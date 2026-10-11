Trump, Volga, dette publique : cinq livres pour comprendre le monde

Un fleuve qui raconte la Russie et ses violences, un avocat qui a transmis à Donald Trump l’art de la contre-attaque, des mouvements de foule incapables de transformer durablement le pouvoir : la Booksletter emprunte cette semaine cinq chemins contrastés. Aux côtés de ces enquêtes, un roman ravive la mémoire de résistantes basques et un essai suit les neuf siècles d’histoire de la dette publique, de Venise aux grands États contemporains du monde.

Un fleuve qui raconte la Russie et ses violences, un avocat qui a transmis à Donald Trump l’art de la contre-attaque, des mouvements de foule incapables de transformer durablement le pouvoir : la Booksletter emprunte cette semaine cinq chemins contrastés. Aux côtés de ces enquêtes, un roman ravive la mémoire de résistantes basques et un essai suit les neuf siècles d’histoire de la dette publique, de Venise aux grands États contemporains du monde.

Histoire - En descendant la Volga

Rivier van bloed: een cultuurgeschiedenis van de Wolga (« Une rivière de sang. Une histoire culturelle de la Volga »), de Michel Krielaars, Uitgeverij Pluim, 2026.

Le plus long et le plus puissant fleuve d’Europe, « Mère Volga » pour les Russes, a une histoire chargée et sanglante. Le journaliste néerlandais Michel Krielaars nous embarque dans une croisière palpitante. — Michel André

S’écoulant sur 3 500 kilomètres avant de se jeter dans la mer Caspienne, la Volga est le plus long et le plus puissant fleuve d’Europe, devant le Danube. Sur l’immense territoire de la Russie, elle est dépassée par les fleuves géants de Sibérie, l’Ob, l’Ienisseï et la Lena. Mais elle occupe dans le cœur des Russes une place sans égale, supérieure à celle du Rhin dans l’imagination des Allemands. Surnommé « Mère Volga », le fleuve a joué un rôle central dans l’histoire de la Russie.

Des épisodes tragiques se sont déroulés sur ses rives. Les paysages variés qui l’entourent – collines boisées, plaines inondables, steppes semi-arides – ont été célébrés par de nombreux artistes. Sa vallée a été une route commerciale de premier plan et demeure un important foyer d’activités industrielles. Par l’intermédiaire d’un réseau de canaux et de rivières, elle est reliée aux quatre autres mers qui bordent le pays : la Baltique, la mer Blanche, la mer Noire et la mer d’Azov. Lire l’article.

Démonologie - L’âme damnée d’une âme damnée

American Scoundrel: Roy Cohn’s Dark Journey from Joe McCarthy to Donald Trump (« Un voyou américain. Le sulfureux chemin de Roy Cohn depuis Joe McCarthy jusqu’à Donald Trump »), de Kai Bird et Susan Goldmark, Scribner, 2026.

Tout le monde sait, Trump est un fils à papa, et même à deux papas. Du premier, Fred Trump, il a hérité une solide fortune et un vigoureux arrivisme, de quoi bien démarrer dans la vie des affaires à New York. Mais du second, Roy Cohn, il va recevoir de sérieux coups de main juridiques mais surtout des principes et des conseils encore plus utiles sur le long terme et dans la vie politique.

À savoir : un immoralisme à toute épreuve ; l’idée que dans la lutte implacable pour le succès et (mieux encore) le pouvoir, tous les moyens sont bons (presque) ; qu’il faut toujours nier, toujours contre-attaquer, y compris légalement ; et toujours s’en prendre personnellement à la personne qui accuse, fût-ce un juge, plutôt qu’à la règle invoquée, laquelle importe aussi peu que la vérité des faits ; donc et par conséquent toujours crier victoire, même quand ce n’est pas le cas. Lire l’article.

Sociologie - Les manifestations de masse en échec

If We Burn: The Mass Protest Decade and the Missing Revolution (« Si nous brûlons. La décennie de protestations de masse et la révolution manquante »), de Vincent Bevins, Public Affairs, 2025.

Les manifestations de lycéens en France sont l’occasion de revenir sur un livre-enquête du journaliste américain Vincent Bevins, dans lequel il s’interroge sur les raisons de l’échec des manifestations de masse des années 2010-2020 dans le monde. Naguère reporter pour le Financial Times, le Los Angeles Times et le Washington Post, Bevins, qui ne cache pas son penchant pour la gauche, a assisté à quantité de mouvements de protestation populaire dans différents pays.

Publié en 2023 et republié en 2025 avec une postface, le livre se fonde sur des entretiens avec plus de 200 acteurs de ces mouvements, pour recueillir leurs sentiments, des années après. Brésiliens, Ukrainiens, Chiliens, Égyptiens, Turcs, Hongkongais, Sud-Coréens… En fin d’entretien, il leur demande si une autre stratégie aurait pu conduire à des résultats plus probants. Lire l’article.

Roman - Ces dames de la résistance basque

Servicio interior (« Renseignement interne »), de Katixa Agirre, Tusquets, 2026.

Il y a des immeubles hantés par l’Histoire, tel ce petit hôtel particulier du 11, avenue Marceau, qui fut entre 1937 et 1940 le siège clandestin du gouvernement basque en exil, avant de tomber sous la coupe de la Gestapo puis de la Phalange. C’est de ce lieu, et du désordre de papiers compromettants laissés derrière la fuite précipitée des autorités basques, que part Servicio interior. Le roman se fonde sur l’histoire vraie de quatre femmes, sœurs et veuves de gudaris (soldats basques antifranquistes), qui, au Pays basque, organisèrent un réseau de renseignement au profit du gouvernement basque en exil.

Menant une vie ordinaire (l’une était modiste, une autre travaillait dans une auberge), elles rendaient visite à des prisonniers et, ce faisant, transmettaient des messages qu’elles cachaient dans leurs paniers à provisions et recueillaient des informations sur l’Espagne franquiste : l’état de la frontière (pour permettre de la franchir), les installations militaires, les bunkers, les positions et les mouvements de l’armée. Lire l’article.

Économie - Dette publique : quoi qu’il en coûte ?

A Fabulous Debt: The Epic Story of How Bonds Built the Modern World (« Une dette fabuleuse. L’histoire épique de la façon dont les obligations d’État ont construit le monde moderne »), de Robin Wigglesworth, Penguin, 2026.

Responsable de la section du Financial Times consacrée aux marchés financiers, Robin Wigglesworth retrace l’histoire de neuf siècles de dette publique, en commençant par la Venise du XIIe siècle. Il montre comment la dette sert à financer les infrastructures et la défense nationale. Elle explose en temps de guerre et a récemment explosé en raison du Covid. Mais depuis quelque temps elle paraît hors de contrôle dans plusieurs pays clés de l’OCDE.

En commentant le livre de Wigglesworth, l’historien de la finance Howard Davies rappelle une loi proposée par l’historien de l’économie Niall Ferguson : on atteint le point de bascule quand le service de la dette se met à excéder les dépenses militaires. Il prend pour exemple les Pays-Bas, qui se sont naguère tellement endettés pour lutter contre l’Espagne qu’ils n’ont pu financer une grande armée et sont tombés entre les mains des Français. Lire l’article.

Pour aider Books

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.

Illustration : Rivier van bloed: een cultuurgeschiedenis van de Wolga (« Une rivière de sang. Une histoire culturelle de la Volga »), de Michel Krielaars, Uitgeverij Pluim, 2026.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com