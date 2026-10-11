Johana Gustawsson : “On juge sans arrêt, sans savoir

Une couronne de bougies, des robes blanches, des ceintures rouges : la Sainte-Lucie inspire plutôt des chants que des scènes de crime. C'est pourtant en assistant à un concert consacré à cette fête suédoise, à Londres, que Johana Gustawsson a trouvé une partie de la matière de son polar. Sa mère s'inquiétait des flammes au-dessus des têtes des fillettes ; elle imaginait déjà comment troubler cette image immaculée. « On a envie de sang là-dessus. »

Dans Les Morsures du silence, un adolescent est découvert le crâne fracassé sur l'île de Lidingö, face à Stockholm, vêtu du costume traditionnel de la Sainte-Lucie. Vingt-trois ans plus tôt, une jeune fille avait été assassinée au même endroit, dans une tenue identique. Son petit ami avait été condamné, malgré ses dénégations.

Le commissaire Aleksander Storm et la policière française Maïa Rehn reprennent l'affaire. Paru chez Calmann-Lévy en janvier 2025, puis au Livre de Poche en février 2026, le roman a reçu le prix Maison de la presse 2025 et vient d'être couronné par le prix du polar Sud Ouest/Lire en Poche 2026, attribué à l'issue d'un vote en ligne.

La Suède, regardée de l'intérieur

Au salon de Gradignan, la romancière franco-suédoise raconte ce qui alimente ce regard peu complaisant. Son installation en Suède, pour le travail du père de ses enfants, n'était pas réellement un choix personnel. « L'adaptation a été très difficile. J'en ai beaucoup souffert. » Venue du Midi, habituée aux conversations directes et à une proximité physique plus spontanée, elle s'est heurtée à des usages qu'elle croyait connaître après des années de fréquentation du pays. « Pour moi, c'est le conflit, et c'est un conflit que je vis de l'intérieur. »

Ce décalage a nourri Maïa Rehn, son enquêtrice française. Johana Gustawsson ne nie ni les avancées sociales ni les droits accordés aux femmes en Suède. Elle veut aussi en observer les contradictions, particulièrement la retenue dans les relations, les secrets de famille et le rapport à l'alcool. « J'aime montrer ce qui fonctionne, mais aussi déconstruire tout ça. » Ce sont ses observations et son vécu qu'elle met en fiction, sans prétendre livrer le portrait définitif d'une société.

Le silence ne fait pas disparaître les blessures

Les secrets qui traversent les générations occupent une place majeure dans ses livres. Dans la série Roy et Castells, l'écrivaine conduisait déjà deux récits de front : l'enquête policière et la remontée dans l'histoire d'une famille, jusqu'à ce qu'elle appelle « l'origine du mal ». « J'adore la psychogénéalogie. » Cet intérêt affleure aussi dans Les Morsures du silence, où les vingt-trois années séparant les crimes permettent de mesurer les ravages du passé.

Au-delà de la mécanique du suspense, l'autrice insiste sur les violences sexuelles et sur ce qu'elles laissent chez les victimes et leurs proches. « Je voulais montrer, oui, surtout l'étendue de la souffrance. » L'énigme n'est donc pas seulement de savoir qui a tué, mais de comprendre ce que le silence a permis d'enfouir. Et le lecteur n'est pas à l'abri de ses propres idées reçues : une histoire d'amour, observe-t-elle, est souvent spontanément imaginée comme hétérosexuelle. « On lit les livres avec le prisme de notre éducation. » Pourtant, insiste-t-elle, « l'amour, c'est l'amour. Voilà, point. »

Cette conviction que les histoires façonnent notre regard remonte à l'enfance. Sa grand-mère, qui avait quitté l'école à douze ans et travaillé dans les usines d'anchois près de Marseille, improvisait pour elle des aventures au coucher. Il suffisait de choisir un personnage et un lieu ; l'héroïne venait avec le récit. « Je ne réalisais pas que c'était extraordinaire, à l'époque. » À son tour, la romancière a raconté des histoires à ses trois enfants. Tous ne lisent pas avec le même enthousiasme, mais elle estime leur avoir transmis le plaisir des récits.

Avec Thomas Enger, un roman à quatre mains

Cette envie de raconter s'est prolongée dans une collaboration inattendue. Pendant la pandémie, Johana Gustawsson a participé au travail éditorial d'une nouvelle du Norvégien Thomas Enger, pour un projet collectif destiné à aider des enfants malades. Leurs échanges à distance ont débordé sur les manuscrits qu'ils écrivaient chacun de leur côté. « J'ai la sensation de grandir en écrivant avec lui puisque, quand on a quelqu'un qui nous édite au quotidien, on se rend compte de ses tics d'écriture. » À condition de mettre de côté toute susceptibilité : « Il n'y a pas de place pour l'ego. »

De cette complicité est né Ici, publié par Calmann-Lévy en février 2026. Kari Voss, spécialiste du langage corporel travaillant avec la police d'Oslo, y affronte une enquête sur le meurtre de deux adolescentes qui connaissaient son fils, disparu sept ans auparavant. Un personnage qu'elle portait depuis longtemps : « Moi, j'écris Kari, plus ou moins. Lui, il écrit le reste. » Les deux partenaires bâtissent ensemble l'intrigue et son chapitrage, puis se répartissent les scènes, avec quelques exceptions. « On sait où on va, on sait comment on y va. »

Leur outil commun, Scrivener, accueille des plans minutieux, codés en couleurs. Quand un détail résiste, les discussions reprennent jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. « On ne lâche rien. » Pour leur deuxième roman à quatre mains, deux jours et demi de conversation dans le hall d'un hôtel ont suffi, raconte-t-elle, à mettre l'histoire sur pied. Ils travaillent sans toujours savoir lequel des deux a lancé une idée et la romancière assure qu'ils ne se sont jamais disputés.

À Gradignan, le thème du festival, « Soif d'idéal », rejoint une autre de ses préoccupations : la facilité avec laquelle on condamne autrui sans l'écouter. « On juge sans arrêt, sans savoir. Et trop vite. » La romancière défend le désaccord comme une occasion de dialoguer : « Cultivons nos différences et tolérons les autres. » Son prochain livre, Les Ombres de Lidingö, est annoncé pour le 6 janvier 2027 chez Calmann-Lévy.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal

Par Nicolas Gary

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