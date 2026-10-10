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Du livre de poche au beau livre : aménager une bibliothèque murale adaptée à ses lectures

Romans contemporains, classiques de la littérature, bandes dessinées ou beaux livres illustrés : les collections de livres ne se ressemblent pas, et leur rangement mérite un aménagement adapté. Dans un salon, un bureau ou une chambre, la bibliothèque murale permet d'organiser ses ouvrages tout en intégrant le rangement à la décoration intérieure. Elle peut occuper un pan de mur entier ou se limiter à quelques étagères murale de livres au-dessus d'un meuble. Voici sept pistes pour concevoir une bibliothèque murale adaptée à ses habitudes de lecture et à son intérieur.

Le 10/10/2026 à 09:58 par Victor De Sepausy

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Publié le :

10/10/2026 à 09:58

Victor De Sepausy

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1. Transformer un mur vide en bibliothèque murale décorative

Un pan de mur libre peut devenir un espace consacré aux livres, qu’il s’agisse de réunir les romans accumulés au fil des années, de regrouper les œuvres d’un auteur ou de conserver une collection de bandes dessinées. Choisir des étagères murales pour ses livres permet de créer ce rangement sans ajouter de meuble volumineux au sol, une solution intéressante dans un salon, un bureau ou une pièce de dimensions réduites.

Avant de choisir les étagères, il est utile de faire l’inventaire des ouvrages à ranger. Une collection de livres de poche n’occupe pas le même espace qu’un ensemble de bandes dessinées grand format, de livres d’art ou d’éditions reliées. La largeur du mur, sa hauteur et les éventuelles contraintes - fenêtre, porte, radiateur ou bureau - déterminent ensuite la configuration possible. Une composition horizontale peut accueillir une rangée de romans, tandis que des niveaux superposés permettent d’exploiter la hauteur disponible.

Le choix du modèle d'étagère contribue enfin à l’équilibre de l’ensemble. Des étagères en bois apportent une présence chaleureuse, tandis que des étagères murales en métal offrent généralement des lignes plus fines. Plusieurs étagères murales pour livres peuvent ainsi former une bibliothèque murale design, adaptée aux dimensions du mur et à la diversité des ouvrages, sans imposer un meuble traditionnel de grande profondeur.

2. Mélanger livres et objets décoratifs pour alléger la composition

Une bibliothèque ne se limite pas nécessairement à un alignement monotone de livres. Certaines éditions illustrées, couvertures remarquables ou beaux livres méritent d’être mis en avant. On peut, par exemple, réserver un espace de la bibliothèque murale à une sélection de coups de cœur, aux livres que l’on recommande souvent ou aux lectures en cours. Quelques volumes présentés face à la pièce permettent de montrer leur couverture plutôt que leur seule tranche. Cette disposition est particulièrement adaptée aux beaux livres, aux albums illustrés et aux éditions dont l’objet lui-même présente un intérêt, même si elle prend davantage de place qu’un rangement classique.

Des petits objets peuvent aussi apporter des respirations entre les rangées : photographies encadrées, petits objets d'art, céramiques, plantes ou souvenirs de voyage. Ils apportent des repères personnels sans prendre le dessus sur les livres. L’enjeu est de trouver un équilibre entre la place nécessaire au rangement et la mise en valeur des ouvrages auxquels on tient particulièrement.

Les autres ouvrages peuvent être rangés verticalement, par auteur, par genre ou par collection. Il est possible de jouer sur les couleurs des couvertures, sans nécessairement classer toute la collection par teinte. Quelques livres placés à l’horizontale permettent de varier la disposition. Regrouper certains ouvrages aux couvertures similaires (format et couleurs) peut structurer visuellement une étagère, tandis qu'un classement par genre ou par auteur facilite davantage la recherche d'un livre. Le choix dépend donc de la priorité donnée à l'aspect décoratif ou à la facilité d'utilisation. 

3. Jouer avec les dimensions, les hauteurs et l'asymétrie

Pour choisir les dimensions des étagères, il faut tenir compte de deux éléments : d'une part le nombre et le format des livres à ranger et d'autre part l'espace disponible sur le mur. Une longue étagère sur un grand mur vide peut accueillir une série de romans, une collection complète de mangas, ou les œuvres d’un même auteur. Des tablettes plus courtes par exemple dans un espace restreint, conviennent à une sélection d'ouvrages ou à une petite collection. 

