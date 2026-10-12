Traduire ? Quelques recommandations au fil du temps

Margaret Tyler, traductrice pionnière à tous égards

Margaret Tyler (1540–1590) traduit en anglais Le Miroir des actes princiers et de la chevalerie, roman de l’écrivain espagnol Diego Ortúñez de Calahorra. Publiée en 1578, sa traduction devient un best-seller, chose très rare pour une œuvre traduite par une femme.

Tout aussi rare à l’époque, la traductrice ne traduit pas un texte pieux — ce qu’on attend d’une femme exercant une activité littéraire — et n’appartient pas non plus à une famille noble. Elle est probablement une servante de la famille Howard, une famille de marchands anglais ayant des liens économiques avec l’Espagne, ce qui expliquerait sa connaissance de l’espagnol.

Dans sa Lettre au lecteur introduisant sa traduction, Margaret Tyler explique qu’elle est devenue traductrice sur les conseils de ses ami(e)s : « Le sérieux de mes ami(e)s m’a persuadé qu’il était convenable de mettre en valeur mon talent pour accroître ou apporter ma pierre à l’édifice, et l’appréciation de mon insuffisance m’a poussé à penser qu’il valait mieux pour mon bien-être soit enterrer complètement mon talent… ou plutôt éteindre ma bougie, plutôt que de la laisser trahir tous les coins non balayés de ma maison ; mais ma foi en le jugement de mes ami(e)s a prévalu sur ma propre raison. »

John Dryden, poète anglais et traducteur de Virgile

John Dryden (1631–1700) est le premier Poet Laureate (poète officiel) de l’Angleterre en 1668. La traduction majeure de Dryden est l’œuvre complète du poète romain Virgile sous le titre The Works of Virgil, une traduction qui lui demande quatre ans de travail. Vu la notoriété de l’auteur, sa publication en 1697 est un événement national célébré de tous.

Selon Dryden, « lorsque les mots semblent littéralement gracieux, c’est une blessure pour l’auteur de devoir les changer. Mais comme ce qui est beau dans une langue est souvent barbare, voire parfois absurde, dans une autre, il est déraisonnable de limiter le traducteur à la boussole étroite des mots de l’auteur. Il lui suffit de choisir une forme d’expression qui n’en entache pas le sens » (cité par Christopher Kasparek dans son essai The Translator’s Endless Toil, 1983).

Dryden a déjà traduit d’autres classiques, notamment les Épîtres du poète romain Ovide avec l’aide de plusieurs collègues, sous le titre Ovid’s Epistles Translated by Several Hands [Les Épîtres d’Ovide traduites par plusieurs mains], publié en 1680. La seule femme de l’équipe est la dramaturge et poète Aphra Behn (1640–1689), qui est aussi la seule à essuyer des critiques sur ses talents de traductrice. Elle a déjà une longue habitude des remarques misogynes pour ses propres œuvres et les demandes de traductions se poursuivent.

Dans son célèbre essai Une Chambre à soi (1929), l’autrice féministe anglaise Virginia Woolf écrira que « toutes les femmes ensemble devraient laisser des fleurs tomber sur la tombe d’Aphra Behn (…) car c’est elle qui leur a valu le droit de s’exprimer. »

Ignacy Krasicki, poète polonais et auteur d’essais sur la traduction

Ignacy Krasicki (1735–1801) est le grand poète des Lumières polonaises, les Lumières étant un mouvement culturel, philosophique et littéraire européen. Publiées en 1779, ses Fables et paraboles lui valent le titre de La Fontaine polonais, le fabuliste français étant la référence par excellence. Krasicki poursuit en parallèle une carrière de traducteur et il traduit par exemple les œuvres du poète italien Dante et du poète français Boileau.

Krasicki est l’un des premiers théoriciens de la traduction, avec un essai Sur la traduction des livres publié en 1772 et un deuxième essai Sur le fait de traduire des livres publié à titre posthume en 1803.

Dans ce deuxième essai, il explique que « la traduction est un art à la fois estimable et très difficile, et n’est donc pas le fait d’esprits communs. Elle doit être pratiquée par ceux qui sont eux-mêmes capables d’être auteurs mais qui voient plus d’utilité à traduire les œuvres des autres qu’à écrire leurs propres œuvres, et qui tiennent plus haut que leur propre gloire le service qu’ils rendent à leur pays ».

