De l'or, des soldats et des résistants : les dessous de Timika (Papouasie)

Huit ans après sa parution, Timika. Western papou a retrouvé des lecteurs. Nicolas Rouillé voudrait désormais qu’il en rencontre d’autres, en Papouasie occidentale, là où il a mené son enquête. « Pour moi, il faut absolument qu’il y ait une troisième vie avec une traduction. » Le livre pourrait ainsi revenir vers celles et ceux qui l’ont nourri.

Distingué le 9 octobre par le prix de littérature française de Lire en Poche, à Gradignan, son roman a paru en 2018 chez Anacharsis, avant d’être repris en janvier 2026 dans la collection de poche « Griffe/Fictions ».

Cette nouvelle publication l’avait déjà surpris. La récompense lui offre « un chouette deuxième parcours » pour un ouvrage qui, selon lui, « n’a pas suscité beaucoup de remous dans les médias ». L’écriture ne l’a pas quitté facilement : « Ça a été mon quotidien pendant cinq ans, j’ai baigné dans la Papouasie, je me suis même englué dedans. »

Une ville, deux mondes

L’histoire commence bien avant le roman. De passage en Indonésie, Nicolas Rouillé trouve du travail et y reste deux ans. C’est une fois rentré en France qu’un article du Monde diplomatique consacré à Freeport et à la Papouasie occidentale lui fait découvrir des opérations militaires et des massacres dont il n’avait rien entendu alors qu’il vivait dans le pays. Il obtient une bourse d’écriture et part enquêter à Timika à deux reprises.

Sur place, la présence policière et militaire pèse sur ses rencontres. « Moi, j’y ai été surveillé. » Il veille à ne pas mettre ses interlocuteurs en danger. L’inquiétude prend parfois des formes déconcertantes : dans les restaurants, certains compagnons retournent les petites bouteilles d’eau, de peur qu’elles n’aient été empoisonnées. L’écrivain dit n’avoir jamais su mesurer le danger. Human Rights Watch documente aussi des violences et des restrictions d’accès aux observateurs en Papouasie.

Le roman emprunte pourtant un autre regard que le sien. Pak Sutrisno, venu de Java pour faire fortune, débarque dans une ville qu’il ne connaît pas. « Les choses ne sont surprenantes que quand on les découvre. » Ce choix confronte la quête de fortune aux rapports de domination locaux. Là-bas, explique-t-il, le « migrant » vient d’une autre province indonésienne : « Le migrant, c’est le colon. » Pas nécessairement un idéologue, précise-t-il, mais parfois un travailleur pauvre qui a tout misé sur le départ.

Dans un restaurant de rue, un homme qui dort sur une natte ne parle que de sa future récolte, panen, mot associé au riz en indonésien. Il vient chercher de l’argent, non rencontrer les Papous. Pour saisir un autre versant de Timika, l’écrivain passe une soirée au karaoké avec de jeunes militaires. Il découvre leurs préjugés et la peur que leur inspirent les Papous.

Les chercheurs d’or, sans le folklore

Au cœur de cet univers : Grasberg, l’exploitation minière de PT Freeport Indonesia. Dans son rapport de durabilité consacré à ses activités indonésiennes, l’entreprise explique que les résidus issus du traitement du minerai sont transportés par un cours d’eau jusqu’à une zone de dépôt aménagée dans la plaine. Une pratique autorisée par les autorités indonésiennes, mais mise en cause pour ses conséquences environnementales, notamment par des associations dont les accusations sont relayées par le Business & Human Rights Resource Centre.

C’est dans ces rejets que des orpailleurs cherchent les particules d’or échappées au traitement industriel. Nicolas Rouillé n’a pas pu atteindre leur zone de travail. « J’ai évidemment pas pu y accéder, mais par contre j’ai vu des photos, donc j’ai travaillé souvent avec très peu. » Il observe ceux qui reviennent vers Timika, des hommes attendant devant un acheteur avec leur poudre d’or dans de petites boîtes de pellicule photographique. Un échange avec deux jeunes Papous lui laisse entrevoir un monde moins uniforme que prévu : « Je me dis : OK, c’est pas que de la misère, il y a du plaisir. » Pour raconter le geste de l’orpaillage, il s’exerce lui-même à manier la bâtée dans le Salat.

D’où ce sous-titre, Western papou. Ruée vers l’or, soldats, commerces de fortune, populations dépossédées : l’univers en possède les ingrédients, sans en adopter la morale sommaire. En face de Sutrisno, Alfons, fils spirituel du dirigeant indépendantiste Kelly Kwalik, s’engage dans la résistance. Leurs trajectoires entraînent le lecteur dans un conflit où se croisent intérêts économiques, contrôle militaire et lutte pour la terre.

Le romancier revendique son parti pris sans prétendre que chaque personnage représente un camp homogène. Il prend même plaisir à faire vivre les soldats ou un escroc qui profite de la situation. « Quand ça incarne un point de vue, ça y va plein pot. » Il n’édulcore ni les propos racistes ni les contradictions des protagonistes, parce qu’ils appartiennent à leur logique. « Ce livre, c’est un plaidoyer pour un peuple qui est très menacé. » Le défi romanesque : rendre lisible un conflit aux ressorts enchevêtrés.

Faire revenir le livre en Papouasie

Le thème de Lire en Poche, « Soif d’idéal », rejoint ainsi une préoccupation qui traverse ses œuvres. Dans Laâyoune, en attendant, paru en janvier chez Anacharsis, de jeunes Sahraouis cherchent à réagir à l’humiliation infligée à l’un d’eux par un professeur marocain, sur fond de Coupe d’Afrique des nations. Papous et Sahraouis ont en commun, dans l’écriture de Nicolas Rouillé, le combat pour leur indépendance : « C’est un “nous” qui parle et un “nous” qui veut son indépendance. »

L’auteur ne veut pourtant pas que l’enquête s’achève avec les lecteurs français. « Une première étape ce serait l’anglais, mais surtout l’indonésien. » Il évoque les difficultés de traduction, la sensibilité politique de certains passages et la nécessité de trouver un éditeur. Aucun accord de publication n’est annoncé dans l’entretien.

Son souhait est d’éviter « une logique un peu coloniale » qui reviendrait à « aller prendre là-bas et exploiter chez soi ». « Moi, je veux absolument ce geste retour vers les Papous. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal

Par Nicolas Gary

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