La hauteur entre deux niveaux dépend principalement des formats de livres. Il faut prévoir une hauteur suffisante entre deux tablettes pour saisir facilement les ouvrages et les retirer sans abîmer leurs couvertures. Les romans de poche peuvent être installés sur des tablettes relativement rapprochées (25 à 30 cm). Les bandes dessinées, les albums jeunesse et les beaux livres illustrés nécessitent souvent davantage de hauteur (autour de 40 cm). Prévoir plusieurs espacements personnalisés permet donc d'utiliser le mur plus efficacement, plutôt que de conserver partout un dégagement identique. A cet effet, mesurer quelques ouvrages représentatifs avant de fixer les étagères permet d’éviter de perdre de l’espace ou de devoir coucher certains livres faute de dégagement suffisant. 

Côté disposition, plusieurs possibilités sont ouvertes. Des tablettes alignées et de longueur identique créent un ensemble régulier et uniforme. À l'inverse, des étagères de différentes longueurs permettent de composer un aménagement plus graphique et dynamique, avec des décalages et des espaces libres entre les niveaux. Elles s'intègrent plus facilement autour d'une fenêtre, au-dessus d'un bureau ou à proximité d'un autre meuble. Enfin, la disposition doit tenir compte des usages. Les ouvrages consultés régulièrement gagnent à être installés à une hauteur accessible, tandis que les livres moins utilisés peuvent occuper les niveaux supérieurs. Avant de percer, il est toujours préférable de dessiner la composition à l’échelle et de vérifier que chaque espace correspond aux livres prévus. 

4. Choisir la bonne profondeur d'étagère selon les formats de livres

Du livre de poche au beau livre illustré, les dimensions des ouvrages varient sensiblement d’une collection à l’autre. Un roman de poche se range facilement sur une tablette peu profonde d'une quinzaine de centimètres, tandis qu’un album de bande dessinée nécessite davantage d’espace. Les dimensions varient aussi selon les éditeurs et les collections. Avant de choisir une étagère murale pour livres, il est donc utile d’identifier les principaux formats présents dans sa bibliothèque. On gardera en tête qu'une tablette trop étroite risque de  laisser dépasser les ouvrages, tandis qu’une profondeur excessive risque d’alourdir visuellement la composition. 

Le tableau ci-dessous présente les formats les plus courants et donne des repères pour choisir des étagères adaptées à sa bibliothèque. Cependant, il est conseillé de mesurer quelques ouvrages représentatifs avant l’achat.

Type de livre ou édition Dimensions courantes
(hauteur × largeur)		 Profondeur d’étagère indicative
Livre de poche, roman 17 à 18 × 10 à 12 cm 15 cm
Roman broché, format courant 19 à 22 × 13 à 15 cm 20 cm
Roman relié, grand format 22 à 24 × 14 à 16 cm 20 cm
Manga standard 17 à 18 × 12 à 15 cm 15 cm
Manga grand format 21 à 22 × 15 à 20 cm 20 cm
Bande dessinée franco-belge 29 à 32 × 20 à 25 cm 25 cm
Comics 25 à 27 × 16 à 20 cm 22 cm
Album jeunesse illustré 21 à 30 × 20 à 25 cm 25 cm
Beau livre, livre d’art ou livre photo 28 à 35 × 22 à 30 cm voire plus 30 à 35 cm

 

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5. Exploiter un angle ou un espace difficile

Une collection de livres ne se développe pas toujours dans une pièce disposant d’un grand mur libre. Une fenêtre, une porte, un radiateur ou la présence d’un bureau ou d'un canapé peuvent limiter les possibilités d’aménagement. Dans ces configurations, des étagères murales de différentes dimensions permettent d’utiliser les espaces libres sans encombrer la circulation.

Les angles d'une pièce constituent aussi une possibilité intéressante. Un angle peut accueillir une sélection de romans, quelques mangas ou des ouvrages de référence qui doivent rester accessibles. Une étagère murale d’angle permet ainsi d’utiliser un espace souvent délaissé. 

