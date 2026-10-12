Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Auteurs

Cette semaine sur France Culture : Diaty Diallo, Nour Elassy et Chloé Delaume

France Culture, entre le lundi 12 octobre et le dimanche 18 octobre, invite les auditeurs et auditrices à se perdre dans les littératures. Pour retrouver le goût de la jeunesse, avec Diaty Diallo, un abri poétique, aux côtés de Nour Elassy et Natasha Kanapé Fontaine, ou encore la radicalité féministe, avec Chloé Delaume, Anne-Sophie Mercier et Valerie Solanas.

Le 12/10/2026 à 10:45 par Dépêche

|

Publié le :

12/10/2026 à 10:45

Dépêche

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le Book Club, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 12 octobre

Que reste-t-il de nos jeunesses ?

Avec Diaty Diallo pour Darya & Dounya (Seuil)

Mardi 13 octobre

Habiter en poésie

Avec Nour Elassy pour Ceci est ma maison (Les Liens qui Libèrent), et Natasha Kanapé Fontaine pour Manifeste Assi (Dépaysage)

Mercredi 14 octobre

Un chœur pour grandir

Avec David Lescot pour L'Enfant unique au Théâtre de la Ville jusqu'au 17 octobre (Les Solitaires Intempestifs)

Jeudi 15 octobre

Mémoires de Marguerite

Avec Christophe Bigot pour Marguerite Yourcenar (Gallimard Beaux Livres)

Vendredi 16 octobre

Les Book Clubs du futur

Épisode 2 : avec Patrick Boucheron

Un nouveau format dans le Book Club cette saison : régulièrement dans l’année, un petit groupe de jeunes gens réunis au Théâtre de l’Odéon ou à la MC 93 de Bobigny échangent avec une personne invitée sur la lecture.

Les Midis de Culture, avec Natacha Triou

Du lundi au jeudi de 12h à 13h30

De 12h à 12h30 / L'Objet

Mercredi 14 octobre

SCUM Manifesto de Valerie Solanas, pourquoi tant de haine ?

À l’occasion de la parution d’une enquête sur la postérité du texte dont on célébrera bientôt le 60e anniversaire.

Avec Chloé Delaume, écrivaine, autrice de la postface de l’ouvrage Le dossier Scum Manifesto de Valerie Solanas (Le Nouvel Attila), et Anne-Sophie Mercier, journaliste

De 13h à 13h30 / L'Invitée

Mardi 13 octobre

Avec Clémentine Mélois, plasticienne et écrivaine, pour son roman Choses que je croyais perdues (L’Arbalète, en lice pour le Prix Goncourt et le Prix Femina)

À Voix Nue, avec Caroline Broué

Du lundi au vendredi de 19h30 à 20h

Philippe Sands, l’avocat conteur d’histoires

Avocat franco-britannique partagé entre Londres et le Luberon, Philippe Sands a construit une double carrière de juriste international et d'écrivain, plaidant devant les plus hautes juridictions du monde tout en racontant, dans des livres mêlant enquête familiale, thriller et histoire, la genèse du droit international moderne.  Avocat dans l'affaire Pinochet comme dans celle des Chagos et des Rohingyas, aujourd'hui engagé dans la création d'un tribunal spécial contre Vladimir Poutine, il n'a cessé d'interroger, de Nuremberg à Gaza, ce que le droit international peut encore face aux puissants. Cette série en cinq épisodes retrace le parcours d'un homme qui ne sépare pas l'exercice du droit de l'art de raconter des histoires, et qui croit autant au pouvoir du droit qu’à celui de la littérature.

Lundi 12 octobre : Épisode 1 - Droit et littérature

Mardi 13 octobre : Épisode 2 - Le silence de Léon

Mercredi 14 octobre : Épisode 3 - L'avocat et les puissants

Jeudi 15 octobre : Épisode 4 - Immunité, impunité, responsabilité

Vendredi 16 octobre : Épisode 5 - Un pas en avant, un pas en arrière

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Debout les morts de Fred Vargas

Adaptation : Claire Le Luhern / Réalisation : Sophie-Aude Picon

Avec notamment Natalie Dessay (Sophia), François Loriquet (Pierre), Manuel Vallade (Marc), Emmanuel Suarez (Lucien), Martine Schambacher (Françoise)...

Un matin, la cantatrice Sophia Siméonidis (interprétée par Natalie Dessay) découvre dans son jardin un arbre qu'elle ne connaît pas. Un hêtre. Qui l'a planté là ? Pourquoi ? Pierre, son mari, n'en a que faire. Mais Sophia, elle, s'inquiète, en perd le sommeil et finit par demander à ses voisins, trois jeunes types un peu déjantés, de creuser sous l'arbre, pour voir si... Quelques semaines plus tard, Sophia disparaît tandis qu'on retrouve un cadavre calciné. Est-ce le sien ? La police enquête. Les voisins aussi. Sophia, ils l'aimaient bien. L'étrange apparition du hêtre n'en devient que plus énigmatique.

Lundi 12 octobre : Épisode 6 - Identification du corps

Mardi 13 octobre : Épisode 7 - Enquête parallèle

Mercredi 14 octobre : Épisode 8 - Deuxième cadavre

Jeudi 15 octobre : Épisode 9 - Nouveau suspect

Vendredi 16 octobre : Épisode 10 - Coup de théâtre

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

L'Instant Poésie de François Jullien

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Cassandre Puel

À LIRE - Edgar Allan Poe, George Sand et Fred Vargas : leurs œuvres à écouter

À la fois philosophe, helléniste et sinologue, François Jullien nous transporte dans l'histoire de la poésie classique, allant des textes fondateurs grecs, à la poésie chinoise ancienne, jusqu'aux célèbres vers de Charles Baudelaire et Apollinaire.

