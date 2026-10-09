Rendez-vous de l’histoire 2026 : les 10 livres qui remportent les prix littéraires

Pour leur 29e édition, consacrée aux « Marchands », les Rendez-vous de l'histoire récompensent aussi bien des romans historiques que des travaux de recherche, des bandes dessinées et des ouvrages destinés aux jeunes lecteurs.

Prix du roman historique : Stéphane Giusti

Le Prix du roman historique 2026 revient à Stéphane Giusti pour Halte au feu (Seghers). Le roman se déroule à Alger le 26 mars 1962, quelques jours après les accords d'Évian. À travers six personnages, l'auteur revient sur la fusillade de la rue d'Isly, au cours de laquelle l'armée française ouvrit le feu sur une foule de manifestants.

Le prix, destiné à un roman historique pour adultes, est attribué par un jury présidé par Mireille Haby, directrice générale de CIC Ouest. Il réunit Clara Dupont-Monod, Adrien Goetz, Jean-Marie Laclavetine, Patricia Martin, Xavier Mauduit, Emmanuel Ruben, Danièle Sallenave et Yasmine Youssi.

Stéphane Giusti succède à Adélaïde de Clermont-Tonnerre, récompensée en 2025 pour Je voulais vivre (Grasset). La remise du prix 2026 est prévue le vendredi 9 octobre à 18h30, au Conseil départemental du Loir-et-Cher.

Grand Prix des Rendez-vous de l'histoire : Christel Müller

Le Grand Prix est attribué à Christel Müller pour La Fabrique du citoyen. Les Grecs et la politeia d'Aristote à Auguste (Passés Composés).

L'historienne étudie la citoyenneté dans les cités grecques, de l'époque d'Aristote à celle d'Auguste. À partir de parcours individuels et de situations concrètes, elle montre comment s'acquiert, s'exerce ou se perd le statut de citoyen, et comment se définissent les appartenances à une communauté politique.

Décerné par un jury d'historiens et d'universitaires, le Grand Prix distingue un ouvrage en langue française ayant contribué à la recherche historique ou à sa diffusion. En 2025, il avait été remis à Alain Blum et Emilia Koustova pour Déportés pour l'éternité. Survivre à l'exil stalinien, 1939-1991 (Éditions de l'EHESS). La cérémonie est programmée le samedi 10 octobre à 18h30, à l'hémicycle de la Halle aux grains.

Prix du Noir de l'histoire : Armelle Hérisson

Déjà annoncée par ActuaLitté le 30 septembre, la victoire d'Armelle Hérisson concerne La Mort malgré lui (Gallimard, Série noire, 2026).

Le roman fait se croiser plusieurs affaires criminelles, entre la Hongrie de 1944 et la France des années 1980. L'enquête menée autour du meurtre d'une journaliste conduit progressivement à des événements plus anciens, notamment liés à la Seconde Guerre mondiale.

Organisé par les bibliothèques d'Agglopolys et les Rendez-vous de l'histoire, ce prix distingue un roman noir ou policier francophone dans lequel les événements historiques jouent un rôle majeur. Le jury est présidé par l'écrivain Thomas Cantaloube. Dotée de 3 000 €, la récompense avait été attribuée en 2025 à David Hury pour Beyrouth Forever (Liana Levi). La remise est prévue le samedi 10 octobre à 16h, à la bibliothèque Abbé-Grégoire.

Prix lycéen du livre d'histoire : Clémentine Vidal-Naquet

Les élèves ont distingué Clémentine Vidal-Naquet pour Noces de cendres. Un voyage dans les ruines de la Grande Guerre (La Découverte, 2024).

À partir d'un album de photographies retraçant le voyage de noces d'un ancien soldat et de son épouse dans les régions dévastées par la Première Guerre mondiale, l'historienne explore la place de la guerre dans la vie intime et conjugale, après 1918.

Créé en 2020, le Prix lycéen du livre d'histoire repose sur les lectures et les délibérations d'élèves de lycée et de classes préparatoires. Les cinq ouvrages de la sélection sont choisis pour leur qualité scientifique et leur accessibilité. Le prix bénéficie notamment du soutien de l'Éducation nationale, de la CASDEN et de l'Espace culturel E.Leclerc.

Clémentine Vidal-Naquet succède à Sarah Gruszka, lauréate 2025 pour Le Siège de Leningrad (septembre 1941-janvier 1944) (Tallandier). La remise aura lieu le samedi 10 octobre à 17h, au château de Blois.

Prix du roman historique jeunesse : trois livres récompensés

Créé à l'initiative de professeurs documentalistes du Loir-et-Cher, le Prix du roman historique jeunesse est attribué par des élèves, du CM2 à la seconde, répartis en trois catégories. Chaque participant vote pour son livre préféré parmi une sélection adaptée à son niveau.

