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Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique

Pour la cinquième semaine consécutive, Sarah Knafo conserve la première place des meilleures ventes de livres en France. Du 28 septembre au 4 octobre 2026, Le Casse du siècle (Fayard) enregistre 37.294 ventes supplémentaires. Derrière l'eurodéputée, One Piece reste deuxième, tandis que Thélyson Orélien monte sur le podium.

Le 09/10/2026 à 12:22 par Clotilde Martin

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Publié le :

09/10/2026 à 12:22

Clotilde Martin

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Avec 37.294 exemplaires écoulés, Le Casse du siècle (Fayard) reste largement en tête, malgré de multiples erreurs relevées par Libération. Son compteur atteint désormais 239.279 ventes cumulées.

L'eurodéputée Reconquête! conserve une avance de plus de 20.000 exemplaires sur son poursuivant immédiat, One Piece – Édition originale, tome 113 : La Naissance de Loki, d'Eiichiro Oda (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau, Glénat). Le manga garde sa deuxième place avec 17.245 lecteurs supplémentaires. Une semaine après son entrée, il bute toujours sur Le Casse du siècle.

La troisième marche revient désormais à C'était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset). Le roman gagne une place et rassemble 15.519 nouveaux lecteurs, portant son cumul à 73.683 exemplaires en sept semaines.

L’écrivain québécois d’origine haïtienne reste au centre d’une polémique, entre soupçons de recours à l’intelligence artificielle pour la rédaction de son roman et accusations de plagiat portant sur des textes antérieurs. Lauréat du Prix du Roman Fnac 2026, il a depuis été exclu de la sélection du Goncourt et écarté de celle du Femina. Il demeure toutefois en lice pour le Renaudot et le Médicis. Ses activités promotionnelles en France et au Québec ont également été interrompues.

Aux portes du podium, Harlan Coben gagne onze places avec Rappelle-toi (trad. Daphné Bernard, Pocket). Le roman se hisse au quatrième rang avec 10.246 ventes, contre une quinzième position la semaine précédente.

Derrière lui, Agnès Martin-Lugand occupe deux places du classement. Les Renaissances (Pocket) gagne un rang et s'installe cinquième avec 10.067 exemplaires, tandis que Retour à Folegandros (Michel Lafon) recule de deux positions pour terminer septième, avec 8561 ventes.

Entre les deux, Freida McFadden poursuit son parcours avec Le Dîner (trad. Karine Xaragai, City), sixième et crédité de 9778 ventes. Le livre totalise désormais 427.581 exemplaires vendus en quatorze semaines. Marc Levy gagne également une place avec Les Évadées, partie 1 (Robert Laffont/Versilio), huitième avec 8.165 exemplaires.

Les deux dernières positions accueillent de nouveaux entrants. Je jure de dire toute la vérité, de Charles Alloncle aux éditions Fayard, entre directement neuvième avec 7.956 ventes.

Député de l'Union des droites pour la République (UDR), le parti fondé par Éric Ciotti, Charles Alloncle a été rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Ses interrogatoires parfois très tendus avaient suscité de vives critiques, ses détracteurs dénonçant notamment une instrumentalisation politique des auditions. Son ouvrage revient sur les travaux de cette commission, qui avait notamment proposé une fusion de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel.

Enfin, Le Fondateur, de Giuliano da Empoli (Gallimard), rejoint directement le Top 10 à la dixième place, avec 7757 exemplaires vendus pour sa première semaine.

Le Top/Flop de la semaine

Top : Nous, les Français (Robert Laffont) : À travers cent thématiques illustrées d'infographies, six auteurs dressent un portrait de la société française, de ses habitudes de consommation à ses convictions politiques, à l'approche de la présidentielle de 2027. Il gagne 74 places, passant du 145e au 71e rang, avec 2501 ventes hebdomadaires.

Flop : Mes forêts, d'Hélène Dorion (Bruno Doucey) : Dans ce recueil de poésie inscrit au programme du baccalauréat, l'autrice québécoise explore les liens entre la nature et l'intime, à travers les arbres, les saisons, la mémoire et le passage du temps. Le recueil perd 151 places, de la 46e à la 197e position, avec 1341 exemplaires vendus.

Le marché 

Du 28 septembre au 4 octobre, les 200 références du classement cumulent 596.284 exemplaires vendus, pour un chiffre d'affaires de 8,96 millions €. Ces résultats concernent uniquement les titres classés, et non l'ensemble du marché français du livre.

La littérature de poche occupe la première place en volume, avec 178.804 exemplaires écoulés, soit 30 % des ventes du Top 200. La littérature hors poche suit avec 164.192 exemplaires (27,5 %). À elles deux, ces catégories représentent plus de la moitié des volumes du classement.

Les essais et références totalisent 97.556 ventes (16,4 %), devant les bandes dessinées, qui atteignent 86.037 exemplaires (14,4 %).

