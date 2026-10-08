Diviser pour régner” : les artistes-auteurs accusent les pouvoirs publics

19 organisations représentant les artistes-auteurs, parmi lesquelles la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat des écrivains de langue française, signent une tribune contre les divisions de leur profession. Elles dénoncent les inégalités de traitement entre les différentes catégories de créateurs et appellent à défendre collectivement leurs droits sociaux, économiques et professionnels.
Le 08/10/2026 à 14:50 par Auteur invité
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08/10/2026 à 14:50
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Une même activité économique : les artistes-auteur·ices sont des travailleur·euses qui créent des œuvres protégées par le code de la propriété intellectuelle, indépendamment du « mérite », de la « destination », des exploitants et du type d’œuvres créées.
Nous, artistes-auteur·ices avons un même régime fiscal, un même régime social, un même fonds de formation continue. Une même précarité, une même relation inéquitable avec les exploitant·es de nos œuvres, un même déficit de régulation, un même pillage de nos œuvres par l’intelligence artificielle générative, une même maltraitance administrative, une même absence de dialogue social, une même atteinte à notre droit syndical …
Nos droits communs se construisent toujours contre les inégalités de traitement et contre les cloisonnements artificiels de notre profession, par exemple en pseudo branches.
Ce qui nous est commun est plus important que ce qui nous différencie et nous divise.
Trop souvent les pouvoirs publics jouent la carte de la division et instrumentalisent la tentation d’un corporatisme étroit qui peut parfois se manifester parmi les diverses catégories d’artistes-auteur·ices : écrivain·es, compositeur·ices, peintres, sculpteur·ices, designeur·euses, scénaristes, traducteur·ices, graphistes, auteur·ices de jeux, dessinateur·ices, photographes, réalisateur·ices, plasticien·nes, illustrateur·ices, chorégraphes, auteur·ices de BD, scénographes, metteur·euses en scène, parolier·ères, vidéastes, sous-titreur·euses, …
Dans ces conditions, nos droits communs stagnent ou régressent, nos conditions d’exercice professionnel aussi. Les poches de pauvreté et la précarisation s’accroissent.
La variété de nos créations est une richesse, elle ne justifie ni notre appauvrissement, ni notre maltraitance sous couvert de complexité.
Travailleur·euses de l’ombre, nous sommes les petit·es producteur·ices de la Culture. Sans nous, pas de musées, pas de livres, pas de films, pas de jeux, pas de théâtres, pas de musiques, pas de danses, pas d’images ...
En matière de politique publique, les diverses catégories d’artistes-auteur·ices ne doivent jamais faire obstacle à la bonne gestion juridique, économique, sociale, fiscale de la profession, ni créer des inégalités de traitement injustifiables entre artistes-auteur·ices.
Nous appelons tous et toutes les artistes-auteur·ices à s’unir contre les divisions artificielles de notre profession et à faire front commun pour défendre nos droits collectifs.
Signataires
Association des auteurices de bande dessinée - adaBD
Association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel - ATAA
Association pour la traduction en sciences sociales - ATESS
Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse
Charte des Illustrateurices Ludiques - CIL
Comité pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs et des Artistes-Autrices - CAAP
États généraux de la bande dessinée - EGBD
La CGT Spectacle
La Ligue des auteurices professionnel•les
Syndicat des Auteurices de Jeux - SAJ
Syndicat des écrivains de langue française - S.E.L.F
Syndicat National des Artistes Auteurs Force Ouvrière - SNAA FO
Syndicat des Scénaristes - SdS
Syndicat des Travailleur·euses Artistes Auteur·ices - STAA CNT-SO
Syndicat national des photographes - SNP
Union nationale des peintres-illustrateurs - UNPI
Le Septième Scénar'
Syndicat CGT des Artistes-Auteurs et Autrices de l'Ecrit de la Musique - SAEM-CGT
Syndicat national des artistes plasticien·nes CGT - SNAP-CGT
Crédit image : Frans Masereel, Assez, juillet 1917, gravure publiée en couverture du n° 10 des Tablettes, à Genève. Photographie au musée de l'Image d'Épinal, 2026 (ActuaLitté, CC BY-SA 4.0).
Par Auteur invité
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Créée en juillet 2024 pour distinguer les œuvres d’origine humaine des contenus générés par intelligence artificielle, l’association Fabrication Humaine défend un label gratuit fondé sur l’engagement de l’artiste. Dans cette tribune, elle prend appui sur l’affaire Thélyson Orélien pour interroger la place prise par les outils de détection : sans trancher sur l’origine de C’était ça ou mourir, elle appelle à distinguer l’indice de la preuve et plaide pour davantage de transparence dans les processus de création.
28/09/2026, 16:30
Le 30 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la traduction. L’occasion de rappeler qu’en littérature, un mot de travers peut envoyer une expédition sur le mauvais continent, transformer Jésus en plante urticante ou rendre une civilisation extraterrestre dépendante à une voix. De Jules Verne à R. F. Kuang, sept livres où comprendre l’autre relève moins du confort que de la survie — avec, parfois, des résultats franchement discutables.
28/09/2026, 12:22
L’affaire Thélyson Orélien s’est imposée en quelques jours au cœur de la rentrée littéraire. Soupçonné d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour écrire C’était ça ou mourir, puis rattrapé par plusieurs cas de plagiat concernant des textes anciens, l’auteur québécois conteste les accusations visant son roman. Le retrait du livre de la sélection du Goncourt a encore amplifié une controverse qui interroge désormais tout le monde éditorial. Par Auguste Feydeau.
26/09/2026, 14:00
Le 28 septembre célèbre la Journée internationale de l’accès universel à l’information. Excellente initiative. À un détail près : depuis des siècles, la littérature s’échine à démontrer que certains renseignements se porteraient beaucoup mieux sous clé. Lettres compromettantes, manuscrits impossibles, confessions judiciaires, dossiers de surveillance : cinq lectures où ouvrir le mauvais document revient rarement à améliorer sa journée.
26/09/2026, 09:30
Le téléphone avait été inventé pour permettre à deux personnes éloignées de se parler. Puis quelqu’un a compris qu’il pouvait également servir à vendre des fenêtres, proposer une mutuelle, annoncer un décès ou rappeler à quelqu’un que son passé savait toujours composer son numéro.
26/09/2026, 08:00
Thomas Perroud, normalien, est animateur de l’émission Anachroniques consacrée notamment aux premiers romans sur Fréquence protestante. Il revient sur les soupçons d’usage de l’intelligence artificielle au sujet du premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset).
24/09/2026, 16:32
Après des décennies de mobilisations, de recherches et de récits, les violences sexistes et sexuelles ne sont plus seulement appréhendées comme une succession de drames privés. Elles constituent un objet politique, juridique et culturel. La proposition de « loi intégrale » actuellement examinée à l’Assemblée nationale en offre une nouvelle traduction — et invite à regarder l’histoire des mots qui ont rendu ces faits visibles.
24/09/2026, 16:10
Exclusif — Une figure de la science-fiction s'invite à l'Assemblée nationale, à la faveur d'une proposition de loi déposée par René Pilato, député La France insoumise — Nouveau Front Populaire de Charente. Les fameuses « lois de la robotique », conçues par l'écrivain américain, y sont citées, afin de motiver et nourrir un encadrement des intelligences artificielles mises à la disposition du grand public.
24/09/2026, 15:58
ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui ressemble à une consigne de rédaction laissée par erreur. Un indice concret, distinct des détecteurs d’IA, qui vient désormais s’ajouter à une série d’éléments exhumés ces derniers jours par plusieurs médias et internautes autour des textes de l’auteur. Au-delà de son cas, l’affaire touche désormais à quelque chose de plus vertigineux : la possible fin d’un monde où l’on croyait encore savoir, sans trop de doute, ce qu’était un auteur.
24/09/2026, 13:34
Entre correction, réécriture et création, où commence véritablement « l’aide » à un auteur ? Écrivain, poète et correcteur, Adnan Algın plonge dans ses propres archives éditoriales pour interroger les interdictions visant l’intelligence artificielle. De ses interventions sur des romans aux cas célèbres de Raymond Carver ou T. S. Eliot, il questionne une frontière que l’IA n’a peut-être pas inventée, mais sérieusement brouillée.
24/09/2026, 11:53
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. L'écrivain revendique une passion pour l’horreur née dans les livres, nourrie par le cinéma. De Guillermo del Toro à Stephen King, l’écrivain revient sur les monstres qui ont façonné son imaginaire et défend une conviction paradoxale : l’épouvante peut nous rassurer. Les démons de fiction ont sur les terreurs du réel un avantage décisif : ils n’existent pas. Une invitation à frissonner pour mieux souffler, qu'il partage dans nos colonnes...
23/09/2026, 17:36
Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.
21/09/2026, 16:54
Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.
21/09/2026, 15:53
De George Orwell à André Malraux, en passant par Aldous Huxley, Ray Bradbury, Friedrich Nietzsche et Franz Kafka, Bertrand Jouvenot propose de déplacer notre regard sur les « livres prophétiques ». Dans cette tribune, il distingue les œuvres qui ont anticipé les formes visibles de notre monde de celles qui auraient saisi des mutations plus profondes : crise du sens, autonomie des systèmes, transformation de notre rapport au temps et à nous-mêmes.
21/09/2026, 12:32
Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.
19/09/2026, 10:00
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