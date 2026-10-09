À Dublin, dans les années 1980, l’enfance n’offre pas toujours le refuge qu’elle devrait. Dans les quartiers populaires de la capitale irlandaise, la pauvreté limite les perspectives, les adultes boivent ou frappent, et les adolescents apprennent très tôt à se débrouiller seuls. Juno connaît bien ce monde. Elle en éprouve quotidiennement la dureté, jusqu’à sa rencontre avec Legs, un garçon dont l’amitié va changer la manière dont elle envisage son existence.

Avec Juno et Legs, Karl Geary raconte ce rapprochement entre deux jeunes gens qui cherchent, chacun à sa façon, à échapper à ce qui semble écrit pour eux. La jeune fille possède un tempérament frondeur, une énergie qu’elle oppose à son environnement. Legs, de son véritable prénom Seán, lui apporte une présence différente, une complicité qui leur permet d’imaginer ensemble d’autres horizons.

Leur relation grandit dans une société où les difficultés matérielles s’accompagnent de violences familiales et d’une autorité adulte souvent défaillante. L’amitié ne fait disparaître ni la misère ni les coups. Elle ouvre toutefois une parenthèse dans un quotidien dont ils ne maîtrisent guère les règles. En parlant, en rêvant et en multipliant les échappées, Juno et Legs construisent un espace qui leur appartient.

Le choix de raconter cette histoire depuis le point de vue de Juno donne au roman une tonalité particulière. Les événements passent par le regard d’une adolescente qui découvre la violence des rapports sociaux tout en cherchant à préserver son indépendance. Ce regard importe autant que les situations traversées : il restitue une manière d’appréhender le monde avant d’en comprendre toutes les règles.

L’Irlandais Karl Geary s’attache ainsi à une jeunesse populaire rarement épargnée par les circonstances. Derrière les rapports familiaux, les comportements des adultes et les contraintes économiques, une question revient : comment grandir sans reproduire ce dont on cherche à se libérer ?

Publié en français aux éditions de l’Olivier en 2025, puis repris chez Points, le livre doit également sa présence auprès du lectorat francophone au travail de Céline Leroy. La traductrice restitue une histoire étroitement liée à son milieu social et à ses voix adolescentes. Sa distinction au prix de littérature traduite de Lire en Poche 2026 met cette contribution au premier plan.

ActuaLitté avait déjà consacré une chronique au roman lors de sa première publication française. Le livre a reçu le prix de littérature traduite Lire en Poche 2026. La récompense attribuée à Céline Leroy vient désormais compléter le parcours éditorial de cette histoire d’amitié née dans le Dublin populaire des années Thatcher.

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