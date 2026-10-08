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Prix des lecteurs de livres en grands caractères : 14 livres sélectionnés

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères ouvre sa seconde édition avec une sélection de 14 ouvrages, proposés par 8 éditeurs différents. Le vote se déroulera en deux tours, exclusivement en ligne, pour une révélation du titre lauréat le 21 janvier 2027.

Le 08/10/2026 à 16:24 par Dépêche

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Publié le :

08/10/2026 à 16:24

Dépêche

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La première sélection du Prix des lecteurs de livres en grands caractères

Un jour sans femme, Laetitia Colombani (typographie Luciole 16), Éditions de La Loupe

Misti, les morsures de l’oubli, Jacqueline Coudière (typographie Luciole 18), Anépigraphe Éditions

Demain sera un autre jour, Jean Failler (typographie Luciole 16), Éditions du Palémon

L’Enfant du vent des Féroé, Aurélien Gautherie (typographie Luciole 16), À Vue d’œil

Héroïque, Michael Hingson, traduit par Alice Morival (typographie Luciole 18), Évalou éditions

La Guérisseuse de Catane, Simona Lo Iacono, traduit par Serge Quadruppani (typographie Luciole 20), À Vue d’œil

Vers Ispahan, Pierre Loti (typographie Luciole 16), rueLaplace éditions

Nuit blanche pour un concerto, Michel Méar (typographie Luciole 18), Anépigraphe Éditions

C’était ça ou mourir, Thélyson Orélien (typographie Luciole 18), Voir de près

Quand viendra l’Orage, Patrick Ryan, traduit par Charles Recoursé (typographie Luciole 16), Voir de près

Paroles de saint Charbel, Hanna Skandar (typographie Luciole 18), Artège - Parole et Prière

Le Calamity Club, Kathryn Stockett, traduit par Laura Satz (typographie Luciole 16), Éditions de La Loupe

Inigo, François Sureau (typographie Luciole 18), Artège - Parole et Prière

Les Cosaques, Léon Tolstoï, traduit par Pierre Pascal (typographie Luciole 18), rueLaplace éditions

Organisé par l’Association Les Amis des Grands Caractères, en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères, le Prix met en valeur une édition conçue avant tout pour les personnes malvoyantes, qu’elles le soient depuis la naissance ou qu’elles le deviennent au cours de leur vie, notamment les seniors touchés par la DMLA ou le glaucome. Ce Prix fait connaître le travail des éditeurs et donne au public la possibilité de choisir les ouvrages qu’il souhaite distinguer.

Cette année, 8 éditeurs proposent 14 ouvrages. Pour cette deuxième édition, l’obtention du Label Grands Caractères / Lisibilité – Accessibilité devient une condition de participation au Prix. Créé en juin dernier, ce Label répond à un problème concret : certains livres présentés comme étant en « grands caractères » restent difficiles, voire impossibles à lire pour les personnes malvoyantes. Lorsqu’un lecteur ne parvient pas à lire un ouvrage annoncé comme « adapté », il peut croire que sa vue ne lui permet plus de lire et renoncer à la lecture, alors qu’un livre mieux conçu lui serait accessible.

Agrandir le texte ne suffit pas : la lisibilité repose sur la combinaison de la typographie, des espacements, de la mise en page, du contraste et du papier. Le Label exige que ces paramètres forment un ensemble cohérent, adapté aux besoins des personnes malvoyantes. Il constitue ainsi un repère pour les lecteurs et leurs proches, comme pour les bibliothécaires, les enseignants et les professionnels du livre.

Le Prix est ouvert à tous. S’il s’adresse en priorité aux lecteurs de livres en grands caractères, toute personne, voyante ou malvoyante, sensible à l’accessibilité de la lecture et à l’édition inclusive peut voter. Les proches qui offrent ces livres, les bibliothèques et des médiathèques qui en proposent, les libraires et les professionnels engagés dans l’édition adaptée sont ainsi invités à découvrir la sélection et à voter.

À LIRE - Chantal Thomas reçoit le Prix de la langue française 2026

Le vote se déroulera en deux tours, exclusivement en ligne. Du 19 novembre au 16 décembre 2026, chacun pourra choisir trois titres parmi les 14 en lice. Les cinq finalistes seront annoncés le 17 décembre. Un second vote, ouvert jusqu’au 20 janvier 2027, permettra de désigner le lauréat, dont le nom sera annoncé le lendemain.

Les bibliothèques et les médiathèques qui le souhaitent pourront présenter les ouvrages à leurs usagers et leur donner accès au vote dans leur établissement. La Librairie des Grands Caractères mettra elle aussi un bureau de vote à la disposition de ses lecteurs.

L'année dernière, le Prix des lecteurs de livres en grands caractères avait été décerné au roman Le vent souffle sur Little Balmoral, de Sophie Jomain, publié en grands caractères par Les éditions de La Loupe.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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La guérisseuse de Catane

Simona Lo Iacono trad. Serge Quadruppani

Paru le 20/02/2026

173 pages

Editions Métailié

20,00 €

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Demain sera un autre jour

Jean Failler

Paru le 03/04/2026

488 pages

Palémon

16,00 €

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L'enfant du vent des Féroé

Aurélien Gautherie

Paru le 03/04/2026

240 pages

A Vue d'Oeil

22,00 €

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Misti

Jacqueline Coudière

Paru le 08/02/2026

320 pages

Anépigraphe éditions

25,00 €

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Un jour sans femme

Laëtitia Colombani

Paru le 05/08/2026

456 pages

Editions de la Loupe

24,00 €

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