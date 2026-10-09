Panthéonisation d'Olympe de Gouges : l'Assemblée nationale renvoie le RN à ses études

Comme souvent, à l'extrême droite, la manœuvre était grossière. Le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy (Somme) avait déposé, en septembre dernier, une proposition de résolution pour inviter le gouvernement à faire entrer Olympe de Gouges, l’abbé Charles-Michel de l’Épée et Zéna M’Déré au Panthéon.

Si la pertinence des profils avancés n'était pas en cause, leur association au Rassemblement national était bien problématique. Dans le cas de l'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), largement examiné dans nos colonnes, ses combats, de la défense des droits des femmes à l'antiracisme, n'ont évidemment rien à voir avec l'idéologie du RN.

Dans une tribune, la journaliste Sylvia Duverger et l'historienne Catherine Marand-Fouquet avaient dénoncé une « entreprise de séduction » et souligné les contradictions entre la figure d'Olympe de Gouges, ses engagements et les idées défendues par la présidente du Rassemblement national elle-même, Marine Le Pen. Cette dernière « aurait-elle donc omis de lire celle qu’elle dit admirer ? », interrogeaient-elles en conclusion d'un texte cosigné par des historiennes, universitaires spécialistes d'Olympe de Gouges.

L'Assemblée nationale, dans le cadre de la niche parlementaire du Rassemblement national, a examiné le texte avant de le rejeter, à 158 voix « contre » et 133 « pour ». D'ailleurs, tous les textes présentés par le RN lors de sa journée parlementaire ont connu le même sort.

Face à la forte mobilisation de l'extrême droite de l'hémicycle (le RN y occupe 126 sièges, l'Union des droites pour la République 17), les groupes de gauche (La France insoumise - Nouveau Front Populaire, Socialistes et apparentés, Écologiste et social, Gauche Démocrate et Républicaine) ont fait barrage, aidés par d'autres groupes, centristes (Les Démocrates, Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) et même de droite (Ensemble pour la République, Horizons & Indépendants).

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Notons que le groupe Droite Républicaine, présidé par Laurent Wauquiez, a une nouvelle fois franchi le « cordon sanitaire », en apportant quelques voix (3) en faveur de la proposition du RN. Le détail du scrutin se trouve à cette adresse.

Votes « pour » et « contre » la proposition de résolution du RN (capture d'écran Assemblée nationale)

Un patrimoine et des votes

Au cours de la séance, les opposants au texte du Rassemblement national se sont appliqués à rappeler au parti d'extrême droite ses origines. Thomas Portes, député LFI de Seine–Saint-Denis, a ainsi déroulé le « panthéon d’hier » de la formation lepeniste, soit « Pierre Bousquet, collabo et Waffen-SS, membre fondateur du FN, dont il a déposé les statuts et été le premier trésorier ; Léon Gaultier, cofondateur du FN, Waffen-SS, collabo et frappé d’indignité nationale, et Jean-Marie Le Pen, tortionnaire en Algérie, qui parlait des chambres à gaz comme d’un détail de l’histoire et qui se baladait avec un poignard des Jeunesses hitlériennes ».

« Nous n’accepterons jamais que ces trois importants personnages historiques deviennent les instruments de votre tentative de dédiabolisation », a pour sa part tranché Colette Capdevielle (Pyrénées-Atlantiques, Socialistes et apparentés), quand Alexis Corbière (Seine–Saint-Denis, Écologiste et Social) a pointé l'héritage laissé par Jean-Marie Le Pen, multicondamné, notamment pour apologie de crime de guerre et contestation de crimes contre l'humanité, mais jamais par le Rassemblement national.

Au-delà de son passé, le RN a été mis face à sa propre idéologie, bien éloignée des engagements des trois figures qu'il prétendait honorer. « Vous invoquez Olympe de Gouges. Elle a défendu l’égalité entre les femmes et les hommes, le droit au divorce, la protection des mères et des enfants nés hors mariage. Elle croyait à l’universalité des droits. Votre projet repose sur la priorité nationale, c’est-à-dire sur l’idée que les droits dépendraient de l’origine », a rappelé Carole Guillerm (Hauts-de-Seine, Les Démocrates). « On ne peut pas se réclamer d’Olympe de Gouges le jeudi et tourner le dos à son héritage le reste de la semaine », a-t-elle lancé vers les bancs de l'extrême droite.

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Même registre du côté de Stéphane Peu (Seine–Saint-Denis, Gauche Démocrate et Républicaine) : « Olympe de Gouges a payé de sa vie sa défense de l’égalité entre femmes et hommes : votre groupe ne cesse de piétiner ces droits, de rejeter toutes les propositions de loi en ce sens qui arrivent dans cet hémicycle. Lorsqu’il s’agit de faire entrer l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, vous allez aux toilettes ! », a souligné le membre du Parti communiste, provoquant de vives réactions du côté du RN et de l'UDR.

Le plaidoyer de l'auteur de la résolution, Jean-Philippe Tanguy, n'aura donc pas convaincu : le député a évoqué les parcours d'Olympe de Gouges, de Charles-Michel de L'Épée et de Zéna M’Déré pour citer Jeanne d'Arc, « les valeurs françaises [qui] sont aussi des valeurs chrétiennes » ou encore le... « matriarcat mariniste ». Chassez le naturel...

Photographie : L'Assemblée nationale, le jeudi 8 octobre (capture d'écran Assemblée nationale)

Par Antoine Oury

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