Lorsque le mur présente des dimensions atypiques ou que les besoins de rangement sont précis, une étagère murale personnalisée peut faciliter l’aménagement. La longueur, la profondeur et la finition sont alors choisies en fonction de l’espace et des formats à ranger. Essentia Mobilia, marque française spécialisée dans le mobilier personnalisable, propose notamment des étagères murales déclinées en différentes dimensions et finitions. Cette approche permet d’intégrer la bibliothèque murale à l’aménagement existant, plutôt que de chercher à adapter son intérieur à un meuble standard. 

6. Privilégier les fixations invisibles pour une bibliothèque épurée

Le système de fixation joue un rôle important dans l’apparence d’une bibliothèque murale. Avec des équerres apparentes, les supports participent au dessin de l’ensemble et peuvent renforcer son caractère industriel ou traditionnel. À l’inverse, les fixations invisibles donnent l’impression que les étagères se prolongent directement depuis le mur. Cette solution convient particulièrement aux intérieurs contemporains et aux compositions dans lesquelles on souhaite mettre l’accent sur les livres.

Une étagère murale à fixation invisible peut aussi faciliter la lecture visuelle d’un mur composé de plusieurs niveaux. En limitant la présence des supports, elle laisse davantage de place aux couvertures, aux tranches et aux objets exposés. L’effet obtenu dépend néanmoins de la forme de l’étagère, de son épaisseur et de la manière dont les livres sont disposés. 

Il ne faut pas confondre discrétion et absence de contraintes techniques. Le choix des fixations doit être adapté à la nature du mur - béton, brique, parpaing ou cloison en plaques de plâtre, par exemple - ainsi qu’au poids total des ouvrages. Une étagère destinée à recevoir une collection importante doit être installée conformément aux indications du fabricant, avec des chevilles et des supports compatibles avec le matériau du mur. 

7. Choisir des matériaux et une structure adaptés au poids des livres

Une bibliothèque destinée à accueillir une collection importante doit être choisie en fonction de sa capacité de charge, de ses dimensions et de sa structure. Le poids des livres peut rapidement devenir conséquent, notamment lorsque plusieurs rangées de beaux livres, de bandes dessinées ou d’ouvrages illustrés sont réunies sur un même mur. La solidité de l’étagère et celle de ses fixations doivent donc être examinées ensemble. Pour une collection dense, mieux vaut privilégier une solution conçue pour cet usage plutôt que de se fier uniquement à l’apparence de l’étagère. 

---

Une bibliothèque personnelle n’est jamais tout à fait figée. Les nouvelles parutions, les découvertes en librairie et les recommandations d’autres lecteurs  font progressivement évoluer les rayonnages. Prévoir quelques espaces libres et réfléchir à la possibilité d’ajouter des étagères permet d’anticiper ces évolutions et d’accueillir ces acquisitions sans devoir réaménager toute la bibliothèque. Une solution bien choisie accompagne ainsi l’évolution des collections et donne à chaque ouvrage une place adaptée. 

 

 
 
 
 

 

 

DOSSIER - Extraits : découvrir les romans de la rentrée d’hiver 2022

Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com

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Le tribunal judiciaire de Paris indique, dans une décision publiée le 1er octobre dernier, que la commune de Champigny-sur-Marne s'est rendue coupable d'une « atteinte au droit moral » de l'autrice Chloé Wary, en procédant à la destruction de son œuvre. Après trois ans de procédure, l'effacement d'une fresque réalisée avec l'aide des habitants vaut une condamnation à la municipalité.

09/10/2026, 15:50

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"Maman, je veux faire le sport avec toi !" : l’histoire d’une box qui fait bouger les enfants sans écran

Et si bouger trouvait naturellement sa place dans la journée des enfants, au même titre que manger, se brosser les dents ou lire une histoire avant de dormir ? Entre les journées bien remplies, les écrans et les activités à organiser, le mouvement peut vite devenir une case supplémentaire dans l’emploi du temps.  

09/10/2026, 13:08

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Panthéonisation d'Olympe de Gouges : l'Assemblée nationale renvoie le RN à ses études

Olympe de Gouges ne participera pas à la « dédiabolisation » du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée nationale de voter sa proposition de résolution, ce jeudi 8 octobre en fin d'après-midi. 133 votes « pour » ont été enregistrés, et 158 « contre ».