Sarah Austin, traductrice anglaise défendant ses droits intellectuels

Amie avec de nombreux écrivains de son temps, Sarah Austin (1793–1867) correspond avec eux et traduit leurs œuvres, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Elle traduit par exemple le Rapport sur l’état de l’instruction publique dans quelques pays de l’Allemagne et particulièrement en Prusse, rédigé en 1832 par le philosophe français Victor Cousin. Dans la préface de sa traduction et dans d’autres écrits, elle plaide ardemment pour la création d’un système national d’instruction publique en Angleterre.

Elle ouvre la voie aux traducteurs professionnels en défendant avec vigueur ses droits intellectuels, expliquant que « cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions » (cité dans sa biographie dans le Dictionary of National Biography, 1885).

Aniela Zagórska, traductrice polonaise du romancier Joseph Conrad

Aniela Zagórska (1881–1943) traduit en polonais la plupart des livres du romancier Joseph Conrad, qui est son oncle. Né en Pologne en 1857, Conrad entre dans la marine marchande française (le francais devient sa deuxième langue) puis britannique avant de s’installer en Angleterre. Il rédige toutes ses œuvres en anglais. Lorsque la première guerre mondiale éclate en 1914, il revient dans sa Pologne natale pour la première fois depuis 1874. Lui et sa famille séjournent à Zakopane dans une pension gérée par la mère d’Aniela Zagórska.

Aniela Zagórska tient compagnie à son oncle, lui fournit des livres et devient sa traductrice. Selon Conrad, la traduction, au même titre que les autres arts, implique des choix, et ces choix impliquent une interprétation. Conrad donne donc ce conseil à sa nièce : « Il vaut mieux interpréter que traduire. Il s’agit donc de trouver les équivalents. Et là, ma chère, je vous prie, laissez-vous guider plutôt par votre tempérament que par une conscience sévère » (cité dans Zdzisław Najder, Joseph Conrad : Biographie, 1992). Les éditions polonaises de ses romans sont publiées entre 1923 et 1939.

Boris Pasternak, poète russe et traducteur prolifique

Célèbre poète russe (avant d’être connu pour son roman Docteur Jivago), Boris Pasternak (1890–1960) doit se tourner vers la traduction pour subvenir aux besoins de sa famille du fait de la censure soviétique sur ses propres œuvres. Il traduit par exemple le théâtre du dramaturge anglais Shakespeare, des dramaturges allemands Goethe et Schiller et du dramaturge espagnol Calderón de la Barca.

Ses traductions de Shakespeare sont populaires auprès du public russe en raison de leurs dialogues modernisés. Dans son Essai d’autobiographie publié en 1958, Pasternak explique : « Traduire Shakespeare est une tâche qui demande du temps et des efforts. Une fois que cette tâche est entreprise, il est préférable de diviser le travail en sections suffisamment longues pour que le travail de traduction ne s’éternise pas et de terminer une section chaque jour. Avec une progression quotidienne dans le texte, le traducteur se retrouve à revivre la situation de l’auteur. Jour après jour, il reproduit ses actions et il est entraîné dans certains de ses secrets, non pas en théorie, mais pratiquement, par expérience. »

Pasternak traduit aussi de nombreux recueils de poèmes, dont ceux de son ami le poète autrichien Rainer Maria Rilke et ceux du poète français Paul Verlaine. Dans une lettre à la poétesse russe Olga Ivinskaïa (1912–1995), qui est son amante et sa co-traductrice pour certains recueils (dont ceux du poète bengali Rabindranath Tagore), il déclare être « complètement opposé aux idées contemporaines sur la traduction. (...) Je partage la vision du XIXe siècle de la traduction en tant qu’exercice littéraire bien supérieur à un exercice purement philologique » (cité par Olga Ivinskaïa dans ses mémoires Où le temps est en suspens : Mes années avec Pasternak, 1978).

Source : Une histoire de la traduction en 120 portraits

Crédits illustration : Portrait de la traductrice polonaise Aniela Zagórska et du romancier Joseph Conrad en 1914. CBN Polona (Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de Pologne), Wikimedia Commons, domaine public.

Par Marie Lebert

Contact : marie.lebert@gmail.com