Les trois lauréats de 2026 sont :

CM2-6e : Michel Piquemal, Chercheur d'os (Milan). En 1865, Tokala, un jeune Amérindien, s'échappe du pensionnat où il était retenu et rencontre des chercheurs de fossiles de dinosaures. Le roman suit son parcours à travers les États-Unis.

5e-4e : Amélie Antoine, 1096 jours (Syros). À Lille, en septembre 1942, deux enfants juifs arrêtés avec leurs parents pourraient être sauvés par un cheminot. Le roman explore deux destins possibles selon le choix de leurs parents.

3e-2de : Sophie Doudet, La Rescapée (Scrineo). À Alger, en 1956, une adolescente voit son quotidien bouleversé par la guerre d'Algérie et les attentats. Le récit, inspiré d'une histoire vraie, interroge les divisions et les violences du conflit.

En 2025, les élèves avaient récompensé Florence Medina pour La Tour de Jeanne (Poulpe Fictions), Xavier-Laurent Petit pour Tout va bien (L'École des loisirs), ainsi que Régis Delpeuch pour Les 4051 de Pitchipoï (Scrineo) et Pascal Ruter pour Les Papillons bleus (Didier Jeunesse), ces deux derniers ex æquo.

La remise des trois prix 2026 est prévue le samedi 10 octobre à 16h, dans l'espace jeunesse du Salon du livre.

Prix Anthony Rowley : François-Xavier Nérard

Le Prix Anthony Rowley 2026 revient à François-Xavier Nérard pour Les Cantines bolchéviques. Une histoire du stalinisme vécu (CNRS Éditions).

L'historien étudie les cantines collectives soviétiques des années 1920 et 1930. À partir d'archives russes et ukrainiennes, il confronte les ambitions du régime stalinien à la réalité quotidienne des travailleurs : pénuries, mauvaise alimentation, surveillance et bureaucratie.

Créé en 2016 en mémoire de l'historien et éditeur Anthony Rowley, ce prix distingue un ouvrage consacré à l'histoire de l'alimentation, de la gastronomie ou des arts de la table. Doté de 1 000 €, il est décerné par un jury présidé par Dominique Missika, auquel participent notamment Catherine Brice, Jean-Claude Lescure, Évelyne Lever, Emmanuel Laurentin et Laurent Lemire.

François-Xavier Nérard succède à Faustine Régnier, récompensée en 2025 pour Distinctions alimentaires (PUF).

La remise du prix est programmée le vendredi 9 octobre à 17h45, au tribunal judiciaire de Blois.

Prix BD des Rendez-vous de l'histoire : Jean Dytar et Romain Bertrand

Le Prix BD des Rendez-vous de l'histoire – Château de Cheverny distingue Jean Dytar et Romain Bertrand pour Les Sentiers d'Anahuac (Delcourt-La Découverte).

L'album revient sur la conquête du Mexique au XVIe siècle à travers le parcours d'Antonio Valeriano, un jeune Nahua qui participe au travail de collecte et de transmission des savoirs autochtones entrepris par le religieux franciscain Bernardino de Sahagún. Ce projet aboutira notamment au Codex de Florence, document majeur pour la connaissance du monde aztèque.

Présidé par l'historien Pascal Ory, le jury du prix distingue une bande dessinée pour son scénario, son dessin et la rigueur de sa reconstitution historique.

En 2025, la récompense avait été attribuée à Guy Delisle pour Pour une fraction de seconde. La Vie mouvementée d'Eadweard Muybridge (Delcourt, collection Shampooing). La remise du prix 2026 aura lieu le samedi 10 octobre à 11h30, à la bibliothèque Abbé-Grégoire.

Prix Augustin Thierry : Sophie Cras

Enfin, Sophie Cras reçoit le Prix Augustin Thierry pour L'Œil capitaliste. Musées, commerce et colonisation (Flammarion, collection Terra incognita).

L'historienne de l'art examine l'apparition des musées commerciaux à la fin du XIXe siècle. Ces établissements réunissaient des objets et des produits venus du monde entier, notamment des territoires colonisés, pour servir les intérêts du commerce et de l'expansion économique.

Attribué par l'équipe des Rendez-vous de l'histoire, avec le soutien de la Ville de Blois, le Prix Augustin Thierry récompense un ouvrage consacré à l'histoire contemporaine.

Sophie Cras succède à Johann Chapoutot, distingué en 2025 pour Les Irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir ? (Gallimard). La cérémonie de remise est prévue le dimanche 11 octobre à 17h, à l'hémicycle de la Halle aux grains.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Les Rendez-vous de l'histoire de Blois