Lundi 12 octobre : Don Juan aux Enfers de Charles Baudelaire

Mardi 13 octobre : Le goût du néant, de Charles Baudelaire

Mercredi 14 octobre : Femmes damnées, de Charles Baudelaire

Jeudi 15 octobre : Extrait Du côté de chez Swann, de Marcel Proust

Vendredi 16 octobre : Extrait de À l’ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust

La Lecture

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Les Élixirs du diable de Ernst Theodore Amadeus Hoffmann, traduit par Dominique Mehadji

Adaptation : Pascal Hamel  / Réalisation : Anne Lemaître

Le frère Médard vit depuis cinq ans au couvent des capucins lorsqu’il se voit chargé de la surveillance de la salle des reliques. Or, parmi elles se trouve une bouteille remplie de ce que son prédécesseur, le frère Cyrille, appelle l’élixir du diable : en effet, selon la légende, il s'agirait d'un des flacons abandonnés dans le désert par le démon que saint Antoine a ramassé afin que personne ne puisse le trouver et l’ouvrir.

Lundi 12 octobre : Épisode 6 - « La Dame de coeur »

Mardi 13 octobre : Épisode 7 - « Une apparition »

Mercredi 14 octobre : Épisode 8 - « L’interrogatoire »

Jeudi 15 octobre : Épisode 9 - « Noces sanglantes »

Vendredi 16 octobre : Épisode 10 - « La pénitence »

Le Théâtre (rediffusion)

Le dimanche de 20h à 22h

Les Aventures du Petit Nicolas de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé - Saison 1

Avec la troupe de la Comédie-Française / Réalisation : Baptiste Guiton

Enregistré en public le samedi 13 novembre 2021 au Studio 104 de la Maison de la radio et de la musique

Cette adaptation radiophonique a été imaginée comme une sorte de journal-audio du petit Nicolas, retraçant une année scolaire, de son retour de colonie de vacances fin août à la cérémonie de remise des prix au mois de juin.

 
 
 
 
 

 

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Darya & Dounya

Diaty Diallo

Paru le 21/08/2026

384 pages

Seuil

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021630909
9782021630909
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Ceci est ma maison

Nour Elassy trad. Lisa Ducasse

Paru le 09/09/2026

219 pages

Liens qui libèrent (Les)

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791020921208
9791020921208
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le Dossier Scum Manifesto

Valerie Solanas

Paru le 09/10/2026

128 pages

Le Nouvel Attila

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371001206
9782371001206
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Choses que je croyais perdues

Clémentine Mélois

Paru le 20/08/2026

176 pages

Editions Gallimard

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073162854
9782073162854
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Edgar Allan Poe, George Sand et Fred Vargas : leurs œuvres à écouter sur France Culture

En octobre, France Culture consacre une partie de sa programmation aux polars et aux récits fantastiques. Plusieurs œuvres littéraires sont proposées en feuilletons radiophoniques, dont Double assassinat dans la rue Morgue, d’Edgar Allan Poe, Le Château de Pictordu, de George Sand, et Debout les morts, de Fred Vargas. Quatre textes d’autrices françaises de romans policiers complètent cette sélection, diffusée à l’antenne et sur l’application Radio France.

 

09/10/2026, 17:11

ActuaLitté

France Culture invite Anne Godard, Amandine Agić et Philippe Artières

Du lundi 5 au dimanche 11 octobre, la station France Culture convie une pléthore d'auteurs et d'autrices pour évoquer leurs œuvres ou celle des autres. Il sera ainsi question de Tolkien, d'un certain Prix Nobel de Littérature ou encore de la guerre de Yougoslavie. Poésie, lecture et adaptation théâtrale sont aussi de la partie...

05/10/2026, 09:13

ActuaLitté

Riad Sattouf, Amélie Nothomb et Phoebe Hadjmarkos Clarke sur France Culture

De ce lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre prochain, les ondes de France Culture réservent de belles découvertes et redécouvertes littéraires. Romans, bandes dessinées, essais, théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Avec, notamment, Lilia Hassaine, Riad Sattouf, Amélie Nothomb ou Phoebe Hadjmarkos Clarke.

28/09/2026, 10:18

ActuaLitté

Cyril Pedrosa, Anne Godard et Fleur Hopkins sur les ondes de France Culture

Cette semaine, France Culture réserve de beaux moments mêlant radio et littérature, à ses auditeurs et auditrices. La station convie, au fil de sa grille, celles et ceux qui font la création, qu'il s'agisse de littérature, de bande dessinée ou de théâtre. Entretiens, sélections ou fictions sonores, il y en aura pour tous les goûts, avec, notamment, Cyril Pedrosa, Laura Kasischke ou encore Séphora Pondi.

21/09/2026, 11:12

ActuaLitté

Annie Ernaux, Joe Sacco et Antoine Volodine sur France Culture

Pour la station France Culture, la rentrée s'accorde bien avec la littérature, et pas seulement lorsqu'il s'agit de récompenses. La grille de la radio publique reprend son rythme bien soutenu, en réservant une place particulière aux textes et à celles et ceux qui les écrivent. Cette semaine, notamment, une Prix Nobel de littérature et l'adaptation d'une saga à succès...

