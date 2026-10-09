Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique

Pour la cinquième semaine consécutive, Sarah Knafo conserve la première place des meilleures ventes de livres en France. Du 28 septembre au 4 octobre 2026, Le Casse du siècle (Fayard) enregistre 37.294 ventes supplémentaires. Derrière l'eurodéputée, One Piece reste deuxième, tandis que Thélyson Orélien monte sur le podium.
Le 09/10/2026 à 12:22 par Clotilde Martin
0 Réactions | 20 Partages
Publié le :
09/10/2026 à 12:22
0
Commentaires
20
Partages
Avec 37.294 exemplaires écoulés, Le Casse du siècle (Fayard) reste largement en tête, malgré de multiples erreurs relevées par Libération. Son compteur atteint désormais 239.279 ventes cumulées.
L'eurodéputée Reconquête! conserve une avance de plus de 20.000 exemplaires sur son poursuivant immédiat, One Piece – Édition originale, tome 113 : La Naissance de Loki, d'Eiichiro Oda (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau, Glénat). Le manga garde sa deuxième place avec 17.245 lecteurs supplémentaires. Une semaine après son entrée, il bute toujours sur Le Casse du siècle.
La troisième marche revient désormais à C'était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset). Le roman gagne une place et rassemble 15.519 nouveaux lecteurs, portant son cumul à 73.683 exemplaires en sept semaines.
L’écrivain québécois d’origine haïtienne reste au centre d’une polémique, entre soupçons de recours à l’intelligence artificielle pour la rédaction de son roman et accusations de plagiat portant sur des textes antérieurs. Lauréat du Prix du Roman Fnac 2026, il a depuis été exclu de la sélection du Goncourt et écarté de celle du Femina. Il demeure toutefois en lice pour le Renaudot et le Médicis. Ses activités promotionnelles en France et au Québec ont également été interrompues.
Aux portes du podium, Harlan Coben gagne onze places avec Rappelle-toi (trad. Daphné Bernard, Pocket). Le roman se hisse au quatrième rang avec 10.246 ventes, contre une quinzième position la semaine précédente.
Derrière lui, Agnès Martin-Lugand occupe deux places du classement. Les Renaissances (Pocket) gagne un rang et s'installe cinquième avec 10.067 exemplaires, tandis que Retour à Folegandros (Michel Lafon) recule de deux positions pour terminer septième, avec 8561 ventes.
Entre les deux, Freida McFadden poursuit son parcours avec Le Dîner (trad. Karine Xaragai, City), sixième et crédité de 9778 ventes. Le livre totalise désormais 427.581 exemplaires vendus en quatorze semaines. Marc Levy gagne également une place avec Les Évadées, partie 1 (Robert Laffont/Versilio), huitième avec 8.165 exemplaires.
Les deux dernières positions accueillent de nouveaux entrants. Je jure de dire toute la vérité, de Charles Alloncle aux éditions Fayard, entre directement neuvième avec 7.956 ventes.
Député de l'Union des droites pour la République (UDR), le parti fondé par Éric Ciotti, Charles Alloncle a été rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Ses interrogatoires parfois très tendus avaient suscité de vives critiques, ses détracteurs dénonçant notamment une instrumentalisation politique des auditions. Son ouvrage revient sur les travaux de cette commission, qui avait notamment proposé une fusion de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel.
Enfin, Le Fondateur, de Giuliano da Empoli (Gallimard), rejoint directement le Top 10 à la dixième place, avec 7757 exemplaires vendus pour sa première semaine.
Top : Nous, les Français (Robert Laffont) : À travers cent thématiques illustrées d'infographies, six auteurs dressent un portrait de la société française, de ses habitudes de consommation à ses convictions politiques, à l'approche de la présidentielle de 2027. Il gagne 74 places, passant du 145e au 71e rang, avec 2501 ventes hebdomadaires.
Flop : Mes forêts, d'Hélène Dorion (Bruno Doucey) : Dans ce recueil de poésie inscrit au programme du baccalauréat, l'autrice québécoise explore les liens entre la nature et l'intime, à travers les arbres, les saisons, la mémoire et le passage du temps. Le recueil perd 151 places, de la 46e à la 197e position, avec 1341 exemplaires vendus.
