La soif d'idéal de Michèle Pedinielli : du prosecco et des enfants heureux

Un excellent prosecco, un grand verre et des glaçons. Michèle Pedinielli n’a pas besoin de réfléchir longtemps pour définir sa soif d’idéal. « Un vrai bon prosecco, servi dans un grand verre, et je mets des glaçons dedans. Ça, c’est ma soif d’idéal. Ou mon idéal de soif. » L’affaire semble entendue. À ceci près qu’une fois les bulles dissipées, les réponses deviennent nettement plus sérieuses.

À Gradignan, où la 22e édition du festival Lire en Poche se déroule du 9 au 11 octobre autour du thème « Soif d’idéal », la romancière niçoise s’est prêtée à un exercice en trois temps. Que souhaite la femme ? De quoi rêve l’autrice ? Et qu’espère encore la révoltée ?

Trois portraits qui se dessinent entre éclats de rire et inquiétudes persistantes. Car derrière les plaisanteries, Michèle Pedinielli nourrit des ambitions autrement plus complexes à réaliser : voir ses proches heureux, écrire sans paniquer et parvenir, surtout, à se libérer de la peur.

Le bonheur de ceux qui n’ont rien demandé

Premier portrait, celui de la femme. Et de ce côté-là, les nouvelles sont plutôt bonnes. « Moi, je vais bien. Mes trois enfants vont très bien, mon petit-fils est en excellente santé. Tout va bien. » Que d'autre ? Pourtant, entre constater que tout se passe bien et atteindre l’idéal, il reste une marge. « L’idéal, ce serait que tout le monde soit heureux dans sa vie. Ceux que tu as projetés sur Terre sans qu’ils aient rien demandé, tu voudrais qu’ils soient heureux et épanouis. »

La formule a quelque chose de délicieusement vertigineux. On met des enfants au monde sans recueillir leur consentement, puis on passe une bonne partie de son existence à espérer qu’ils seront contents d’y être. Michèle Pedinielli ne réclame ni une famille parfaite ni des existences débarrassées de toutes les difficultés. Elle aimerait simplement savoir ses enfants heureux de leur sort, épanouis dans la vie qu’ils se construisent.

Ce bonheur-là échappe nécessairement à son contrôle. Impossible de le fabriquer, encore moins de l’imposer. La romancière peut seulement le souhaiter à ceux qu’elle a fait naître. Et, dans cet idéal maternel, il y a peut-être autant d’amour que de lucidité.

Écrire un roman, ou jouer à Néo dans Matrix

Avec l’autrice, changement de décor. La tranquillité familiale laisse place à une agitation autrement tenace. Michèle Pedinielli aimerait pouvoir se mettre à écrire sans avoir immédiatement l’impression de s’engager dans une entreprise périlleuse. « Mon idéal d’autrice, ce serait d’arriver à ne plus paniquer à l’idée d’écrire un livre. Et là, justement, je suis en train d’en terminer un. Je suis dans un état de panique permanent. »

L’adrénaline accompagne le travail, l’inquiétude aussi. Ce qu’elle recherche, ce n’est pas une reconnaissance supplémentaire, ni même la promesse d’un prochain succès, mais une forme de sérénité émotionnelle et narrative. Pouvoir avancer sans redouter continuellement ce qui l’attend au chapitre suivant.

Il faut dire que sa méthode ne lui offre guère de filet de sécurité. « Quand j’écris, je n’ai pas de plan. J’ai vaguement une histoire et après, je joue à Néo dans Matrix : j’évite les balles. »

La comparaison mérite qu’on s’y arrête. Tandis que certains écrivains établissent des plans minutieux, construisent leurs personnages et connaissent leur dénouement avant de rédiger la première ligne, Michèle Pedinielli préfère avancer dans une histoire dont elle ignore une bonne partie des péripéties.

Les projectiles arrivent, à elle de les esquiver. Une manière de travailler qui relève davantage du slalom que de l’architecture. « Je n’ai rien de fixe, pas de structure. Et je ne sais pas faire autrement. » Pas si simple dans ces conditions, de prétendre maîtriser entièrement la situation. L’écriture s’invente à mesure qu’elle progresse, avec ses surprises, ses impasses et cette tension qui semble ne jamais la quitter.