09/10/2026, 11:57

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Maria au pays de l’enchantement : un livre jeunesse poétique entièrement illustré à l’aquarelle

Et si l’émerveillement devenait une façon de grandir ? Avec Maria au pays de l’enchantement, deux créatrices alsaciennes invitent les enfants à pousser la porte d’un monde où chaque rencontre peut changer le regard que l’on porte sur les autres et sur la nature. Né d’une histoire imaginée au départ pour une petite fille, ce projet artisanal mêle écriture et aquarelle pour donner vie à un univers sensible, peuplé de personnages attachants et de paysages enchanteurs. Une parenthèse hors du temps, où l’imaginaire devient un terrain de découvertes, de courage, de partage et d’émerveillement. Un récit qui invite petits et grands à retrouver la magie des choses simples et à regarder le vivant avec un peu plus de curiosité. Projet porté par Mathilde Vargas et Mélanie Sutter.

09/10/2026, 09:40

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Ukraine : quand les voix de l’exil se mettent à chanter

Dans Le Chœur ukrainien, Coralie Grimand raconte la rencontre d’une narratrice française avec une chorale formée autour de la diaspora ukrainienne et rejointe, depuis l’invasion russe, par de nouveaux exilés. À travers les voix de Svitlana, Valentyn, Tetyana et d’autres, le récit mêle histoires de départ, mémoire, guerre et chant collectif. L’autrice revient ici sur la naissance du livre, son rapport à l’Ukraine et la place qu’y occupent la musique et la littérature.

08/10/2026, 17:33

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Qui pour sanctionner les organismes de gestion des droits d'auteur ?

Le Premier ministre, sur un rapport de la ministre de la Culture, a signé un décret nommant les membres du collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Celui-ci est intégré à la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, elle-même placée auprès de la Cour des comptes.

08/10/2026, 16:23

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Du podcast au papier : naissance du magazine COMPLORAMA

COMPLORAMA, c'est le nouveau magazine consacré à l'analyse des dérives complotistes et aux enjeux de la désinformation, dirigé par Rudy Reichstadt. Face à la multiplication des théories du complot et à la crise de confiance dans l'information, la rédaction de Conspiracy Watch, qui observe et décrypte ces phénomènes depuis près de vingt ans, signe ce magazine de 164 pages pour les analyser et en comprendre mieux les ressorts, les acteurs et les évolutions. Projet porté par Rudy Reichstadt.

08/10/2026, 13:24

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Langues régionales : une loi pour en faire un principe fondamental de la République

Déposée le lundi 5 octobre dernier à l'Assemblée nationale, une proposition de loi constitutionnelle souhaite inscrire « le respect de l’usage, de la promotion et de la protection des langues régionales » au sein de la Constitution française. Un ajout à son article 2 permettrait « de concilier la protection de la langue française avec la sauvegarde et la promotion des langues régionales », selon les députés qui la portent.

08/10/2026, 12:27

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L'Harmattan : au tribunal, un nouveau revers pour Xavier Pryen

Exclusif — En conflit ouvert avec son oncle Denis Pryen, le directeur du groupe L'Harmattan, Xavier Pryen, avait saisi la justice, estimant que les critiques sur sa gestion de l'entreprise appartenaient aux registres du « dénigrement » et de la « désorganisation ». Le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assignation, qui relevait plutôt de la diffamation mais n'a pas respecté les formalités légales. 

08/10/2026, 12:23

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Jeu de cartes Mon Rituel et Moi : quand prendre soin de soi devient ludique et intuitif

Véritable outil de développement personnel, ce jeu de cartes est plus qu’un oracle, c’est un compagnon de route pour prendre un temps pour soi, créer de l’espace en soi et écouter ce qu’il se passe à l’intérieur, se sentir plus aligné.e, libérer des tensions et retrouver de l’énergie. Entre livre, oracle et cahier d'exercices, Mon Rituel et Moi invite à explorer de façon ludique et intuitive les univers suivants : "j’habite mon corps", "je fais circuler mon énergie", "je respire et je me recentre", "je me reconnecte à la nature", "j’ouvre mon coeur", "je transforme mon esprit", "je m’inspire des sagesses ancestrales", "je libère mon intuition et ma créativité", "j’harmonise mon énergie". Projet porté par Stéphanie Piton.

