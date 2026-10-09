La turquerie, cette mode oubliée qui a marqué la littérature française

Toutes les muses ne vivent pas sur l’Hélicon : certaines préfèrent le Bosphore. La turquerie, ce mot qui désigne tout à la fois un goût, une mode et une manière d’écrire, fut l’une de ces inspiratrices lointaines que la France littéraire caressa pendant près de deux siècles.

Ni tout à fait vérité, ni tout à fait mensonge, elle fut cet « Orient fantasmé » où les écrivains français vinrent chercher l’altérité, le dépaysement, et parfois, surtout, un miroir pour mieux se regarder eux-mêmes.

Un mot, un monde

Le terme lui-même mérite qu’on s’y arrête. Le Dictionnaire de l’Académie française le définit comme une « œuvre ou partie d’une œuvre qui évoque, qui représente un univers oriental plus ou moins fantaisiste ». Le Littré, avec une pointe d’ironie, y voit une « manière d’agir à la turque », c’est-à-dire, dans la bouche de Molière, une extravagance : « Il est Turc là-dessus, mais d’une turquerie à désespérer tout le monde », lit-on dans L’Avare.

Entre le pittoresque et la satire, la turquerie n’a jamais su choisir, et c’est peut-être là son charme : elle est une frontière floue, un exercice d’équilibre entre l’admiration et la moquerie, entre la fascination et le jeu.

Dès le XVIIe siècle, le mot s’installe dans le vocabulaire littéraire. Il désigne ces compositions (pièces de théâtre, récits de voyage, ballets) dont les sujets sont « empruntés aux mœurs turques ou au décor oriental ».

La turquerie n’est pas l’orientalisme savant du XIXe siècle, ni la chinoiserie de porcelaine et de laque. Elle naît du contact réel : les ambassades, les récits de captifs, les échanges diplomatiques entre François Ier et Soliman le Magnifique ; mais elle s’épanouit dans la fiction, là où l’imagination fait loi.

L’âge d’or : le Grand Siècle et ses sultans de scène

La première vague de turqueries déferle sur la scène française entre 1620 et 1650. C’est une mode théâtrale, presque un genre à part entière. On y met en scène « la cour de Soliman le Magnifique », ses vizirs, ses sultanes, ses intrigues de sérail.

Rotrou, avant Molière, fait parler ses personnages en turc dans La Sœur (1647) : un turc de fantaisie, inventé, dont Molière se souviendra : « La langue turque est comme cela, elle dit beaucoup en peu de paroles », fait-il dire à Covielle dans Le Bourgeois gentilhomme.

Publié sous le nom de Georges de Scudéry, Ibrahim ou l’Illustre Bassa (1641-1642) relate l’histoire du célèbre vizir de Soliman le Magnifique ; ce roman, aujourd’hui reconnu comme l’œuvre de sa sœur Madeleine, donna à la France son premier grand roman « turc ».

Madeleine de Scudéry, justement, s’empare du thème dans ses romans-fleuves, où les passions orientales se mêlent aux préoccupations précieuses.

Mais c’est Molière qui donne à la turquerie sa consécration comique. Dans Le Bourgeois gentilhomme (1670), la fameuse « cérémonie turque » du quatrième acte, ce ballet burlesque où Monsieur Jourdain est fait « Mamamouchi », est une turquerie d’anthologie.

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Molière y joue de tout : du goût du paraître, de la crédulité bourgeoise, et de cette mode orientale qui faisait fureur à la cour. « Le roi voulait un ballet, et qu’il y eût une turquerie plaisante », rapporte-t-on de la commande royale. La turquerie est commandée par le pouvoir, exécutée par le génie, et consommée par un public avide de dépaysement.

Frontispice du Bourgeois gentilhomme de Molière, dans une édition de 1688, représentant Monsieur Jourdain entouré de personnages en costume turc. Domaine public.

Racine, deux ans plus tard, compose Bajazet (1672), tragédie « turque » où les passions les plus noires se déploient dans le cadre du sérail ottoman. Point de ballet ici, mais une concentration dramatique extrême : l’Orient devient un espace mental, un lieu où les passions sont plus nues, plus terribles, parce que la proximité du despotisme les rend plus dangereuses.

Racine, dit-on, aurait puisé son sujet dans les récits de voyageurs et les histoires de l’Empire ottoman. « Il me semble qu’il suffit de dire que la scène est dans le sérail », écrit-il dans sa préface, comme pour mieux enfermer ses personnages dans un espace clos, étouffant, où l’amour et la mort se confondent. La turquerie, chez Racine, n’est plus un simple décor ; elle est une machine à produire du tragique.

