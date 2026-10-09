David Grossman reçoit le Prix Constantinople 2026, doté de 10 000 €

Remis en présence du lauréat, le Prix Constantinople récompense cette année un écrivain qui consacre depuis plusieurs décennies une partie de son travail aux relations entre Israéliens et Palestiniens, à la guerre et à ses conséquences sur les individus.

Le Cœur pensant. Réflexions sur un chaos annoncé rassemble dix articles et discours de David Grossman, traduits de l'hébreu par Jean-Luc Allouche et de l'anglais par Clément Baude. Certains textes ont été écrits avant les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël, d'autres après.

L'écrivain y revient sur les divisions de la société israélienne, les décisions de son gouvernement et les violences du conflit israélo-palestinien. Il condamne les massacres du 7 octobre, critique la politique des dirigeants israéliens et défend la nécessité d'une paix avec les Palestiniens.

Né à Jérusalem en 1954, David Grossman est également l'auteur du Vent jaune (Seuil, 1988, traduction Suzanne Meron), enquête sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, et d'Une femme fuyant l'annonce (Seuil, 2011, traduction Sylvie Cohen), roman récompensé par le Prix Médicis étranger.

Un prix consacré à la littérature et à l'apaisement des conflits

Créé en 2022, le Prix Constantinople distingue chaque année une ou deux personnalités pour l'ensemble de leur œuvre littéraire, ou pour un livre particulièrement marquant. Romans, récits et essais, écrits en français ou traduits, peuvent être récompensés.

La récompense s'attache aux ouvrages qui contribuent à l'apaisement dans un contexte conflictuel, par leurs personnages, leurs intrigues ou leur analyse des forces en présence. Elle est dotée de 10 000 €.

Le jury de cette cinquième édition compte huit membres : Metin Arditi (président), Anne Berest, Jean-François Colosimo, Dominique Bona, de l'Académie française, Anne Fulda, Haïm Korsia, Jean-Luc Marion, de l'Académie française, et Jean-René Van der Plaetsen.

David Grossman succède à Roberto Saviano, lauréat en 2025. L'écrivain italien, auteur de Gomorra, avait été distingué quelques mois après la publication de Giovanni Falcone (Gallimard, 2025, traduction Laura Brignon), consacré au juge italien assassiné par la mafia sicilienne en 1992. Les précédentes éditions avaient récompensé Salman Rushdie en 2024, Boualem Sansal et Delphine Minoui en 2023, ainsi qu'Élie Barnavi et Elias Sanbar lors de la première édition, en 2022.

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Crédits photo : David Grossman (Prix Constantinople)

Par Hocine Bouhadjera

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