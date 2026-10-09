Il est venu chercher fortune, comme tant d’autres. Originaire de Java, Sutrisno débarque à Timika, en Papouasie occidentale, persuadé que les richesses minières de la région lui offriront un avenir meilleur. Mais dans cette partie de l’Indonésie, l’or attire davantage qu’il ne promet. Sous la jungle et les montagnes se dissimule une autre réalité : celle d’un territoire où l’exploitation des ressources, les ambitions des nouveaux arrivants et la résistance des populations locales se heurtent violemment.

Avec Timika. Western papou, Nicolas Rouillé emprunte au western ses chercheurs d’or, ses frontières mouvantes et ses affrontements pour raconter une conquête bien contemporaine. Dans l’arrière-pays, la compagnie américaine Freeport exploite un immense gisement aurifère sous protection de l’armée indonésienne. Dépossédés de leurs terres, des habitants papous tentent de gagner leur vie en récupérant les métaux précieux abandonnés dans les rejets toxiques de la mine.

Parmi eux apparaît Alfons, fils spirituel de Kelly Kwalik, figure du mouvement indépendantiste. Son passage à l’action inscrit le destin des personnages dans un conflit dont les enjeux dépassent largement la recherche individuelle de richesse. La présence militaire, les intérêts économiques et les revendications territoriales composent un environnement où chaque initiative risque d’entraîner des conséquences imprévisibles.

Ce Far West n’a donc rien d’un territoire vierge à conquérir. Il est habité, disputé, exploité. En déplaçant les codes du genre vers la Papouasie occidentale, Rouillé fait apparaître les ressemblances entre les anciennes ruées vers l’or et les mécanismes contemporains de l’extraction minière.

L’auteur ne s’aventure pas en terrain inconnu. Son travail littéraire s’appuie sur des enquêtes conduites dans des milieux et des territoires variés, notamment en Papouasie occidentale. Cette démarche documentaire nourrit un roman inspiré de faits réels, où la fiction donne des visages et des trajectoires à des conflits souvent rapportés à travers leurs seules dimensions géopolitiques.

Publié une première fois en 2018, puis repris en poche chez Anacharsis, Timika rattache ainsi l’aventure à une histoire politique précise. Derrière la quête de Sutrisno et l’engagement d’Alfons se dessine le sort d’une population confrontée à l’occupation de son territoire et aux conséquences de l’industrie minière.

L'ouvrage a reçu le prix de littérature française Lire en Poche 2026.

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