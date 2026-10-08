Ukraine : quand les voix de l’exil se mettent à chanter

Le Chœur ukrainien est un récit de guerre, d’exils et d’amitié.



Ce livre est né de ma rencontre avec une chorale ukrainienne implantée en France, créée par la diaspora ayant fui la révolution bolchevique, l’Holodomor — la grande famine organisée par Staline contre les koulaks — ou la Shoah dans les années 1920, 1930 et 1940.



Ce chœur accueille depuis bientôt cinq ans des Ukrainiens qui ont quitté leur pays en guerre. Dans ses rangs figurent également quelques Français, engagés à leurs côtés.



À mon arrivée en 2022, je crois cerner les raisons qui me conduisent à rejoindre le cercle : désarroi et révolte face à l’agression russe d’un côté, passion pour les cultures slaves de l’autre. Comme de nombreux lecteurs de ma génération, j’ai découvert la vie dans les romans russes. Je leur dois d’avoir traversé le rideau de fer à l’âge de 16 ans, voyagé dans l’espace communiste et appris le russe à la vingtaine.

Je ne connais pas la langue ukrainienne, j’ai de vagues souvenirs du solfège appris au collège, mais je progresse dans les partitions car je déchiffre les caractères cyrilliques.



Au fil des semaines, je découvre un pays, ses compositeurs, les poèmes mis en musique de Taras Chevchenko, le poète chantre de la culture et de l’indépendance ukrainiennes. Je fais connaissance avec mes camarades de chant, qui partagent leur répertoire, leurs peines et leurs espoirs. J’entrevois des fragments de leur vie. Je suis bouleversée par ces destins marqués par la guerre et par l’Histoire.



Lorsque je trouve ma voix, ma place au sein du chœur, j’éprouve le besoin de m’engager non seulement à travers la musique, mais aussi par l’écriture. Il s’agit avant tout pour moi de témoigner de la dignité des Ukrainiens face à la guerre.

Je me suis interrogée sur ma légitimité à écrire sur ce sujet et me suis bien sûr questionnée sur la forme du roman. Il m’est apparu que je devais rester proche des récits que l’on me confiait. Je ne suis ni Ukrainienne, ni historienne, ni reporter de guerre, ni politologue… J’ai par conséquent choisi de me concentrer sur l’expérience humaine vécue, à travers des portraits. Je témoigne de ces vies ordinaires ou romanesques qui portent désormais les cicatrices du conflit. J’évoque aussi, dans différents chapitres, les échos provoqués par la rencontre avec les choristes. Je convoque en filigrane des textes de la littérature slave, qui éclairent l’histoire contemporaine.



Le Chœur ukrainien est un livre sur les traumatismes collectifs et individuels engendrés par la guerre et sur les possibilités de résister, d’envisager le retour au pays et des jours meilleurs. C’est aussi l’allégorie d’une micro-société humaine où différentes voix s’élèvent à la recherche d’une harmonie commune.



Le chant et la littérature sont des vecteurs puissants au service de la paix, de la joie et de la beauté. La mémoire et la culture, de façon générale, permettent de retrouver du sens là où le chaos a envahi la temporalité, les corps et les paysages.

En ce qui me concerne, ces deux pratiques artistiques me semblent très complémentaires. Lorsqu’on écrit, on est généralement seul à sa table. On attend la rencontre avec des lecteurs, qui adviendra peut-être un jour, dans le meilleur des cas. Le chant polyphonique, à l’inverse, procure un sentiment immédiat, quasi charnel, d’altérité.



J’aimerais qu’à la lecture du roman, on entende une bande-son. La musique tient une place très importante dans l’éducation et la vie des Ukrainiens. Elle est aujourd’hui un moyen de défendre leur langue et leur culture, mais aussi de les partager. Je tente à mon tour de transmettre cette force et cette joie convoquées par le chant.



Cette musique vibre de l’espoir d’une paix pour l’Ukraine et pour son peuple.

Coralie Grimand

Originaire de la plaine de Bresse, Coralie Grimand vit aujourd’hui à Lyon. Elle a longtemps travaillé dans l’aménagement du territoire et les politiques culturelles, tout en poursuivant son désir d’écrire. Le Chœur ukrainien paraît en octobre chez Arléa.

Crédits photo : zoom sur la couverture du Chœur ukrainien (Arléa)

Par Auteur invité

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