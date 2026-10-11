La soif d'idéal de Lionel Destremau : des dirigeants humanistes, et un Goncourt, ou deux

« Un Goncourt ou deux ? » À la question de son idéal de romancier, Lionel Destremau commence haut. Très haut. Puis l'écrivain revient à une ambition plus simple, et autrement difficile à maîtriser : que ses livres trouvent leur public. Les prix littéraires attendront. Ou pas.

À Gradignan, où la 22e édition du salon Lire en Poche se tient du 9 au 11 octobre autour du thème « Soif d'idéal », son commissaire général se prête à un exercice en trois temps. Que souhaite l'organisateur ? De quoi rêve l'auteur ? Et qu'espère l'homme, lorsqu'il regarde le monde ?

Trois portraits qui conduisent des rayonnages des bibliothèques aux sommets du pouvoir mondial. Avec, au fil des réponses, une même préoccupation : préserver ce qui relie les individus, qu'il s'agisse de littérature, de culture ou, plus largement, de respect des autres.

Des lecteurs, même quand les écrans s'en mêlent

Pour le commissaire général, l'idéal commence par une ambition presque raisonnable : que les conditions de la transmission littéraire continuent d'exister. Et que les manifestations consacrées aux ouvrages imprimés conservent toute leur place dans le paysage culturel.

« Mon idéal serait que notre environnement culturel continue à favoriser la transmission du livre et de la lecture. Et particulièrement que les manifestations littéraires puissent poursuivre ce travail, dont elles démontrent l'efficacité depuis de très nombreuses années. »

Car les salons remplissent, à ses yeux, une fonction qui dépasse largement les séances de dédicaces. Ils rassemblent des publics différents, suscitent des découvertes et entretiennent cette familiarité avec l'écrit que les habitudes contemporaines ne contribuent pas toujours à préserver. « Leur force, c'est cette capacité à réunir des gens autour des livres, à les ramener vers la lecture, à maintenir un lien vivant avec les textes. »

Un enjeu d'autant plus important que les écrans ont pris leurs quartiers dans le quotidien. Lionel Destremau ne réclame pas leur disparition, mais souhaite que la littérature dispose encore d'espaces où elle puisse se partager, sans être reléguée à l'arrière-plan.

« Aujourd'hui, les écrans s'invitent partout dans nos vies. Il faut continuer à donner aux gens des occasions de se retrouver autour de la lecture. »

À Gradignan, cette volonté se traduit par un rendez-vous qui, depuis sa création en 2005 à l'initiative de la municipalité, fait du petit format le cœur de sa programmation. Gratuite, la manifestation réunit libraires, éditeurs, auteurs et lecteurs, dans une formule qui ne se limite pas aux seules nouveautés littéraires.

Mais derrière l'organisation d'un événement de cette ampleur se pose aussi la question des responsabilités. Qui décide, au juste, du thème autour duquel se construit chaque édition ? Le commissaire général, en fonction depuis fin 2011, esquisse une réponse pleine de nuances. « Je choisis sans choisir. Je propose une liste de thèmes possibles, mais le maire peut très bien n'en retenir aucun. »

La Ville conserve donc l'impulsion initiale. Le commissaire général, lui, assure la traduction artistique du sujet retenu. Une répartition des tâches qui suppose de conjuguer choix politique et liberté de programmation. « Sans cette impulsion, il n'y aurait pas de manifestation à conduire. Ensuite, c'est à moi de mettre le thème en musique, de lui donner une couleur. »

Pour 2026, c'est donc sous l'intitulé « Soif d'idéal » que la programmation s'est construite, avec Mathias Malzieu pour parrain. Une thématique suffisamment ouverte pour accueillir les aspirations individuelles comme les préoccupations collectives.

Reste une inconnue autrement plus délicate à résoudre. Si Lionel Destremau peut bâtir un programme et imaginer les rencontres qui lui donneront vie, il ne saurait prédire les conditions dans lesquelles les prochaines éditions pourront se tenir. « Je n'ai aucune idée de ce que nous réservent les politiques publiques et culturelles dans les années à venir, ni de la manière dont la manifestation pourra évoluer. »

Voilà donc un idéal assorti d'une inquiétude très concrète. Faire perdurer les occasions de rencontrer la littérature suppose que les moyens de les organiser existent encore demain. Le reste échappe aux prévisions du programmateur.

Un Goncourt ou deux, et surtout des lecteurs

Avec le romancier, changement de perspective. Celui qui consacre une bonne partie de son temps à faire découvrir les œuvres des autres se préoccupe cette fois du devenir des siennes. Et commence par envisager une consécration littéraire particulièrement enviable. « Un Goncourt ou deux ? »

L'affaire serait appréciable, évidemment. Mais derrière cette boutade se cache une ambition moins spectaculaire, et sans doute plus profonde. Ce qui importe à Lionel Destremau, c'est que ses histoires parviennent à quelqu'un. Que leur existence ne s'arrête pas au point final posé par leur auteur. « Mon idéal de romancier, ce serait que les textes que j'écris, toute cette production créative, trouvent le chemin du lecteur, de quelque manière que ce soit. »

L'écrivain connaît les différentes étapes de la chaîne du livre. Avant de prendre la direction de Lire en Poche, il a notamment travaillé comme responsable éditorial au Seuil et chez Points, après avoir également développé sa propre activité d'éditeur. Une expérience qui donne à son souhait de voir circuler les textes une résonance particulière.

