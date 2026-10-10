La soif d'idéal de Michèle Pedinielli : du prosecco et des enfants heureux

Un prosecco avec des glaçons, des enfants heureux, un roman qu'on pourrait écrire sans paniquer : Michèle Pedinielli ne manque pas d'idéaux. Rencontrée au festival Lire en Poche, à Gradignan, la romancière décline le thème « Soif d'idéal » en trois portraits : la femme, l'autrice et la révoltée. Trois aspirations qui oscillent entre humour et inquiétude, jusqu'à cette envie, aussi simple à formuler que difficile à satisfaire : ne plus avoir peur.
Le 10/10/2026 à 12:07 par Nicolas Gary
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10/10/2026 à 12:07
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Un excellent prosecco, un grand verre et des glaçons. Michèle Pedinielli n’a pas besoin de réfléchir longtemps pour définir sa soif d’idéal. « Un vrai bon prosecco, servi dans un grand verre, et je mets des glaçons dedans. Ça, c’est ma soif d’idéal. Ou mon idéal de soif. » L’affaire semble entendue. À ceci près qu’une fois les bulles dissipées, les réponses deviennent nettement plus sérieuses.
À Gradignan, où la 22e édition du festival Lire en Poche se déroule du 9 au 11 octobre autour du thème « Soif d’idéal », la romancière niçoise s’est prêtée à un exercice en trois temps. Que souhaite la femme ? De quoi rêve l’autrice ? Et qu’espère encore la révoltée ?
Trois portraits qui se dessinent entre éclats de rire et inquiétudes persistantes. Car derrière les plaisanteries, Michèle Pedinielli nourrit des ambitions autrement plus complexes à réaliser : voir ses proches heureux, écrire sans paniquer et parvenir, surtout, à se libérer de la peur.
Premier portrait, celui de la femme. Et de ce côté-là, les nouvelles sont plutôt bonnes. « Moi, je vais bien. Mes trois enfants vont très bien, mon petit-fils est en excellente santé. Tout va bien. » Que d'autre ? Pourtant, entre constater que tout se passe bien et atteindre l’idéal, il reste une marge. « L’idéal, ce serait que tout le monde soit heureux dans sa vie. Ceux que tu as projetés sur Terre sans qu’ils aient rien demandé, tu voudrais qu’ils soient heureux et épanouis. »
La formule a quelque chose de délicieusement vertigineux. On met des enfants au monde sans recueillir leur consentement, puis on passe une bonne partie de son existence à espérer qu’ils seront contents d’y être. Michèle Pedinielli ne réclame ni une famille parfaite ni des existences débarrassées de toutes les difficultés. Elle aimerait simplement savoir ses enfants heureux de leur sort, épanouis dans la vie qu’ils se construisent.
Ce bonheur-là échappe nécessairement à son contrôle. Impossible de le fabriquer, encore moins de l’imposer. La romancière peut seulement le souhaiter à ceux qu’elle a fait naître. Et, dans cet idéal maternel, il y a peut-être autant d’amour que de lucidité.
Avec l’autrice, changement de décor. La tranquillité familiale laisse place à une agitation autrement tenace. Michèle Pedinielli aimerait pouvoir se mettre à écrire sans avoir immédiatement l’impression de s’engager dans une entreprise périlleuse. « Mon idéal d’autrice, ce serait d’arriver à ne plus paniquer à l’idée d’écrire un livre. Et là, justement, je suis en train d’en terminer un. Je suis dans un état de panique permanent. »
L’adrénaline accompagne le travail, l’inquiétude aussi. Ce qu’elle recherche, ce n’est pas une reconnaissance supplémentaire, ni même la promesse d’un prochain succès, mais une forme de sérénité émotionnelle et narrative. Pouvoir avancer sans redouter continuellement ce qui l’attend au chapitre suivant.
Il faut dire que sa méthode ne lui offre guère de filet de sécurité. « Quand j’écris, je n’ai pas de plan. J’ai vaguement une histoire et après, je joue à Néo dans Matrix : j’évite les balles. »
La comparaison mérite qu’on s’y arrête. Tandis que certains écrivains établissent des plans minutieux, construisent leurs personnages et connaissent leur dénouement avant de rédiger la première ligne, Michèle Pedinielli préfère avancer dans une histoire dont elle ignore une bonne partie des péripéties.
Les projectiles arrivent, à elle de les esquiver. Une manière de travailler qui relève davantage du slalom que de l’architecture. « Je n’ai rien de fixe, pas de structure. Et je ne sais pas faire autrement. » Pas si simple dans ces conditions, de prétendre maîtriser entièrement la situation. L’écriture s’invente à mesure qu’elle progresse, avec ses surprises, ses impasses et cette tension qui semble ne jamais la quitter.