Du 28 septembre au 4 octobre, les 200 références du classement cumulent 596.284 exemplaires vendus, pour un chiffre d'affaires de 8,96 millions €. Ces résultats concernent uniquement les titres classés, et non l'ensemble du marché français du livre.
La littérature de poche occupe la première place en volume, avec 178.804 exemplaires écoulés, soit 30 % des ventes du Top 200. La littérature hors poche suit avec 164.192 exemplaires (27,5 %). À elles deux, ces catégories représentent plus de la moitié des volumes du classement.
Les essais et références totalisent 97.556 ventes (16,4 %), devant les bandes dessinées, qui atteignent 86.037 exemplaires (14,4 %).
En chiffre d'affaires, la hiérarchie change : la littérature hors poche arrive en tête avec 3,41 millions €, devant les essais et références (1,79 million), la littérature de poche (1,62 million) et les bandes dessinées (1,25 million).
Enfin, le classement accueille 56 nouvelles entrées cette semaine. Dans le Top 10, deux d'entre elles se retrouvent aux deux dernières places : Charles Alloncle et Giuliano da Empoli.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
À LIRE - Anne Carson, Prix Nobel de littérature 2026
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit image : illustration, ActuaLitté, CC BY-SA 4.0
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 02/09/2026
250 pages
Fayard
19,90 €
Paru le 23/09/2026
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 19/08/2026
272 pages
Grasset & Fasquelle
21,50 €
Paru le 24/09/2026
432 pages
9,60 €
Paru le 17/09/2026
496 pages
9,90 €
Paru le 01/07/2026
224 pages
City Editions
6,00 €
Paru le 17/09/2026
424 pages
Michel Lafon
21,95 €
Paru le 22/09/2026
387 pages
Robert Laffont
21,90 €
Paru le 30/09/2026
256 pages
Fayard
20,90 €
Paru le 01/10/2026
288 pages
Editions Gallimard
21,50 €
Paru le 02/10/2026
96 pages
Le Lombard
14,95 €
Paru le 30/09/2026
544 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 30/09/2026
560 pages
Glénat
19,90 €
Paru le 02/09/2026
592 pages
Hugo et Compagnie
19,90 €
Paru le 22/09/2026
428 pages
Flammarion
25,50 €
Paru le 10/09/2026
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 02/10/2026
496 pages
Seuil
24,50 €
Paru le 01/10/2026
112 pages
Editions Gallimard
16,00 €
Paru le 19/08/2026
160 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 19/08/2026
237 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 23/09/2026
208 pages
Glénat
25,00 €
Paru le 29/04/2026
477 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 03/09/2026
715 pages
11,20 €
Paru le 30/09/2026
272 pages
Larousse
22,99 €
Paru le 04/09/2026
430 pages
Points
9,90 €
Paru le 25/05/2026
224 pages
Cerf
4,90 €
Paru le 03/09/2026
376 pages
Editions Auzou
21,95 €
Paru le 30/09/2026
432 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 05/04/2023
181 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 10/09/2026
272 pages
Fleuve Noir
20,95 €
Paru le 25/06/2026
3498 pages
Editions Dalloz
22,00 €
Paru le 06/05/2026
336 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 01/04/2026
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 12/08/2026
528 pages
Flammarion
23,00 €
Paru le 18/09/2026
147 pages
Dargaud
26,50 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 20/08/2026
416 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 30/09/2026
303 pages
Marabout
22,90 €
Paru le 16/09/2026
281 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 04/03/2026
572 pages
Hugo et Compagnie
19,90 €
Paru le 23/09/2026
576 pages
Hugo et Compagnie
18,50 €
Paru le 24/09/2026
374 pages
Belfond
23,00 €
Paru le 03/07/2026
480 pages
Verso
21,90 €
Paru le 17/09/2026
704 pages
10,70 €
Paru le 17/04/2026
320 pages
Points
6,50 €
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 01/10/2026
224 pages
Kbooks
14,95 €
Paru le 02/10/2026
48 pages
Editions Dupuis
12,95 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 01/10/2026
Editions Les Arènes
16,90 €