08/10/2026, 09:44

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La défense de la liberté de publier honorée à la Foire de Francfort

La Foire internationale du livre de Francfort a abrité la remise du premier Freedom of Expression Defenders Award [Prix des défenseurs de la liberté d'expression, NdR], décerné par l'Union internationale des éditeurs (UIE, ou International Publishers Association en version originale). L'organisation américaine The Media Coalition ouvre le palmarès.

08/10/2026, 09:26

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NetGalley et Edelweiss sous le même toit : Valsoft rachète Firebrand

Le canadien Valsoft, déjà propriétaire d’Edelweiss, reprend à Media Do le Firebrand Group, qui rassemble Firebrand Technologies, NetGalley et Supadu. L’opération place sous un même actionnaire deux plateformes majeures de services de presse numériques, tout en ajoutant des outils de métadonnées, de création de sites et de vente directe. Media Do chiffre la transaction à 20 millions de dollars américains.

07/10/2026, 15:28

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Partager le mythe de Cthulhu avec les tout-petits

Depuis une douzaine d’années, Juliane Bosch réinvente les grands classiques pour les raconter à ses enfants. Maintenant qu’ils sont grands, elle s’est dit qu’elle allait continuer pour les enfants des autres.
C’est comme ça qu’est né Cthulhu, le Rêveur Ancien, un album illustré basé sur L’appel de Cthulhu, la nouvelle la plus connue de H. P. Lovecraft. Projet porté par Juliane Bosch.

 

07/10/2026, 12:53

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Une aventure naturaliste à la portée de tous et qui commence à notre porte

L’enchantement est partout… : voilà ce que ce livre hors du commun nous donne à voir, à travers un joyeux patchwork de photos et d’illustrations superbes, qui nous rappellent que l’enchantement est partout… Projet porté par Stéphane Hette et Marcello Pettineo.

07/10/2026, 10:25

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Le CNL en danger : “Les maisons d’édition doivent aussi prendre position clairement”

La mobilisation contre la disparition programmée du Centre national du livre comme établissement public s’élargit. Ce 6 octobre, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et la Ligue des auteur·ices professionnels apportent leur soutien au CNL et demandent aux maisons d’édition de prendre clairement position. Leur intervention survient trois semaines après une audition particulièrement nourrie de la direction du Centre au Sénat.

06/10/2026, 18:33

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Bertelsmann veut imprimer jusqu’à 1,5 million de livres à la demande par an

À partir d’avril 2027, Bertelsmann disposera à Gütersloh d’une nouvelle chaîne d’impression à la demande pensée pour les très petits tirages. Environ un million d’exemplaires sont prévus durant la première année d’exploitation, pour une capacité annuelle pouvant atteindre 1,5 million. Développé avec Penguin Random House Allemagne, le dispositif doit aussi s’ouvrir aux éditeurs extérieurs au groupe : derrière l’outil industriel, ce sont notamment la disponibilité durable des fonds et la réduction des stocks qui sont visées.

06/10/2026, 15:19

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Jeffrey Archer : une vie entre best-sellers, politique et prison

Jeffrey Archer est mort lundi 5 octobre à l’âge de 86 ans. Son éditeur HarperCollins a annoncé que l’écrivain britannique était décédé « subitement et paisiblement » à son domicile, entre deux séances d’écriture. Auteur de Kane et Abel, des Chroniques des Clifton et de dizaines de romans, nouvelles et pièces de théâtre, il avait vendu plus de 300 millions de livres dans le monde. Son dernier roman, Adam & Eve, paraît ce 6 octobre, au lendemain de sa mort.

06/10/2026, 15:12

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Un livre négationniste suscite une plainte pour “contestation de crimes contre l’humanité”

Exclusif - Interdit de vente aux mineurs et de publicité par le ministère de l'Intérieur, le livre négationniste Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte est désormais visé par une procédure contre X pour « contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion ». Une plainte avec constitution de partie civile portée par l'association SOS Racisme.

