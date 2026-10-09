Victor a douze ans, vit chez son grand-père en Bretagne et voudrait plus que tout retrouver sa mère disparue. Le deuil a bouleversé son enfance, déjà compliquée par les difficultés rencontrées au collège. Il lui reste l’affection de son grand-père, ses amis Fanch et Léonie, et bientôt une histoire qui pourrait tout changer : celle de l’Ankou, personnage des légendes bretonnes chargé de conduire les défunts vers l’autre monde.

Dans Le Grand Voyage, Erik L’Homme transforme cette croyance populaire en point de départ d’une aventure fantastique. Selon la tradition reprise dans le récit, Halloween marque un moment où le monde des vivants se rapproche de celui des morts. Pour Victor, cette frontière représente moins une menace qu’une chance inespérée de retrouver sa mère.

Le garçon décide donc de tenter l’impossible. Avec Fanch et Léonie, il se cache dans la charrette de l’Ankou et entreprend une expédition dont personne n’est censé revenir. Le voyage les entraîne loin du quotidien breton, dans un univers où les légendes prennent corps et où chacun doit affronter ses propres inquiétudes.

Auteur du Livre des Étoiles, Erik L’Homme retrouve ici les ressorts qui ont fait sa place dans la littérature de l’imaginaire pour la jeunesse. L’aventure repose sur un groupe d’enfants confrontés à l’inconnu, mais son moteur est profondément intime. Victor ne poursuit ni gloire ni trésor : il cherche à revoir une personne qu’il aime.

Les légendes celtiques offrent un cadre à cette quête. La figure de l’Ankou, les frontières entre les mondes et les épreuves rencontrées composent un récit qui emprunte au merveilleux sans perdre de vue les émotions de ses jeunes personnages. Le deuil côtoie l’amitié, la peur accompagne le courage, et la découverte de l’autre monde conduit Victor à se confronter à sa propre histoire.

Dans sa lecture critique, Sophie Pilaire, pour Ricochet, souligne la place accordée à la culture celtique et relève le choix d’une narration classique, qui laisse aux jeunes lecteurs toute leur capacité de compréhension.

D’abord publié en 2023, Le Grand Voyage a rejoint la collection Folio Junior en octobre 2025. Déjà récompensé par les prix Ouest-France 2024 et Chronos de littérature 2025, il obtient en 2026 le prix jeunesse Lire en Poche, attribué par des élèves de CM1, CM2 et sixième. Une nouvelle distinction pour cette histoire où le désir de retrouver les morts ouvre, paradoxalement, le chemin d’une aventure entre vivants.

DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal