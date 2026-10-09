Et si les monuments de Paris cachaient des messages que nous avons oubliés ?

À l'origine de ce livre, il y a une visite bien loin des rues parisiennes. À la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, Nicolas Meillerais Gallois découvre les stalles sculptées du XIIIe siècle, parmi les plus anciennes conservées en France. Lors de la visite, une explication l'interpelle : les artisans auraient disposé d'une certaine liberté dans le choix de leurs motifs. Pourquoi ces représentations auraient-elles été laissées à leur seule initiative ? Et si elles portaient une signification plus profonde ?

« Je me suis dit : on laisse libre cours ? Non, en fait, il y a vraiment quelque chose à explorer », se souvient-il.

Son épouse partage ses interrogations : « Si j'allais dans un salon de tatouage et que je me disais : “Tiens, il reste de la place”, est-ce que je dirais à l'artiste : “Allez-y, faites ce que vous voulez ?” Parce que l'église, c'est quand même le corps du Christ, c'est quand même le temple. Je me disais : c'est quand même bizarre. »

Cette première interrogation donne naissance à Cathédrale de Poitiers. Voyage initiatique dans le secret des bâtisseurs (Trajectoire, 2025). La même année, le couple publie Carnac. Haut lieu d'énergie et de spiritualité, chez le même éditeur. Avec Le Paris alchimique, les deux auteurs poursuivent leur exploration des lieux et de leurs symboles, cette fois dans une ville que Nicolas connaît depuis l'enfance.

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Un Paris qu'il faut apprendre à regarder

Leur ouvrage propose de changer une habitude : au lieu de traverser la ville en regardant devant soi, lever la tête. Observer les façades, les sculptures, les détails que les passants ne remarquent plus. Pour les auteurs, ces représentations constituent autant de portes d'entrée vers différentes lectures symboliques.

Le guide est organisé en deux parties. La première prend la forme d'une déambulation dans Paris, à la découverte de motifs et de lieux susceptibles d'éveiller la curiosité. La seconde s'arrête plus longuement sur trois ensembles : la cathédrale Notre-Dame de Paris, les tapisseries de La Dame à la licorne, conservées au musée de Cluny, et les vitraux de l'église Saint-Étienne-du-Mont.

À Notre-Dame, les auteurs s'intéressent notamment aux représentations des vices et des vertus, visibles sur les soubassements du portail du Jugement dernier.

Les vices et les vertus sculptés sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris : partie droite (en haut) et partie gauche (en bas).

« Le début, c'est un peu une balade : aller voir dans les rues, dans les grands monuments, ce qui se passe. Pas forcément des programmes, mais des symboles qui vont nous pousser à réfléchir sur notre être. Puis l'idée était d'aller chercher plus en profondeur. »

Cette démarche repose sur la conviction que les œuvres peuvent être comprises à plusieurs niveaux. Le couple s'intéresse notamment aux animaux représentés dans les édifices religieux, au rapport entre les vices et les vertus, ainsi qu'aux correspondances qu'il établit entre les symboles chrétiens et ceux de l'alchimie.

Mais les auteurs ne prétendent pas imposer une signification unique à chaque sculpture. Émilie Meillerais Gallois insiste : « Ce n'est jamais une interprétation qui est finie. On propose plusieurs pistes qui vont permettre à chacun de se réapproprier les œuvres, par rapport à sa spiritualité, sa religion, ses connaissances, son acquis, son inné. »

À mon seul désir, sixième et dernière tapisserie de la série La Dame à la licorne, conservée au musée de Cluny, à Paris.

Transformer le plomb en or, mais surtout se transformer soi-même

L'idée d'une architecture médiévale porteuse d'enseignements alchimiques possède sa propre histoire. Au XXe siècle, l'auteur connu sous le pseudonyme de Fulcanelli a notamment popularisé cette lecture dans Le Mystère des cathédrales, paru en 1926. Il interprétait certains éléments sculptés des édifices religieux comme des représentations des opérations du Grand Œuvre, expression désignant le processus de transformation recherché par les alchimistes.

