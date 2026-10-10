Maylis de Kerangal: “Ce qui n’est pas juste ne peut pas être beau

Un roman peut contenir beaucoup de soi sans raconter sa propre vie. Maylis de Kerangal en fait la démonstration avec Jour de ressac : Le Havre, où elle a grandi, accueille la part autobiographique du récit, laissant à sa narratrice toute sa liberté. Rencontrée au salon Lire en Poche, à Gradignan, l’écrivaine le dit sans détour : « Les espaces, en fait, ils ne sont jamais des décors passifs. »

Publié chez Verticales en 2024, le roman a rejoint la collection Folio le 5 février 2026. Un homme est retrouvé mort au pied de la digue Nord du Havre. Dans sa poche, un ticket de cinéma porte le numéro de téléphone de la narratrice, comédienne de doublage.

La police la convoque. De retour dans sa ville d’enfance, elle cherche ce qui la relie à cet inconnu, tandis que ressurgissent la mémoire des bombardements et le souvenir d’un amour adolescent. Le mystère policier ouvre surtout une traversée du passé.

Le Havre raconte ce qu’elle ne raconte pas d’elle-même

Interrogée sur sa madeleine de Proust havraise, Maylis de Kerangal pense d’abord à l’architecture, avant de préciser : une certaine lumière. Celle d’une cité ouverte sur deux horizons, l’estuaire et la haute mer. Il y a les ciels immenses, les mouettes et cette clarté presque blanche qui la saisit à l’arrivée. L’écrivaine retrouve aussi dans les bâtiments et leurs couleurs les lieux de son enfance.

Elle distingue pourtant nettement son expérience et celle de son personnage. Dans nombre de ses romans, la troisième personne tenait l’autrice à distance. Cette fois, ce sont les rues, les façades et les perspectives qui portent la trace intime. « La ville, elle-même, prend en charge la part personnelle et un peu d’autobiographie qui sort dans ce livre. » Son constat est net : « Ça libère pour la fiction. »

Il y a aussi le décalage entre le port de sa jeunesse et celui que découvrent les visiteurs d’aujourd’hui. Elle se souvient des années 1980, lorsque partir en week-end au Havre n’avait rien d’une évidence. Désormais, on admire un ensemble architectural autrefois décrié. « Il y a une espèce de conversion du regard qui est assez fascinante. »

Une autre disparition hante cependant ces rues. Les bombardements des 5 et 6 septembre 1944 ont achevé la destruction de plusieurs quartiers, comme le documentent les Archives municipales. Le centre a ensuite été rebâti, de 1945 à 1964, par une équipe dirigée par Auguste Perret ; cet ensemble figure au patrimoine mondial de l’Unesco. Mais, pour la romancière, le terme de reconstruction ne suffit pas à dire la disparition : « On a construit à la place une autre ville qui a été appelée le Havre. » Ce passé absent continue de peser sur le présent. « C’est un livre qui porte la question du fantôme. »

Le geste plutôt que l’explication

Le travail des lieux irrigue depuis longtemps son œuvre, des adolescents de Corniche Kennedy aux bâtisseurs de Naissance d’un pont. Le paysage n’en est pourtant qu’un aspect. « Les espaces, ils sont les moteurs de la narration. » Ils entraînent les personnages, orientent leurs actions, les attachent à un terrain. La même attention concrète traverse les gestes médicaux de Réparer les vivants.

Lorsqu’elle observe un corps en mouvement, Maylis de Kerangal ne cherche pas d’abord à expliquer une psychologie. « L’écriture que j’essaye de stabiliser, ce n’est pas du tout une écriture psychologique, au sens de l’introspection et de l’analyse des sentiments. » Ce qu’un être éprouve, estime-t-elle, se lit aussi dans sa démarche, ses attitudes, la manière dont une émotion devient visible. « La vérité du monde, elle n’est pas cachée, en fait. »

Elle préfère ainsi le signe à son interprétation immédiate : « Je suis dans une démarche de déchiffrement, plus que dans une démarche d’explication. » Cette distinction engage également la portée politique des textes, sans distribuer de jugements tout faits. Ce qui compte, c’est la situation montrée et la question de savoir vers qui, vers quoi, le roman porte son attention. Elle énumère les opérations qui l’intéressent : « Décrire, montrer, déplier, mettre en résonance, mettre en écho. »

La justesse, une question aussi éthique

Ce travail du regard traverse également La lentille et le roman, essai de 64 pages paru chez Verdier en mai 2026. L’autrice y explore les liens entre optique et écriture. Au fil de l’échange, elle insiste sur une différence essentielle : « Pour moi, la question de la fiction, en tout cas du roman, c’est la question de la justesse. Beaucoup plus que celle de l’exactitude. »

La précision peut être belle, reconnaît-elle. Elle ne garantit pourtant pas, à elle seule, qu’un texte atteigne son sujet. Il faut choisir sa distance : certaines situations ne peuvent être traitées de loin, ni expédiées en quelques phrases. « Dans le juste, il y a une dimension éthique. » Le thème de cette édition de Lire en Poche, « Soif d’idéal », la conduit alors à un mot qu’elle estime trop peu présent dans les échanges littéraires : la beauté. « Ce qui n’est pas juste ne peut pas être beau. »

Écrire lorsque la création est fragilisée

Sa confiance dans la littérature n’efface pas les conditions dans lesquelles elle se fabrique. Elle compte sur la fiction pour déplacer notre manière de penser. Mais la rapidité des transformations technologiques l’inquiète, au moment où le travail artistique lui paraît fragilisé.

Elle ne ramène pas l’intelligence artificielle à une opposition entre progrès et menace. Ce qu’elle questionne, c’est son association, dans le secteur du livre, aux logiques d’industrialisation, de surproduction et de réduction des coûts. Elle évoque des écrivains, y compris largement traduits, qui s’interrogent sur leur place et sur la valeur de leur travail. L’enjeu, pour elle, reste la possibilité de construire une relation intime avec sa langue dans un système économique qu’elle qualifie d’ultralibéral.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 4.0

DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal

Par Nicolas Gary

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