Edgar Allan Poe, George Sand et Fred Vargas : leurs œuvres à écouter sur France Culture

En ce mois d’Octobre rose, un point à souligner : Radio France a choisi de mettre largement les autrices à l’honneur. Sur les sept œuvres littéraires programmées, six sont écrites par des femmes. Seul Edgar Allan Poe fait exception.

Du 19 au 23 octobre, à 20h35, France Culture diffusera Double assassinat dans la rue Morgue, une nouvelle d’Edgar Allan Poe, écrivain américain considéré comme l’un des précurseurs du roman policier moderne.

Adaptée et réalisée par Volodia Serre, cette fiction comprend cinq épisodes de 25 minutes, lus par le comédien Olivier Balazuc.

La semaine suivante, du 26 au 30 octobre, à la même heure, la station proposera Le Château de Pictordu, un récit fantastique de George Sand, romancière française du XIXe siècle. L’histoire fait l’objet d’une adaptation en cinq épisodes de 25 minutes, réalisée par Louise Loubrieu et lue par Christine Gagnieux.

Fred Vargas, du roman policier à la fiction radiophonique

Autre œuvre au programme, Debout les morts, roman de Fred Vargas publié en 1995 aux éditions Viviane Hamy. Cette enquête est actuellement diffusée sur France Culture et disponible sur l’application Radio France, sous la forme de dix épisodes de 28 minutes. L’adaptation est signée Claire Le Luhern, et la réalisation Sophie-Aude Picon.

L’histoire commence dans le jardin de Sophia Siméonidis, une cantatrice qui découvre un matin qu’un hêtre y a été planté pendant la nuit. Peu après, elle disparaît. La découverte d’un cadavre carbonisé vient épaissir le mystère.

Natalie Dessay interprète Sophia, aux côtés de François Loriquet (Pierre), Manuel Vallade (Marc), Duncan Evennou (Mathias), Emmanuel Suarez (Lucien) et Martine Schambacher (Françoise).

Quatre autrices de polars à retrouver à l’antenne

Du 27 au 30 octobre, à 20 heures, la collection Polars au féminin réunira quatre fictions d’environ 30 minutes, écrites par des autrices françaises de romans policiers.

Au programme : Une Mère, de Sylvie Granotier, et Gloria Post Mortem, de Danielle Thiéry, toutes deux réalisées par Juliette Heymann ; La Grosse, de Sandrine Collette, réalisée par Laurence Courtois ; et La Mariée Rouge, d’Elsa Marpeau, réalisée par Sophie-Aude Picon.

Ces quatre textes ont une histoire commune. Ils font partie d’un ensemble de six créations commandées en 2016 par France Culture, en partenariat avec le festival Quais du polar et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Consacrées au fait divers, ces fictions ont ensuite été publiées en 2017 dans le recueil collectif Faits divers, aux éditions Pocket.

France Culture complète sa programmation d’octobre avec la troisième saison de la série d’espionnage Projet Orloff, les trois récits horrifiques de Parasite(s) et l’expérience sonore immersive Logos Control. Les voix s’emparent de vous.

La programmation complète est à retrouver sur le site de France Culture.

Crédit image : Portrait de Georges Sande / RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Nadar

Par Clotilde Martin

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