Émilie et Nicolas Meillerais Gallois assument une approche personnelle, nourrie de leur parcours spirituel. « On écrit un peu avec nos deux approches distinctes, ce qui permet de trouver une complémentarité : à la fois quelque chose de spirituel, où l'on va trouver un message qui ne s'explique pas par les mots, et un message où l'on peut, en lisant les mots précis, arriver à comprendre, à avoir une signification. »

L'alchimie évoque traditionnellement la recherche de la pierre philosophale, censée permettre la transmutation des métaux ordinaires en or. Mais celle que défendent les auteurs s'intéresse avant tout à la transformation intérieure. « Nous, ce qu'on propose, c'est une alchimie spirituelle. C'est transmuter le gros, le lourd, le plomb, en l'homme en or, en corps de lumière », explique Émilie Meillerais Gallois.

Pour elle, cette lecture trouve notamment ses racines dans sa foi chrétienne, découverte à l'âge adulte, et dans les correspondances qu'elle établit entre les traditions religieuses et ésotériques. Les sept métaux et les sept planètes associés à certaines traditions alchimiques deviennent ainsi des éléments d'un cheminement symbolique.

Cette transformation passe par un travail sur soi, à travers la prière, la méditation ou les activités manuelles. « Il faut qu'on puisse, en alchimie spirituelle, matérialiser le spirituel et spiritualiser la matière. L'alchimie spirituelle, c'est les valeurs morales aussi. C'est la lutte entre le bien et le mal. »

Émilie Meillerais Gallois distingue ainsi plusieurs étapes symboliques, de l'œuvre au noir, associée à ce qui pèse sur l'individu, jusqu'à l'œuvre au rouge, qui représente l'accomplissement d'un être transformé.

L’Arche de Noé représentée sur un vitrail de l’église Saint-Étienne-du-Mont, à Paris, avec la présence d’une licorne.

Un livre qui prolonge leur propre parcours

Avant de se consacrer à leurs activités actuelles, les deux auteurs ont exercé d'autres métiers : Nicolas Meillerais Gallois, titulaire d'un doctorat en économie, est notamment passé par l'enseignement et l'assurance. Émilie a également travaillé en entreprise. Tous deux avaient alors leur propre vie de famille et s'intéressaient déjà, chacun de leur côté, aux pratiques énergétiques : Émilie aux soins énergétiques, Nicolas au magnétisme.

Ils dirigent aujourd'hui ensemble le centre de formation de l'Ermitage, consacré notamment au magnétisme et à différentes pratiques dites énergétiques. « C'est effectivement le reflet de notre parcours initiatique, puisqu'on était très dans la matière. Notre rencontre nous a ouvert à d'autres choses. Ça a mis en lumière tout ce qu'on faisait chacun de notre côté, et du coup on en a fait une force en se mettant ensemble », raconte Émilie.

L'écriture s'inscrit dans cette volonté de transmettre leur manière d'aborder les lieux, les traditions symboliques et la spiritualité. On l'aura compris, leur guide n'a donc pas vocation à proposer une histoire académique de l'alchimie parisienne, mais une expérience de lecture et de découverte du patrimoine, à partir de leurs propres interprétations.

Une question demeure, malgré tout : pourquoi s'intéresser encore à l'alchimie dans une société qui paraît si éloignée de ses représentations anciennes ? Pour Émilie Meillerais Gallois, la réponse tient à une idée : la pacification de soi. Elle décrit l'alchimie comme un moyen de se débarrasser de ce qui alourdit l'existence, de retrouver une forme de clarté intérieure et de mieux vivre avec les autres. « Si on est pacifié, on ne va pas faire la guerre à son voisin », résume-t-elle.

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Avec Le Paris alchimique, Émilie et Nicolas Meillerais Gallois proposent ainsi une autre manière de découvrir la capitale, où les monuments deviennent autant de supports pour réfléchir à sa propre existence.

La façade de la maison dite de Nicolas Flamel, au 51, rue de Montmorency, à Paris. Construite en 1407, elle est considérée comme la plus ancienne maison conservée de la capitale.

Crédits photo : Émilie et Nicolas Meillerais Gallois

Par Hocine Bouhadjera

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