14/09/2026, 10:25

ActuaLitté

Arendt ou Platon présidents : Les Philosophes au pouvoir, sur France Culture

La station de radio France Culture présente Les Philosophes au pouvoir, sa nouvelle proposition, comme une émission politique « pas comme les autres ». En effet, l'enseignante-chercheuse et conférencière au musée d'Orsay Laurence Devillairs imagine les programmes et actions de différents philosophes mis à la tête de l'État.

11/09/2026, 09:43

ActuaLitté

Le Grand Monde, de Pierre Lemaitre, à écouter sur France Culture

Depuis le 7 septembre dernier, la station France Culture diffuse une série sonore en 10 épisodes qui adapte Le Grand Monde, roman de Pierre Lemaitre (Calmann-Lévy, 2022). L'œuvre est à écouter sur France Culture, du lundi au vendredi, ou sur l’application Radio France.

10/09/2026, 15:24

ActuaLitté

Les producteurs de France Culture présentent leurs livres favoris de la rentrée

Période enthousiasmante pour certains, agaçante pour d'autres, la rentrée littéraire se caractérise par un embouteillage de parutions. Quelques figures de France Culture proposent leurs sélections, afin de faciliter les découvertes et, peut-être, les coups de cœur partagés...

03/09/2026, 10:46

ActuaLitté

Ariane Ascaride raconte « L’Odyssée de Marcel Pagnol » sur France Inter

France Inter propose « L’Odyssée de Marcel Pagnol », une série de quinze épisodes racontée par Ariane Ascaride et consacrée à l’auteur marseillais, à ses œuvres, ses correspondances et plusieurs figures de son entourage. Les huit premiers épisodes sont disponibles sur le site et l’application de Radio France. La suite est diffusée du lundi au vendredi à 13h20 sur France Inter, jusqu’au 21 août.

10/08/2026, 16:26

ActuaLitté

Ferraredo (Aurélien Machureau) : Le chanteur interviewé par David Serero

À seulement 19 ans, le chanteur Ferraredo a été invité sur le podcast de David Serero, monument de la scène lyrique internationale.

 

03/08/2026, 17:23

ActuaLitté

France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller

Quelques mois après avoir reçu un Laurier de l’audiovisuel, Ce monde me rend fou disparaît de France Inter. La station a décidé de ne pas reconduire à la rentrée la chronique littéraire et sociale que Christophe Bourseiller tenait depuis six ans dans la matinale du week-end.

22/07/2026, 18:22

ActuaLitté

France Culture s’installe au Festival d’Avignon

France Culture consacre une semaine spéciale au Festival d’Avignon du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026, avec Les Midis de Culture, présentés par Chloë Cambreling en direct et en public, puis des fictions littéraires diffusées chaque soir de 20h à 21h. La programmation réunira artistes invités, critiques de spectacles et lectures radiophoniques autour des créations présentées à Avignon, de Carolina Bianchi à Julien Gosselin, de Rébecca Chaillon à Didier-Georges Gabily.

03/07/2026, 15:21

ActuaLitté

France Culture invite Sélim Nassib, Camille Potte et Denis Salas

L'entrée dans la période estivale ne signifie pas pour autant que France Culture déroge à ses habitudes. Dans la semaine du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet, la radio publique conserve un rythme littéraire soutenu. BD, romans, essais, poésie ou théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Et même toutes les températures, grâce à une fiction sonore tirée d'une œuvre de Jules Verne...

29/06/2026, 09:43

ActuaLitté

Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter

Lilia Hassaine arrête Aux livres, etc. sur France Inter. Après deux saisons à la tête de ce rendez-vous littéraire, la journaliste et romancière a choisi de quitter l’émission, non à la suite d’une décision de la station, mais pour éviter une situation qu’elle jugeait délicate à l’approche de la rentrée littéraire.

25/06/2026, 18:33

ActuaLitté

Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne

Patricia Martin présentera ce dimanche, à 14h, sa dernière émission de L’Heure philo sur France Inter. La journaliste, animatrice, productrice et critique littéraire quitte ainsi une station dont elle aura accompagné plusieurs époques, depuis son arrivée à la fin des années 1980 jusqu’aux rendez-vous culturels et intellectuels qu’elle a portés ces dernières années.

25/06/2026, 13:18

ActuaLitté

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter

La juriste et constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina rejoint France Culture avec Au nom du Droit, nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré aux grandes questions juridiques qui traversent la société française. Une arrivée qui accompagne une rentrée agitée à Radio France, marquée par plusieurs changements à France Culture et France Inter.

24/06/2026, 12:12

ActuaLitté

France Culture confie Avec philosophie à Géraldine Mosna-Savoye

Géraldine Mosna-Savoye présentera Avec philosophie sur France Culture à partir du 31 août 2026. Diffusée du lundi au jeudi, de 10h à 11h, l’émission quotidienne consacrée à la philosophie reviendra dans une nouvelle formule centrée sur les classiques de la pensée, d’autres traditions philosophiques et les concepts qui traversent l’époque.

