Érik L’Homme, du yéti au pays des morts… et l’imprévue au micro

« Chasseur de yétis, c’est quoi ? » La question prête à sourire. Derrière la formule se cache une aventure bien réelle. Vendredi 9 octobre, au salon Lire en Poche de Gradignan, Érik L’Homme, l’auteur du Livre des étoiles, revient sur ses explorations.

Pendant deux ans, raconte-t-il, il est parti avec un ami et l’un de ses frères dans l’Hindou Kouch, au Pakistan, près de la frontière afghane, à la recherche du yéti. Le responsable ? Hergé, ou plutôt Tintin au Tibet, lu dans l’enfance. Qui prétendait que les livres n’étaient pas dangereux ?

Ses romans entraînent aussi leurs héros au-delà du raisonnable. Du Livre des étoiles à Phænomen, en passant par A comme Association, conçu avec Pierre Bottero, il les confronte à toutes sortes d’épreuves. Aurait-il quelque chose contre les jeunes ? « J’ai plutôt quelque chose en faveur des jeunes », réplique-t-il : les pousser « au-delà de leurs limites pour leur montrer qu’ils sont capables de bien plus qu’ils ne pensent ».

Cette confiance contraste avec le regard condescendant porté sur leurs lectures. À propos des prix jeunesse, il ironise : « Un livre jeunesse, c’est un livre pour enfants et un enfant, c’est la moitié d’un adulte. Un livre jeunesse, c’est un demi-livre. » Une logique absurde, qui traduit selon lui une idée persistante : la littérature jeunesse ne serait pas « vraiment une vraie littérature ».

Enfant, il se rêvait « magicien, pilote d’hélicoptères, prince », mais aussi écrivain, dès la sixième. Son personnage Marvel favori ? Doctor Strange, notamment parce qu’« il se plante souvent ».

À Gradignan, Le Grand Voyage, paru en Folio Junior, figure alors parmi les finalistes du prix jeunesse Lire en Poche. Quelques heures plus tard, il sera récompensé par un jury d’élèves de CM1, CM2 et sixième. Victor, douze ans, y veut retrouver sa mère morte au pays des morts, accompagné de Fanch et Léonie. Derrière l’aventure, une question ancienne.

« Jusqu’où je serais prêt à aller pour aider les gens que j’aime ? » La question lui est venue à l’âge adulte, en écho à une interrogation de l’enfance. Sa réponse prend la forme d’une traversée impossible. Plutôt que de suivre Orphée, il préfère les légendes celtiques, dont il apprécie la poésie et « un champ des possibles largement supérieur ».

Dans cet univers rôde l’Ankou, découvert pendant ses vacances bretonnes. Aîné des enfants installés sous une tente, Érik L’Homme dormait contre la toile, à l’écoute des bruits nocturnes. Les grincements pouvaient devenir ceux des roues d’une charrette funèbre. « Je ne pense pas qu’il m’attire. C’est quelque chose qui m’effraie », précise-t-il. Il redoutait que le passeur des morts se trompe et l’emporte alors qu’il vivait encore. Une peur d’enfant devenue matière à fiction.

Victor ne pouvait affronter l’inconnu seul. L’auteur insiste : « Victor n’est pas le personnage principal, c’est le personnage central. » Autour de lui, il lui fallait « une guerrière et un joyeux compagnon », pour détendre l’atmosphère et faire surgir le courage là où on ne l’attend pas.

Tout semblait en place pour poursuivre cette exploration de l’enfance, des monstres et de l’imaginaire. Sauf qu’au bout de huit minutes, une autre voix s’invite. Cassandre Lambert, elle aussi autrice jeunesse et présente à Lire en Poche, surgit et se saisit du micro : le tête-à-tête vient de changer de nature. Et le podcast de prendre un tour pour le moins inattendu.

Discussion sur la littérature jeunesse, l'écriture et la lecture à découvrir ci-dessous :

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com