : autrement dit, 3 000 fois la valeur de chacun des deux livres.

Ni le prix de ces publications ni leur identité ne figurent dans le communiqué. Il est donc impossible d'en déduire une somme en reals, ou de l'attribuer à une maison d'édition particulière. La condamnation concerne, selon les informations diffusées, l'administrateur et les trois utilisateurs mis en cause ; le texte ne dit pas que Facebook est tenu solidairement au paiement de cette indemnité.

La procédure a connu plusieurs étapes. Une première décision n'avait accueilli qu'une partie des demandes de l'ABDR, avant que la juridiction d'appel de São Paulo ne donne entièrement raison à l'association. Les défendeurs ont alors porté le litige devant le STJ, sans obtenir, d'après le SNEL, la remise en cause de l'arrêt d'appel. La date précise de la décision rendue au niveau fédéral n'est pas indiquée dans cette communication.

Une affaire engagée depuis plusieurs années

Le groupe (privé) n'a pas été découvert en 2026. Dès septembre 2022, une communication de l'ABDR faisait état d'une première victoire judiciaire contre Livros de Direito em PDF. Elle évoquait alors plus de 47 400 inscrits et plusieurs centaines de titres reproduits illicitement. Le nouveau communiqué revient donc sur l'aboutissement d'un contentieux ancien, plutôt que sur une opération récente de démantèlement.

Un argument avancé dans le dossier touchait directement à l'accès au savoir. Le jugement cité en 2022 rappelait que le droit à l'éducation devait s'exercer dans les limites prévues par la loi, sans justifier l'accès gratuit et sans autorisation à toutes les œuvres. Il précisait également qu'une diffusion non autorisée pouvait constituer une violation même en l'absence de profit. L'affaire concernait ainsi la mise à disposition des fichiers, et pas seulement leur éventuelle commercialisation.

L'action contre ceux qui organisent ou alimentent ces réseaux s'ajoute aux demandes de retrait adressées aux plateformes. En février 2025, PublishNews rapportait un autre dossier engagé par l'ABDR contre un groupe Facebook comptant 406 000 membres, ainsi que la suspension de communautés de partage sur Telegram. L'association indiquait alors avoir fait retirer plus de 162 000 contenus pirates en 2024, chiffre issu de son propre bilan.

Dans l'affaire Livros de Direito em PDF, il reste une distinction importante : la confirmation annoncée d'une obligation de suppression ne prouve pas, à elle seule, que le groupe a effectivement disparu de Facebook. Le SNEL ne fournit ni constat d'exécution ni texte intégral de l'arrêt. Il ne précise pas non plus les fondements juridiques détaillés retenus par le STJ à l'égard de chacun des défendeurs.

Illustration : capture d'écran ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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