Paru le 30/09/2026
561 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 03/09/2026
349 pages
Presses de la Cité
22,90 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,80 €
Paru le 27/08/2026
288 pages
Robert Laffont
21,00 €
Paru le 02/10/2026
256 pages
Editions de l'Olivier
21,00 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 24/04/2019
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 20/08/2026
320 pages
Editions Gallimard
21,50 €
Paru le 03/03/2026
448 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 20/08/2026
256 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 10/09/2026
368 pages
Hugo et Compagnie
7,90 €
Paru le 01/10/2026
88 pages
Delcourt
18,50 €
Paru le 03/09/2026
517 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 10/09/2026
402 pages
Editions Gallimard
23,80 €
Paru le 17/09/2026
24 pages
Editions Auzou
5,99 €
Paru le 18/09/2026
420 pages
Verso
21,90 €
Paru le 28/05/2026
70 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 30/09/2026
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 27/08/2026
224 pages
Robert Laffont
25,00 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 19/08/2026
456 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 06/05/2026
372 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 26/08/2026
96 pages
Bayard jeunesse
12,20 €
Paru le 16/09/2026
544 pages
J'ai lu
10,00 €
Paru le 02/10/2026
176 pages
Dargaud
27,00 €
Paru le 02/09/2026
208 pages
Albin Michel
17,90 €
Paru le 23/09/2026
272 pages
Editions du Chêne
35,00 €
Paru le 24/09/2026
64 pages
Delcourt
15,50 €
Paru le 10/09/2026
304 pages
Hachette
38,00 €
Paru le 16/09/2026
320 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 25/09/2026
306 pages
Dargaud
13,95 €
Paru le 01/10/2026
486 pages
Iconoclaste (l')
21,90 €
Paru le 14/01/2026
64 pages
Foucher
2,99 €
Paru le 06/10/2016
24 pages
Nathan
6,30 €
Paru le 30/09/2026
355 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 16/09/2026
416 pages
J'ai lu
9,50 €
Paru le 25/09/2026
176 pages
Urban Comics Editions
20,50 €
Paru le 01/10/2026
1118 pages
Editions Gallimard
12,60 €
Paru le 01/10/2026
256 pages
Solar
19,90 €
Paru le 30/09/2026
566 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 26/03/2026
521 pages
Rosie & Wolfe
10,90 €
Paru le 16/09/2026
87 pages
Casterman
18,00 €
Paru le 13/08/2026
363 pages
9,30 €
Paru le 23/09/2026
128 pages
Albin Michel
15,90 €
Paru le 04/04/2024
128 pages
Editions Gallimard
5,90 €
Paru le 10/09/2026
368 pages
9,30 €
Paru le 23/08/2017
218 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 19/05/2021
159 pages
Belin
3,70 €
Paru le 28/04/2026
480 pages
9,60 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 09/09/2026
701 pages
J'ai lu
10,90 €
Paru le 24/09/2026
224 pages
Plon
19,00 €
Paru le 10/04/2024
208 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 01/10/2026
226 pages
Kbooks
19,95 €
Paru le 24/09/2026
72 pages
Soleil Productions
16,50 €
Paru le 30/09/2026
793 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,40 €
Paru le 24/09/2025
368 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 14/05/2026
240 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 16/09/2026
574 pages
J'ai lu
10,00 €
Paru le 01/10/2026
661 pages
Lumen
27,00 €
Paru le 19/08/2026
416 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 01/10/2026
231 pages
Editions Gallimard
20,50 €
Paru le 20/08/2026
288 pages
P.O.L
21,00 €
Paru le 13/08/2026
448 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 06/05/2026
350 pages
Flammarion
20,90 €
Paru le 01/09/2010
187 pages
LGF/Le Livre de Poche
6,40 €
Paru le 02/01/2026
257 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 10/09/2026
384 pages
Hachette
7,90 €
Paru le 02/06/2021
208 pages
Pika Edition
3,00 €
Paru le 01/10/2026
432 pages
9,90 €
Paru le 02/06/2026
120 pages
Artège
4,90 €
Paru le 02/09/2026
36 pages
Albin Michel
11,90 €
Paru le 30/09/2026
208 pages
Hachette
24,95 €
Paru le 23/09/2026
