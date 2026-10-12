IA : 120 éditeurs réclament une transparence œuvre par œuvre

À Francfort, les éditeurs ne veulent plus chercher eux-mêmes les preuves. À l’occasion de la 78e Foire du livre, qui se tient du 7 au 11 octobre, le Börsenverein des Deutschen Buchhandels a rendu public son « Frankfurt Appeal ». Le texte demande aux responsables politiques européens et allemands une nouvelle étape dans l’encadrement des intelligences artificielles génératives.

Le constat du syndicat allemand des éditeurs et libraires est sévère. Selon les signataires, des entreprises technologiques utilisent des œuvres protégées pour entraîner leurs modèles sans autorisation ni rémunération et, dans certains cas, sans respecter les réserves formulées par les titulaires de droits. Surtout, les ayants droit ne disposent pas, à leurs yeux, des informations nécessaires pour déterminer précisément quels contenus sont entrés dans les corpus.

Le problème devient alors celui de la preuve. Faute de données suffisamment précises, explique le Börsenverein, un éditeur qui soupçonne l'utilisation de son catalogue doit rechercher ses propres indices, puis éventuellement engager une procédure contre des entreprises disposant de moyens autrement plus importants. Une voie judiciaire que l’organisation juge, dans les faits, inaccessible à une grande partie des maisons européennes.

Du résumé des corpus à l’œuvre précise

Le droit européen prévoit pourtant déjà des obligations. Depuis août 2025, l’article 53 de l’AI Act impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de publier un résumé « suffisamment détaillé » des contenus utilisés pour leur entraînement. Ils doivent également mettre en place une politique destinée à respecter le droit d’auteur européen et les réserves de droits formulées dans le cadre de la fouille de textes et de données.

Le modèle adopté par la Commission européenne prévoit ainsi d’indiquer la nature des contenus mobilisés, les principales collections de données, les sources récupérées sur internet ou encore certaines caractéristiques générales des corpus. Mais il ne réclame pas la publication d’un inventaire exhaustif des œuvres utilisées.

C’est précisément sur ce point que les éditeurs allemands veulent aller plus loin. Le Frankfurt Appeal réclame que les obligations de transparence comprennent la divulgation des « données d’entraînement concrètes pour chaque œuvre ». Autrement dit, il ne suffirait plus de savoir qu’un modèle a été nourri de livres ou à partir de telle base de données : les titulaires devraient pouvoir identifier les œuvres concernées.

Cette demande n’est pas anodine. Le règlement européen prévoit lui-même, dans son considérant 108, que le Bureau européen de l’IA vérifie le respect des obligations de transparence sans procéder à une évaluation des données d’entraînement œuvre par œuvre. Le dispositif demandé à Francfort serait donc sensiblement plus précis que celui actuellement organisé par l’AI Act.

ActuaLitté avait déjà relayé, en 2023, un appel lancé depuis Francfort par plusieurs organisations européennes du livre. À l’époque, celles-ci réclamaient notamment que les ayants droit puissent savoir si leurs créations avaient été utilisées. Deux ans plus tard, lors de la mise en œuvre de l’AI Act, auteurs et éditeurs jugeaient encore insuffisant le niveau de transparence retenu par la Commission.

Des licences pour remplacer la course aux tribunaux

L’autre volet du texte concerne directement l’économie de l’édition. Les signataires demandent la constitution d’un « marché de licences avec des modèles de revenus équitables », afin que l’exploitation des catalogues puisse donner lieu à des accords et à une rémunération.

La question se noue autour de l’exception européenne de fouille de textes et de données, ou text and data mining. L’article 4 de la directive de 2019 autorise certaines reproductions et extractions d’œuvres accessibles licitement à ces fins, tant que leurs titulaires n’ont pas expressément réservé l’utilisation. Pour les contenus disponibles en ligne, cette opposition doit notamment pouvoir être exprimée sous une forme lisible par machine.

Le Börsenverein estime toutefois que ces réserves restent régulièrement ignorées et que le manque d’informations sur les corpus rend leur application particulièrement difficile. D’où sa troisième demande : renforcer les moyens permettant de faire respecter le droit d’auteur européen et clarifier les responsabilités des fournisseurs d’IA.

Lors de la conférence de presse d’ouverture, le 6 octobre, le président du Börsenverein, Sebastian Guggolz, a ainsi réclamé une intervention politique « rapide et déterminée », plutôt que de contraindre auteurs et maisons à engager d’abord des procédures judiciaires.

Le communiqué publié ce même jour faisait état de 120 éditeurs déjà engagés. La liste comprend notamment Penguin Random House Verlagsgruppe, Holtzbrinck Buchverlage, Bonnier Media Deutschland, Hanser, Suhrkamp, Rowohlt, Carlsen, Diogenes ou Bastei Lübbe. La Fédération des éditeurs européens (FEP) et l’International Publishers Association (IPA) apparaissent également parmi les soutiens affichés sur la page de l’initiative.

Le débat se poursuivait ce 8 octobre à la Frankfurter Buchmesse. Le Börsenverein y organise une table ronde consacrée aux lacunes de la réglementation de l’IA, avec cette question pour programme : faut-il d’abord passer par les procès avant d’obtenir de nouvelles règles ?

Crédits photo : JACLOU-DL CC 0

Par Clément Solym

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