Un paradoxe assez savoureux pour une romancière qui fréquente assidûment les territoires du noir. Dans Un seul œil, paru aux éditions de l’Aube en 2025 et chroniqué par ActuaLitté, sa détective niçoise Ghjulia Boccanera doit notamment affronter l’agression de Dan, son ami plongé dans le coma.

Le roman, réédité en poche en janvier 2026, figurait d’ailleurs dans la sélection du prix du polar Sud Ouest/Lire en Poche de cette année. Mais les situations inquiétantes n’empêchent pas leur créatrice de s’amuser. Bien au contraire. « Quand j’écris, je ris de choses angoissantes. »

Voilà donc une autrice qui prend plaisir à imaginer des événements effrayants, tout en rêvant de rédiger ses livres sans être elle-même gagnée par l’angoisse. Le noir nourrit son imagination, le rire accompagne le récit et la panique persiste en coulisses. Reste cet espoir : parvenir un jour à écrire plus sereinement. Sans plan, probablement. Elle ne sait pas faire autrement. Mais peut-être sans devoir esquiver autant de balles.

Ne plus avoir peur de personne

Pour la révoltée, Michèle Pedinielli emprunte son idéal à une autre artiste. Elle raconte avoir découvert un extrait de Laurie Anderson, pionnière américaine de la musique électronique et de la performance, dans lequel celle-ci énonce trois principes pour traverser l’existence.

Des règles élaborées avec Lou Reed, que la musicienne avait notamment partagées en 2015, lors de l’entrée posthume de son compagnon au Rock and Roll Hall of Fame, et reprises plus récemment lors d’une performance à Brooklyn. Le programme tient en quelques mots : ne craindre personne, posséder un excellent bullshit detector — autrement dit, un détecteur de foutaises — et faire preuve de tendresse. Trois recommandations dont on retrouve la formulation dans un entretien publié par le Walker Art Center.

« J’ai vu un truc de Laurie Anderson que j’ai trouvé formidable. Trois règles dans la vie : n’avoir peur de personne, avoir un bon bullshit detector et être bienveillant. Mon idéal, ce serait la première. » Ne plus craindre personne. Voilà qui paraît simple, jusqu’à ce qu’il faille effectivement mettre le principe en pratique. « Actuellement, la peur fait partie du quotidien. Elle est paralysante. Mon idéal, ce serait de ne plus avoir peur des gens. »

La romancière ne parle pas d’une appréhension occasionnelle, de celles qu’on surmonte en prenant son courage à deux mains. Elle évoque une émotion capable d’immobiliser, d’agir jusque dans le corps et d’empêcher d’avancer. « Ce serait de réussir à me débarrasser de ce qui me paralyse physiologiquement. De ne plus céder à la peur. »

Cette inquiétude déborde d’ailleurs la seule expérience personnelle. Michèle Pedinielli établit également un rapprochement avec le racisme, dont elle considère la peur comme l’un des ressorts. La question n’est donc plus seulement de parvenir à se rassurer, mais de refuser qu’une émotion commande les rapports aux autres.

La première règle de Laurie Anderson prend alors une autre dimension. Ne craindre personne, ce n’est pas se croire invulnérable. C’est vouloir se débarrasser de ce qui entrave, intimide et finit par empêcher d’agir.

Une ambition qui rejoint, curieusement, celle de la romancière. Devant son manuscrit comme dans la vie, Michèle Pedinielli voudrait ne plus se laisser gouverner par l’angoisse. Elle peut rire de situations terrifiantes lorsqu’elle les invente, sans pour autant réussir à congédier ses propres inquiétudes.

Trois portraits, finalement, et des aspirations qui ne réclament ni exploits ni miracles. Des enfants heureux, une écriture plus paisible, la liberté de ne plus trembler devant les autres. Pour le prosecco, au moins, elle connaît déjà la recette. Un grand verre, quelques glaçons. Et aucune raison de paniquer.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal

Par Nicolas Gary

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