32 pages
Flammarion
13,90 €
Paru le 02/04/2025
327 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 08/06/2023
432 pages
9,60 €
Paru le 01/10/2026
180 pages
Editions Ki-oon
6,95 €
Paru le 16/09/2026
416 pages
J'ai lu
9,50 €
Paru le 10/09/2026
440 pages
Michel Lafon
20,95 €
Paru le 28/01/2026
160 pages
Payot
5,00 €
Paru le 13/01/2012
190 pages
6,20 €
Paru le 24/09/2026
320 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 26/08/2026
192 pages
Flammarion
4,50 €
Paru le 02/09/2026
576 pages
J'ai lu
10,20 €
Paru le 17/09/2026
320 pages
Fleuve Noir
19,95 €
Paru le 02/10/2026
264 pages
Points
8,70 €
Paru le 28/05/2020
400 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 24/09/2026
56 pages
Soleil Productions
15,95 €
Paru le 10/06/2026
688 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 11/02/2026
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 04/06/2026
160 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 26/08/2026
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 25/06/2026
Editions Dalloz
37,00 €
Paru le 19/08/2026
208 pages
Flammarion
21,00 €
Paru le 14/01/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 24/09/2026
80 pages
Soleil Productions
17,50 €
Paru le 21/08/2026
144 pages
L'Arche Editions
17,00 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 17/05/2018
160 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 18/06/2026
128 pages
7,90 €
Paru le 13/01/2026
192 pages
Belin
2,60 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 02/06/2021
208 pages
Pika Edition
3,00 €
Paru le 01/10/2026
136 pages
8,50 €
Paru le 11/09/2026
47 pages
Editions de la Martinière
5,00 €
Paru le 01/10/2026
377 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 30/09/2026
325 pages
Hugo et Compagnie
19,95 €
Paru le 08/04/2026
522 pages
Flammarion
23,00 €
Paru le 16/04/2025
150 pages
Hatier
2,50 €
Paru le 11/03/2026
432 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 03/09/2026
432 pages
9,60 €
Paru le 11/01/2023
364 pages
Hugo et Compagnie
7,90 €
Paru le 30/09/2026
453 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 27/08/2026
288 pages
Les Editions de Minuit
22,00 €
Paru le 24/05/2023
192 pages
Flammarion
3,20 €
Paru le 14/01/2026
28 pages
Dunod
2,90 €
Paru le 03/03/2026
480 pages
Calmann-Lévy
22,90 €
Paru le 26/09/2007
822 pages
Société Biblique de Genève
2,50 €
Paru le 13/08/2026
432 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 02/04/2025
456 pages
Hauteville
9,95 €
Paru le 12/09/2024
170 pages
Editions Gallimard
5,90 €
Paru le 04/09/2026
480 pages
Editions Dupuis
49,00 €
Paru le 20/08/2026
250 pages
Les Avrils
22,00 €
Paru le 25/02/2026
360 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 08/04/2026
720 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 24/09/2026
64 pages
Editions Gallimard
4,90 €
Paru le 04/02/2026
128 pages
Flammarion
5,20 €
Paru le 04/09/2026
176 pages
Dargaud
7,30 €
Paru le 23/09/2026
656 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 07/05/2026
397 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 25/05/2023
312 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 30/09/2026
131 pages
Flammarion
16,50 €
Paru le 03/07/2024
409 pages
Hugo et Compagnie
7,90 €
Paru le 03/09/2026
240 pages
Julliard
21,00 €
Paru le 20/08/2026
272 pages
P.O.L
21,00 €
Paru le 16/04/2026
456 pages
10/18
9,20 €
Paru le 25/09/2026
192 pages
Dargaud
8,10 €
Paru le 04/09/2026
30 pages
Editions de la Martinière
10,00 €
Paru le 08/03/2024
28 pages
Editions de la Martinière
10,00 €
Paru le 01/10/2026
192 pages
La Découverte
20,00 €
Paru le 26/08/2026
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 03/03/2023
160 pages
Editions Bruno Doucey
5,90 €
Paru le 03/07/2013
203 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 01/02/2007
113 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Paru le 10/09/2026
176 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Commenter cet article