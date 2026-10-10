Des livres aux bibliothèques : le combat de Djaïli Amadou Amal

À sept ou huit ans, Djaïli Amadou Amal s’ennuie « à mourir ». Un après-midi, chez une famille libanaise très proche de la sienne, tout le monde fait la sieste. Pas elle. Son regard s’arrête sur un ouvrage à couverture rose. Il y a des dessins, une forêt enchantée, des arbres qui parlent. Rien à voir avec les manuels de l’école. « Je sais lire. Je ne savais pas que je savais lire. » La découverte la bouleverse.

Au Cameroun, se souvient-elle, chaque rentrée apportait son Mon livre unique de français, dont la couverture changeait de couleur avec le niveau scolaire. Mais ce jour-là, lire ne consiste plus seulement à réciter une leçon. « Je comprends ce que je lis. »

Elle dévore le récit, puis pleure en le refermant : elle vient de découvrir qu’une existence pouvait être différente de celle qui l’attendait. « À partir de là, toute ma vie s’est formée autour des livres. »

La lectrice qui cherchait une autre vie

Au salon Lire en Poche, placé cette année sous le signe de la « Soif d’idéal », l’autrice parle d’abord de ses plaisirs de lectrice. Elle suit la littérature contemporaine, mais confesse une préférence pour le roman historique : « Mon péché mignon, c’est le roman historique. » La royauté française la passionne, particulièrement lorsque les événements se mêlent aux sentiments. Une histoire d’amour, au milieu de l’Histoire ? Volontiers.

La lecture a pourtant été bien davantage qu’un divertissement. « Quand j’ai vécu des choses qui n’étaient pas très belles, je me suis réfugiée dans la lecture. » Plus tard, quand les difficultés se sont aggravées, elle a commencé à inventer ses propres récits : « Je pouvais écrire une vie qui était peut-être autre chose. » Elle écrira ainsi pendant dix ans, seule dans son salon, avant de présenter un manuscrit à un éditeur.

Ces histoires empruntent au réel, mais les personnages ne se confondent pas avec leur autrice. Dans Les Impatientes, prix Goncourt des lycéens 2020, Ramla est contrainte d’épouser un homme déjà marié à Safira, tandis que Hindou doit se marier avec son cousin. Cœur du Sahel suit Faydé, qui quitte les montagnes de l’Extrême-Nord camerounais pour travailler comme domestique à Maroua.

Dans Le Harem du roi, publié en 2024 et réédité chez J’ai lu en janvier 2026, l’équilibre de Boussoura, professeure de littérature, et de Seini, médecin, se défait quand celui-ci accepte de devenir lamido, chef traditionnel.

Quand le « je » remplace les personnages

Avec Les Impatientes, insiste-t-elle, il s’agissait d’une fiction nourrie d’expériences réelles. « Je me suis inspirée de ma vie, bien sûr, mais aussi de celle de toutes les autres. » Le mot « autobiographique » serait donc trompeur. Espoir, publié le 20 mars 2026 chez Emmanuelle Collas, marque une rupture : cette fois, elle se raconte directement, de trois à treize ans, entre une mère égyptienne et un père camerounais peul. Les tensions familiales, les appartenances culturelles, les traditions traversent ce récit d’enfance.

Un prénom résume déjà la charge qui pesait sur la petite fille. Amal signifie espoir. Elle se souvient que sa mère le lui rappelait jusque dans ses réprimandes. « C’est assez lourd. Mais en même temps, c’est une responsabilité. » Devenue écrivaine et militante, elle mesure ce que cette attente a pu produire : l’impression de devoir porter davantage que son propre destin. Elle a aussi appris à s’en dégager. « Ce n’est pas totalement de ma responsabilité de guérir le monde. »

De seize enfants parrainés à des bibliothèques

Publier n’avait d’ailleurs pas été son premier objectif. Elle écrivait parce que cela lui faisait du bien. Puis, après avoir quitté son mariage, elle a cherché, raconte-t-elle, à se faire entendre pour protéger ses enfants. « Moi, il me fallait une voix et j’ai trouvé cette voix-là. » Une fois ses textes publiés, une question s’est imposée : parler suffisait-il, ou fallait-il agir autrement ?

En 2012, elle a fondé Femmes du Sahel, devenue depuis une ONG, pour soutenir l’éducation et l’autonomie des filles. Le programme de parrainage a commencé avec seize enfants. Selon les chiffres communiqués par l’autrice durant l’entretien, quelque 500 élèves reçoivent aujourd’hui chaque année des fournitures scolaires. Elle fait aussi état de trois bibliothèques communautaires et d’une trentaine de bibliothèques dans des écoles primaires, parmi d’autres structures scolaires équipées.

Pour celle qui a grandi avec si peu d’ouvrages à portée de main, ces lieux comptent particulièrement. Ils donnent à d’autres enfants la possibilité de cette rencontre imprévue avec une histoire qui avait changé son rapport à l’avenir.

Garder les disparus auprès de soi

Espoir révèle une autre raison d’écrire : le désir de retrouver les êtres aimés. « Je n’aime pas quand les gens meurent, quand ils ne sont plus là. » Certains personnages de ses fictions empruntent ainsi leur existence à des proches disparus. « J’ai voulu les faire revivre à travers une histoire qui est une fiction. » Le plaisir de les retrouver sur la page se mêle aux regrets et aux craintes que le souvenir réveille.

Revenir sur sa propre enfance l’a également éprouvée. Se raconter, dit-elle, est « presque effrayant ». Le récit s’achève à treize ans, alors qu’elle pressentait déjà de nouvelles difficultés. Elle ignore si elle aura un jour le courage d’en écrire la suite.

Reste l’idéal qu’elle défend à Gradignan : une société plus juste, où le sexe ne déterminerait ni les droits ni les devoirs. Elle voudrait que l’on voie avant tout des personnes, des êtres humains. Et pousse, avec humour, son souhait un peu plus loin : que tous puissent aussi être immortels.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal

Par Nicolas Gary

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