23/06/2026, 16:29

ActuaLitté

L’été de Radio France : Sylvain Tesson et Nietzsche en tête d’affiche

France Inter et France Culture déploient leurs grilles d’été 2026, avec une place marquée pour le livre, les écrivains, la philosophie et les grands récits. De Pagnol au Nietzsche de Sylvain Tesson, de Lupin à Jules Verne, de Mary Shelley à Beckett, les deux antennes misent sur la littérature, les archives, les idées et la création sonore.

23/06/2026, 13:33

ActuaLitté

Ariane Chemin, Johann Chapoutot et Judith Godrèche sur France Culture

Du lundi 22 au dimanche 28 juin, la station publique France Culture accueillera son lot d'écrivains, de penseurs, d'essayistes et d'artistes pour évoquer une variété de sujets, des mondes fantastiques de Terry Pratchett à notre époque troublée par les guerres. Sans oublier quelques interprétations radiophoniques de classiques de la littérature...

22/06/2026, 09:54

ActuaLitté

Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat

France Culture ne reconduit pas à la rentrée La Conversation scientifique, l’émission animée par Étienne Klein. Une décision prise après la sanction prononcée par l’Université Paris Cité dans l’affaire de plagiat visant la thèse du physicien et vulgarisateur.

19/06/2026, 18:33

ActuaLitté

“Pensée unique interdite !” Frédéric Beigbeder le dimanche soir sur RTL

Frédéric Beigbeder fera son retour régulier à la radio à la rentrée. L’écrivain présentera, à partir du 30 août, une nouvelle émission culturelle sur RTL, chaque dimanche de 20h à 21h, a annoncé la station à l’AFP.

15/06/2026, 17:25

ActuaLitté

Sur France Culture, Le Book Club rend hommage à Marjane Satrapi

Sur France Culture, du lundi 15 au dimanche 21 juin, la programmation fait la part belle à la littérature, aux idées et aux univers d'auteurs et d'autrices de tous les horizons. L'émission Le Book Club propose par ailleurs un hommage à Marjane Satrapi, avec Benoît Peeters, Bahareh Akrami et Salomé Lahoche.

15/06/2026, 10:41

ActuaLitté

Les Malheurs de Sophie, la comédie musicale, revient sur France Culture

Après le succès de la première saison, Les Malheurs de Sophie sont de retour sur les ondes ! Cap sur l’Amérique : Sophie grandit, chante… et continue de faire des bêtises. Disponible à partir du 12 juin sur le site de France Culture et l’application Radio France.

11/06/2026, 16:11

ActuaLitté

Radio Live : sept jeunes racontent le monde à la médiathèque du Bachut

Le vendredi 19 juin (de 16h à 18h), venez découvrir un groupe de 7 jeunes à travers leur Radio Live à la médiathèque du Bachut de Lyon ! Après des ateliers mêlant écriture, théâtre et création sonore, ils vous proposent chroniques, musiques et regards sur le monde. Le tout accompagné d’une exposition photo de leur aventure. Une occasion unique de partager ce moment de radio vivante avec eux ! Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

09/06/2026, 13:04

ActuaLitté

Cet été, Foucault, Shelley ou Laura Vazquez sur les plages de France Culture

L'été pointe le bout de son nez, et fait surtout entendre sa voix, sur France Culture. La radio publique dévoile les contours de son programme estival, qui ne déroge pas à une règle par rapport au reste de l'année : réserver une place de choix aux auteurs et autrices, tous domaines confondus.

04/06/2026, 10:10

ActuaLitté

Marion Montaigne, Laura Alcoba et Georges Nivat sur France Culture

Du lundi 1er au dimanche 7 juin, la station publique France Culture ménage une belle place à la littérature et à ceux et celles qui la font. Sans oublier la BD, sous toutes ses formes, du reportage dessiné aux mangas. Parmi les invités, cette semaine, Sigolène Vinson, Camille de Toledo ou encore Philippe Jaenada.

01/06/2026, 10:25

ActuaLitté

Camila Sosa Villada, Anouchka Vasak et Marie Olivier sur France Culture

Sur France Culture, la semaine du lundi 25 au dimanche 31 mai sera une nouvelle fois chargée en littérature. Le programme de la station publique convoque ainsi Camila Sosa Villada, Leonardo Padura ou encore Anthony Feneuil. Mais propose aussi un détour par la bibliothèque de Chassol, ou par un feuilleton tiré des récits d'enfance d'Elena Ferrante...

25/05/2026, 09:30

ActuaLitté

Gabriel Tallent, Lisette Lombé et Rachid Benzine sur France Culture

De ce lundi 18 au dimanche 24 mai prochain, auditeurs et auditrices qui apprécient la littérature auront de quoi tendre l'oreille. Poésie, théâtre, roman et même correspondance dessinée trouvent en effet une place au sein de la grille de France Culture. Parmi les invités cette semaine, Gabriel Tallent, Marion Fayolle ou encore le duo inattendu formé par Régis Debray et Sylvain Tesson.

18/05/2026, 09:43

ActuaLitté

Olivier Mannoni, Deborah Levy et Baraheh Akrami sur France Culture

Du lundi 4 au 10 mai prochain, France Culture s'arrêtera au cœur de la Lonely City d'Olivia Laing, avant de passer une année à Paris, avec Gertrude Stein et Deborah Levy. Direction l'Iran, ensuite, pour évoquer la résistance du rappeur Toomaj Salehi, avant une résidence au 7, impasse Baudelaire pour la « Série Fiction »...

04/05/2026, 11:17

ActuaLitté

France Culture arrête La Suite dans les idées, émission historique de Sylvain Bourmeau

France Culture s’apprête à tourner une page. La Suite dans les idées, émission produite par Sylvain Bourmeau depuis 1999, ne sera pas reconduite à la rentrée. 

29/04/2026, 18:18

ActuaLitté

Olivia Laing, Hélène Gestern et Jean-Philippe Cazier sur France Culture

Pour la semaine du lundi 27 avril au 3 mai 2026, la station France Culture fait un crochet par la poésie et la bande dessinée, fait un bœuf avec Patti Smith pour mieux se perdre à New York avec Olivia Laing. Le voyage se poursuit par une immersion, à la recherche du fameux trésor de Rackham le rouge, avant un retour en enfance, aux côtés du Petit chaperon rouge...

27/04/2026, 09:30

ActuaLitté

Gérard Lefort, Tiphaine Rivière et Tintin sur France Culture

Du lundi 20 au 26 avril, la radio France Culture propose à nouveau une grille ouverte sur la littérature et ceux et celles qui la font. Outre le roman, le théâtre, la poésie, la bande dessinée ou le livre jeunesse se retrouveront sur les ondes, le temps d'un entretien, d'une chronique ou d'un texte lu... Parmi les invités cette semaine, Lyonel Trouillot, Baru, Gérard Lefort ou encore Tiphaine Rivière.

20/04/2026, 10:44

ActuaLitté

Célébrez le printemps avec Arsène Lupin

Après Un été avec et Un hiver avec, France Inter inaugure une nouvelle collection et un nouveau format de livre-podcast disponible simultanément en librairie et à l’écoute sur la plateforme Radio France : Un printemps avec. Pour ce premier opus, place au gentleman cambrioleur le plus célèbre de la littérature française : Arsène Lupin.

15/04/2026, 16:21

ActuaLitté

François Sureau, Julie Lombé et Patrícia Melo sur France Culture

Nouvelle semaine, nouveau programme riche et diversifié, en matière de littérature, de bande dessinée, ou encore de poésie, sur France Culture. La radio publique convie notamment François Sureau, Julie Lombé et Marion Fayolle, consacre une série documentaire à « Celles qui lisent » et s'invite même au Festival du Livre de Paris...

13/04/2026, 10:14

ActuaLitté

Philippe Forest, Kev Lambert et Lucile Novat sur France Culture

Semaine raccourcie par un jour férié, peut-être, mais la radio France Culture n'en garde pas moins un programme chargé en matière de littérature, d'écriture et de récits, jusqu'au 12 avril prochain. Parmi les intervenants, Kev Lambert, Lucile Novat, mais aussi des retours sur les œuvres de J.M. Barrie, Paul Celan ou encore le « premier rap » de François Villon...

07/04/2026, 08:49

ActuaLitté

France Culture raconte Antoine de Saint-Exupéry, d'histoire en histoires

La radio France Culture convoque auteurs et textes sur ses ondes, tout au long de la semaine du lundi 30 mars au 5 avril. Plusieurs épisodes de l'émission « Le Cours de l'Histoire » reviendront sur le parcours d'Antoine de Saint-Exupéry, quand d'autres rendez-vous sont fixés, avec Thiphaine Samoyault, Mathilde Beaussault ou encore Leïla Slimani.

30/03/2026, 09:49

Autres articles de la rubrique Médias

ActuaLitté

Sur Arte, un documentaire s'empale pour la figure de Dracula

Figure parmi les plus célèbres de la littérature horrifique, aux côtés de la créature de Frankenstein et de Mr. Hyde, Dracula nourrit encore les imaginaires, plus d'un siècle après la parution du roman de Bram Stoker, en 1897. Sur Arte, un documentaire promet de raconter « la véritable histoire » du vampire... 

07/10/2026, 09:42

ActuaLitté

La Grande Librairie : six écrivains pour raconter la guerre et ses blessures

Cette semaine, La Grande Librairie réunit des écrivains autour d'une même interrogation : que peuvent les mots face au chaos ? Giuliano da Empoli, Olivier Rolin, Claude Guibal, Delphine Horvilleur et Olivier Grondeau seront notamment présents pour évoquer la guerre, la violence, la surveillance ou encore la captivité. Patrick Modiano participera également à un « Droit dans les yeux » inédit, tandis que l'émission fera étape à Lyon et retrouvera Maria Pourchet autour de Romain Gary.

05/10/2026, 17:51

ActuaLitté

Être président, est-ce encore possible ?

Le prochain numéro du Banquet, présenté par Anna Cabana avec Christophe Ono-dit-Biot, sera diffusé dimanche 11 octobre à 19h35 sur LCP. Intitulée « Président : un métier impossible ? », l’émission réunira Bernard-Henri Lévy, Catherine Nay, Benjamin Morel et Astrid Roucher pour interroger l’exercice du pouvoir présidentiel, entre attentes placées dans la fonction, contraintes institutionnelles et sentiment d’impuissance.

05/10/2026, 16:32

ActuaLitté

À l'est d'Eden : Florence Pugh sur les terres littéraires de Steinbeck

La série À l'est d'Eden est disponible sur Netflix depuis le 1er octobre. Avant sa diffusion, Florence Pugh et Zoe Kazan se sont rendues à la Bibliothèque du Congrès, où les attendaient plusieurs pièces liées à John Steinbeck : premières éditions signées du roman, pages manuscrites des Raisins de la colère et ouvrages anciens sur la vallée de Salinas. Une rencontre avec les collections qui prend un relief particulier pour la scénariste, petite-fille d’Elia Kazan, réalisateur du film de 1955.

