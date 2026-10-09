Prix Lire en Poche 2026 : Nicolas Rouillé, Erik L’Homme, Johana Gustawsson et Céline Leroy

Les lauréats ont été dévoilés vendredi 9 octobre, lors de la soirée d’ouverture organisée au Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan. Jusqu’au 11 octobre, Lire en Poche réunit auteurs, traducteurs, éditeurs et libraires autour de la littérature au format poche. Parrainée cette année par Mathias Malzieu, la manifestation a retenu pour thème « Soif d’idéal ».

Les quatre récompenses ont chacune leur mode de désignation. Le prix de littérature française relève d’un jury de dix lecteurs réunis à la médiathèque de Gradignan ; celui de littérature traduite est décerné par les libraires présents au salon. Des élèves de CM1, CM2 et sixième choisissent le titre jeunesse, tandis que les internautes départagent les finalistes du polar.

Nicolas Rouillé, la Papouasie sous les traits du western

Le prix de littérature française distingue Nicolas Rouillé pour Timika. Western papou, paru chez Anacharsis en 2018 et réédité en janvier 2026 dans la collection « Griffe/Fictions ». L’écrivain était en compétition avec Sébastien Dulude, auteur d’Amiante (J’ai Lu), et Delphine Minoui, sélectionnée pour Badjens (Points).

Direction la Papouasie occidentale, où Sutrisno, venu de Java, espère faire fortune dans la ville minière de Timika. À proximité, l’entreprise américaine Freeport exploite un immense gisement aurifère sous protection militaire indonésienne. Les populations papoues, privées de leurs terres, tentent notamment de survivre en récupérant de l’or dans les rejets toxiques de l’exploitation.

Parmi elles, Alfons, fils spirituel du dirigeant indépendantiste Kelly Kwalik, s’engage dans une résistance dont les conséquences alimentent ce récit inspiré de faits réels. Avec les codes du western, Nicolas Rouillé raconte les rapports de force politiques et économiques autour de l’extraction minière. L’auteur, qui nourrit son travail littéraire d’enquêtes de terrain, retrouve ainsi les lecteurs huit ans après la première publication de ce roman.

Céline Leroy, une traduction irlandaise distinguée

Le prix de littérature traduite revient à Céline Leroy pour Juno et Legs, de Karl Geary. Publié en français aux éditions de l’Olivier en 2025, le roman a rejoint la collection Points en février 2026.

Dans le Dublin populaire des années 1980, Juno et Legs, deux adolescents confrontés à la pauvreté et à la violence des adultes, nouent une amitié qui transforme leur quotidien. L’écrivain irlandais suit leur relation à travers une enfance où les difficultés familiales et sociales réduisent singulièrement les perspectives d’avenir.

La traduction de Céline Leroy l’emporte devant celle de Margot Nguyen Béraud pour Les Indignes, d’Agustina Bazterrica (J’ai Lu), et celle de Thibaud Eliroff pour Royaume en péril, de Thomas D. Lee (Christian Bourgois).

Le prix distingue conjointement la traductrice et l’éditeur. Une particularité notable, alors que la circulation des littératures étrangères en poche constituait également l’un des sujets de la programmation professionnelle du salon.

Erik L’Homme récompensé par les écoliers

C’est un roman nourri de légendes bretonnes qui remporte le prix de littérature jeunesse. Le Grand Voyage, d'Érik L'Homme, réédité en Folio Junior en octobre 2025 entraîne Victor, douze ans, au pays des morts.

Depuis le décès de sa mère, le garçon vit chez son grand-père en Bretagne. Lorsqu’il découvre la légende de l’Ankou, figure chargée d’emporter les défunts, il imagine pouvoir retrouver celle qu’il a perdue. Ses amis Fanch et Léonie l’accompagnent dans cette expédition périlleuse.

Le livre, qui mêle aventure fantastique et expérience du deuil, avait déjà obtenu plusieurs distinctions, dont le prix Ouest-France 2024 et le prix Chronos de littérature 2025.

Les élèves des écoles et collèges de Gradignan l’ont préféré à À bord du Mythic, de Fabrice Colin (Albin Michel Jeunesse), et Qui tire le premier ?, d’Insa Sané (Rageot).

Johana Gustawsson, un polar suédois plébiscité

Enfin, le prix Sud Ouest/Lire en Poche du polar couronne Johana Gustawsson pour Les Morsures du silence, publié initialement chez Calmann-Lévy en 2025, puis au Livre de Poche en février 2026.

Sur l’île suédoise de Lidingö, un adolescent est retrouvé assassiné, vêtu d’un costume traditionnel de la Sainte-Lucie. Vingt-trois ans auparavant, une jeune fille avait été découverte morte au même endroit dans une tenue similaire. Le commissaire Aleksander Storm, aidé de la policière française Maïa Rehn, reprend les fils d’une affaire que l’on croyait résolue.

Déjà récompensé par le prix Maison de la Presse 2025, le roman publié au Livre de Poche devance Beyrouth Forever, de David Hury (Liana Levi), et Killing Me Softly, de Jacky Schwartzmann (La Manufacture de livres).

Contrairement aux trois autres prix, cette dernière distinction repose sur une consultation publique. Le vote, ouvert d’avril à juillet 2026, était accessible sur les sites de Lire en Poche et du quotidien Sud Ouest.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal

Par Dépêche

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