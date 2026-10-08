Ukraine : quand les voix de l’exil se mettent à chanter

Dans Le Chœur ukrainien, Coralie Grimand raconte la rencontre d’une narratrice française avec une chorale formée autour de la diaspora ukrainienne et rejointe, depuis l’invasion russe, par de nouveaux exilés. À travers les voix de Svitlana, Valentyn, Tetyana et d’autres, le récit mêle histoires de départ, mémoire, guerre et chant collectif. L’autrice revient ici sur la naissance du livre, son rapport à l’Ukraine et la place qu’y occupent la musique et la littérature.
Le 08/10/2026 à 17:33 par Auteur invité
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08/10/2026 à 17:33
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Le Chœur ukrainien est un récit de guerre, d’exils et d’amitié.
Ce livre est né de ma rencontre avec une chorale ukrainienne implantée en France, créée par la diaspora ayant fui la révolution bolchevique, l’Holodomor — la grande famine organisée par Staline contre les koulaks — ou la Shoah dans les années 1920, 1930 et 1940.
Ce chœur accueille depuis bientôt cinq ans des Ukrainiens qui ont quitté leur pays en guerre. Dans ses rangs figurent également quelques Français, engagés à leurs côtés.
À mon arrivée en 2022, je crois cerner les raisons qui me conduisent à rejoindre le cercle : désarroi et révolte face à l’agression russe d’un côté, passion pour les cultures slaves de l’autre. Comme de nombreux lecteurs de ma génération, j’ai découvert la vie dans les romans russes. Je leur dois d’avoir traversé le rideau de fer à l’âge de 16 ans, voyagé dans l’espace communiste et appris le russe à la vingtaine.
Je ne connais pas la langue ukrainienne, j’ai de vagues souvenirs du solfège appris au collège, mais je progresse dans les partitions car je déchiffre les caractères cyrilliques.
Au fil des semaines, je découvre un pays, ses compositeurs, les poèmes mis en musique de Taras Chevchenko, le poète chantre de la culture et de l’indépendance ukrainiennes. Je fais connaissance avec mes camarades de chant, qui partagent leur répertoire, leurs peines et leurs espoirs. J’entrevois des fragments de leur vie. Je suis bouleversée par ces destins marqués par la guerre et par l’Histoire.
Lorsque je trouve ma voix, ma place au sein du chœur, j’éprouve le besoin de m’engager non seulement à travers la musique, mais aussi par l’écriture. Il s’agit avant tout pour moi de témoigner de la dignité des Ukrainiens face à la guerre.
Je me suis interrogée sur ma légitimité à écrire sur ce sujet et me suis bien sûr questionnée sur la forme du roman. Il m’est apparu que je devais rester proche des récits que l’on me confiait. Je ne suis ni Ukrainienne, ni historienne, ni reporter de guerre, ni politologue… J’ai par conséquent choisi de me concentrer sur l’expérience humaine vécue, à travers des portraits. Je témoigne de ces vies ordinaires ou romanesques qui portent désormais les cicatrices du conflit. J’évoque aussi, dans différents chapitres, les échos provoqués par la rencontre avec les choristes. Je convoque en filigrane des textes de la littérature slave, qui éclairent l’histoire contemporaine.
Le Chœur ukrainien est un livre sur les traumatismes collectifs et individuels engendrés par la guerre et sur les possibilités de résister, d’envisager le retour au pays et des jours meilleurs. C’est aussi l’allégorie d’une micro-société humaine où différentes voix s’élèvent à la recherche d’une harmonie commune.
Le chant et la littérature sont des vecteurs puissants au service de la paix, de la joie et de la beauté. La mémoire et la culture, de façon générale, permettent de retrouver du sens là où le chaos a envahi la temporalité, les corps et les paysages.
En ce qui me concerne, ces deux pratiques artistiques me semblent très complémentaires. Lorsqu’on écrit, on est généralement seul à sa table. On attend la rencontre avec des lecteurs, qui adviendra peut-être un jour, dans le meilleur des cas. Le chant polyphonique, à l’inverse, procure un sentiment immédiat, quasi charnel, d’altérité.
J’aimerais qu’à la lecture du roman, on entende une bande-son. La musique tient une place très importante dans l’éducation et la vie des Ukrainiens. Elle est aujourd’hui un moyen de défendre leur langue et leur culture, mais aussi de les partager. Je tente à mon tour de transmettre cette force et cette joie convoquées par le chant.
Cette musique vibre de l’espoir d’une paix pour l’Ukraine et pour son peuple.
Coralie Grimand
Originaire de la plaine de Bresse, Coralie Grimand vit aujourd’hui à Lyon. Elle a longtemps travaillé dans l’aménagement du territoire et les politiques culturelles, tout en poursuivant son désir d’écrire. Le Chœur ukrainien paraît en octobre chez Arléa.
Crédits photo : zoom sur la couverture du Chœur ukrainien (Arléa)
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 08/10/2026
Arléa Editions
19,00 €
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La maison moscovite Individuum cesse ses activités après onze années d’existence. Son rédacteur en chef, Alexeï Kisselev, l’a annoncé le 28 septembre, sans avancer de motif. Contrôlée depuis 2023 à 51 % par le groupe Eksmo, elle avait traversé ces dernières années plusieurs épisodes difficiles : refus d’accès à un salon, retraits de certains livres de la vente et, surtout, poursuites pénales contre trois professionnels liés à Individuum et Popcorn Books.
05/10/2026, 16:32
Placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin, la maison mère du Furet du Nord et de Decitre ouvre une nouvelle étape de sa restructuration. Le groupe Nosoli lance ainsi, avec les administrateurs judiciaires, un appel d’offres pour céder Decitre, Decitre Interactive et la Générale du Livre.