05/10/2026, 13:23

ActuaLitté

Revue des Deux Mondes : Philippe Muray, notre contemporain

Il y a vingt ans, Philippe Muray disparaissait. Vingt ans, c’est trop pour un polémiste. Les querelles vieillissent et les contemporains auxquels on taillait un costume disparaissent eux aussi. Muray aurait donc pu ressembler à ces vieux vases de grands mères dont on ne sait trop que faire… Mais non, force est de constater qu’il est toujours d’une actualité de pleine forme.

05/10/2026, 10:33

ActuaLitté

VisionQuest : Vision retrouve Ultron et son fils dans le trailer final

Marvel remet Vision face à Ultron, à moins de deux semaines de l’arrivée de VisionQuest sur Disney+. Une nouvelle bande-annonce précise l’intrigue de cette série, dernier volet du triptyque ouvert par WandaVision. Pour les lecteurs de comics, son titre renvoie aussi à un récit majeur signé John Byrne à la fin des années 1980.

03/10/2026, 15:49

ActuaLitté

Le Petit Prince : une nouvelle adaptation pour faire revivre l’œuvre de Saint-Exupéry

Après le film d’animation de Mark Osborne en 2015, Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry s’apprête à retrouver le grand écran dans une version mêlant prises de vues réelles et effets visuels. Le projet réunira le réalisateur de The Imitation Game, Morten Tyldum, et le scénariste de Slumdog Millionaire, Simon Beaufoy.

01/10/2026, 16:03

ActuaLitté

Morgane Moncomble : deux romans, deux adaptations, un phénomène éditorial

Disney+ a officialisé, le 28 septembre dernier, le casting d’Un automne pour te pardonner, adaptation du premier tome de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Alors que le tournage a débuté cet été, le projet vient s’ajouter à une autre adaptation annoncée quelques mois plus tôt par France Télévisions. En 2026, deux romans de Morgane Moncomble prennent le chemin des écrans, tandis que l’autrice continue d’élargir sa présence en librairie.

30/09/2026, 16:22

ActuaLitté

Icebreaker : le phénomène BookTok de Hannah Grace adapté en série par Netflix

Après avoir conquis les librairies et les réseaux sociaux, Icebreaker va passer à l’écran. Netflix prépare une série tirée de la romance sportive de Hannah Grace, premier volume de la saga Maple Hills. Publié en France chez BMR en 2023, dans une traduction de Madeleine Petit, le roman met en scène une patineuse artistique et le capitaine d’une équipe universitaire de hockey contraints de partager la même glace. Daisy Jelley et Connor Simos incarneront Anastasia « Stassie » Allen et Nate Hawkins.

29/09/2026, 17:33

ActuaLitté

La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage

Cette semaine, dans La Grande Librairie, des vies imparfaites et des actes manqués ! Augustin Trapenard nous donne rendez-vous ce 30 septembre, à 21h05 sur France 5, en compagnie de ses invités.

29/09/2026, 15:38

ActuaLitté

Les Braqueuses : 30 femmes pour raconter autrement le monde

Les Braqueuses sont journalistes, écrivaines, metteuses en scène, comédiennes, artistes, psychologues, chercheuses, enseignantes, ingénieures, entrepreneuses… Elles viennent d’horizons différents, avec des parcours, des sensibilités et des regards singuliers.

28/09/2026, 15:51

ActuaLitté

Quelles sont les meilleures séries du XXIe siècle ? Une française dans le top 100

Le New York Times vient de dévoiler son classement des 100 meilleures séries télévisées du XXIe siècle. Breaking Bad prend la première place, devant The Wire et Mad Men, mais pour les lecteurs, un autre classement se dessine derrière celui-ci : au moins treize des séries retenues sont directement issues d’un roman, d’un cycle littéraire ou d’un ouvrage de non-fiction. La mieux placée est...

25/09/2026, 18:18

ActuaLitté

Édouard Philippe en conversation avec Olivier Norek, sur LCP

Le premier rendez-vous d'une nouvelle émission de LCP, Conversation française [auparavant nommée La République des Lettres, NdR], sera disponible dès ce vendredi 25 septembre sur YouTube. Le candidat à la présidentielle Édouard Philippe (Horizons) y dialoguera avec l'écrivain Olivier Norek. Des diffusions sur la TNT sont prévues la semaine prochaine.

25/09/2026, 15:01

ActuaLitté

IA, exils et Thélyson Orélien : une semaine littéraire sous tension

Entre le 18 et le 24 septembre 2026, la revue du web littéraire s’appuie sur 243 contributions recensées par Bibliosurf : 201 avis, 14 podcasts et 28 vidéos. Romans de rentrée, controverses, exils, mémoire, violences et récits noirs composent une semaine où Thélyson Orélien domine très largement les discussions, devant Chuck Wendig, Philippe Jaenada, Franck Thilliez et Abdellah Taïa, au fil d’une réception critique particulièrement dense.

25/09/2026, 11:07

ActuaLitté

Un pays, un livre : Augustin Trapenard rejoint TV5MONDE pour une nouvelle émission

TV5MONDE renforce ses programmes d'incitation à la lecture avec Un pays, un livre : un tour du monde des littératures francophones contemporaines diffusé chaque jour en novembre, à l'occasion du XXe Sommet de la Francophonie.

