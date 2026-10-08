Claire North et Romain Benassaya remportent les Prix Utopiales 2026

Les deux récompenses avaient dévoilé leurs sélections en juin dernier. Le Prix Utopiales réunissait cinq romans, tandis que six ouvrages concouraient dans la catégorie jeunesse.

Avec Les Dieux lents, paru le 16 avril 2026 au Bélial’, Claire North signe son premier space opera. Le roman, traduit de l’anglais par Michelle Charrier, suit Mawukana na-Vdnaze, pilote mort dans l’espace avant de revenir à la vie, transformé par ce qu’il a rencontré dans le vide. Sa trajectoire croise celle d’un empire, d’une supernova capable de détruire des civilisations entières et d’entités dont les intentions dépassent les humains.



Née au Royaume-Uni en 1986, Claire North est le nom sous lequel Catherine Webb publie une partie de son œuvre de science-fiction depuis 2014. Elle avait notamment été remarquée avec Les Quinze Premières Vies d’Harry August, puis avec la trilogie La Maison des jeux, également publiée en France au Bélial’.



Pour décrocher le prix, Les Dieux lents était opposé à Heureux comme jamais de Guillaume Chamanadjian (Aux forges de Vulcain), Spectres de Thomas Gunzig (Au diable Vauvert), Bordure de Lucie Mosca (L’Atalante) et Gogmagog de Jeff Noon et Steve Beard (La Volte). Le jury était présidé cette année par Nicolas Martin, aux côtés de Véro Dubarry, Jade Malavallon, Antoine Miguet, Alrick Trueba et Marie Vitré.

Le Prix Utopiales Jeunesse distingue de son côté Cor Serpentis, de Romain Benassaya, publié chez Critic le 19 novembre 2025.



Le roman suit Jay, l’une des douze adolescentes et adolescents envoyés pour coloniser la planète Cor Serpentis. Après cinq siècles d’hypersommeil, elle se réveille dans un vaisseau où ses compagnons ont disparu, tandis qu’un inconnu se trouve à bord et que l’intelligence artificielle semble défaillante. La mission de colonisation se heurte surtout à une planète dont l’écosystème et les habitants remettent en cause ce que Jay croyait savoir de son voyage.



Né à Nice en 1984, Romain Benassaya a étudié la linguistique avant d’enseigner le français au Canada, en Ouganda puis en Thaïlande. Auteur de science-fiction, il publie son premier roman, Arca, chez Critic en 2016, avant notamment Pyramides, Les Naufragés de Velloa, La Dernière Arche et Terrariums. Il travaille également comme scénariste de bande dessinée, notamment autour de l’adaptation d’Arca.



Cor Serpentis concourait face à Un Phare sous l’océan de Camille Brunel (Casterman), L’Archipel de Béton d’Olivier Dain-Belmont (Sarbacane), Célèbre à en mourir d’Alain Gagnol (Syros), L’Invasion de la Planète Barbare d’Anouk Langaney (Syros) et Station Symbiose de Noëmie Lemos (Critic). Le jury, composé de jeunes lectrices et lecteurs de 13 à 16 ans, était présidé par Justine Caudal.

Créé en 2007, le Prix Utopiales distingue chaque année un roman ou un recueil de science-fiction publié ou traduit en français au cours de l’année. Il est doté de 3000 €. Le Prix Utopiales Jeunesse, consacré aux littératures de l’imaginaire destinées aux adolescents, est doté de 2000 €.



En 2025, les deux récompenses étaient revenues à Philippe Battaglia pour La Dernière Tentation de Judas (L’Atalante) et à Christelle Dabos pour Nous (Gallimard Jeunesse).



La remise officielle des prix 2026 est programmée pendant les Utopiales, le 31 octobre à Nantes. La 27e édition du Festival international de science-fiction se déroulera du 29 octobre au 1er novembre autour du thème « Perspectives ».

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Utopiales 2026

Par Hocine Bouhadjera

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