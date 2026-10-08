L'Affaire au carré : Un producteur assassiné, sa fille retrouvée morte

Jed porte des tatouages jusque sur le visage, marche avec une canne et dort mal. Très mal. Une voiture lui a broyé la jambe ; depuis, douleurs, opérations et cauchemars se relaient sans lui laisser de répit. Il enquêtait autrefois sur les puissants et leurs combines. Il a accepté de revenir au journalisme à condition de ne fréquenter que les vieilles histoires criminelles. L’argument semblait solide : « Les morts ne harcelaient pas les vivants. »

L’affaire Vitali va rapidement malmener cette belle théorie. Le Guilcher tient là un héros de polar qui n’a rien d’un surhomme. Un type cassé, parfois odieux, qui souffre en silence ou râle à voix haute. Qui continue pourtant à chercher.

Et chercher, ici, c’est travailler. Pas brandir une intuition miraculeuse à la dernière page. Jed fait dépouiller des journaux, remonter des filières, recouper des dates, réécouter des témoignages. Avec Jules Toullic, documentaliste surdoué, il dresse la carte d’un passé encombré. « Même les impasses se révèlent être des informations. » Voilà peut-être la phrase qui résume le mieux l’énergie de ce roman. Un renseignement paraît minuscule ? On le garde. Une version semble trop bien ficelée ? On la démonte. Une porte se ferme ? On retourne voir qui en détenait la clef. L’enquête avance par accumulation, puis par secousses. Et le lecteur, qui croyait regarder faire, se surprend à chercher lui aussi.

Ce qui rend L’Affaire du Carré particulièrement vivant, c’est sa troupe. Estelle Voldor commande en tailleur voyant et sans aucune patience. Jules déborde d’enthousiasme, de compétence et de questions malvenues. Zema Adame, romancière associée aux enquêtes du journal, apporte un autre regard sur la manière de raconter. Quant à Cruella, ses méthodes suffisent à faire grimacer les juristes.

Ces personnages ne s’alignent pas gentiment derrière le détective : ils discutent, se froissent, ont leurs obsessions, leurs manies et leurs angles morts. Leurs échanges claquent, souvent drôles, parfois franchement vachards. L’auteur sait donner une voix à chacun sans ralentir la machine.

Le roman sent la rue, le bureau surchauffé, le tabac froid et le café avalé trop vite. Une boutique de téléphones à Barbès, une rédaction trop bien équipée, des rendez-vous où chacun cache son jeu : les lieux sont saisis par de petits gestes concrets, rarement par de longues descriptions. À cette précision s’ajoute un art du changement de registre. La plaisanterie peut précéder la violence ; une scène presque burlesque s’ouvre brusquement sur une détresse bien réelle. Et derrière le meurtre ancien se dessinent l’argent, le cinéma, les rapports de force et ce que les familles préfèrent taire.

Geoffrey Le Guilcher s’amuse aussi avec son propre métier. True Crime affiche des règles, dont celle-ci : « Ne pas user de méthodes (trop) déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. » Tout se joue dans la parenthèse. Jusqu’où aller pour obtenir une pièce ? Que publier, et au bénéfice de qui ? Qu’arrive-t-il quand la presse s’approche d’une procédure judiciaire encore ouverte ? Jed demande à l’avocat du journal : « On risque quoi si on parasite une enquête criminelle en cours ? » La question fait rire jaune. Les impératifs de vérité, de prudence, de spectacle et de rentabilité ne vont pas toujours dans le même sens. Le roman ne se contente donc pas d’utiliser le journalisme comme décor : il en met les contradictions au travail.

Le Guilcher aime les détours, les pistes qui se croisent et les existences qui débordent l’énigme. Le foisonnement peut parfois étirer une séquence, notamment lorsque les explications prennent le pas sur la tension. Mais cette ampleur donne aussi au livre sa matière : derrière chaque fait, une version ; derrière chaque version, quelqu’un qui a intérêt à la faire croire. « Ne te raconte pas d’histoires. » Le conseil est excellent. Presque personne ne le suit.

Reste ce carré, figure parfaite au cœur d’une histoire où les certitudes se déforment. On pourrait croire que quatre points suffisent pour tracer une réponse. Il faut pourtant des vies entières pour comprendre ce qu’on regarde. Au moment de confier le dossier à Jed, Estelle coupe court : « Cette affaire devient ton affaire, un point c’est tout. » C’est aussi ce qui arrive au lecteur. Il entre pour un meurtre, s’attarde pour une équipe de cabossés, et finit par examiner chaque belle explication d’un œil franchement suspect.

Par Nicolas Gary

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