 

 

23/09/2026, 17:39

ActuaLitté

France 3 diffuse Monsieur, adaptation de Petite sale, de Louise Mey

Dès le jeudi 1er octobre, sur la plateforme france.tv, et le mardi 13 octobre, à 21h10, sur France 3, sera diffusée l'adaptation du roman Petite sale, de Louise Mey. Jean-Pierre Darroussin et Jeremy Lewin mènent la distribution de cette production LM les Films.

23/09/2026, 09:51

ActuaLitté

Inceste et agro-industrie : deux enquêtes adaptées pour France Télévisions

Deux adaptations d'enquêtes sont en développement pour le groupe France Télévisions. Deux initiatives qui ont tenté de briser le silence autour de tabous : celui de l'emprise de l'industrie agro-alimentaire, pour Nicolas Legendre, celui qui entoure le traitement judiciaire des enfants et des mères qui dénoncent l'inceste, pour Romane Brisard.

22/09/2026, 12:26

ActuaLitté

Vanessa Schneider coécrit un film sur Françoise Giroud pour Sylvie Testud

La journaliste et romancière Vanessa Schneider croisera sa plume avec celle de la scénariste Juliette Barry pour Françoise Giroud, la revanche d’une femme libre. Ce téléfilm sera centré sur la période 1951-1961, à la fois exaltante et éprouvante pour la journaliste, cocréatrice de l'hebdomadaire L'Express.

22/09/2026, 11:51

ActuaLitté

Dans La Grande Librairie, on interroge l'humanité (toute entière)

Qu’est-ce qui fait encore notre humanité ? À l’heure de l’intelligence artificielle et d’un monde toujours plus fracturé, d’une société toujours plus polarisée, on s’interrogera sur ce qui nous rassemble, ce qui produit encore du lien.

21/09/2026, 20:06

ActuaLitté

Présidentielle : LCP confronte candidats et écrivains dans une émission

L'année présidentielle met les médias, y compris la télévision, en ordre de bataille pour animer et rendre compte des débats à venir. LCP créé même pour l'occasion une nouvelle émission, La République des Lettres, qui verra dialogue un candidat ou une candidate à l'Élysée face à un auteur ou une autrice. Sous l'œil de la journaliste et essayiste Anna Cabana.

21/09/2026, 15:47

ActuaLitté

14 juillet, adaptation d'une nouvelle de Nicolas Mathieu, en développement

Le groupe France Télévisions diffusera, au cours de sa saison 2026-2027, 14 juillet, une mini-série adaptée d'un texte de Nicolas Mathieu. Une enquête tragique et poignante s'annonce, basée sur la nouvelle La retraite du juge Wagner (Actes Sud, 2021).

21/09/2026, 14:51

ActuaLitté

Babelio : +50 % d’activité, tandis que l’IA rebat les cartes du référencement

Quatre mois après le début de la refonte de son application mobile, Babelio revendique une hausse de 50 % de l’activité. Selon ses données internes d’août 2026, 2,5 millions de livres ont été ajoutés aux bibliothèques des utilisateurs. 

20/09/2026, 14:46

ActuaLitté

Esclavage : des jeunes créent un journal que tout un réseau fait voyager

À Clermont-l’Hérault, des jeunes accompagnés au titre de la protection de l’enfance ont consacré neuf mois à Mémoire de l’Esclavage. Leur journal numérique aurait pu rester la restitution d’un projet éducatif. Gratuit, accessible à tous et conçu pour être partagé, il connaît une autre destinée : institutions, bibliothèques et acteurs éducatifs commencent à se le transmettre. Une histoire de mémoire, mais aussi d’intelligence collective.

20/09/2026, 08:00

ActuaLitté

Série Harry Potter : HBO avertit qu'il faudra patienter entre les saisons

HBO ne compte pas transformer Harry Potter en rendez-vous annuel. Interrogé après les Emmy Awards sur le calendrier de la nouvelle adaptation des romans de J.K. Rowling, Casey Bloys, dirigeant de HBO et HBO Max Content, a écarté une saison tous les douze mois. La chaîne entend toutefois maintenir des intervalles inférieurs à deux ans entre les différents volets.

19/09/2026, 10:45

ActuaLitté

Secrets, noyades, mémoire : les romans qui marquent la semaine

Du 4 au 10 septembre 2026, la revue du web littéraire scrute les livres qui ont le plus circulé parmi les chroniqueurs, journalistes, podcasteurs et vidéastes recensés par Bibliosurf. Laura Kasischke domine les échanges devant Caryl Férey, Julia Kerninon, Clémentine Mélois et Amélie Nothomb, dans une semaine traversée par la disparition, les secrets de famille, la mémoire des objets et les violences enfouies. La réception critique reste partagée.

18/09/2026, 17:30

ActuaLitté

Le roman Panthères de Valentine Vendôme bientôt adapté par Gaumont

Gaumont a acquis les droits d’adaptation audiovisuelle de Panthères, premier roman policier de Valentine Vendôme, paru en avril dernier aux éditions Michel Lafon. Le groupe audiovisuel, à l’origine notamment des séries Lupin et Pax Massilia, a fait appel à Sophie Kovess-Brun pour développer le projet. 

