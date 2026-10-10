Muriel Gilbert : “L’orthographe, pour moi, c’est un jeu.

Muriel Gilbert passe ses journées à corriger les erreurs des autres. Pourtant, elle sait qu’une faute peut faire carrière, traverser les siècles et finir dans un dictionnaire. Voilà le paradoxe de son métier : défendre des règles dont l’histoire démontre qu’elles n’ont rien d’immuable. Et accepter, parfois, que la compréhension du lecteur l’emporte sur la rigueur grammaticale.

Au salon Lire en Poche, à Gradignan, ce 9 octobre, la correctrice du Monde raconte cette cohabitation entre exigence professionnelle et évolution du français. Son Petit Gilbert, publié chez Buchet-Chastel en 2024 puis repris en poche chez Points le 13 février 2026, rassemble des histoires d’erreurs et de malentendus qui ont façonné notre vocabulaire. Comme ce « formage » devenu « fromage ».

Certaines entorses lui restent pourtant insupportables. Qu’on emploie le subjonctif après « après que », elle rétablit l’indicatif. Qu’on oublie la liaison devant « euros », son agacement devient plus sensible. « Je ne veux pas dire que c’est un combat d’arrière-garde parce que je continue le combat. » Elle s’irrite particulièrement des publicités radiophoniques dans lesquelles cette liaison disparaît, malgré toutes les personnes ayant participé à leur réalisation.

Les erreurs ordinaires, en revanche, ne la scandalisent guère. « On parle, on fait des erreurs, on en fait tous. » Y compris elle-même. Le métier n’immunise contre rien, sinon peut-être contre la tentation de croire qu’on maîtrise définitivement le français.

“Je suis un peu conservatrice quand même”

Depuis une vingtaine d’années au Monde, un changement domine ses souvenirs : la féminisation des noms de métiers et de fonctions. Elle en a suivi les étapes depuis son poste de correction, jusque dans les pages littéraires du quotidien.

À son arrivée, raconte-t-elle, on écrivait encore qu’une femme était « un auteur ». Quelques années plus tard, le féminin gagnait du terrain, non sans résistance. Elle se souvient qu’au Monde des livres, certains tenaient à conserver le masculin alors que le reste du journal avait déjà adopté « une auteur ».

Puis vint « autrice ». Muriel Gilbert, elle, n’était guère convaincue. « Moi, je n'y étais pas favorable. » Elle trouvait la forme précédente satisfaisante et s’interrogeait sur la nécessité de la modifier davantage.

« En tout cas, moi, comme correcteur, je suis un peu conservatrice quand même. » Cette réserve personnelle n’empêche pas la professionnelle de constater combien les usages ont évolué. Elle décrit un mouvement auquel la société a largement contribué, notamment en réclamant des appellations féminines plus immédiatement reconnaissables.

La question se pose autrement dans les pages du journal. Interrogée sur des néologismes destinés à réunir masculin et féminin, elle rappelle qu’elle les corrigerait s’ils ne correspondaient pas aux conventions rédactionnelles du Monde. Son travail ne consiste pas à décider seule de l’avenir du français, mais à appliquer les usages retenus par la publication.

Quand corriger risque d’induire le lecteur en erreur

Il arrive pourtant que la fidélité à une règle ou au sens historique d’une expression desserve l’information. Muriel Gilbert évoque alors la « correction courtoise », une pratique dont elle distingue deux dimensions : ne jamais humilier celui qui commet une faute et privilégier la compréhension du public.

L’exemple qu’elle choisit concerne une formule bien connue : « tirer les marrons du feu ». Dans Le Singe et le Chat, de La Fontaine, celui qui retire les marrons des braises travaille pour un autre, qui en profite. Or l’expression s’emploie aujourd’hui couramment pour désigner celui qui tire avantage d’une situation.

Ce déplacement de sens est également relevé par l’Académie française, qui en retraçait l’histoire en avril 2020. Ce n’est donc pas simplement une faute à éliminer, mais une transformation de l’usage dont le journaliste doit tenir compte.

Muriel Gilbert se souvient d’un article évoquant Marine Le Pen, supposée profiter d’une situation créée par d’autres. Plutôt que de rétablir une expression dans son acception ancienne, au risque de dérouter le public, mieux vaut choisir une formulation sans ambiguïté.

