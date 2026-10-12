Cette semaine sur France Culture : Diaty Diallo, Nour Elassy et Chloé Delaume

Le Book Club, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 12 octobre

Que reste-t-il de nos jeunesses ?

Avec Diaty Diallo pour Darya & Dounya (Seuil)

Mardi 13 octobre

Habiter en poésie

Avec Nour Elassy pour Ceci est ma maison (Les Liens qui Libèrent), et Natasha Kanapé Fontaine pour Manifeste Assi (Dépaysage)

Mercredi 14 octobre

Un chœur pour grandir

Avec David Lescot pour L'Enfant unique au Théâtre de la Ville jusqu'au 17 octobre (Les Solitaires Intempestifs)

Jeudi 15 octobre

Mémoires de Marguerite

Avec Christophe Bigot pour Marguerite Yourcenar (Gallimard Beaux Livres)

Vendredi 16 octobre

Les Book Clubs du futur

Épisode 2 : avec Patrick Boucheron

Un nouveau format dans le Book Club cette saison : régulièrement dans l’année, un petit groupe de jeunes gens réunis au Théâtre de l’Odéon ou à la MC 93 de Bobigny échangent avec une personne invitée sur la lecture.

Les Midis de Culture, avec Natacha Triou

Du lundi au jeudi de 12h à 13h30

De 12h à 12h30 / L'Objet

Mercredi 14 octobre

SCUM Manifesto de Valerie Solanas, pourquoi tant de haine ?

À l’occasion de la parution d’une enquête sur la postérité du texte dont on célébrera bientôt le 60e anniversaire.

Avec Chloé Delaume, écrivaine, autrice de la postface de l’ouvrage Le dossier Scum Manifesto de Valerie Solanas (Le Nouvel Attila), et Anne-Sophie Mercier, journaliste

De 13h à 13h30 / L'Invitée

Mardi 13 octobre

Avec Clémentine Mélois, plasticienne et écrivaine, pour son roman Choses que je croyais perdues (L’Arbalète, en lice pour le Prix Goncourt et le Prix Femina)

À Voix Nue, avec Caroline Broué

Du lundi au vendredi de 19h30 à 20h

Philippe Sands, l’avocat conteur d’histoires

Avocat franco-britannique partagé entre Londres et le Luberon, Philippe Sands a construit une double carrière de juriste international et d'écrivain, plaidant devant les plus hautes juridictions du monde tout en racontant, dans des livres mêlant enquête familiale, thriller et histoire, la genèse du droit international moderne. Avocat dans l'affaire Pinochet comme dans celle des Chagos et des Rohingyas, aujourd'hui engagé dans la création d'un tribunal spécial contre Vladimir Poutine, il n'a cessé d'interroger, de Nuremberg à Gaza, ce que le droit international peut encore face aux puissants. Cette série en cinq épisodes retrace le parcours d'un homme qui ne sépare pas l'exercice du droit de l'art de raconter des histoires, et qui croit autant au pouvoir du droit qu’à celui de la littérature.

Lundi 12 octobre : Épisode 1 - Droit et littérature

Mardi 13 octobre : Épisode 2 - Le silence de Léon

Mercredi 14 octobre : Épisode 3 - L'avocat et les puissants

Jeudi 15 octobre : Épisode 4 - Immunité, impunité, responsabilité

Vendredi 16 octobre : Épisode 5 - Un pas en avant, un pas en arrière

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Debout les morts de Fred Vargas

Adaptation : Claire Le Luhern / Réalisation : Sophie-Aude Picon

Avec notamment Natalie Dessay (Sophia), François Loriquet (Pierre), Manuel Vallade (Marc), Emmanuel Suarez (Lucien), Martine Schambacher (Françoise)...

Un matin, la cantatrice Sophia Siméonidis (interprétée par Natalie Dessay) découvre dans son jardin un arbre qu'elle ne connaît pas. Un hêtre. Qui l'a planté là ? Pourquoi ? Pierre, son mari, n'en a que faire. Mais Sophia, elle, s'inquiète, en perd le sommeil et finit par demander à ses voisins, trois jeunes types un peu déjantés, de creuser sous l'arbre, pour voir si... Quelques semaines plus tard, Sophia disparaît tandis qu'on retrouve un cadavre calciné. Est-ce le sien ? La police enquête. Les voisins aussi. Sophia, ils l'aimaient bien. L'étrange apparition du hêtre n'en devient que plus énigmatique.

Lundi 12 octobre : Épisode 6 - Identification du corps

Mardi 13 octobre : Épisode 7 - Enquête parallèle

Mercredi 14 octobre : Épisode 8 - Deuxième cadavre

Jeudi 15 octobre : Épisode 9 - Nouveau suspect

Vendredi 16 octobre : Épisode 10 - Coup de théâtre

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

L'Instant Poésie de François Jullien

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Cassandre Puel

À LIRE - Edgar Allan Poe, George Sand et Fred Vargas : leurs œuvres à écouter

À la fois philosophe, helléniste et sinologue, François Jullien nous transporte dans l'histoire de la poésie classique, allant des textes fondateurs grecs, à la poésie chinoise ancienne, jusqu'aux célèbres vers de Charles Baudelaire et Apollinaire.

Lundi 12 octobre : Don Juan aux Enfers de Charles Baudelaire

Mardi 13 octobre : Le goût du néant, de Charles Baudelaire

Mercredi 14 octobre : Femmes damnées, de Charles Baudelaire

Jeudi 15 octobre : Extrait Du côté de chez Swann, de Marcel Proust

Vendredi 16 octobre : Extrait de À l’ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust

La Lecture

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Les Élixirs du diable de Ernst Theodore Amadeus Hoffmann, traduit par Dominique Mehadji

Adaptation : Pascal Hamel / Réalisation : Anne Lemaître

Le frère Médard vit depuis cinq ans au couvent des capucins lorsqu’il se voit chargé de la surveillance de la salle des reliques. Or, parmi elles se trouve une bouteille remplie de ce que son prédécesseur, le frère Cyrille, appelle l’élixir du diable : en effet, selon la légende, il s'agirait d'un des flacons abandonnés dans le désert par le démon que saint Antoine a ramassé afin que personne ne puisse le trouver et l’ouvrir.

Lundi 12 octobre : Épisode 6 - « La Dame de coeur »

Mardi 13 octobre : Épisode 7 - « Une apparition »

Mercredi 14 octobre : Épisode 8 - « L’interrogatoire »

Jeudi 15 octobre : Épisode 9 - « Noces sanglantes »

Vendredi 16 octobre : Épisode 10 - « La pénitence »

Le Théâtre (rediffusion)

Le dimanche de 20h à 22h

Les Aventures du Petit Nicolas de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé - Saison 1

Avec la troupe de la Comédie-Française / Réalisation : Baptiste Guiton

Enregistré en public le samedi 13 novembre 2021 au Studio 104 de la Maison de la radio et de la musique

Cette adaptation radiophonique a été imaginée comme une sorte de journal-audio du petit Nicolas, retraçant une année scolaire, de son retour de colonie de vacances fin août à la cérémonie de remise des prix au mois de juin.

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Dépêche

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