En chiffre d'affaires, la hiérarchie change : la littérature hors poche arrive en tête avec 3,41 millions €, devant les essais et références (1,79 million), la littérature de poche (1,62 million) et les bandes dessinées (1,25 million).

Enfin, le classement accueille 56 nouvelles entrées cette semaine. Dans le Top 10, deux d'entre elles se retrouvent aux deux dernières places : Charles Alloncle et Giuliano da Empoli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

À LIRE - Anne Carson, Prix Nobel de littérature 2026

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

Crédit image : illustration, ActuaLitté, CC BY-SA 4.0

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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La solitude des professeurs est infinie

Yannick Haenel

Paru le 20/08/2026

320 pages

Editions Gallimard

21,50 €

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Quelqu'un d'autre

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

448 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Je

Lilia Hassaine

Paru le 20/08/2026

256 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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Verity

Colleen Hoover trad. Pauline Vidal

Paru le 10/09/2026

368 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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Norska

Eric Henninot

Paru le 01/10/2026

88 pages

Delcourt

18,50 €

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Houris

Kamel Daoud

Paru le 03/09/2026

517 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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La bascule

Johann Chapoutot

Paru le 10/09/2026

402 pages

Editions Gallimard

23,80 €

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P'tit loup fête Halloween

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 17/09/2026

24 pages

Editions Auzou

5,99 €

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La Femme au foyer

Natalie Barelli trad. Camille Filhol, Dominique Haas

Paru le 18/09/2026

420 pages

Verso

21,90 €

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Nazebrocadabra !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 28/05/2026

70 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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Coloriages Mystères Disney - Spécial film : Anastasia

Christophe-Alexis Perez

Paru le 30/09/2026

112 pages

Hachette

14,95 €

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Nous, les Français

Gérald Andrieu, Franck Dedieu, Jean-Laurent Cassely, Laureline Dupont, Raphaël Llorca

Paru le 27/08/2026

224 pages

Robert Laffont

25,00 €

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La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

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Sous les eaux d'Avalon

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 19/08/2026

456 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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L'intruse

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 06/05/2026

372 pages

City Editions

22,00 €

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Drôles d'oiseaux !

Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

Paru le 26/08/2026

96 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

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Welcome to Fae Café

Jennifer Kropf trad. Justine-Charlotte Cathelin

Paru le 16/09/2026

544 pages

J'ai lu

10,00 €

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L'Insensé

Manu Larcenet

Paru le 02/10/2026

176 pages

Dargaud

27,00 €

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On aurait pu se rencontrer

François Cheng

Paru le 02/09/2026

208 pages

Albin Michel

17,90 €

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Dailycieux

Whoogy's, Heusch margaux De

Paru le 23/09/2026

272 pages

Editions du Chêne

35,00 €

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Le Grand Déluge doré

Pierre-Emmanuel Barré, Philippe Arsen, Relom, Emmanuel Barre

Paru le 24/09/2026

64 pages

Delcourt

15,50 €

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Simple Too

Yotam Ottolenghi, Verena Lochmuller, Milli Taylor, Tara Wigley

Paru le 10/09/2026

304 pages

Hachette

38,00 €

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Curieux automne à l'auberge de Certilleux

Caroline Costa

Paru le 16/09/2026

320 pages

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8,90 €

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Yu-Gi-Oh ! Edition Millénium Tome 2

Takahashi Kazuki, Kazuki Takahashi trad. Rodolphe Gicquel

Paru le 25/09/2026

306 pages

Dargaud

13,95 €

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L'homme qui choisit la douceur

Baptiste Beaulieu

Paru le 01/10/2026

486 pages

Iconoclaste (l')

21,90 €

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Plan comptable général

Sébastien Paugam

Paru le 14/01/2026

64 pages

Foucher

2,99 €

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T'choupi fête Halloween

Thierry Courtin

Paru le 06/10/2016

24 pages

Nathan

6,30 €

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La voix de l'arbre

Bernard Werber

Paru le 30/09/2026

355 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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L'ange d'Auschwitz

Ellie Midwood trad. Typhaine Ducellier

Paru le 16/09/2026

416 pages

J'ai lu

9,50 €

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L'atelier du diable

Scott Snyder, Eric Canete, Nick Dragotta trad. Jérôme Wicky

Paru le 25/09/2026

176 pages

Urban Comics Editions

20,50 €

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L'étendard sanglant est levé

Benjamin Dierstein

Paru le 01/10/2026

1118 pages

Editions Gallimard

12,60 €

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Cuisinons plus, dépensons moins

Laurent Mariotte

Paru le 01/10/2026

256 pages

Solar

19,90 €

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Pistes noires

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

Paru le 30/09/2026

566 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Un Animal Sauvage

Joël Dicker

Paru le 26/03/2026

521 pages

Rosie & Wolfe

10,90 €

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Nestor Burma dans l'île

Léo Malet, François Ravard, Jacques Tardi

Paru le 16/09/2026

87 pages

Casterman

18,00 €

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Transylvania

Nicolas Beuglet

Paru le 13/08/2026

363 pages

Pocket

9,30 €

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Un juif, un chrétien, un musulman : fraternels ou fratricides ?

