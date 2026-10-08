Qui pour sanctionner les organismes de gestion des droits d'auteur ?

Membres désignés par le vice-président du Conseil d'État

En tant que membre titulaire

Laurence Franceschini, conseillère d'Etat, en qualité de présidente du collège des sanctions.

En tant que membre suppléant

Hugo Bevort, conseiller d'État.

Membres désignés par le premier président de la Cour des comptes

En tant que membre titulaire

Christine de Mazières, conseillère maître, en qualité de présidente suppléante du collège.

En tant que membre suppléant

Daniel Vasseur, conseiller maître.

Membres désignés par le premier président de la Cour de cassation

En tant que membre titulaire

Stéphanie Kass-Danno, conseillère référendaire à la Cour de cassation.

En tant que membre suppléant

Bernard Chevalier, conseiller à la Cour de cassation.

Ce collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins évolue assez peu, puisque Laurence Franceschini et Christine de Mazières faisaient déjà partie de sa précédente configuration. Pour rappel, la durée de chaque mandat est de 5 ans, renouvelable une fois.

Le collège des sanctions est saisi de faits susceptibles de constituer un manquement aux dispositions du titre II du livre II de la première partie du Code de la propriété intellectuelle par toute personne intéressée, par le ministre chargé de la culture ou par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne. Ce collège peut également s’auto-saisir desdits manquements.

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Il procède ensuite à une enquête et établit un rapport sur la base duquel il peut mettre en demeure l’organisme de gestion de se conformer aux dispositions du CPI, dans un délai qu’il détermine. Si l’organisme ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai fixé, le collège de contrôle peut décider de l’ouverture d’une procédure de sanction.

Les sanctions possibles vont de l'avertissement à la sanction pécuniaire, en passant par l'injonction et le retrait de l'agrément délivré par le ministère de la Culture.

La Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins dispose aussi d'un collège de contrôle de 5 membres, nommés par décret du ministre chargé de la culture. Le décret du Premier ministre, pour sa part, est consultable à cette adresse.

Photographie : illustration, Chris-Håvard Berge, CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

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