06/10/2026, 15:08

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Le Journal spirituel du pape François paraîtra dans 94 pays

Plus de trente ans de notes personnelles de Jorge Mario Bergoglio vont rejoindre les librairies. La Libreria Editrice Vaticana annonce pour le 24 novembre 2026 une parution en cinq langues destinée à 94 pays. En France, Albin Michel mettra en vente le 25 novembre Le Journal spirituel du pape François, ouvrage dans lequel le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi et proche collaborateur de François, présente et commente des écrits consignés entre le 20 décembre 1992 et le 18 août 2024.

06/10/2026, 13:34

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De Saxus : Xavier Niel entre dans la bataille, Hachette et Overlord se retirent

Nouveau rebondissement dans le redressement judiciaire d’Eilean Books, la société qui porte notamment De Saxus, Sabran et Komikku. Alors que deux candidats restaient en lice, Editis et le japonais Kadokawa, l’audience du 23 septembre n’a finalement pas débouché sur une décision. Selon L’Informé, NJJ Holding, la structure d’investissement de Xavier Niel, a déposé une offre de dernière minute. 

06/10/2026, 13:29

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Facturer des auteurs par avance : l'éthique des agents littéraires en prend un coût

Aux États-Unis, une révision du code éthique des agents littéraires a provoqué une première rupture publique. Dystel, Goderich & Bourret a quitté l’Association of American Literary Agents, jugeant que les nouvelles règles brouillent la frontière entre représentation et prestations payantes. L’AALA défend au contraire un dispositif destiné à accompagner l’évolution du métier, assorti de garde-fous pour les auteurs.

06/10/2026, 13:06

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Mortelle Adèle arrive chez Panini avec 185 cartes à collectionner

Panini croise Mortelle Adèle ? Une nouvelle qui fera sans doute sourire de nostalgie certains parents — et qui pourrait rendre leurs enfants fous lorsqu’il manquera précisément la dernière carte pour compléter le classeur. Ou, pire, l’une de ces cartes rares imprimées en quantité limitée. C’est le nouveau pari de Panini France : une première collection consacrée à Mortelle Adèle, composée de 185 cartes et disponible en prévente à partir de ce 6 octobre 2026.

06/10/2026, 12:24

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La Drac Pays de la Loire cherche à remplacer Anne Gérard

La nomination d'Anne Gérard à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est entraine, assez logiquement, son départ de la Drac des Pays de la Loire, qu'elle dirigeait depuis 2024.

06/10/2026, 12:02

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Le ministre de la Culture allemand a-t-il une dent contre les librairies de gauche ?

Wolfram Weimer, le délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias — sorte d'équivalent du ministre de la Culture —, ne se sort pas d'une fâcheuse polémique. En mars dernier, trois librairies avaient été écartées d'un prix institutionnel, puis qualifiées d'« extrémistes » par Weimer. Après l'intervention de la justice, de nouvelles révélations fragilisent la ligne de défense du responsable politique.

06/10/2026, 11:22

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La Sorcière de Maupir : quand guérir suffit pour devenir sorcière

À Maupir, la misère et la maladie nourrissent la peur. Völva, guérisseuse solitaire installée dans les ruines d’un manoir au bord des marais, aide un village... qui la traite de sorcière. Quand les malheurs s’accumulent, les rumeurs deviennent accusations. Fallon, lui, commence à douter de ce qu’on lui a toujours raconté sur elle. Peut-il se rapprocher de Völva sans devenir à son tour un paria ? La Sorcière de Maupir est une romantasy à l’atmosphère sombre et mystérieuse, où magie, secrets et amour naissant invitent à regarder au-delà des apparences. Projet porté par Antoine Grandin.

06/10/2026, 11:14

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Sensibiliser l'industrie du livre aux enjeux environnementaux

Trois ans après sa création en France, la Fresque du Livre connaît sa première déclinaison internationale. Fontaine O Livres lance Die Buchwerkstatt, une version germanophone de son atelier consacré aux enjeux environnementaux de l’édition. Elle sera présentée à la Foire du livre de Francfort, du 7 au 11 octobre.

