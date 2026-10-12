Cette semaine sur France Culture : Diaty Diallo, Nour Elassy et Chloé Delaume

France Culture, entre le lundi 12 octobre et le dimanche 18 octobre, invite les auditeurs et auditrices à se perdre dans les littératures. Pour retrouver le goût de la jeunesse, avec Diaty Diallo, un abri poétique, aux côtés de Nour Elassy et Natasha Kanapé Fontaine, ou encore la radicalité féministe, avec Chloé Delaume, Anne-Sophie Mercier et Valerie Solanas.
Le 12/10/2026 à 10:45 par Dépêche
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Publié le :
12/10/2026 à 10:45
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Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Que reste-t-il de nos jeunesses ?
Avec Diaty Diallo pour Darya & Dounya (Seuil)
Habiter en poésie
Avec Nour Elassy pour Ceci est ma maison (Les Liens qui Libèrent), et Natasha Kanapé Fontaine pour Manifeste Assi (Dépaysage)
Un chœur pour grandir
Avec David Lescot pour L'Enfant unique au Théâtre de la Ville jusqu'au 17 octobre (Les Solitaires Intempestifs)
Mémoires de Marguerite
Avec Christophe Bigot pour Marguerite Yourcenar (Gallimard Beaux Livres)
Les Book Clubs du futur
Épisode 2 : avec Patrick Boucheron
Un nouveau format dans le Book Club cette saison : régulièrement dans l’année, un petit groupe de jeunes gens réunis au Théâtre de l’Odéon ou à la MC 93 de Bobigny échangent avec une personne invitée sur la lecture.
Du lundi au jeudi de 12h à 13h30
SCUM Manifesto de Valerie Solanas, pourquoi tant de haine ?
À l’occasion de la parution d’une enquête sur la postérité du texte dont on célébrera bientôt le 60e anniversaire.
Avec Chloé Delaume, écrivaine, autrice de la postface de l’ouvrage Le dossier Scum Manifesto de Valerie Solanas (Le Nouvel Attila), et Anne-Sophie Mercier, journaliste
Avec Clémentine Mélois, plasticienne et écrivaine, pour son roman Choses que je croyais perdues (L’Arbalète, en lice pour le Prix Goncourt et le Prix Femina)
Du lundi au vendredi de 19h30 à 20h
Philippe Sands, l’avocat conteur d’histoires
Avocat franco-britannique partagé entre Londres et le Luberon, Philippe Sands a construit une double carrière de juriste international et d'écrivain, plaidant devant les plus hautes juridictions du monde tout en racontant, dans des livres mêlant enquête familiale, thriller et histoire, la genèse du droit international moderne. Avocat dans l'affaire Pinochet comme dans celle des Chagos et des Rohingyas, aujourd'hui engagé dans la création d'un tribunal spécial contre Vladimir Poutine, il n'a cessé d'interroger, de Nuremberg à Gaza, ce que le droit international peut encore face aux puissants. Cette série en cinq épisodes retrace le parcours d'un homme qui ne sépare pas l'exercice du droit de l'art de raconter des histoires, et qui croit autant au pouvoir du droit qu’à celui de la littérature.
Lundi 12 octobre : Épisode 1 - Droit et littérature
Mardi 13 octobre : Épisode 2 - Le silence de Léon
Mercredi 14 octobre : Épisode 3 - L'avocat et les puissants
Jeudi 15 octobre : Épisode 4 - Immunité, impunité, responsabilité
Vendredi 16 octobre : Épisode 5 - Un pas en avant, un pas en arrière
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
Debout les morts de Fred Vargas
Adaptation : Claire Le Luhern / Réalisation : Sophie-Aude Picon
Avec notamment Natalie Dessay (Sophia), François Loriquet (Pierre), Manuel Vallade (Marc), Emmanuel Suarez (Lucien), Martine Schambacher (Françoise)...
Un matin, la cantatrice Sophia Siméonidis (interprétée par Natalie Dessay) découvre dans son jardin un arbre qu'elle ne connaît pas. Un hêtre. Qui l'a planté là ? Pourquoi ? Pierre, son mari, n'en a que faire. Mais Sophia, elle, s'inquiète, en perd le sommeil et finit par demander à ses voisins, trois jeunes types un peu déjantés, de creuser sous l'arbre, pour voir si... Quelques semaines plus tard, Sophia disparaît tandis qu'on retrouve un cadavre calciné. Est-ce le sien ? La police enquête. Les voisins aussi. Sophia, ils l'aimaient bien. L'étrange apparition du hêtre n'en devient que plus énigmatique.
Lundi 12 octobre : Épisode 6 - Identification du corps
Mardi 13 octobre : Épisode 7 - Enquête parallèle
Mercredi 14 octobre : Épisode 8 - Deuxième cadavre
Jeudi 15 octobre : Épisode 9 - Nouveau suspect
Vendredi 16 octobre : Épisode 10 - Coup de théâtre
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
L'Instant Poésie de François Jullien
Une collection proposée par Camille Renard
Réalisation : Cassandre Puel
À LIRE - Edgar Allan Poe, George Sand et Fred Vargas : leurs œuvres à écouter
À la fois philosophe, helléniste et sinologue, François Jullien nous transporte dans l'histoire de la poésie classique, allant des textes fondateurs grecs, à la poésie chinoise ancienne, jusqu'aux célèbres vers de Charles Baudelaire et Apollinaire.
Lundi 12 octobre : Don Juan aux Enfers de Charles Baudelaire
Mardi 13 octobre : Le goût du néant, de Charles Baudelaire
Mercredi 14 octobre : Femmes damnées, de Charles Baudelaire
Jeudi 15 octobre : Extrait Du côté de chez Swann, de Marcel Proust
Vendredi 16 octobre : Extrait de À l’ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
Les Élixirs du diable de Ernst Theodore Amadeus Hoffmann, traduit par Dominique Mehadji
Adaptation : Pascal Hamel / Réalisation : Anne Lemaître
Le frère Médard vit depuis cinq ans au couvent des capucins lorsqu’il se voit chargé de la surveillance de la salle des reliques. Or, parmi elles se trouve une bouteille remplie de ce que son prédécesseur, le frère Cyrille, appelle l’élixir du diable : en effet, selon la légende, il s'agirait d'un des flacons abandonnés dans le désert par le démon que saint Antoine a ramassé afin que personne ne puisse le trouver et l’ouvrir.
Lundi 12 octobre : Épisode 6 - « La Dame de coeur »
Mardi 13 octobre : Épisode 7 - « Une apparition »
Mercredi 14 octobre : Épisode 8 - « L’interrogatoire »
Jeudi 15 octobre : Épisode 9 - « Noces sanglantes »
Vendredi 16 octobre : Épisode 10 - « La pénitence »
Le dimanche de 20h à 22h
Les Aventures du Petit Nicolas de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé - Saison 1
Avec la troupe de la Comédie-Française / Réalisation : Baptiste Guiton
Enregistré en public le samedi 13 novembre 2021 au Studio 104 de la Maison de la radio et de la musique
Cette adaptation radiophonique a été imaginée comme une sorte de journal-audio du petit Nicolas, retraçant une année scolaire, de son retour de colonie de vacances fin août à la cérémonie de remise des prix au mois de juin.
DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 21/08/2026
384 pages
Seuil
22,00 €
Paru le 09/09/2026
219 pages
Liens qui libèrent (Les)
18,00 €
Paru le 09/10/2026
128 pages
Le Nouvel Attila
13,90 €
Paru le 20/08/2026
176 pages
Editions Gallimard
19,00 €
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