Depuis 2022, il a publié trois romans à La Manufacture de livres. Dans Gueules d'ombre, un enquêteur cherche à établir l'identité d'un soldat plongé dans le coma, dans un pays fictif meurtri par la guerre. Jusqu'à la corde, paru en 2023, retrouve l'univers de Caréna : la découverte du corps d'un enfant entraîne l'inspecteur Filem Perry dans une enquête où se mêlent secrets de famille, violences et destins contrariés.

Avec Un crime dans la peau, publié en 2025, changement d'époque et de décor. Le récit part d'une découverte liée à une reliure en peau humaine tatouée pour remonter vers une affaire criminelle lyonnaise de 1930. Entre documentation historique et invention romanesque, l'auteur s'intéresse aux trajectoires de deux hommes et aux circonstances qui les ont conduits au meurtre.

Trois récits noirs, désormais disponibles en poche chez Points, dont les trajectoires éditoriales illustrent précisément ce qu'il souhaite pour ses créations : qu'elles poursuivent leur chemin. « Cela peut passer par une publication, une adaptation, ou par la transmission des textes dans les bibliothèques. Il existe plusieurs façons de parvenir jusqu'au lecteur. »

Et une fois la rencontre accomplie ? L'affaire ne lui appartient plus entièrement. Une histoire peut susciter des interprétations inattendues, éveiller des souvenirs, provoquer des émotions que son créateur n'avait pas nécessairement anticipées. « Ce qui compte, c'est que la création atteigne un être humain et que celui-ci puisse s'en emparer à sa manière. »

La réponse dessine une conception généreuse de la littérature. Un roman n'est pas seulement un objet publié, un titre inscrit dans un catalogue ou un succès mesuré en exemplaires vendus. Il devient autre chose lorsqu'un lecteur le découvre, l'interprète et y trouve sa propre expérience.

Le commissaire général travaille à provoquer ces rencontres pour les écrivains qu'il invite. Le romancier souhaite, naturellement, que ses propres livres bénéficient du même élan. Quant au Goncourt, il ne constituerait pas un mauvais raccourci. Même si l'on peut encore trouver son bonheur dans les bibliothèques sans avoir fait le détour par Drouant.

Des humanistes à la tête du monde, rien de moins

Pour le troisième portrait, Lionel Destremau change franchement d'échelle. Les livres et les manifestations littéraires cèdent la place aux dirigeants de la planète. Et l'idéal, cette fois, ne s'embarrasse guère des limites du raisonnable. « Mon idéal est très politique, et largement utopique. Ce serait que les dirigeants du monde, particulièrement ceux des grandes puissances, deviennent des humanistes. »

Une conversion générale des responsables politiques à l'humanisme ? L'objectif paraît ambitieux. Mais l'écrivain prévoit une solution de rechange, pour le cas où les personnes actuellement aux commandes ne seraient pas disposées à changer. « Ou alors que ceux qui sont en place soient remplacés par des humanistes. »

Le programme tient en peu de mots. Pas de désignation de candidats, ni d'inventaire des gouvernements à remplacer. Lionel Destremau exprime avant tout une exigence quant à la manière dont le pouvoir devrait être exercé. Être humaniste, dans sa conception, suppose de respecter les personnes, sans perdre de vue l'ensemble auquel elles appartiennent. Il ne s'agit pas de choisir entre les droits individuels et les responsabilités collectives, mais de considérer les uns et les autres avec la même attention.

« Il faudrait respecter à la fois l'individu, le collectif et la planète. Aucun de ces trois aspects ne devrait être sacrifié au profit des autres. » Une aspiration qui engage aussi une certaine manière de se comporter envers autrui. Car le respect ne se réduit pas à une déclaration de principe : il suppose de renoncer à plusieurs pratiques que le romancier aimerait voir disparaître des rapports humains, et tout particulièrement de l'exercice du pouvoir.

« Ne pas mépriser les gens, ne pas les détester, ne pas chercher à les écraser ou à les manipuler. Voilà ce que j'attendrais de dirigeants véritablement humanistes. » La liste est assez simple à comprendre. Sa mise en application relève d'un chantier nettement plus considérable. Lionel Destremau ne prétend d'ailleurs pas disposer d'une recette pour y parvenir. Il reconnaît volontiers la dimension utopique de son souhait.

Mais à quoi servirait de parler d'idéal si l'on devait se limiter à ce qui paraît immédiatement réalisable ?

De la direction d'un festival à celle du monde, les proportions changent considérablement. Pourtant, les trois aspirations de Lionel Destremau finissent par se rejoindre. Le commissaire général veut que les livres continuent à rassembler. Le romancier souhaite que ses histoires rencontrent des êtres humains capables de se les approprier. Et l'homme rêve que ceux qui gouvernent apprennent enfin à respecter les autres.

Dans les trois cas, la même conviction affleure : rien ne vaut grand-chose si l'humain disparaît de l'équation.

Reste à savoir quel idéal se réalisera le premier. Pour les dirigeants humanistes, l'attente pourrait être longue. Un Goncourt ou deux ? À défaut de changer immédiatement le monde, voilà qui ferait déjà quelques lecteurs supplémentaires.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal

Par Nicolas Gary

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