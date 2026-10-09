Sur l’île de Lidingö, face à Stockholm, un adolescent est retrouvé mort, le crâne fracassé. Son corps, vêtu d’une aube blanche et coiffé de bougies, évoque la Sainte-Lucie, célébration profondément ancrée dans les traditions suédoises. La découverte serait déjà suffisamment troublante si elle ne rappelait un autre assassinat, commis au même endroit vingt-trois ans auparavant. À l’époque, une jeune fille avait été retrouvée dans un costume semblable.

Son petit ami avait été condamné pour le crime, qu’il avait toujours nié. La nouvelle victime remet cette ancienne affaire au premier plan. Le coupable était-il bien celui que la justice avait désigné ? Les deux meurtres ont-ils été commis par la même personne ? Et pourquoi un tel scénario se reproduirait-il après plus de deux décennies ?

Avec Les Morsures du silence, Johana Gustawsson installe son intrigue au croisement de deux époques. Le commissaire Aleksander Storm mène l’enquête avec l’aide inattendue de Maïa Rehn, une policière française récemment installée en Suède. Leurs investigations les entraînent vers un passé dont certaines vérités semblent avoir été soigneusement préservées du regard des autres.

Le dispositif criminel repose sur une image immédiatement reconnaissable : celle d’une fête populaire détournée de sa signification habituelle. Les vêtements blancs et les bougies, associés à la lumière de la Sainte-Lucie, prennent ici une dimension macabre. Ce contraste contribue à l’atmosphère d’un roman qui emprunte à la culture suédoise l’un de ses motifs les plus marquants.

Mais l’enjeu dépasse la seule résolution des assassinats. Derrière le rapprochement entre les deux affaires apparaissent les secrets familiaux, les violences tues et les conséquences durables de certains traumatismes. Dans un entretien accordé à son éditeur, Johana Gustawsson revient précisément sur cette place du silence dans son écriture, ainsi que sur la manière dont les blessures anciennes peuvent continuer à peser sur les existences.

Le tandem formé par Storm et Rehn accompagne cette remontée vers les faits enfouis. L’enquête met en jeu la fiabilité d’une ancienne condamnation, sans que la découverte d’un nouveau meurtre suffise à établir ce qui s’est véritablement produit vingt-trois ans plus tôt.

Publié chez Calmann-Lévy en 2025, puis repris au Livre de Poche en février 2026, Les Morsures du silence avait déjà remporté le prix Maison de la Presse 2025. Le vote des internautes de Lire en Poche lui apporte une seconde distinction, dans la catégorie polar, parmi les ouvrages sélectionnés pour cette édition.

Le livre a reçu le prix Sud Ouest/Lire en Poche du polar 2026.