Un paradoxe assez savoureux pour une romancière qui fréquente assidûment les territoires du noir. Dans Un seul œil, paru aux éditions de l’Aube en 2025 et chroniqué par ActuaLitté, sa détective niçoise Ghjulia Boccanera doit notamment affronter l’agression de Dan, son ami plongé dans le coma.
Le roman, réédité en poche en janvier 2026, figurait d’ailleurs dans la sélection du prix du polar Sud Ouest/Lire en Poche de cette année. Mais les situations inquiétantes n’empêchent pas leur créatrice de s’amuser. Bien au contraire. « Quand j’écris, je ris de choses angoissantes. »
Voilà donc une autrice qui prend plaisir à imaginer des événements effrayants, tout en rêvant de rédiger ses livres sans être elle-même gagnée par l’angoisse. Le noir nourrit son imagination, le rire accompagne le récit et la panique persiste en coulisses. Reste cet espoir : parvenir un jour à écrire plus sereinement. Sans plan, probablement. Elle ne sait pas faire autrement. Mais peut-être sans devoir esquiver autant de balles.
Pour la révoltée, Michèle Pedinielli emprunte son idéal à une autre artiste. Elle raconte avoir découvert un extrait de Laurie Anderson, pionnière américaine de la musique électronique et de la performance, dans lequel celle-ci énonce trois principes pour traverser l’existence.
Des règles élaborées avec Lou Reed, que la musicienne avait notamment partagées en 2015, lors de l’entrée posthume de son compagnon au Rock and Roll Hall of Fame, et reprises plus récemment lors d’une performance à Brooklyn. Le programme tient en quelques mots : ne craindre personne, posséder un excellent bullshit detector — autrement dit, un détecteur de foutaises — et faire preuve de tendresse. Trois recommandations dont on retrouve la formulation dans un entretien publié par le Walker Art Center.
« J’ai vu un truc de Laurie Anderson que j’ai trouvé formidable. Trois règles dans la vie : n’avoir peur de personne, avoir un bon bullshit detector et être bienveillant. Mon idéal, ce serait la première. » Ne plus craindre personne. Voilà qui paraît simple, jusqu’à ce qu’il faille effectivement mettre le principe en pratique. « Actuellement, la peur fait partie du quotidien. Elle est paralysante. Mon idéal, ce serait de ne plus avoir peur des gens. »
La romancière ne parle pas d’une appréhension occasionnelle, de celles qu’on surmonte en prenant son courage à deux mains. Elle évoque une émotion capable d’immobiliser, d’agir jusque dans le corps et d’empêcher d’avancer. « Ce serait de réussir à me débarrasser de ce qui me paralyse physiologiquement. De ne plus céder à la peur. »
Cette inquiétude déborde d’ailleurs la seule expérience personnelle. Michèle Pedinielli établit également un rapprochement avec le racisme, dont elle considère la peur comme l’un des ressorts. La question n’est donc plus seulement de parvenir à se rassurer, mais de refuser qu’une émotion commande les rapports aux autres.
La première règle de Laurie Anderson prend alors une autre dimension. Ne craindre personne, ce n’est pas se croire invulnérable. C’est vouloir se débarrasser de ce qui entrave, intimide et finit par empêcher d’agir.
Une ambition qui rejoint, curieusement, celle de la romancière. Devant son manuscrit comme dans la vie, Michèle Pedinielli voudrait ne plus se laisser gouverner par l’angoisse. Elle peut rire de situations terrifiantes lorsqu’elle les invente, sans pour autant réussir à congédier ses propres inquiétudes.
Trois portraits, finalement, et des aspirations qui ne réclament ni exploits ni miracles. Des enfants heureux, une écriture plus paisible, la liberté de ne plus trembler devant les autres. Pour le prosecco, au moins, elle connaît déjà la recette. Un grand verre, quelques glaçons. Et aucune raison de paniquer.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Une intrigue qui freine mal, des personnages secondaires à peine visibles, des clichés qui enfument l’habitacle : chaque année, des centaines de romans sont mis en circulation sans que personne ne vérifie leur état général. Avec 461 nouveautés annoncées pour la rentrée littéraire 2026, il devenait urgent d’ouvrir un centre agréé. Cinq livres ont accepté de passer sur le pont. Certains auraient mieux fait de ne pas regarder le procès-verbal.
03/10/2026, 07:30
En trois siècles, la traduction française des Mille et Une Nuits est passée du geste fondateur d’Antoine Galland, adaptation libre devenue mythe européen, à l’entreprise savante et sensible de Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel, qui restitue dans la Pléiade un texte arabe dans son ampleur, ses rugosités et sa poésie. Entre ces deux bornes, Mardrus, Khawam et bien d’autres ont chacun inventé leur Orient, entre excès d’exotisme et quête d’authenticité. Par Amel Aït-Hamouda.
