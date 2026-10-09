Crazy Rich Asians : la saga de Kevin Kwan devient une série HBO

HBO Max et Warner Bros. Television ont validé l'entrée en production d'une série Crazy Rich Asians, laquelle donne une suite directe au film de 2018, en reprenant une large partie de son casting. Adele Lim, scénariste qui avait cosigné l'adaptation cinématographique, est également de retour, aux côtés de Jon M. Chu, Nina Jacobson et Brad Simpson.

Le développement de cette nouvelle série a démarré il y a deux ans, et l'auteur du livre original, Kevin Kwan, figurera au générique en tant que coproducteur. « Nos formidables fans tout autour du monde attendent ce moment depuis longtemps, et leur patience sera récompensée », a assuré l'auteur.

En France, le roman Crazy Rich Asians a été publié sous le titre Crazy Rich à Singapour par Albin Michel, dans une traduction de Nathalie Cunnington, tout comme sa suite, China Girl.

Par Antoine Oury

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