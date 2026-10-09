Guy Scarpetta, grand défenseur de l'“impureté” artistique, est mort

« Cet oiseau rare, au début des années 1980, a fortifié notre goût de l'éclectisme », partagent les éditions Tristram, qui rappellent son rôle dans la circulation des idées et des œuvres, à une époque où les disciplines artistiques demeuraient souvent cloisonnées.

Né le 27 décembre 1946 à Châteauroux, Guy Scarpetta avait fait de ce décloisonnement l'un des fils conducteurs de son travail. Romancier, essayiste, critique et enseignant, notamment à l'université de Reims, il s'était imposé dès les années 1970 dans les débats intellectuels et artistiques français.

Collaborateur de Tel Quel, revue littéraire fondée par Philippe Sollers, il participe également à l'aventure d'Art Press, créée en 1972, dont il accompagne le développement pendant une vingtaine d'années. De 1990 à 1996, il devient le premier rédacteur en chef de La Règle du jeu, revue fondée par Bernard-Henri Lévy. Il collabore aussi au Monde diplomatique.

Une littérature ouverte à tous les arts

Son premier grand essai, Brecht ou le soldat mort (Grasset, 1979), interroge la place du dramaturge allemand Bertolt Brecht dans le théâtre contemporain. Suivent, à chaque fois chez Grasset, Éloge du cosmopolitisme (1981), puis deux ouvrages importants dans son parcours : L'Impureté (1985) et L'Artifice (1989).

Dans L'Impureté, Guy Scarpetta défend une création affranchie des frontières entre les genres et des règles imposées par les avant-gardes. Il rapproche ainsi des artistes et des écrivains aussi différents que Samuel Beckett, Milan Kundera, Pier Paolo Pasolini, Jean-Luc Godard ou Hermann Broch. L'Artifice prolonge cette réflexion en explorant notamment la résurgence de formes baroques dans l'art contemporain.

Cette curiosité s'étend au théâtre expérimental. Il s'intéresse aux créations de l'artiste polonais Tadeusz Kantor, du metteur en scène américain Richard Foreman et aux nouvelles formes scéniques développées à New York. Il publie notamment Kantor au présent (Actes Sud, 2000), réunissant textes et conversations nourris de sa proximité avec le créateur polonais.

Son intérêt pour le cinéma le conduit également à participer à Raoul Ruiz, le magicien (Les Impressions nouvelles, 2015), ouvrage collectif consacré au cinéaste franco-chilien, auquel contribue notamment Benoît Peeters.

De Hermann Broch à ses propres romans

La littérature occupe également une place centrale dans son parcours. Les éditions Tristram rappellent notamment son Introduction à Hermann Broch, étude consacrée au romancier autrichien, auteur des Somnambules et de La Mort de Virgile. Ce travail avait également retenu l'attention de Milan Kundera, qui le saluait dans L'Art du roman.

Guy Scarpetta poursuit parallèlement son activité de romancier : après L'Italie (Grasset, 1982), il publie La Suite lyrique (1992), construit autour de la composition musicale homonyme d'Alban Berg. Le roman fait se rencontrer quatre personnages dans une intrigue traversée par l'histoire européenne, la musique et les passions amoureuses. Il reçoit en 1993 le prix Louis-Barthou de l'Académie française, assorti d'une médaille d'argent.

Il signe ensuite Une île (Grasset, 1996), puis La Guimard (Gallimard, 2008), roman consacré à la célèbre danseuse du XVIIIe siècle Marie-Madeleine Guimard. Avec Guido (Gallimard, 2014), il se tourne vers son histoire familiale, en retraçant le destin de son grand-père italien, résistant et déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette mémoire de la Résistance nourrit également le documentaire Les Résistants du train fantôme, réalisé par Jorge Amat, auquel il participe.

Son travail de réflexion sur la fiction se poursuit notamment dans L'Âge d'or du roman (Grasset, 1996) et Pour le plaisir (Gallimard, 1998), où il revient sur des écrivains et des œuvres qui ont marqué sa conception de la littérature.

Un passeur de littérature, jusqu'aux œuvres oubliées

Les éditions Tristram soulignent aussi son rôle dans la transmission de l'œuvre de Sophie Podolski (1953-1974), poétesse et artiste belge morte à 21 ans. Connue notamment pour Le Pays où tout est permis, publié en 1972, elle avait suscité l'intérêt des milieux d'avant-garde littéraire.

Guy Scarpetta avait défendu son écriture dès les années 1970, notamment dans Art Press, avant qu'un de ses textes soit repris dans la revue Luna Park. Son intérêt pour cette œuvre mêlant écriture, dessin et expérimentation illustre son attachement aux créateurs difficiles à classer.

La Règle du jeu a également rendu hommage à son ancien rédacteur en chef en republiant « Sur le nationalisme », un texte initialement paru dans son deuxième numéro, en septembre 1990. Guy Scarpetta y défendait le cosmopolitisme et les échanges culturels contre les conceptions figées de l'identité nationale.

Dans leur hommage, les éditions Tristram évoquent aussi un souvenir plus personnel. Guy Scarpetta leur avait rendu visite à Auch, il y a plusieurs années. Au cours d'une soirée, il s'était amusé à remarquer le nombre de compositeurs français dont le nom contenait à la fois un B et un Z : Berlioz, Bizet, Boulez… À court d'exemples, il avait proposé un dernier nom : « Debuzzy ».

Pour conclure, Tristram retient une de ses formules, devenue au fil des années l'une des maximes favorites de la maison : « Il n'y a pas de progrès en art, mais il y a des régressions. »

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Par Hocine Bouhadjera

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