02/10/2026, 18:11
Cécile Deniard, traductrice littéraire, s’est rendue deux semaines en Ukraine pour apporter son soutien à ses collègues au nom du Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL). Elle y a participé au festival BookForum de Lviv mi-septembre, puis est allée à Kyiv afin d'y rencontrer d'autres acteurs de la chaîne du livre. Leur énergie, leur créativité, mais aussi le besoin de solidarité qui s’est souvent exprimé au cours de ces entretiens, lui ont inspiré cette tribune.
02/10/2026, 13:02
Exclusif - Makassar a été placé en liquidation judiciaire le 1er septembre, contraignant les éditeurs partenaires à changer de diffuseur et/ou de distributeur. Pour nombre d’entre eux, c’est chose faite. Reste un détail à régler : les livres. Car des centaines de milliers d’exemplaires attendent de quitter l’entrepôt d’Indre-et-Loire où ils sont toujours détenus. Fâcheux ?
02/10/2026, 11:45
Le nom d’un auteur change-t-il notre manière de lire ? À partir du Prix de la Page 111, qui soumet au jury des textes anonymisés, Adnan Algın, écrivain, poète et correcteur, interroge le poids de la réputation dans le jugement littéraire. Prix, éditeur, critiques et œuvres antérieures composent un « capital de la signature » capable d’accorder davantage de crédit à une phrase — ou d’en refuser à celle d’un inconnu. Une invitation à relire les textes avant leurs auteurs.
01/10/2026, 16:14
Depuis le début de l’affaire Thélyson Orélien, le débat s’est concentré sur l’usage possible de l’intelligence artificielle, la fiabilité des détecteurs, puis les affaires de plagiat. Un aspect a toutefois été moins examiné : le calcul utilisé pour affirmer qu’il était presque impossible que Pangram se soit trompé sur les 20 passages du roman présentés comme suspects par « Balance ton Claude », compte derrière lequel se trouve notamment l’essayiste Samuel Fitoussi. Pour ActuaLitté, le mathématicien Mouhamadou Sy revient sur ce calcul, sur l’hypothèse d’indépendance qu’il suppose et sur ce qu’il permet réellement, ou non, de conclure.
30/09/2026, 16:08
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. S’il revendique depuis l’enfance une passion pour les livres et l’horreur, l’écrivain entretient avec la musique une relation tout aussi profonde — quoique née plus tardivement, presque par accident. Du punk français aux chants celtiques, de Bob Dylan au free-jazz, des musiques de films à la darksynth, ses écoutes accompagnent autant son quotidien que son travail d’écriture. Au point de faire de la bande-son de Grand-Guignol une composante à part entière du roman. Il revient sur cette « musicobsession », ses découvertes fondatrices et ces morceaux qui, parfois, donnent à la fiction sa couleur avant même que les mots ne l’installent.
30/09/2026, 13:35
Auteur et président de l’Association de sauvegarde de l’Abbaye Saint-Félix de Montceau, Guilhem Méric revendique un parcours d’« auteur hybride », entre maisons d’édition et publication indépendante. À l’occasion du lancement de MORLHED – L’Ombre des Primordiaux, il explique pourquoi il a choisi le financement participatif, entre maîtrise des droits, cohérence de son univers, contexte économique du livre et relation directe avec ses lecteurs.
30/09/2026, 12:48
L’Académie Goncourt a donc retiré de Thélyson Orélien, de sa première sélection, au nom de plagiats antérieurs et d’analyses concluant que le roman serait « selon toute vraisemblance » produit avec IA. Une décision loin d'être unanime, on compte au moins Pascal Bruckner dans la résistance. Puisque l’Académie introduit le détecteur dans son prétoire, qu’elle aille au bout de sa logique : même outil, même protocole, même soupçon. Sinon, ce n’est plus une règle. C’est un traitement d’exception.
29/09/2026, 14:48
Traditionnellement, le festival Quai des Bulles décale ses dates pour cause de Route du Rhum et ouvre ses portes ces 9-10-11 octobre, à Saint-Malo. L’occasion, s’il en fallait une, de venir flâner sur les remparts se gaver d’air iodé et de bande dessinée…
29/09/2026, 14:22
Créée en juillet 2024 pour distinguer les œuvres d’origine humaine des contenus générés par intelligence artificielle, l’association Fabrication Humaine défend un label gratuit fondé sur l’engagement de l’artiste. Dans cette tribune, elle prend appui sur l’affaire Thélyson Orélien pour interroger la place prise par les outils de détection : sans trancher sur l’origine de C’était ça ou mourir, elle appelle à distinguer l’indice de la preuve et plaide pour davantage de transparence dans les processus de création.
