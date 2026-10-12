Le Corset : Cécile Guillard, directrice artistique du film de Louis Clichy

Directrice artistique du film, l'autrice et dessinatrice Cécile Guillard s'est tournée, avec son équipe, vers des techniques d'animation traditionnelles, à base d'aquarelle et d'encres colorées. Le résultat transmet la beauté des paysages de la Beauce, décors du long-métrage.

Cécile Guillard a notamment publié À la frontière du vivant, avec Cédric Dentant (Futuropolis, 2026), Refuge (Casterman, 2025) ou encore Cent mille ans, avec Gaspard d' Allens et Pierre Bonneau (La revue dessinée/Seuil, 2020).

Avec Le Corset, Louis Clichy s'aventure sur un terrain plus personnel, après avoir coréalisé Astérix — Le Domaine des Dieux (2014) et Astérix — Le Secret de la Potion Magique (2018) avec Alexandre Astier. Il a tiré le scénario de sa propre expérience : « J'avais envie d'en témoigner mais aussi de m'en amuser, d'en faire un élément presque fantastique, comme si le corps corseté devenait une porte vers l'imaginaire », explique-t-il.

Par Antoine Oury

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