Eric-Emmanuel Schmitt, Pierre Assouline, Abdennour Bidar

Paru le 23/09/2026

128 pages

Albin Michel

15,90 €

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Pour un oui ou pour un non

Nathalie Sarraute

Paru le 04/04/2024

128 pages

Editions Gallimard

5,90 €

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A couper le souffle

Alexis Laipsker

Paru le 10/09/2026

368 pages

Pocket

9,30 €

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Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

218 pages

LGF/Le Livre de Poche

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L'Odyssée

Homère trad. Médéric Dufour, Jeanne Raison

Paru le 19/05/2021

159 pages

Belin

3,70 €

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A retardement

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

480 pages

Pocket

9,60 €

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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La cuisinière de Frida

Florencia Etcheves trad. Lucie Cozic

Paru le 09/09/2026

701 pages

J'ai lu

10,90 €

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Décidément non !

Roselyne Bachelot, Eric Dupond-Moretti

Paru le 24/09/2026

224 pages

Plon

19,00 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

2,70 €

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Solo Leveling Ragnarok Tome 22 . Edition Monarque

Daul, Jin, Brix trad. Sabrina Damoune

Paru le 01/10/2026

226 pages

Kbooks

19,95 €

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Cendres et couronnes

Jean-Luc Istin, Giovanni Lorusso

Paru le 24/09/2026

72 pages

Soleil Productions

16,50 €

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Cache-cache

Søren Sveistrup, Soren Sveistrup trad. Caroline Berg

Paru le 30/09/2026

793 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

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Le Pumpkin Spice Café

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 24/09/2025

368 pages

HarperCollins France

19,50 €

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Tout le monde aime Clara

David Foenkinos

Paru le 14/05/2026

240 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Rewitched

Lucy Jane Wood trad. Agnès Espenan

Paru le 16/09/2026

574 pages

J'ai lu

10,00 €

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Starside Tome 1 . Edition collector

Alex Aster trad. Julie Lafon

Paru le 01/10/2026

661 pages

Lumen

27,00 €

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Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 19/08/2026

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Alaska

Fabrice Caro

Paru le 01/10/2026

231 pages

Editions Gallimard

20,50 €

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Faire la peau

Louise Chennevière

Paru le 20/08/2026

288 pages

P.O.L

21,00 €

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La guerre par d'autres moyens

Karine Tuil

Paru le 13/08/2026

448 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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D'autres printemps

Virginie Grimaldi

Paru le 06/05/2026

350 pages

Flammarion

20,90 €

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Une jeunesse au temps de la Shoah

Simone Veil

Paru le 01/09/2010

187 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,40 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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The Cinnamon Spice Inn

Harper Graham trad. Anaïs Goacolou

Paru le 10/09/2026

384 pages

Hachette

7,90 €

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Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

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La menteuse

Sophie Stava trad. Séverine Quelet

Paru le 01/10/2026

432 pages

Pocket

9,90 €

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Magnifica Humanitas

Léon XIV

Paru le 02/06/2026

120 pages

Artège

4,90 €

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Les premières fois

Astrid Desbordes, Pauline Martin

Paru le 02/09/2026

36 pages

Albin Michel

11,90 €

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Eat Girl

Julie Ferrat

Paru le 30/09/2026

208 pages

Hachette

24,95 €

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Le voleur de citrouilles

Alice Hemming, Nicola Slater trad. Rose-Marie Vassallo

Paru le 23/09/2026

32 pages

Flammarion

13,90 €

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La dernière allumette

Marie Vareille

Paru le 02/04/2025

327 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

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Phantom Busters Tome 7

Neoshoco trad. Damien Guinois

Paru le 01/10/2026

180 pages

Editions Ki-oon

6,95 €

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Catacharmique

Eva Steamvamp, Eva Delallande

Paru le 16/09/2026

416 pages

J'ai lu

9,50 €

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Le cercle de Kern

Alexis Laipsker

Paru le 10/09/2026

440 pages

Michel Lafon

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

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Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

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La dislocation

Emmanuel Todd, Diane Lagrange

Paru le 24/09/2026

320 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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Le vrai du faux

Collectif, Flammarion, Astrid Chauvineau

Paru le 26/08/2026

192 pages

Flammarion

4,50 €

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La mauvaise fille

Dandy Smith trad. Raphaëlle Pache

Paru le 02/09/2026

576 pages

J'ai lu

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Te retrouver en automne ; T'aimer à Noël

