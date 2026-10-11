Joseph Incardona et Maud Ventura : rencontre du troisième titre

Cléo veut que le monde entier connaisse son nom. Stella voudrait que personne ne sache où elle se trouve. La première poursuit la gloire avec acharnement ; la seconde découvre qu’un miracle peut devenir une calamité. À l'occasion de Lire en Poche, à Gradignan, ActuaLitté a réuni ces écrivains et leur héroïne, avant de s’aventurer sur un terrain plus personnel : ce que les personnages font à ceux qui les inventent.

Dans Célèbre (L’Iconoclaste, 2024 ; Proche, 2026), Cléo devient une star planétaire sans jamais calmer sa soif de reconnaissance. Stella et l’Amérique (Finitude, 2024 ; Pocket, 2025) met en scène une prostituée qui guérit les malades avec son corps. Le Vatican y voit une sainte embarrassante, dont il aimerait réécrire l’histoire. Le dialogue quitte bientôt les personnages pour interroger ceux qui les écrivent.

Une rencontre exceptionnelle et à plus d'un titre, à écouter dans notre dernière émission, ci-dessous :

Une apparition ne fait pas un roman

Maud Ventura se souvient précisément du jour où Cléo lui est apparue. En vacances, face à la vallée de la Chartreuse, elle prend une feuille et rédige les premières pages de Célèbre. « Une voix et Cléo était là, avec déjà des traits de personnalité, déjà son ton, sa manière de s’exprimer. »

L’expérience la surprend : elle avait longtemps regardé avec scepticisme les écrivains qui racontaient avoir entendu leurs personnages. L’évidence initiale ne lui a pas épargné le travail. « J’avais mon personnage, mais j’avais pas grand-chose d’autre. » Trois années d’écriture suivront.

Joseph Incardona part, lui, d’un “et si” : une prostituée accomplirait des miracles. Il imaginait un livre plus sombre ; le comique s’impose. Le roman prend forme sans plan préétabli, et la rédaction lui prend, estime-t-il, six mois. « On travaille beaucoup l’air de pas travailler », précise-t-il : l’histoire mûrit longtemps avant que les phrases arrivent sur la page. Les deux auteurs ne racontent donc pas la même expérience. Pour l'une, les premiers mots donnent une direction ; pour l'autre, une hypothèse ouvre un monde.

Quand le corps devient une affaire publique

Stella « n’a rien demandé », rappelle Joseph Incardona. Les guérisons se multiplient, la foule grossit autour de son camping-car ; elle prend la fuite. C’est « une célébrité qu’elle ne veut absolument pas ». Cléo, elle, poursuit cette exposition depuis l’enfance. La romancière la rapproche d’Achille, qui choisit la gloire plutôt qu’une vie obscure. Deux désirs contraires, une même dépossession.

Pour la romancière, la célébrité ne relève pas seulement du regard. « C’est une expérience corporelle », découvre-t-elle en écrivant : des inconnus touchent la star, son apparence devient un outil de travail, chacun scrute son corps. L'auteur suisse reconnaît la même place du physique dans ses livres. « Même là, on est assis, mais le corps, il est toujours en train de résister. » Il évoque la tension des épaules, du dos et des doigts après plusieurs heures à écrire, l’épuisement nerveux, puis le besoin de courir. Le corps n’est pas qu’un sujet de fiction : il accompagne aussi celui qui la fabrique.

Le romancier et ses marionnettes

Après une séance de dédicaces, Maud Ventura mesure combien le public s’approprie ses héroïnes. « Je vois dans l’échange que nous avons à quel point mon livre m’échappe, mes livres m’échappent », dit-elle. Les lecteurs interprètent, prolongent, parfois déplacent le récit. « En même temps, c’est réjouissant de voir tout ce qui m’échappe. » Elle, qui construit ses romans page après page, trouve dans l’écriture « un intense sentiment de contrôle », absent d’autres aspects de son existence. Une fois le livre publié, les rôles s’inversent.

Joseph Incardona connaît un rapport moins discipliné à l’intrigue. Enfant, au gré des déménagements liés au travail de ses parents, il jouait seul, faisait parler ses figurines, créait des mondes. « Le jeu pour moi est le début de l’écriture. » Sa consoeur acquiesce : « J’ai aussi énormément joué toute seule et je me suis beaucoup raconté d’histoires. » À l’âge adulte, leurs méthodes divergent : « Moi, je ne fais pas de plan sur mes livres », reprend le romancier, pour qui les personnages finissent parfois par guider celui qui croyait les diriger. Maud Ventura avance, au contraire, « pierre à pierre après pierre ».

Toujours plus, jusqu’à l’épuisement

Dans La Soustraction des possibles, l'auteur a déjà exploré la faim de réussite et d’argent. Il en reconnaît le ressort dans Célèbre : « Quand la chose est atteinte, c’est jamais assez. » Au fil des années, elle comprend mieux la détresse de Cléo. Pendant la rédaction, elle avait besoin de croire un peu à son rêve ; avec le recul, elle mesure l’impasse dans laquelle la chanteuse s’est engagée. Son ambition dévore précisément ce qui aurait pu la nourrir : la création.

Interrogé sur sa « soif d’idéal », thème du festival, l'écrivain cherche plutôt l’équilibre : écrire des livres dont il puisse être satisfait, rencontrer assez de lecteurs pour vivre de son métier, puis recommencer. Ce désir n’a rien d’une retraite paisible : « Le monde ne me suffit pas », reconnaît-il. La fiction reste pour lui une nécessité, autant qu’un jeu.

Maud Ventura n’a pas encore atteint ce détachement. Elle dit être travaillée par « l’envie d’écrire le livre parfait », tout en sachant qu’elle ignore ce qu’il serait. Son interlocuteur lui propose de changer d’échelle : « Ça sera l’œuvre. Ça sera tous tes livres qui vont faire le livre parfait. » L’idée la séduit, parce qu’elle desserre un peu la pression qui pèse sur chaque nouveau manuscrit.

Mais écrire reste, insiste-t-elle, une succession de renoncements à l’ouvrage idéal. « Un écrivain ne peut écrire que le livre qu’il peut écrire. » Joseph Incardona acquiesce : la santé, les finances, la vie affective et les relations avec l’éditeur entrent elles aussi dans l’équation. « C’est un métier très, très, très fragile. » Pour juger du résultat, lui se pose une question à la fin de chaque roman : aurait-il signé pour ce livre-là avant de commencer ? « En général, je dis oui. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal

Par Nicolas Gary

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