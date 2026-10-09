Au Brésil, une mairie annonce la fin des bibliothèques scolaires… “par erreur”

Une annonce de fermeture, un démenti dès le lendemain, puis un nouveau document qui relance les inquiétudes. À Belo Horizonte, capitale de l'État brésilien du Minas Gerais, l'avenir des bibliothèques scolaires se retrouve au cœur d'une controverse. Depuis le 29 septembre 2026, les personnels chargés de ces équipements tentent de comprendre ce que la municipalité leur réserve.

Ce jour-là, le secrétariat municipal à l'Éducation (Smed) adresse un courrier électronique aux établissements municipaux d'éducation infantile, les EMEI, qui accueillent des enfants de moins de six ans. Les instructions sont explicites : les bibliothécaires doivent désormais exercer exclusivement dans les écoles élémentaires. Leurs anciens locaux seront transformés en salles de classe, dans le cadre d'une « réorganisation des bibliothèques ».

Mais le 30 septembre, l'administration demande aux directions concernées de ne pas tenir compte de cette communication. Interrogée par la Folha de S.Paulo, elle explique que le message a été transmis « par erreur » et présente ses excuses aux destinataires.

De quoi rassurer les intéressés ? Pas vraiment. Le quotidien O Tempo, qui relate l'affaire le 1er octobre, constate que la mairie n'écarte toujours pas de futures fermetures. Le secrétariat assure étudier et améliorer ses procédures internes d'organisation des services, sans préciser le sort qui attend les lieux concernés.

Des livres déplacés dans les salles de classe ?

Le courrier de rétractation apporte pourtant une précision importante. En cas de transformation ultérieure des bibliothèques, leurs collections pourraient être transférées dans des « coins lecture » aménagés directement à l'intérieur des classes. L'administration assure vouloir préserver l'accès aux ouvrages tout en répondant aux besoins de places scolaires.

Cette solution inquiète les personnels. Une bibliothécaire interrogée anonymement par O Tempo y voit un démantèlement des espaces traditionnellement consacrés à la lecture. À ses yeux, maintenir des livres à disposition ne suffit pas à remplacer les activités assurées par des professionnels formés à leur gestion et à leur médiation.

D'autant qu'un autre document, révélé le 4 octobre par la Folha de S.Paulo, entretient le doute. Adressé le 30 septembre à des employés des bibliothèques municipales, il prévoit, pour 2027, la possibilité de convertir certains espaces de catalogage et de prêt en salles destinées aux élèves bénéficiant d'un accueil scolaire à temps plein.

Sollicitée par le journal sur cette seconde communication, la municipalité, dirigée par Álvaro Damião, n'a pas répondu. Enseignants et bibliothécaires disent ne plus savoir quelles instructions suivre.

Des familles déjà confrontées à des interruptions

Les inquiétudes ne datent pas de septembre. Dans le quartier de Lourdes, des parents d'élèves de l'école maternelle municipale Timbiras avaient signalé, dès le mois d'août, une interruption des activités de la bibliothèque.

À l'époque, la mairie avait contesté cette information. Mais Bárbara Ferreira, mère d'une élève, affirme auprès d'O Tempo que les animations demeurent suspendues. Même lorsque le lieu est ouvert, explique-t-elle, les enfants ne disposent pas nécessairement d'un adulte pour les accompagner dans la découverte des ouvrages.

Priscila Dantas, membre de la direction collégiale du syndicat des travailleurs de l'éducation publique municipale de Belo Horizonte, confirme le climat d'incertitude. Les personnels sont « très anxieux et inquiets », rapporte-t-elle, précisant que des rumeurs de fermeture circulent depuis longtemps.

La suppression des bibliothécaires compromettrait notamment les séances de lecture, les histoires racontées aux enfants et les activités destinées à éveiller leur curiosité. C'est précisément cette dimension éducative que les familles interrogées entendent défendre.

Une obligation inscrite dans la législation brésilienne

L'affaire soulève également une question juridique. Depuis la loi fédérale de 2010 sur la généralisation des bibliothèques scolaires, le Brésil dispose d'un cadre destiné à garantir leur présence dans les établissements d'enseignement.

Ce dispositif a été renforcé par la loi du 8 avril 2024, qui définit la bibliothèque scolaire comme un équipement culturel obligatoire et nécessaire au processus éducatif. Le texte crée également un Système national des bibliothèques scolaires, chargé notamment d'encourager leur implantation et d'améliorer leur fonctionnement.

Plus récemment, la loi du 25 mars 2026 a inscrit la bibliothèque parmi les équipements que les pouvoirs publics doivent garantir dans toutes les écoles publiques d'éducation de base, en tenant compte des particularités de chaque niveau d'enseignement.

Le Conseil régional de bibliothéconomie de la 6e région (CRB-6), organisme professionnel compétent notamment dans le Minas Gerais, considère que la réorganisation annoncée irait à l'encontre de ces obligations.

Dans un communiqué publié le 2 octobre, son président, Álamo Chaves, dénonce une mesure susceptible de priver les jeunes enfants d'un accès accompagné aux livres. Il rappelle également les investissements publics consacrés aux collections, au mobilier et au travail de catalogage. Le Conseil annonce vouloir saisir le ministère public du Minas Gerais afin que soient examinées d'éventuelles irrégularités.

Le recul de la mairie ne règle pas la question

Face à la controverse, enseignants et bibliothécaires se sont également organisés pour transmettre des signalements au ministère public et au service municipal chargé de recevoir les réclamations, selon la Folha de S.Paulo.

Dans une nouvelle communication datée du 5 octobre, le CRB-6 prend acte du retrait des premières instructions. Il indique avoir reçu de nombreuses plaintes émanant de parents, d'enseignants et de bibliothécaires, et réclame une position définitive de l'administration sur le maintien des équipements et de leurs personnels.

Le secrétariat à l'Éducation n'a pas exclu de nouvelles réaffectations. Au 8 octobre, les informations publiques consultées permettent de confirmer l'annulation de la décision annoncée le 29 septembre, mais pas l'abandon des transformations évoquées pour 2027.

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Par Nicolas Gary

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