Carène Ponte

Paru le 17/09/2026

320 pages

Fleuve Noir

19,95 €

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Un calme blanc

Ragnar Jónasson trad. Jean-Christophe Salaün

Paru le 02/10/2026

264 pages

Points

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

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Le Carnet de Lanawyn

Jean-Luc Istin, Alina Yerofieieva

Paru le 24/09/2026

56 pages

Soleil Productions

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Swan Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 10/06/2026

688 pages

Hachette

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La locataire

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 11/02/2026

392 pages

City Editions

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L'heure des prédateurs

Empoli giuliano Da, Giuliano Da Empoli

Paru le 04/06/2026

160 pages

Editions Gallimard

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Blue Lock Tome 34

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 26/08/2026

192 pages

Pika Edition

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Code pénal annoté

Yves Mayaud, Olivier Martineau

Paru le 25/06/2026

Editions Dalloz

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Vivre sans bonheur et n'en point dépérir

Véronique Ovaldé

Paru le 19/08/2026

208 pages

Flammarion

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Le barman du Ritz

Philippe Collin

Paru le 14/01/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Le Cycle de l'empereur

Nicolas Jarry, David Courtois, Pierre-Denis Goux

Paru le 24/09/2026

80 pages

Soleil Productions

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Viser juste

Adèle Haenel, Gisèle Vienne

Paru le 21/08/2026

144 pages

L'Arche Editions

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

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Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

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160 pages

Editions Gallimard

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L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 18/06/2026

128 pages

Pocket

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 13/01/2026

192 pages

Belin

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Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

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Blue Lock Tome 2

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

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208 pages

Pika Edition

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Mestra

Madeline Miller trad. Christine Auché

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Gaza

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Ta promesse

Camille Laurens

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Editions Gallimard

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Grand mariage, petits meurtres & mauvais esprits

Erine Kova

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Hugo et Compagnie

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Une unique lueur

Fred Vargas

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie

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A la fin de l'hiver

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Charlotte Disle

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La Bible Segond 21

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Caryl Férey

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Ali Hazelwood trad. Pauline Buscail

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Bérénice Pichat

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Meilleures ventes : Amélie Nothomb, enfin une rivale pour Freida McFadden ?

Du 17 au 23 août, Freida McFadden règne toujours, mais une rivale vient enfin troubler son été sans partage. Amélie Nothomb entre directement à la 2e place et s’impose comme la première nouveauté de la rentrée capable de regarder l’Américaine dans les yeux. En librairie, le mouvement est encore plus net : l'autrice de L’Adolescence du perroquet prend la tête et entraîne avec elle plusieurs romans de la rentrée. Le marché reprend lui aussi quelques couleurs, sans faire oublier un niveau toujours inférieur à celui de l’an passé.

28/08/2026, 14:34

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Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon

Du 10 au 16 août, les ventes de livres reculent nettement, sans bouleverser le sommet du classement : Freida McFadden conserve six titres dans le top 10 et Le dîner reste largement numéro un. Mais derrière cette domination, le marché commence à changer de saison : les cahiers de vacances s’effacent au profit des références de rentrée, tandis qu’en librairie, la hiérarchie se révèle sensiblement différente de celle du marché général.

21/08/2026, 13:10

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Meilleures ventes : l'odyssée de Freida McFadden n'a pas de fin

L’été sourit décidément à Freida McFadden, si tant est qu’il existe encore une mauvaise saison pour l’autrice de La Femme de ménage : Le dîner conserve largement la première place des ventes. Mieux encore, l’Américaine place six livres dans le top 10, dont deux en tête de classement. Derrière, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Guillaume Musso tentent de résister. Le poche, avec neuf titres sur dix, règne presque sans partage : moins cher, plus léger, facile à emporter sur la plage.

14/08/2026, 15:27

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Plus de 9 millions de livres vendus : jusqu’où ira Freida McFadden ?

Le top 10 pris d’assaut par l’Amérique : cela vous surprend encore ? Freida McFadden écrase à nouveau le classement, avec 6 titres au sein des 10 premières places, et Le Dîner en tête. Avant de partir en vacances, un dernier regard sur les ventes stratosphériques de La Femme de ménage.

07/08/2026, 12:49

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Meilleures ventes : un top 10 sous le signe de McFadden, le retour du Jedi

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.

 

31/07/2026, 19:25

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Le Dîner s’éternise au sommet des meilleures ventes

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.

24/07/2026, 13:43

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Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), reste en tête des meilleures ventes du 6 au 12 juillet 2026, avec 42.080 exemplaires écoulés. Derrière, La Prof remonte à la deuxième place. Pour le suspense, il faudra repasser : les huit autres titres du Top 10 sont encore des cahiers de vacances.

17/07/2026, 12:31

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Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

10/07/2026, 13:00

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Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...

03/07/2026, 12:37

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Des meilleures ventes téléphonées ? Freida McFadden repasse devant Sarah Rivens

La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).

26/06/2026, 11:27

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Sarah Rivens entre en tête des meilleures ventes avec Swan

Avec 18.714 exemplaires vendus du 8 au 14 juin, Swan, tome 1 de Sarah Rivens entre directement à la première place du classement. Le livre publié chez Hlab devance La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Derrière ce changement de tête, le top 10 réunit cinq titres classés en littérature, avec du poche, encore et encore.

19/06/2026, 11:42

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Meilleures ventes : La prof reste en tête devant Mortelle Adèle et Boualem Sansal

La prof, de Freida McFadden, traduit de l’anglais par Karine Forestier, conserve la première place des meilleures ventes en France, avec 19.866 exemplaires écoulés et 178.238 exemplaires cumulés en six semaines. Le titre publié chez J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra !, qui gagne quatre places, et La légende, de Boualem Sansal, entrée directe sur le podium. Le haut du tableau associe un leader stable, une bande dessinée en progression et une nouveauté de littérature hors poche.

12/06/2026, 15:56

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Sous le règne de Freida McFadden, le thriller français perce et la cuisine recule

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes pour cette nouvelle semaine (26/06 au 31/06) avec La prof, publié chez J’ai lu. Le roman s’écoule à 25.564 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 158.372 ventes en cinq semaines de présence. 

05/06/2026, 19:06

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La prof reste numéro un des ventes : Freida McFadden domine (encore) le classement

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes hebdomadaires avec La prof (trad. Karine Forestier, J’ai lu). Le thriller écoule 22.883 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 132.808 exemplaires après quatre semaines de présence.

29/05/2026, 13:09

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Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.

22/05/2026, 10:06

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Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Et quand y'en a plus… y'en a finalement encore. Le raz-de-marée Freida McFadden frappe une nouvelle fois. Deux nouveaux titres ont déjà conquis son public et c’est le retour de la domination américaine pour cette nouvelle semaine (du 04/05 au 10/05). Alors, Force ou Côté obscur ?

15/05/2026, 11:34

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Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

Avec 29.696 exemplaires vendus sur la semaine, La prof, de Freida McFadden, s’installe directement à la première place des meilleures ventes. Le poche publié par J’ai lu atteint 29.831 ventes cumulées. Derrière lui, L’autre moi, de Franck Thilliez, bondit au 2e rang avec 19.647 exemplaires, tandis qu’Une unique lueur, de Fred Vargas, complète le podium avec 15.271 ventes. Le haut du classement associe une entrée en tête, une forte progression et la résistance d’un titre déjà installé.

12/05/2026, 11:39

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Meilleures ventes : Fred Vargas reste en tête devant Valérie Perrin et Spy x Family

Avec 25.475 exemplaires vendus cette semaine, Une unique lueur de Fred Vargas conserve la première place du classement (semaine 17, du 20 au 26 avril). Le roman publié par Flammarion totalise désormais 101.508 ventes en trois semaines de présence. Derrière lui, Tata de Valérie Perrin remonte au 2e rang (15.087 exemplaires), tandis que le tome 16 de Spy x Family entre directement sur la troisième marche du podium avec 14.721 ventes.

 

05/05/2026, 10:15

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Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin

Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.

24/04/2026, 11:54

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Succès immédiat pour Fred Vargas : Adamsberg propulse les ventes

Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).

17/04/2026, 11:48

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Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot. 

10/04/2026, 15:43

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Guillaume Musso et Bernard Minier : un doublé, en duo

Mais que se passe-t-il ? Guillaume Musso mange le marché pour cette semaine 13 (23-29 mars), avec ses deux romans : Quelqu'un d'autre aligne 18.601 tomes (poche) et Le Crime du paradis ajoute 14.556 volumes de plus (grand format). En somme, le romancier palois prend la tête des meilleures ventes, sans trop de difficultés, puisqu'il occupe ces deux premières places depuis un mois maintenant.

03/04/2026, 12:02

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Le choc des générations : Leïla Slimani vs Monsieur Madame dans les meilleures ventes

Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.

27/03/2026, 12:06

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L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...

 

20/03/2026, 12:29

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Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Un vent de fraîcheur souffle sur les meilleures ventes cette semaine (du 02/03 au 08/03). Et si vous m’aviez dit, il y a quelques mois, que le classement prendrait cette tournure, je vous aurais sans doute ri au nez...

13/03/2026, 13:11

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Pourquoi avons-nous l’impression de subir nos vies ?

Reçue par le Premier ministre espagnol et décorée de l’Ordre du Mérite civil, Gisèle Pélicot ne se contente pas de passionner les Français : pour sa deuxième semaine, elle confirme sa place de numéro 1 des ventes sur la période du 23/02 au 01/03, avec 37.840 exemplaires supplémentaires, portant son total à 97.938 ventes pour Et la joie de vivre (Flammarion).

06/03/2026, 12:55

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La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon. 

27/02/2026, 14:35

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Une nouvelle locataire dans le top des ventes de livres – mais une propriétaire inchangée

Sortie en France le 11 février 2026 aux éditions City, le nouveau roman de Freida McFadden s’installe déjà à la première place des ventes pour cette nouvelle semaine (09/02 au 15/02). Inutile de souligner que c'était prévisible...

 

20/02/2026, 15:50

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McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.

13/02/2026, 12:54

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Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente

On ne sait plus trop comment l’aborder, désormais : Freida Mcfadden reste en première place, avec 21.908 exemplaires écoulés sur cette semaine 5 (26 janvier - 1er février). Et le reste… devient presque lassant, parce qu’après La femme de ménage (trad. Karine Forestier), viennent évidemment les suites de ses aventures.

06/02/2026, 10:27

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Meilleures ventes : pour les livres, Lemaitre, étalon

Une semaine n'en suit vraiment pas une autre – ou alors une tendance globale : contrer la vague McFadden revient à vider la mer à la petite cuillère. La femme de menage reprend du poil du balai (ou le fil de l'aspirateur, au demeurant) et la tête des meilleures ventes de la semaine 4 (19-25 janvier) : 24.497 exemplaires écoulés pour le titre traduit par Karine Forestier.

30/01/2026, 10:23

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Grop d'Erik Svetoft : bizarre, vous avez dit bizarre

Certains auteurs ne se contentent pas d'inventer des histoires ou de rendre compte de l'état du monde : ils utilisent la puissance de la bande dessinée pour donner naissance à un univers qui n'existe nulle part ailleurs, forgé dans un alliage unique de dessins, de situations, de personnages, de de tempo et de dialogues. De livre en livre, les lecteurs explorent cet espace hors du temps et de la géographie qui leur semble de plus en plus familier. Erik Svetoft est sans nul doute un de ces artistes puissants, dont l’œuvre, de titre en titre, forge un univers qui ne ressemble à aucun autre et certainement pas au nôtre.

09/10/2026, 11:50

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Le Chœur ukrainien : quand l’exil trouve une voix commune

Avant de trouver sa place dans le chœur, Coralie Grimand cherche où poser sa voix. Française, amoureuse depuis l’adolescence de la littérature russe, elle rejoint une chorale ukrainienne au début de l’invasion. La guerre ne lui retire ni Pouchkine ni Dostoïevski ; elle rend cet amour inconfortable.

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Vital : une psy face au deuil d’un patient

Dans une mansarde du 11e arrondissement de Paris, une psychologue reçoit des patients aux parcours singuliers. Jusqu’au jour où la mort de l’un d’eux, tué le 13 novembre 2015, bouleverse son rapport à son métier et la conduit à franchir certaines limites.

 

09/10/2026, 07:30

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À la grâce des fous : un meurtre au cœur des fantômes de la Gaspésie

À L’Anse-à-Beaufils, près de Percé, un homme est retrouvé mort en pleine saison touristique. Son passé sulfureux lui avait valu de nombreux ennemis. Tandis que l’enquête commence, les souvenirs des villages disparus de Gaspésie refont surface.

 

09/10/2026, 06:15

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L'Affaire au carré : Un producteur assassiné, sa fille retrouvée morte

Quatre balles dans la nuque, disposées en carré. Le 6 mai 1995, Joseph Vitali, grand producteur de cinéma et personnage trouble, est exécuté dans un parking. Personne n'est arrêté. Trente ans plus tard, jour pour jour, sa fille Ana disparaît. On retrouve son corps au fond d'un puits, dans la forêt de Meudon. Les Vitali ne croient pas aux coïncidences. Estelle Voldor non plus. À la tête de True Crime, magazine spécialisé dans les affaires non résolues, elle flaire le sujet qui fera trembler la rédaction : « Rien que l’histoire de cette famille, j’achète ! » Reste à convaincre Jed Jarzinski de s'en charger. Mauvaise humeur comprise.

08/10/2026, 19:02

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Keith Jarrett au Japon : sur les traces des Sun Bear Concerts

Un Shinkansen file vers Tokyo. Dans le casque de Philippe Séclier, Keith Jarrett improvise. Quelques mois plus tard, un coffret couleur sable acheté au Japon devient le point de départ d’une enquête : les Sun Bear Concerts, huit récitals donnés en novembre 1976, dont cinq furent réunis sur dix vinyles. 

08/10/2026, 17:13

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Autant que l’amour : sept autrices mettent l’amitié à l’épreuve

L’amitié a longtemps occupé, dans les récits, la place de la relation qui va de soi : solide, secondaire, moins spectaculaire que l’amour. Autant que l’amour refuse précisément ce confort. Sous la direction de Charlotte Pudlowski, six textes de non-fiction signés par sept autrices regardent ce lien là où il protège, déçoit, domine, libère ou recommence. 

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Dans un monde partagé entre quatre peuples, la mort d’un jeune Naga lors d’un rituel va bouleverser un fragile équilibre. Accusé à tort, Ryun Pei fuit vers le nord, où il doit rejoindre une escorte composée de représentants de chacun des peuples. Traduit du coréen par Kette Amoruso.

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Quand le mari est auteur de polars, le crime parfait devient une possibilité

Une joggeuse disparaît sans laisser de trace. Son mari, écrivain de romans policiers, devient le principal suspect. Cinq ans plus tard, la découverte d’ossements humains relance une affaire que certains auraient préféré voir enterrée. Avec The Crime Writer, Diane Jeffrey mêle enquête, secrets de famille et fascination pour le crime parfait.

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Un polar survolté où son héroïne Abigail Boone fait une entrée fracassante, au propre comme au figuré

Premier roman du britannique Dominic Nolan : On a parlé de Dominic Nolan l'an passé avec un sacré roman, White City, un polar inscrit dans sa fresque socio-historique sur le Londres des années passées, qui lui a valu notoriété et succès depuis Vine Street. Le revoici dans un registre plus classique, avec J'étais Abigail Boone qui fut son premier roman publié en 2019 en VO. Un second épisode mettant en scène l’héroïne amnésique Abigail Boone (After Dark - 2020 en VO) n'a pas encore été traduit en français.

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Les Uns et les Autres raconte en effet beaucoup de choses. Des histoires d’amour. Des séparations. Des ambitions. Des rencontres. Des enfants. Des morts. Mais le film raconte surtout que nous vivons des vies personnelles à l’intérieur d’une Histoire qui, elle, ne nous demande jamais notre avis. Propos recueillis par Jean-Charles Bettan, psychanalyste à Cannes.

 

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Tiphaine Raffier : mourir sous le regard des autres

Un micro derrière un Vermeer. Une chaise médicalisée qui résiste au montage. Un chronomètre autour du cou. Une cassette qu’on ne sait plus faire jouer. Et, au milieu, Laure, revenue dans la maison familiale de Morsan pour y vivre ses derniers jours. Tiphaine Raffier installe L’Hors-Présence ou Chimères du pays de Morsan avec une précision clinique, puis laisse tout se dérégler. 

 

07/10/2026, 10:00

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Esquisse d’une serial killer : derrière la Diabolique, une enquête dérangeante

Le titre désigne déjà un piège. Esquisse d’une serial killer (trad. Pierre-Mong Lim) promet le monstre, la mécanique du crime, peut-être le frisson confortable du true crime. Hu Mu-ching fait exactement l’inverse. Elle revient vers Lin Yu-ju, condamnée à mort à Taïwan pour trois meurtres et très vite figée par les médias sous un surnom : la Diabolique. Ébauche prévue le 15 octobre.

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Le souci de vivre : parler de la mort pour donner du sens à l’absurde

Il y a des livres qu’on offre sans raison particulières, juste pour faire plaisir, petit format, une centaine de pages, un prix raisonnable, un livre qui pique notre curiosité ; vous connaissez toutes et tous ce genre de livre qu’on lit en une après-midi et qui laisse une empreinte importante par la suite. Le souci de vivre d’Olivier Carré fait partie de ces livres qui reste longtemps en mémoire tant il parle d’un sujet auquel nous tous aurons à faire face un jour ou l’autre : la mort. 

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Lola Lafon enferme quatre amis dans un aéroport sous tension

Une valise, un mot, une fracture politique : voici la nouvelle pièce de Lola Lafon. Une valise dépasse de quelques centimètres et, avec elle, tout déborde. Dans une salle d’embarquement, quatre amis d’une quarantaine d’années devraient partir en vacances. Décollage (ou pas), le 15 octobre.

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Sur la route du retour de Franck Maubert : révéler la nudité désolée

Il y a un principe dans la vie sur lequel il est difficile d’y revenir : on ne peut pas donner l’amour que l'on n’a pas reçu. Pour Franck Maubert, l’amour non reçu vient de cette mère distante, froide, qui le place durant sa petite enfance chez un couple vivant dans une ferme, puis viendra le reprendre pour le laisser à ses parents, couple âgé qui se désintéresse de lui avant de le conduire contrainte chez elle. De cette enfance heureuse en campagne, l’auteur découvrira la joie du silence et une quête mystique dans les églises.

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Le Parfum des feuilles de thé : quitter Tokyo pour recommencer

Tokyo s’éloigne, la route monte, le béton cède aux pentes de Shizuoka. Mayumi et Akane ont trente-cinq ans, sont amoureuses et décident de reprendre la plantation de thé du grand-père d’Akane, affaibli par un AVC. Sur le papier, tout ressemble au fantasme contemporain du grand départ : quitter la ville, retrouver la terre, repartir de zéro. Infusion dès le 15 octobre.

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Dans ce recueil de cinq nouvelles toutes plus originales les unes que les autres, Agnieszka Szpila, autrice du très remarqué Hexes, également traduit et publié par Notabilia, imagine de nouvelles manières de désirer pour repenser notre rapport au monde, à l’altérité et à la littérature, qu’elle soit lue ou écrite. Par Emma Tholozan.