Le siècle des Lumières : la turquerie philosophique

Le XVIIIe siècle hérite de cette vogue et la transforme. La turquerie devient un outil de réflexion politique et morale. Montesquieu, dans les Lettres persanes (1721), ne parle pas de Turcs à proprement parler, ses voyageurs sont persans, mais l’esprit est le même : l’Orient sert de prétexte à un regard distancié sur la France.

Le pittoresque oriental est « mis au service d’une réflexion philosophique ». La turquerie, sous la plume des Lumières, devient une forme de liberté : on peut dire, sous couvert de parler de Constantinople ou d’Ispahan, ce qu’on n’oserait dire de Paris.

C’est aussi le siècle de la turquerie musicale et picturale. Mozart, avec L’Enlèvement au sérail (1782), compose une « turquerie » au sens strict du terme. Les portraits de Françaises en costume turc se multiplient, les cabinets turcs fleurissent dans les hôtels particuliers.

La littérature, elle, continue d’explorer le filon : récits de voyage fictifs, lettres orientales, contes philosophiques. Voltaire, dans Zadig (1747), promène son héros entre Orient et Occident, utilisant le cadre oriental comme un laboratoire de pensée. La turquerie n’est plus seulement un divertissement : elle est devenue une méthode.

Le crépuscule et la métamorphose

Le XIXe siècle voit la turquerie se dissoudre dans quelque chose de plus vaste : l’orientalisme romantique. Lamartine, dans son Voyage en Orient (1835), rapporte de son périple ottoman une matière littéraire qui nourrira toute son œuvre.

Mais ce n’est plus tout à fait de la turquerie : c’est un orientalisme vécu, souffert, documenté. La frontière entre le jeu et l’expérience s’est déplacée.

Pierre Loti, à la fin du siècle, incarnera cette nouvelle sensibilité : un orientalisme sentimental, presque mélancolique, où l’écrivain français cherche moins à se moquer qu’à se perdre. Lui qui aimait à revêtir les habits turcs et à se faire appeler Arif-Effendi incarne cet Occident qui ne veut plus seulement regarder l’Orient, mais s’y fondre.

Et pourtant, la turquerie ne meurt jamais tout à fait. Elle se réfugie dans la poésie et dans le roman. Elle a resurgi sous la plume de Mathias Énard dans Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants (Actes Sud, 2010), où Michel-Ange, invité à Constantinople, devient le héros d’une turquerie postmoderne.

Énard emprunte son titre et son exergue à Rudyard Kipling : « Puisque ce sont des enfants, parle-leur de batailles et de rois, de chevaux, de diables, d’éléphants et d’anges, mais n’omets pas de leur parler d’amour et de choses semblables » (Au hasard de la vie, traduction de Louis Fabulet et Robert d’Humières, ou de Théo Varlet selon les éditions).

La turquerie, après tant de siècles, n’avait rien perdu de sa vocation première : dire l’ailleurs pour mieux dire l’humain. La boucle est bouclée : la turquerie, née d’un regard européen sur l’Empire ottoman, finit par inspirer des écrivains qui interrogent ce regard lui-même, ses fantasmes et ses aveuglements.

Une muse ambiguë

Que retenir de cette longue fréquentation ? La turquerie fut une muse commode, parfois complaisante, souvent ironique. Elle offrit aux écrivains français un espace de liberté : liberté de dire l’ailleurs sans quitter le familier, liberté de critiquer le présent sous le masque du lointain, liberté de rêver un Orient qui n’existait que pour eux.

Elle ne fut pas toujours juste - comment aurait-elle pu l’être ? - mais elle fut une richesse et donna à la littérature française quelques-unes de ses pages les plus brillantes.

La cérémonie de Molière, la tragédie de Racine, la satire de Montesquieu offrirent surtout une leçon d’écriture : celle de l’altérité comme miroir, de la distance comme instrument de connaissance.

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La turquerie, en fin de compte, n’était peut-être qu’une grande métaphore. Une manière de dire l’autre. Car écrire, c’est toujours un peu se déguiser en Turc, en Persan ou en Chinois afin de mieux se découvrir soi-même. La muse était orientale ; le miroir, lui, était français.

Crédits photo : La Sultane, d'après Carle van Loo, 1755. Cette peinture, réalisée pour la chambre « à la Turque » de Madame de Pompadour au château de Bellevue, témoigne de la fascination française du XVIIIe siècle pour un Orient souvent fantasmé. Musée des Arts décoratifs, Paris (domaine public)

Par Auteur invité

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