Marion Brunet : “La façon dont un État traite ses prisonniers dit beaucoup d'une société

Des personnages qui cherchent leur place, d'autres qui refusent celle qu'on leur assigne. Depuis Frangine, publié en 2013, Marion Brunet les accompagne dans leurs révoltes, leurs désillusions et leurs tentatives d'émancipation. « Je crois que ça m'intéresse beaucoup justement de bosser sur des personnages qui sont pas au bon endroit. » Des êtres en lutte, parfois désespérés, parfois en colère. C'est cette matière qui, explique-t-elle, nourrit ses romans.

Rencontrée vendredi 9 octobre au salon Lire en Poche, à Gradignan, l'autrice revient sur deux livres dont les univers semblent éloignés. Nos armes suit deux jeunes militantes amoureuses, dont l'existence bascule après un braquage. Plein gris enferme cinq amis sur un voilier, avant qu'une mort et une tempête ne mettent leur solidarité à l'épreuve. Deux histoires de liens, de ruptures et d'espoirs contrariés, où la volonté de rester soi-même se heurte aux autres et aux circonstances.

Un pocast à écouter dans notre nouvelle émission, Comment tu fée, Comment vous fêtes, ci-dessous :

Comprendre plutôt que condamner

Avant de se consacrer à l'écriture, Marion Brunet a travaillé comme éducatrice spécialisée, auprès d'enfants placés, en psychiatrie, puis dans un hôpital de jour pour adolescents. Une expérience dont elle conserve moins des anecdotes que certaines habitudes d'observation. « Ce que j'ai gardé de ce métier, c'est un regard. Une expérience aussi, mais surtout un regard. C'est-à-dire un regard qui essaie de comprendre les pourquoi plutôt que de juger et de condamner. »

Une disposition qui concerne aussi bien les jeunes que leurs familles : remonter le fil des événements, chercher ce qui conduit une personne à agir plutôt que s'arrêter à ses actes. Certaines rencontres l'ont durablement marquée, reconnaît-elle, mais le secret professionnel interdit d'en raconter davantage.

Ce souci de compréhension irrigue une œuvre désormais reconnue internationalement. En avril 2025, Marion Brunet a reçu le prix commémoratif Astrid-Lindgren, distinction suédoise majeure consacrée à la littérature pour enfants et adolescents. Une récompense qu'elle n'attendait pas, et dont le prestige la laisse encore incrédule lorsqu'elle évoque les précédents lauréats.

L'amour, la lutte et vingt-cinq années de renoncements

Dans Nos armes, publié chez Albin Michel en 2024, puis au Livre de Poche le 29 janvier 2025, Mano et Axelle s'aiment et militent ensemble en 1997. Elles rêvent de transformer la société, jusqu'à un braquage qui tourne mal. L'une est condamnée à une longue peine de prison, l'autre demeure libre. Vingt-cinq ans plus tard, le passé resurgit.

Pourquoi raconter cette histoire ? « Il y avait à la fois une grande histoire d'amour féminine que j'avais envie de raconter », explique Marion Brunet. Mais pas seulement. « Je voulais aussi parler de la lutte, mais aussi de comment au bout d'un moment on baisse les armes et des conséquences aussi terribles que ça peut avoir. »

Si ses héroïnes connaissent l'exaltation de l'engagement, l'écrivaine reconnaît avoir davantage partagé, pendant la rédaction, les sentiments de leurs versions plus âgées. Le roman lui offrait l'occasion d'explorer une durée inhabituelle dans son travail, et de confronter les aspirations individuelles aux transformations de la société. « C'est la première fois d'ailleurs que j'ai créé un roman qui se passe sur aussi longtemps », souligne-t-elle, avant de préciser : « Moi je voulais travailler sur le temps en écrivant Nos armes. »

Les trajectoires des deux femmes lui donnent également accès à d'autres interrogations. Mano porte notamment la question de l'errance et de la culpabilité ; Axelle, celle de l'enfermement. Le milieu carcéral, que Marion Brunet retrouvera dans son roman suivant, occupe une place particulière dans ses préoccupations.

« Je crois que c'est vraiment un univers qui à la fois m'intéresse et me révolte. Je pense que la façon dont un État traite ses prisonniers dit beaucoup d'une société. » La fiction n'en devient pas pour autant une démonstration. L'autrice revendique le droit de raconter des vies traversées de contradictions, sans réduire ses protagonistes à leurs convictions ou aux conséquences de leurs choix.

Une tempête et des amitiés qui se fissurent

Avec Plein gris, paru initialement chez PKJ en 2021, changement complet de décor. Clarence, le meneur charismatique d'un groupe de cinq amis, est retrouvé noyé près de leur voilier. Alors que les quatre autres cherchent à comprendre sa mort, une violente tempête approche. Les soupçons, les secrets et les rancœurs menacent de faire éclater leur communauté.

