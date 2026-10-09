Le CNL, indispensable “à l’équilibre de la chaîne du livre et de la lecture

Le Club 99 affirme son soutien plein et entier au Centre national du livre

Alors que l’existence et les missions du Centre national du livre sont aujourd’hui questionnées, le Club 99 tient à affirmer son soutien sans faille et déterminé au maintien du CNL au sein de l’écosystème du livre.

Le CNL est un acteur indispensable à l’indépendance, à la diversité et à l’équilibre de la chaîne du livre et de la lecture. Par la diversité de ses dispositifs, il accompagne des projets et des acteur·ices qui interviennent auprès d’une grande variété de publics et de territoires : de l’enfance aux publics éloignés de la lecture, des établissements scolaires aux entreprises, des auteur·ices aux éditeur·ices, des manifestations littéraires aux structures de médiation.

Cette capacité à soutenir une multitude d’initiatives, dans leur singularité, est essentielle. Elle permet de prendre en compte la diversité des acteur·ices et des projets, là où les logiques d’appels à projets, nécessaires à certaines politiques publiques, ne peuvent pas toujours répondre avec la même finesse aux réalités d’une chaîne du livre particulièrement diverse.

Le fonctionnement même du CNL est à cette image. Ses nombreuses commissions, organisées par disciplines et composées de professionnel·les et de pair·es, permettent de croiser les expertises, de faire émerger une intelligence collective et d’adapter les dispositifs aux réalités de chaque secteur.

Pour le Club 99, cette approche est précieuse. C’est aussi grâce au CNL et aux expériences partagées entre ses membres que nous avons pu mieux comprendre certains enjeux, faire évoluer nos pratiques et contribuer collectivement à améliorer les conditions d’accueil des auteur·ices et la qualité de nos manifestations.

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À l’heure où les concentrations et les logiques de monopole prennent une place croissante dans le secteur du livre, il est essentiel de préserver des espaces qui garantissent la pluralité des voix, des projets et des modèles.

Le CNL est l’un de ces espaces.

Le Club 99 demande que ses missions, son expertise et sa capacité d’action au service de l’ensemble de l’écosystème du livre soient pleinement préservées.

Club 99, Fédération des festivals Bd et arts associés

Club 99 est une fédération qui regroupe les festivals de bande dessinée et autres festivals d’arts associés, fondée par BD Bastia, bd BOUM à Blois, BD Colomiers, Formula Bula à Paris, Lyon BD, Maison Fumetti à Nantes, Quai des Bulles à Saint-Malo, les Rencontres du 9e Art à Aix-en-Provence et les Rendez-vous de la BD d’Amiens.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Auteur invité

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