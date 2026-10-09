Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique

Avec 37.294 exemplaires écoulés, Le Casse du siècle (Fayard) reste largement en tête, malgré de multiples erreurs relevées par Libération. Son compteur atteint désormais 239.279 ventes cumulées.

L'eurodéputée Reconquête! conserve une avance de plus de 20.000 exemplaires sur son poursuivant immédiat, One Piece – Édition originale, tome 113 : La Naissance de Loki, d'Eiichiro Oda (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau, Glénat). Le manga garde sa deuxième place avec 17.245 lecteurs supplémentaires. Une semaine après son entrée, il bute toujours sur Le Casse du siècle.

La troisième marche revient désormais à C'était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset). Le roman gagne une place et rassemble 15.519 nouveaux lecteurs, portant son cumul à 73.683 exemplaires en sept semaines.

L’écrivain québécois d’origine haïtienne reste au centre d’une polémique, entre soupçons de recours à l’intelligence artificielle pour la rédaction de son roman et accusations de plagiat portant sur des textes antérieurs. Lauréat du Prix du Roman Fnac 2026, il a depuis été exclu de la sélection du Goncourt et écarté de celle du Femina. Il demeure toutefois en lice pour le Renaudot et le Médicis. Ses activités promotionnelles en France et au Québec ont également été interrompues.

Aux portes du podium, Harlan Coben gagne onze places avec Rappelle-toi (trad. Daphné Bernard, Pocket). Le roman se hisse au quatrième rang avec 10.246 ventes, contre une quinzième position la semaine précédente.

Derrière lui, Agnès Martin-Lugand occupe deux places du classement. Les Renaissances (Pocket) gagne un rang et s'installe cinquième avec 10.067 exemplaires, tandis que Retour à Folegandros (Michel Lafon) recule de deux positions pour terminer septième, avec 8561 ventes.

Entre les deux, Freida McFadden poursuit son parcours avec Le Dîner (trad. Karine Xaragai, City), sixième et crédité de 9778 ventes. Le livre totalise désormais 427.581 exemplaires vendus en quatorze semaines. Marc Levy gagne également une place avec Les Évadées, partie 1 (Robert Laffont/Versilio), huitième avec 8.165 exemplaires.

Les deux dernières positions accueillent de nouveaux entrants. Je jure de dire toute la vérité, de Charles Alloncle aux éditions Fayard, entre directement neuvième avec 7.956 ventes.

Député de l'Union des droites pour la République (UDR), le parti fondé par Éric Ciotti, Charles Alloncle a été rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Ses interrogatoires parfois très tendus avaient suscité de vives critiques, ses détracteurs dénonçant notamment une instrumentalisation politique des auditions. Son ouvrage revient sur les travaux de cette commission, qui avait notamment proposé une fusion de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel.

Enfin, Le Fondateur, de Giuliano da Empoli (Gallimard), rejoint directement le Top 10 à la dixième place, avec 7757 exemplaires vendus pour sa première semaine.

Le Top/Flop de la semaine

Top : Nous, les Français (Robert Laffont) : À travers cent thématiques illustrées d'infographies, six auteurs dressent un portrait de la société française, de ses habitudes de consommation à ses convictions politiques, à l'approche de la présidentielle de 2027. Il gagne 74 places, passant du 145e au 71e rang, avec 2501 ventes hebdomadaires.

Flop : Mes forêts, d'Hélène Dorion (Bruno Doucey) : Dans ce recueil de poésie inscrit au programme du baccalauréat, l'autrice québécoise explore les liens entre la nature et l'intime, à travers les arbres, les saisons, la mémoire et le passage du temps. Le recueil perd 151 places, de la 46e à la 197e position, avec 1341 exemplaires vendus.

Le marché

Du 28 septembre au 4 octobre, les 200 références du classement cumulent 596.284 exemplaires vendus, pour un chiffre d'affaires de 8,96 millions €. Ces résultats concernent uniquement les titres classés, et non l'ensemble du marché français du livre.

La littérature de poche occupe la première place en volume, avec 178.804 exemplaires écoulés, soit 30 % des ventes du Top 200. La littérature hors poche suit avec 164.192 exemplaires (27,5 %). À elles deux, ces catégories représentent plus de la moitié des volumes du classement.

Les essais et références totalisent 97.556 ventes (16,4 %), devant les bandes dessinées, qui atteignent 86.037 exemplaires (14,4 %).

En chiffre d'affaires, la hiérarchie change : la littérature hors poche arrive en tête avec 3,41 millions €, devant les essais et références (1,79 million), la littérature de poche (1,62 million) et les bandes dessinées (1,25 million).

Enfin, le classement accueille 56 nouvelles entrées cette semaine. Dans le Top 10, deux d'entre elles se retrouvent aux deux dernières places : Charles Alloncle et Giuliano da Empoli.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

À LIRE - Anne Carson, Prix Nobel de littérature 2026

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : illustration, ActuaLitté, CC BY-SA 4.0

Par Clotilde Martin

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