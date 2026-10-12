Gates of Krystalia : le jeu de rôle animé et isekai poursuit son aventure avec Lumina

Et si votre prochaine partie de jeu de rôle ressemblait à un anime dont vous seriez les protagonistes ?

C'est l'idée à l'origine de Gates of Krystalia, un jeu de rôle sur table qui puise son identité dans les JRPG, les anime et surtout l'isekai, ce genre dans lequel des personnages quittent leur monde d'origine pour se retrouver plongés dans un univers fantastique.

Dans Gates of Krystalia, les joueurs sont ainsi appelés à renaître dans Lumina, un monde de magie, de créatures fantastiques et d'aventures. Ils peuvent y créer leur propre héros, choisir sa race et sa classe, développer ses capacités et ses techniques de combat, explorer des donjons, affronter des ennemis, nouer des relations ou encore participer au développement de leur propre royaume.

Mais le jeu se distingue également par un choix mécanique particulier : Gates of Krystalia se joue sans dés. Chaque joueur utilise un jeu de 52 cartes représentant notamment l'énergie de son personnage. Les cartes interviennent dans la résolution des actions et des combats et deviennent une véritable ressource à gérer. Plus un héros agit et se dépasse, plus il consomme son énergie, donnant aux affrontements une dimension stratégique tout en conservant une approche très narrative.

Après plusieurs campagnes de financement participatif et le développement progressif de son univers, Gates of Krystalia ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre avec Lumina.

Cette nouvelle campagne développe davantage le monde et l'identité visuelle du jeu avec de nouveaux contenus destinés aussi bien aux joueurs qui connaissent déjà Gates of Krystalia qu'à ceux qui souhaitent découvrir l'univers pour la première fois. Livres, illustrations dans un style anime, cartes et différents éléments de jeu participent à la volonté de proposer une expérience qui ne se limite pas à un simple manuel de règles, mais cherche à donner l'impression d'entrer dans un véritable univers de JRPG.

Une attention particulière est également portée à l'édition physique et aux illustrations. L'objectif est de faire de chaque ouvrage un objet que l'on puisse autant utiliser autour d'une table que parcourir pour découvrir les personnages, les créatures et les différents lieux de Krystalia.

La campagne Ulule constitue également une occasion de présenter plus directement le projet au public francophone. Gates of Krystalia a été pensé comme un projet international et ses ouvrages sont proposés dans plusieurs langues, dont le français, afin que les groupes puissent découvrir l'univers dans leur propre langue.

Derrière le projet se trouvent les créateurs italiens Alberto Dianin et Andrea Ruggeri, accompagnés d'illustrateurs et de collaborateurs qui participent au développement continu de cet univers.

Avec Lumina, l'équipe souhaite désormais poursuivre cette construction et inviter de nouveaux joueurs à franchir les portes de Krystalia : non plus simplement comme lecteurs d'une aventure fantastique, mais comme héros de leur propre histoire.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :