SLPJ de Montreuil : les 20 livres sélectionnés pour les Pépites 2026

Les Pépites distinguent chaque année des ouvrages de littérature jeunesse. Pour cette édition 2026, la sélection réunit des livres illustrés, des fictions destinées aux plus jeunes, des romans pour adolescents et des bandes dessinées. Chaque catégorie compte cinq titres.

Les ouvrages retenus sont publiés par des maisons d’édition de tailles différentes, certaines spécialisées dans la littérature jeunesse, d’autres généralistes. La sélection comprend des auteurs et illustrateurs débutants ou confirmés.

Pépite Livre illustré :

Le Grand Voyage des Bibis, d’Éponine Cottey (éditions 2042)

L’Histoire de la cafetière, d’Anne Herbauts (Casterman)

Jeanne et Nicodème, de Bérengère Cournut et Tom Haugomat (Albin Michel Jeunesse)

Mota, de Julia Billet et Frédérique Bertrand (Esperluète)

Toute petite encyclopédie, d’Aurélien Farina (Thierry Magnier)

Pépite Fiction juniors

Les Pirates Poètes, de Philippe Gauthier (éditions Théâtrales Jeunesse)

Le Trousseau de clés, de Georgia Makhlouf et Inbar Heller Algazi, traduction en arabe de Najla Jraissaty

Khoury (Le Port a jauni)

Mon rien préféré, d’Emmanuel Bourdier (Rageot)

L’été où j’ai (enfin) eu chaud, de Hervé Giraud et Aurélie Castex (Seuil Jeunesse).

Au pied des montagnes, de Gwendoline Gauthier, Sarah Hebborn et Fanny Dreyer (Versant Sud Jeunesse).

Pépite Fiction ados

Ariane & les galants, de Chloé Thomas (L’École des loisirs).

La Cascade sans issue, de Guillaume Guéraud (Rouergue).

Kingsland, de Sophie Merceron (Espaces 34).

Faire fleurir la foudre, d’Alexandre Chardin (Sarbacane).

Jeanne jusqu’à preuve du contraire, de Julien Dufresne-Lamy (Actes Sud Jeunesse).

Pépite Bande dessinée

L’Été avec Olivia, de Melhia Martin (Biscoto).

Euy, de Léon Maret (Dupuis).

Jefferson fait de son mieux, d’Antoine Ronzon, d’après Jean-Claude Mourlevat (Gallimard BD).

Marly ou la neige en été, d’Emmanuel Lantam (éditions Réalistes).

Pousse, de Mathieu Burniat et Mélanie Allag (Dargaud).

Les quatre Pépites des catégories seront attribuées par des jurys composés de jeunes de 8 à 18 ans. La Pépite d’Or sera décernée séparément par un jury de critiques et de professionnels du livre.

Les Pépites attribuées par les jurys d'enfants bénéficient du soutien de la Fondation Groupe ADP, engagée depuis dix ans dans la prévention de l’illettrisme et du décrochage scolaire. Le Crédit Mutuel de la Dhuys, présent à Montreuil, Noisy-le-Sec et Villemomble, est mécène de la Pépite d’Or.

Les noms des lauréats seront annoncés le mercredi 25 novembre 2026, à l’ouverture du Salon du livre et de la presse jeunesse, qui se poursuivra jusqu’au 30 novembre.

L'année dernière la Pépite d'or a été attribué à Adèle Maury pour Béril en bataille, publiée par Sarbacane.

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L’entrée est gratuite pour les enfants, les adultes et les professionnels. Un titre d’accès reste néanmoins obligatoire et doit être téléchargé sur leur site.

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Par Dépêche

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