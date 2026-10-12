La langue française n'ignore plus la climatonégation

Comme le climat, la langue française change, mais cette évolution-là est un peu plus réjouissante. La Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a publié, au Journal officiel du 11 octobre dernier, une liste relative au vocabulaire de l'environnement.

On y trouve deux grands maux de la fin du XXe et du XXIe siècle, le « climatoscepticisme » (plutôt que climate change scepticism), d'une part, « qui consiste à douter de l'effet des activités humaines sur le changement climatique, voire de l'existence même de ce changement ». D'autre part, sa cousine, la « climatonégation », laquelle nie « l'effet des activités humaines sur le changement climatique », mais également, tant qu'à faire, « l'existence même de ce changement »...

Les autres termes listés par la CELF concernent l'environnement lui-même, et pas simplement des opinions à son égard. Citons ainsi le « cordon dunaire » (dune ridge), soit une « formation géomorphologique constituée d'un ensemble de dunes situées le long du trait de côte », ou encore la « surcote météorologique » (atmospheric surge), un « phénomène d'élévation temporaire et locale du niveau de la mer, qui est provoqué par certaines conditions météorologiques exceptionnelles ».

Un terme de la liste ne dispose pas d'équivalent étranger : il s'agit de l'« enclos de régénération », soit un « espace naturel menacé ou ayant subi une dégradation, qui est clôturé pour favoriser la régénération de la végétation, restituer son caractère naturel et assurer le fonctionnement de l'écosystème ». On peut aussi parler de « renaturation », précise la CELF.

À LIRE - Quand le vocabulaire des batteries recharge la langue française

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

La liste complète est accessible à cette adresse, avec les définitions complètes des termes, ou ci-dessous.

Photographie : Incendies de 2026 dans la forêt des Landes, vus depuis le Cap Ferret (Sylvestre, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com