Le roman, disponible en poche depuis 2024, trouve une partie de son origine dans une peur bien personnelle. Plus jeune, Marion Brunet rêvait d'apprendre à naviguer. Lors d'un séjour au Cap-Vert, elle rencontre plusieurs navigateurs, dont un couple qui lui propose de les rejoindre au Brésil. L'idée l'enthousiasme. Jusqu'au soir où ses nouveaux amis commencent à raconter leurs naufrages.

« Ça les faisait beaucoup rire et moi je me glaçais au fur et à mesure de la soirée », se souvient-elle. Elle comprend alors que l'aventure n'est peut-être pas faite pour elle. Ce qui l'effraie ? « Je crois que c'est le risque de mort surtout. » La mer, avec ses dangers et l'impossibilité d'obtenir rapidement du secours, devient dans Plein gris un ressort de tension physique.

L'écrivaine avait depuis longtemps l'idée de commencer une histoire par la disparition d'un personnage. Le procédé lui permet de mener deux récits de front : l'interrogation sur les circonstances du décès de Clarence et la menace immédiate du naufrage. Mais derrière le suspense, c'est encore la place de chacun dans le collectif qui l'intéresse. « Le groupe, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement », confie-t-elle, évoquant ce qu'il apporte « de force, de puissance » mais aussi de fragilité.

Cette contradiction traverse ses deux livres : comment conserver sa singularité au sein d'un ensemble qui protège autant qu'il peut enfermer ? Marion Brunet se garde toutefois d'endosser une fonction d'analyste de la société. « Je rappelle toujours que je fais ni sociologue ni politologue », insiste-t-elle. « Je suis vraiment romancière et j'ai pas vocation d'expliquer ou de donner des leçons. »

Le poche, pour franchir les frontières

Cette rencontre à Gradignan, dont la 22e édition de Lire en Poche se déroule du 9 au 11 octobre, fournit aussi l'occasion d'aborder la circulation des ouvrages. Plein gris existe en édition jeunesse chez PKJ et en édition pour adultes chez Pocket. Une double vie éditoriale que Marion Brunet accueille avec enthousiasme.

« Moi, le passage en poche, je trouve que c'est merveilleux. » La première raison est économique : un livre moins cher devient accessible à davantage de lecteurs. Elle y voit « la démocratisation du livre » et le résume simplement : « Tout le monde peut acheter un poche, tout le monde peut pas acheter un grand format. »

L'autre intérêt réside dans le passage d'un lectorat à l'autre. « Mes bouquins jeunesse sortent en poche adulte et ça, j'adore, parce que ça permet de brouiller complètement les frontières. »

Son actualité littéraire la ramène aussi au Chili. Dans Ne cherche pas le chaos, paru chez Albin Michel le 19 août 2026, Pablo, exilé chilien installé en France depuis plus de trente ans, retourne dans son pays natal lorsque Victoria, sa fille de dix-huit ans, partie seule au Chili, cesse de donner de ses nouvelles. Ce voyage le confronte aux violences subies sous la dictature de Pinochet, à la prison et à un passé qu'il lui a toujours caché.

Marion Brunet raconte avoir découvert l'histoire chilienne pendant son enfance, notamment par la musique et la poésie. Avec ce récit, elle s'est attachée à faire coexister la violence politique et l'affection familiale. « J'ai trouvé que c'était un de mes romans les plus tendres », explique-t-elle. Un choix lié, précisément, à la dureté du sujet : « J'ai voulu quand même un univers de tendresse assez fort entre le père et la fille. »

“Moi, j'ai un idéal de justice sociale”

Le thème choisi cette année par Lire en Poche, « Soif d'idéal », ramène finalement la conversation aux convictions de l'écrivaine. Marion Brunet observe que ses jeunes personnages conservent généralement davantage d'énergie et d'espoir, tandis que leurs aînés se rapprochent du renoncement et d'une certaine mélancolie.

Quant à l'idéal qu'elle souhaite défendre, aucune hésitation : « Moi, j'ai un idéal de justice sociale. » Elle en précise aussitôt le contenu : « Plus d'égalité, moins d'ultra-riches, moins de gens dans la merde. » Elle évoque l'accès aux études, les moyens de l'enseignement public, les hôpitaux et les personnels soignants. En somme, une société dans laquelle les inégalités reculeraient.

Cette conviction n'implique pas que ses romans doivent proposer des solutions. Elle préfère les personnages complexes et les situations qui résistent aux réponses trop simples. L'espoir, en revanche, demeure essentiel, surtout lorsqu'elle observe les mobilisations des nouvelles générations. « Ça serait trop triste de se résigner à leur âge, et je trouve que ce qui se passe donne beaucoup d'espoir. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal

Par Nicolas Gary

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