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Phébus ressort La boîte en os, un roman gothique aussi fascinant que dérangeant

À l’occasion de son cinquantenaire, la maison Phébus publie une édition collector d’un de ses romans emblématiques : La boîte en os, d’Antoinette Peské. Un nouvel écrin pour un petit bijou de la littérature du XXe siècle. Par Emma Tholozan.

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La dislocation

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Soif d’idéal : Rocheteau raconte ce qui reste après les matchs

Dominique Rocheteau avance par souvenirs, visages, sensations et fidélités. Trente récits plutôt qu’une autobiographie chronologique : le dispositif lui va bien et forme cette Soif d’idéal. Il préfère le lien au palmarès, l’émotion au monument. Dès les premières pages, la ligne est donnée : « L’émotion avant tout. » Le ton ne variera guère, direct, pudique, sans désir de régler des comptes. Sortie le 8 octobre. 

02/10/2026, 13:13

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Comment expliquer la liberté aux enfants ?

Être libre, est-ce faire tout ce que l’on veut ? Avec Vive la liberté !, Sybille Hein aborde cette grande question à hauteur d’enfant, en partant de situations concrètes pour aider les plus jeunes à comprendre ce que signifie être libre, mais aussi les limites et les responsabilités qui l’accompagnent. Traduit et adapté de l’allemand par Camille Logoz.

02/10/2026, 07:00

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Un véritable polar photographique qui met en scène les journalistes mais aussi en filigrane les insurgés hongrois de 1956 : tous ont été les témoins d'événements historiques qui ont façonné notre monde. Mais cette enquête (trop) minutieuse finit par lasser.

01/10/2026, 17:30

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De la gare du Nord aux hauteurs de Belleville, six voix pour un Paris vivant

Belleville n’est pas un décor dans Bellevilles. C’est une matière vivante : une pente qui coupe le souffle, une terrasse trop pleine, un café où les fidélités se renégocient, un escalier qui sépare deux vies, un trottoir où l’on peut croiser sa propre jeunesse. Samih Amar Tran construit son livre comme une promenade à six voix. Alma, Landrot, Marie, Omar, Jim et Romy prennent tour à tour possession du quartier, chacun avec son rythme, ses angles morts et sa manière de s’y accrocher. Tour du quartier, le 4 novembre.

 

01/10/2026, 14:00

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Cher Voltaire : quand Madame du Deffand ferraillait avec le philosophe

Deux vieillards s’écrivent comme d’autres croisent le fer. L’un règne depuis Ferney sur l’Europe des idées ; l’autre, aveugle, tient encore salon à Saint-Joseph et refuse de céder sur le goût, l’esprit ou l’art de s’ennuyer. Cher Voltaire restitue moins un échange sage entre deux monuments qu’un commerce vif, capricieux, traversé de silences, de susceptibilités, de nouvelles du monde et d’une commune hantise du vide. Dès 1764, Voltaire le constate : « Notre commerce à tâtons devient vif, Madame. » 

01/10/2026, 13:37

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Alien Clay : sur une planète-prison, la science devient une arme de liberté

Il ne faut jamais commencer une histoire par un réveil. Adrian Tchaikovsky le sait, son narrateur aussi, et Alien Clay (trad. Gilles Goullet) commence donc exactement ainsi : après trente ans de sommeil interstellaire et quelques secondes avant une chute vers une planète carcérale. « Il ne faut jamais commencer une histoire par un réveil, à ce qu’il paraît », observe Arton Daghdev. Alien Clay sortiral le 4 novembre 2026. Science, catastrophe et sarcasme : le roman vient de trouver son carburant.

01/10/2026, 13:01

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Retrouvés après 45 ans, les cahiers d’une adolescente des années 70 ressurgissent

Entre 1974 et 1976, Martine Faustin tient un journal intime alors qu’elle est pensionnaire à l’Institution Saint Paul de Thiviers, en Dordogne. À quatorze ans, elle y consigne ses amitiés, ses premières histoires d’amour, ses colères et ses envies de liberté. En 2021, elle retrouve par hasard ces trois cahiers, dont elle avait oublié l’existence.

01/10/2026, 09:27

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Amitié entre femmes : quand les liens choisis connaissent aussi la tempête

Longtemps reléguée derrière l’amour et la famille, l’amitié est aujourd’hui célébrée comme un lien choisi, plus libre et plus durable. Mais est-elle vraiment plus simple ? 

01/10/2026, 08:58

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Monaco n’a pas toujours ressemblé à une carte postale

Palais princier, casino, yachts et palmiers : l’image de Monaco semble évidente. Avec Monaco, l’histoire inconnue, Pierre Abramovici entreprend de regarder derrière cette façade et de faire ressurgir 150 ans d’une histoire monégasque faite de luttes de pouvoir, de guerres, d’Occupation et d’épisodes restés dans l’ombre.

01/10/2026, 08:57

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