18/09/2026, 16:39

ActuaLitté

Adèle Haenel : un replay censuré, Augustin Trapenard défend ses cartes blanches

Une semaine après le retrait du replay de La Grande Librairie contenant la carte blanche d’Adèle Haenel sur la Palestine, Augustin Trapenard a ouvert son émission par une mise au point. Sans citer l’autrice ni la décision de France Télévisions, le présentateur a défendu le principe même de ses « cartes blanches » : une parole d’artiste, libre, qui peut être contestée et qui comporte, selon lui, une part de risque.

17/09/2026, 18:08

ActuaLitté

Claire Chazal reçoit Olivier Rolin dans Au bonheur des livres

Pour son nouveau numéro d’Au bonheur des livres, Claire Chazal délaisse exceptionnellement le traditionnel face-à-face entre plusieurs écrivains : Olivier Rolin sera son unique invité, vendredi 18 septembre à 23h sur Public Sénat. Au centre de l’entretien, La guerre éternelle, paru chez Gallimard, voyage de Troie jusqu’aux champs de bataille contemporains.

17/09/2026, 17:18

ActuaLitté

Quand la CIA faisait passer des livres derrière le rideau de fer

Pendant la guerre froide, les services secrets américains ont fait du livre un instrument d’influence politique. Près de 10 millions de livres et revues ont ainsi été acheminés vers les pays du bloc communiste, selon le documentaire Book club : la guerre secrète de la CIA. Cette série en quatre épisodes sera disponible dès le vendredi 25 septembre sur France.tv, puis diffusée dimanche 4 octobre à 14h05 sur France 2.

17/09/2026, 11:52

ActuaLitté

François-Henri Désérable et Catherine Meurisse se croisent dans La Grande Librairie

Ce mercredi 16 septembre, Augustin Trapenard reçoit, dans La Grande Librairie, plusieurs auteurs et autrices au cœur de la rentrée littéraire et de son actualité. Sur le plateau, François-Henri Désérable, Catherine Meurisse ou encore Mathias Énard.

16/09/2026, 15:46

ActuaLitté

Dès le 8 octobre, France TV diffuse On aboie en silence, d'après le livre de Gringe

Le 10 octobre prochain marquera la Journée mondiale de la santé mentale et le groupe France Télévisions, dès le 8 de ce même mois, diffusera sur sa plateforme On aboie en silence, adaptation du livre Ensemble, on aboie en silence de Gringe (avec Thibault Tranchant, HarperCollins et Wagram Livres, 2020). Le rappeur et acteur y évoquait la relation avec son frère cadet, atteint de schizophrénie.

16/09/2026, 10:51

ActuaLitté

LivreConnect ouvre son réseau aux professionnels du livre

Exclusif - Après plusieurs semaines de test, LivreConnect ouvre officiellement ce 16 septembre 2026. Réseau professionnel, communautés d'échanges, ressources, formations et intelligence artificielle : la plateforme entend réunir dans un même environnement les différents métiers de la chaîne du livre. Elle revendique 500 inscrits avant son lancement.

16/09/2026, 00:09

ActuaLitté

Catel Muller ouvre la 3e saison de Courants d’art, sur ICI Normandie

L'autrice de bandes dessinées Catel Muller affiche une actualité chargée en cette rentrée littéraire, avec les parutions du tome 2 du Roman des Goscinny (Grasset) et du tome 11 du Monde de Lucrèce (Gallimard Jeunesse). L'émission culturelle d'ICI Normandie, Courants d’art, évoquera ces nouveaux ouvrages et l'œuvre de l'artiste, dans l'épisode du mercredi 23 septembre prochain.

15/09/2026, 09:27

ActuaLitté

Kasischke, Férey, Nothomb : les livres qui font parler la rentrée

Du 4 au 10 septembre 2026, la revue du web littéraire scrute les livres qui ont le plus circulé parmi les chroniqueurs, journalistes, podcasteurs et vidéastes recensés par Bibliosurf. Laura Kasischke domine les échanges devant Caryl Férey, Julia Kerninon, Clémentine Mélois et Amélie Nothomb, dans une semaine traversée par la disparition, les secrets de famille, la mémoire des objets et les violences enfouies. La réception critique reste partagée.

11/09/2026, 11:37

ActuaLitté

La Grande Librairie : la “carte blanche” d'Adèle Haenel sur la Palestine écartée

« La page est introuvable », répond la plateforme france.tv lorsque l'on cherche à visionner la « carte blanche » de la comédienne et autrice Adèle Haenel, présentée dans l'émission La Grande Librairie, ce mercredi 9 septembre. Elle y a évoqué, en direct, deux sujets sensibles, la libération de la parole sur les violences sexuelles et la dénonciation du « génocide en Palestine » commis par l'État d'Israël. France Télévisions a censuré la rediffusion du segment, brandissant un possible non-respect de ses engagements en matière de pluralisme.

11/09/2026, 10:37

ActuaLitté

Netflix remet en selle Lonesome Dove, le western-monument de Larry McMurtry

Après John Steinbeck, Zoe Kazan et Jeb Stuart s'attaquent à Larry McMurtry. Netflix a commandé une nouvelle série adaptée de Lonesome Dove (Gallmeister, trad. Richard Crevier), Prix Pulitzer 1986 et cœur d'une vaste fresque consacrée à la fin de l'Ouest américain. Le roman avait déjà donné naissance à une mini-série devenue une référence du genre, et s'apprête aussi, en France, à passer par la bande dessinée.

09/09/2026, 14:56

Top Articles

Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.