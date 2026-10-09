Censure de la fresque de Chloé Wary : la mairie de Champigny-sur-Marne condamnée

Après trois années de négociation et procédure, l'autrice Chloé Wary et le groupement BD du Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) ont obtenu une victoire en justice, face à la mairie de Champigny-sur-Marne. En décembre 2024, l'autrice et l'organisation avaient saisi la justice, après l'effacement d'une fresque par la mairie et plusieurs mois de négociation infructueuse autour de la conception d'une nouvelle œuvre.

Quelques mois plus tôt, donc, le 7 octobre 2023, le mur d'un parking de Champigny-sur-Marne se parait d'une fresque colorée, reprenant les personnages et les couleurs de Saison des Roses et Rosigny Zoo, deux BD de Chloé Wary (FLBLB). Trois jours après son dévoilement, la fresque est recouverte de peinture blanche par une société tierce, sollicitée par la mairie.

Motif ? L'inscription « Justice pour Naël », soit 50 centimètres sur une fresque de 23 mètres de long, que la commune a considéré, d'après les arguments exposés au tribunal, comme une « violation du principe de neutralité du service public » et un « risque de trouble à l’ordre public ».

Cette mention faisait référence à la mort de Nahel Merzouk, adolescent de 17 ans tué par un policier le 27 juin 2023 lors d'un contrôle routier. Ce policier, Florian M., a été poursuivi pour meurtre, avant une requalification en violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, finalement annulée par la Cour de cassation. La justice doit à nouveau qualifier les faits le 24 novembre prochain.

Après la suppression de la fresque, Chloé Wary avait reconnu que le message pouvait poser problème à la municipalité, tout en soulignant la radicalité et la disproportion de l'opération d'effacement. Par ailleurs, l'autrice avait entamé des négociations avec la mairie, afin de convenir des modalités de réalisation d'une nouvelle fresque, sans succès.

Atteinte au « respect de l’œuvre »

Dans sa décision, le tribunal judiciaire de Paris souligne que la fresque était « protégée par le droit d'auteur » et, donc, que Chloé Wary restait « titulaire du droit au respect de l’intégrité de la fresque et du droit de la divulguer ». En commandant la prestation à l'origine de l'effacement de l'œuvre, la municipalité de Champigny-sur-Marne s'est également rendue « responsable de la destruction » de celle-ci.

Le tribunal a aussi écarté l'argument selon lequel l'ajout de la mention « Justice pour Naël » aurait justifié l'effacement. En effet, sans cahier des charges ni mention du principe de neutralité au sein du contrat de prestation de service signé par les parties, aucune obligation ne pesait sur Chloé Wary dans la création de la fresque... Évidemment, il aurait aussi été possible de masquer ce seul élément, a avancé le tribunal, plutôt que de détruire l'ensemble.

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Reconnue coupable d'« atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre », la commune de Champigny-sur-Marne a été condamnée à régler la somme de 1100 € à Chloé Wary, en réparation du préjudice subi, en plus des dépens.

Le Syndicat national des auteurs et des compositeurs, qui a accompagné l'autrice dans sa démarche, avait effectué une demande en réparation du préjudice causé, mais a été débouté par le tribunal, lequel a estimé que l'échec des négociations ultérieures ne pouvait pas être imputé à la commune.

Un « message puissant pour les auteurices »

Contactée, Chloé Wary se dit « soulagée que la mairie soit condamnée et que le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre ait été reconnu par le tribunal ». Pour elle, « il était important que la justice puisse restaurer ce droit, face à un maire [Laurent Jeanne (divers droite/Libres !), élu en 2020, réélu en 2026, NdR] qui refusait d'entendre le préjudice moral ».

Néanmoins, la décision de justice avance aussi une réparation « qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que nous espérions », indique-t-elle. La somme retenue par le tribunal, 1100 €, correspond au montant avancé par l'autrice et le Snac au moment des négociations pour produire une nouvelle fresque, soit le forfait initial (1000 €), majoré de 10 % pour l'atteinte au droit moral.

La reprise de cette somme par le tribunal est « un peu perturbante », déplore Chloé Wary. « Nous n'avons pas l’impression qu’il y ait une réelle prise en compte du contexte dans lequel nous avons négocié avec la mairie ». L'autrice et le Snac avaient demandé au tribunal de condamner la commune à verser 50.000 € au titre de l’atteinte au droit à l’intégrité de l’œuvre, et 20.000 € au titre de la perte de chance de percevoir des redevances du fait de la reproduction et de la représentation de son œuvre — le tribunal les a déboutés de cette dernière demande.

De la même manière, le rejet de la demande de prise en charge des frais de justice du Snac a « choqué » les plaignants. Elle témoigne en tout cas de la difficulté, par les auteurices, de défendre leurs droits en justice dans des procédures longues et coûteuses. « Lorsqu'un·e auteurice est seul·e, il est très compliqué de faire face », reconnait ainsi Wary. Une cagnotte en ligne lui avait permis de réunir 1500 €, ce qui reste bien en deçà « des frais dépensés par le Snac pour couvrir 3 ans de procédure », souligne-t-elle. « Il est fondamental de s'organiser, de faire corps, c'est un message puissant pour les auteurices. »

Un espace public à contrôler

Comme à chaque étape de cette affaire, nous avons tenté d'obtenir des commentaires de la mairie de Champigny-sur-Marne, qui, une fois de plus, ne nous a pas répondu. Une discrétion à laquelle le tribunal a finalement donné suite, en écartant aussi la demande de publication formulée par les plaignants, laquelle aurait obligé la ville à afficher la décision de justice sur son portail officiel.

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La municipalité ne rendra par ailleurs « aucun compte aux jeunes », qui avaient participé à la réalisation de la fresque aux côtés de l'autrice, déplore cette dernière. L'effacement de l'inscription « Justice pour Naël » s'inscrit, selon elle, dans « l'invisibilisation des revendications populaires que l'on observe aussi en ce moment dans le cadre du mouvement lycéen, avec cette répression policière insupportable contre des mineurs ».

La référence à la mort de Nahel Merzouk, tué par un membre des forces de l'ordre, « ne doit même pas exister dans l’espace public pour une mairie à droite, qui se range plutôt du côté du pouvoir que de ceux qui sont dominés par une politique qui les violente ». L'atteinte à l'intégrité de l'œuvre porte aussi cette vision du monde, selon elle : « Effacer seulement cette mention n'était pas suffisant, toute la fresque, en tant que célébration de la jeunesse des quartiers populaires, devenait insupportable pour eux », termine Chloé Wary.

Photographie : La fresque de Chloé Wary à Champigny-sur-Marne, réalisée le 7 octobre 2023 et effacée quelques jours plus tard par la mairie (crédits Chloé Wary)

Par Antoine Oury

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