« Il faut qu’il soit à l’aise dans sa lecture pour que la façon dont on écrit ne l’arrête pas. » Dans la presse, insiste-t-elle, le fond prime. La correction ne doit pas devenir un obstacle supplémentaire entre l’information et celui qui la reçoit.

Cette exigence de discrétion caractérise un métier que beaucoup connaissent mal. Lorsqu’elle annonce sa profession, Muriel Gilbert raconte les regards étonnés. Certains ignorent jusqu’à l’existence de correcteurs dans les rédactions. D’autres découvrent, incrédules, que les journalistes du Monde peuvent eux aussi commettre des fautes.

Sur RTL, partager plutôt que reprendre

Sur RTL, où elle anime Un bonbon sur la langue le week-end, son rapport aux mots change encore. Plus question de reprendre les textes des autres : il s’agit de transmettre une curiosité, une découverte, parfois simplement un étonnement.

« Je suis que dans le plaisir du partage sur RTL. » La chroniqueuse explique chercher moins à démontrer ses compétences qu’à révéler ce que chacun sait déjà, sans nécessairement en avoir conscience.

La conjugaison du verbe « aller », issue de plusieurs racines latines, constitue ainsi une curiosité familière. Les francophones passent sans difficulté de « je vais » à « nous allons » puis à « j’irai », sans toujours mesurer l’étrangeté de cet assemblage pour quelqu’un qui apprend leur langue.

Cette attention portée aux savoirs déjà acquis nourrit également sa conception de l’orthographe. Elle ne prétend pas donner de leçons aux enseignants, dont elle respecte les compétences pédagogiques. Mais elle avance une idée : pourquoi ne pas compter, dans les dictées, les mots correctement écrits plutôt que les erreurs ?

Sur un exercice de cinquante mots, en réussir trente-deux pourrait ainsi constituer un résultat à valoriser, sans masquer les difficultés restantes. Une manière de reconnaître les acquis plutôt que de concentrer toute l’attention sur ce qui manque. « Ne pas faire de faute du tout, c’est impossible. » La complexité du français devrait précisément devenir un ressort ludique. « L’orthographe, pour moi, c’est un jeu. »

Une conviction qu’elle met en pratique à Gradignan, où elle anime une grande dictée littéraire, samedi 10 octobre à 18 heures, avec le concours des éditions Points. À l’issue de l’épreuve, les participants sont invités à corriger mutuellement leurs copies.

Une enfant qui faisait semblant de lire

Son attachement aux livres remonte à une époque où elle ne savait même pas lire. Enfant, elle prenait des ouvrages et faisait semblant d’en parcourir les pages, déplaçant les yeux sous le regard espéré des invités de ses parents.

« J’avais une grande ambition de savoir lire. » Sa mère lisait beaucoup, son père davantage le journal. Elle se souvient surtout de cette fascination devant des adultes absorbés par leurs lectures, au point que leur entourage semblait momentanément disparaître.

Des années plus tard, cet attachement demeure. « Moi, je suis quand même une papivore. » Le papier et la radio restent ses deux grands plaisirs. Elle s’inquiète d’une lecture qui se fragmente sur les écrans, tout en reconnaissant que les gens continuent de lire abondamment, notamment sur les réseaux sociaux. Ce qu’elle regrette, c’est une autre expérience : la concentration, le silence, le temps accordé à un texte.

Quant au français, il ne cesse de lui réserver des surprises. « Moi, j’en apprends tous les jours. » Elle évoque notamment l’histoire du « i » d’« oignon », dont les rectifications orthographiques de 1990 autorisent la suppression. Une graphie familière qui porte les traces d’anciens usages, et dont elle a récemment raconté les particularités dans une chronique de RTL.

Elle revient également sur le pluriel de « cheval », les transformations anciennes de son écriture ou encore les accents du mot « événement ». Autant d’exemples où l’histoire, la prononciation et les pratiques des copistes ou des imprimeurs ont laissé leur empreinte.

« Moi, découvrir des trucs comme ça, ça me réjouit tout le temps. Je me lasse pas. » Une curiosité qui traverse Le Petit Gilbert et nourrit toujours le travail de celle qui, après vingt ans passés à corriger les mots des autres, continue d’apprendre les histoires qu’ils racontent.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal

Par Nicolas Gary

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