28/09/2026, 16:30
Nathalie Hug a publié en juin dernier 92 BPM, Mais bordel qui a écrit ce roman ? aux Éditions Télémaque, un texte qu’elle présente comme entièrement hybride, né de 18 mois de travail avec l’intelligence artificielle et accompagné d’un making-of détaillant cette expérience. Dans cette tribune, elle revient sur la polémique autour de C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, accusé d’avoir été écrit avec l’IA, et élargit le débat à la place de ces outils dans la création littéraire, à la transparence envers les lecteurs et à l’avenir de l’écriture humaine.
28/09/2026, 14:22
Le 30 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la traduction. L’occasion de rappeler qu’en littérature, un mot de travers peut envoyer une expédition sur le mauvais continent, transformer Jésus en plante urticante ou rendre une civilisation extraterrestre dépendante à une voix. De Jules Verne à R. F. Kuang, sept livres où comprendre l’autre relève moins du confort que de la survie — avec, parfois, des résultats franchement discutables.
28/09/2026, 12:22
L’affaire Thélyson Orélien s’est imposée en quelques jours au cœur de la rentrée littéraire. Soupçonné d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour écrire C’était ça ou mourir, puis rattrapé par plusieurs cas de plagiat concernant des textes anciens, l’auteur québécois conteste les accusations visant son roman. Le retrait du livre de la sélection du Goncourt a encore amplifié une controverse qui interroge désormais tout le monde éditorial. Par Auguste Feydeau.
26/09/2026, 14:00
Le 28 septembre célèbre la Journée internationale de l’accès universel à l’information. Excellente initiative. À un détail près : depuis des siècles, la littérature s’échine à démontrer que certains renseignements se porteraient beaucoup mieux sous clé. Lettres compromettantes, manuscrits impossibles, confessions judiciaires, dossiers de surveillance : cinq lectures où ouvrir le mauvais document revient rarement à améliorer sa journée.
26/09/2026, 09:30
Le téléphone avait été inventé pour permettre à deux personnes éloignées de se parler. Puis quelqu’un a compris qu’il pouvait également servir à vendre des fenêtres, proposer une mutuelle, annoncer un décès ou rappeler à quelqu’un que son passé savait toujours composer son numéro.
26/09/2026, 08:00
Thomas Perroud, normalien, est animateur de l’émission Anachroniques consacrée notamment aux premiers romans sur Fréquence protestante. Il revient sur les soupçons d’usage de l’intelligence artificielle au sujet du premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset).
24/09/2026, 16:32
Après des décennies de mobilisations, de recherches et de récits, les violences sexistes et sexuelles ne sont plus seulement appréhendées comme une succession de drames privés. Elles constituent un objet politique, juridique et culturel. La proposition de « loi intégrale » actuellement examinée à l’Assemblée nationale en offre une nouvelle traduction — et invite à regarder l’histoire des mots qui ont rendu ces faits visibles.
24/09/2026, 16:10
ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui ressemble à une consigne de rédaction laissée par erreur. Un indice concret, distinct des détecteurs d’IA, qui vient désormais s’ajouter à une série d’éléments exhumés ces derniers jours par plusieurs médias et internautes autour des textes de l’auteur. Au-delà de son cas, l’affaire touche désormais à quelque chose de plus vertigineux : la possible fin d’un monde où l’on croyait encore savoir, sans trop de doute, ce qu’était un auteur.
24/09/2026, 13:34
Entre correction, réécriture et création, où commence véritablement « l’aide » à un auteur ? Écrivain, poète et correcteur, Adnan Algın plonge dans ses propres archives éditoriales pour interroger les interdictions visant l’intelligence artificielle. De ses interventions sur des romans aux cas célèbres de Raymond Carver ou T. S. Eliot, il questionne une frontière que l’IA n’a peut-être pas inventée, mais sérieusement brouillée.
24/09/2026, 11:53
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. L'écrivain revendique une passion pour l’horreur née dans les livres, nourrie par le cinéma. De Guillermo del Toro à Stephen King, l’écrivain revient sur les monstres qui ont façonné son imaginaire et défend une conviction paradoxale : l’épouvante peut nous rassurer. Les démons de fiction ont sur les terreurs du réel un avantage décisif : ils n’existent pas. Une invitation à frissonner pour mieux souffler, qu'il partage dans nos colonnes...
23/09/2026, 17:36
La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.
21/09/2026, 16:19
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Thélyson Orélien : “Pourquoi tant d’acharnement sur un écrivain ?” Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage
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