05/10/2026, 14:51
Le réseau culturel français à l’étranger, accompagné par l’Institut français, ouvre 12 appels à candidatures pour des résidences de recherche et de création. Certaines d'entre elles concernent spécifiquement l'écriture ou la traduction littéraire, quand d'autres sont pluridisciplinaires et intègrent donc la littérature...
05/10/2026, 13:54
À Hô Chi Minh-Ville, le livre est appelé à devenir bien davantage qu’un produit imprimé. Un plan adopté le 22 septembre 2026 par les autorités municipales entend accélérer la numérisation du secteur, mais aussi pousser les maisons d’édition à penser chaque ouvrage comme le point de départ d’un ensemble de droits et de contenus exploitables sur plusieurs supports. Une orientation détaillée quelques jours plus tard auprès de plusieurs acteurs majeurs du livre vietnamien.
05/10/2026, 11:22
Réponses imparfaites aux défis énergétiques et écologiques, les batteries n'en sont pas moins prometteuses en matière de stockage d'électricité, pour divers usages. La Commission d'enrichissement de la langue française leur consacre une liste complète de vocabulaire et fournit les bons termes pour évoquer un domaine technologique très changeant.
05/10/2026, 11:12
Avec plus de 41.000 abonnés sur Instagram, Anaëlle est une figure majeure du domaine de l’écriture sur les réseaux sociaux. En partenariat avec la plateforme française de crowdfunding Ulule, elle sort en pré-commande le lundi 21 septembre à 8h sa campagne dédiée aux apprenti-auteurs jusqu’au vendredi 9 octobre. Projet porté par Anaëlle.
05/10/2026, 10:40
À partir du 1er novembre prochain, Anne Gérard, agente contractuelle, prendra la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est. Elle succède à ce poste à Isabelle Chardonnier.
05/10/2026, 09:53
Au Brésil, le débat sur les remises ne se limite plus au bras de fer engagé par Alexandre Martins Fontes contre Amazon. Après les critiques du président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL), le Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), Sextante et Grupo Record détaillent des positions plus nuancées. Tous reconnaissent les tensions créées par les promotions à répétition, mais divergent sur les moyens d’y répondre, tandis que la Lei Cortez, projet destiné à encadrer les rabais sur les nouveautés, attend toujours un examen en séance plénière du Sénat.
05/10/2026, 07:00
En Russie, les restrictions visant les auteurs classés « agents de l’étranger », « extrémistes » ou « terroristes » ne se traduisent pas par une procédure uniforme dans les bibliothèques. Dans la république des Komis, certains ouvrages sont relégués en réserve mais restent accessibles sur demande ; à Rej, dans l’oblast de Sverdlovsk, un ordre interne interdit leur prêt et retire leurs notices des catalogues destinés aux lecteurs.
04/10/2026, 11:00
Une première édition américaine de To Kill a Mockingbird, le roman de Harper Lee publié en 1960 et connu en français sous le titre Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, a refait surface dans une boîte de livres donnée à une librairie Oxfam de Londres. L’exemplaire, qui appartient au quatrième tirage de cette première édition, a depuis été acquis par la British Library. Une trajectoire presque trop parfaite : du carton de dons à la collection nationale britannique.
04/10/2026, 09:00
Une pelle en guise de livre, des sonnets imprimés sur des mouchoirs, des œuvres utilisant des gants de boxe : à Saint-Pétersbourg, le codex est sérieusement bousculé. Du 2 au 4 octobre, la Bibliothèque de l’illustration du livre accueille la quatrième édition du Forum des collectionneurs du livre d’artiste et de l’estampe, où artistes, éditeurs et collectionneurs présentent des créations qui s’affranchissent volontiers des pages et de la reliure.
04/10/2026, 08:00
Penguin Random House prépare de longue date la nouvelle paurtion de son auteur star. Le groupe publiera le 21 septembre 2027 The Laws of History, nouvel essai de l’auteur de Sapiens et Nexus, avec une sortie coordonnée dans plusieurs grands marchés. L’annonce, faite près d’un an avant la parution, donne surtout la mesure du dispositif international prévu autour du titre. La France, elle, n’est pas mentionnée à ce stade.
03/10/2026, 12:19
À Dacca, la vente d’un ouvrage qui ne fait l’objet d’aucune interdiction a suffi à faire cadenasser le point de vente d’un éditeur. Deux salariés ont ensuite été conduits à un poste de police avant d’être relâchés. Un responsable policier affirme que leur libération a été conditionnée à l’arrêt des ventes, alors qu’un supérieur confirme qu’aucune restriction ne frappe le livre.
03/10/2026, 10:44
À Brasília, quelque 6 000 livres sont sortis de la bibliothèque par la grande porte et n’ont jamais retrouvé le chemin du retour. Certains manquent à l’appel depuis juillet 2013. Plutôt que de gronder les retardataires, la Biblioteca Nacional de Brasília a opté pour l’humour et une amnistie temporaire : pendant un mois, les ouvrages peuvent être rapportés sans pénalité.
03/10/2026, 10:33
En 1910, Walter Griffith Owen emprunte à la bibliothèque de Llanrwst, au pays de Galles, King Lear de Shakespeare et Paradise Lost de John Milton. Prêtés pour une semaine, les deux volumes ont fini dans les affaires familiales. Plus d’un siècle après, son petit-fils Peter O’Sullivan les a rapportés à leur établissement d’origine — dans un état qui a surpris les bibliothécaires.
03/10/2026, 09:52
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