05/10/2026, 17:03

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Russie : l’éditeur Individuum disparaît après des années de pressions

La maison moscovite Individuum cesse ses activités après onze années d’existence. Son rédacteur en chef, Alexeï Kisselev, l’a annoncé le 28 septembre, sans avancer de motif. Contrôlée depuis 2023 à 51 % par le groupe Eksmo, elle avait traversé ces dernières années plusieurs épisodes difficiles : refus d’accès à un salon, retraits de certains livres de la vente et, surtout, poursuites pénales contre trois professionnels liés à Individuum et Popcorn Books. 

05/10/2026, 16:32

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En redressement judiciaire, Nosoli cherche des repreneurs pour Decitre et la Générale du Livre

Placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin, la maison mère du Furet du Nord et de Decitre ouvre une nouvelle étape de sa restructuration. Le groupe Nosoli lance ainsi, avec les administrateurs judiciaires, un appel d’offres pour céder Decitre, Decitre Interactive et la Générale du Livre.

05/10/2026, 14:51

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Tunisie, Vietnam, États-Unis... Des résidences de création en attente de candidatures

Le réseau culturel français à l’étranger, accompagné par l’Institut français, ouvre 12 appels à candidatures pour des résidences de recherche et de création. Certaines d'entre elles concernent spécifiquement l'écriture ou la traduction littéraire, quand d'autres sont pluridisciplinaires et intègrent donc la littérature...

05/10/2026, 13:54

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Cheikh Hamidou Kane : deux romans pour entrer dans la légende

L’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane est mort le samedi 3 octobre au soir, à Dakar, à l’âge de 98 ans. Auteur d'un des classiques de la littérature africaine de langue française, il laisse seulement deux romans, mais dont l’influence s’est étendue bien au-delà du Sénégal. Ancien ministre et haut fonctionnaire, il avait également occupé plusieurs responsabilités dans son pays et à l’international.

05/10/2026, 12:23

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Transformer le livre en propriété intellectuelle exploitable sur plusieurs supports

À Hô Chi Minh-Ville, le livre est appelé à devenir bien davantage qu’un produit imprimé. Un plan adopté le 22 septembre 2026 par les autorités municipales entend accélérer la numérisation du secteur, mais aussi pousser les maisons d’édition à penser chaque ouvrage comme le point de départ d’un ensemble de droits et de contenus exploitables sur plusieurs supports. Une orientation détaillée quelques jours plus tard auprès de plusieurs acteurs majeurs du livre vietnamien.

05/10/2026, 11:22

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Quand le vocabulaire des batteries recharge la langue française

Réponses imparfaites aux défis énergétiques et écologiques, les batteries n'en sont pas moins prometteuses en matière de stockage d'électricité, pour divers usages. La Commission d'enrichissement de la langue française leur consacre une liste complète de vocabulaire et fournit les bons termes pour évoquer un domaine technologique très changeant. 

05/10/2026, 11:12

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Le carnet pour écrire son propre livre

Avec plus de 41.000 abonnés sur Instagram, Anaëlle est une figure majeure du domaine de l’écriture sur les réseaux sociaux. En partenariat avec la plateforme française de crowdfunding Ulule, elle sort en pré-commande le lundi 21 septembre à 8h sa campagne dédiée aux apprenti-auteurs jusqu’au vendredi 9 octobre. Projet porté par Anaëlle.

05/10/2026, 10:40

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Grand Est : Anne Gérard à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles

À partir du 1er novembre prochain, Anne Gérard, agente contractuelle, prendra la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est. Elle succède à ce poste à Isabelle Chardonnier.

05/10/2026, 09:53

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Brésil : la guerre des rabais sur les livres divise libraires et éditeurs, sauf Amazon

Au Brésil, le débat sur les remises ne se limite plus au bras de fer engagé par Alexandre Martins Fontes contre Amazon. Après les critiques du président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL), le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), Sextante et Grupo Record détaillent des positions plus nuancées. Tous reconnaissent les tensions créées par les promotions à répétition, mais divergent sur les moyens d’y répondre, tandis que la Lei Cortez, projet destiné à encadrer les rabais sur les nouveautés, attend toujours un examen en séance plénière du Sénat.

05/10/2026, 07:00

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