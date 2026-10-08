Anne Carson Prix Nobel de littérature 2026

Anne Carson, née à Toronto en 1950, est poétesse, essayiste, traductrice et spécialiste des langues et littératures classiques. Son travail brouille les frontières entre poésie, essai, récit, traduction et réécriture des mythes grecs. Elle a enseigné la littérature classique et comparée, notamment à l’université du Michigan, et avait déjà reçu en 2020 le prix Princesse des Asturies des Lettres, qui saluait cette manière de faire dialoguer l’Antiquité avec les formes contemporaines.



L’un de ses titres les plus connus, Autobiographie du rouge, roman en vers inspiré du mythe de Géryon, a paru en français en 2020 chez L’Arche dans une traduction de Vanasay Khamphommala. Le livre mêle récit amoureux, mythologie grecque et forme poétique. Il a été prolongé en 2022 par Rouge Doc >, traduit par la même personne.



Son rapport à la culture française apparaît particulièrement dans Atelier Albertine : un personnage de Proust, publié au Seuil en 2017, dans la collection « Fiction & Cie », et traduit par Claro. Anne Carson y démonte et recompose la figure d’Albertine dans À la recherche du temps perdu, sous la forme d’une série de fragments mêlant critique, poésie et ironie.

Chez L’Arche, Édouard Louis a traduit deux de ses textes : Antigonick en 2019, réécriture de l’Antigone de Sophocle, puis Norma Jeane Baker de Troie en 2021, où Anne Carson rapproche Hélène de Troie et Marilyn Monroe. Un autre pan de son œuvre est disponible chez José Corti. Verre, Ironie et Dieu, traduit de l’anglais par Claire Malroux, avait paru une première fois en français en 2004 avant d’être réédité en 2023. Le recueil associe poésie, essai et récit, autour notamment des voix féminines, de la religion et de l’Antiquité.



Plus récemment, L’Arche a publié en mai 2025 Les hommes à leurs heures perdues, dans une traduction de Fabienne Durand-Bogaert. Catherine Deneuve et Jean-Luc Godard y côtoient notamment Sappho, Catulle, Emily Dickinson, Freud ou Virginia Woolf, dans un nouvel exemple de la manière dont Anne Carson fait se rencontrer références antiques, littérature et culture contemporaine.

L’Arche va également publier, le 6 novembre prochain, Éros le doux-amer, traduit par Vanasay Khamphommala. Dans cet essai, Anne Carson s’appuie notamment sur Sappho et Platon pour réfléchir à la manière dont le désir naît du manque et de la distance.

Les favoris avant le verdict

Comme chaque année, les jours précédant l’annonce avaient donné lieu à leur lot de pronostics. À la veille du résultat, la poétesse canadienne Anne Carson et l’écrivaine chinoise Can Xue étaient placées en tête des cotes proposées par Ladbrokes, à 10 contre 1. Haruki Murakami suivait à 14 contre 1, devant Gerald Murnane et Thomas Pynchon, tous deux à 16 contre 1. Margaret Atwood, Jamaica Kincaid ou encore Cristina Rivera Garza apparaissaient également parmi les noms avancés.

Côté français, Michel Houellebecq figurait parmi les mieux placés, autour de 20 contre 1, devant Emmanuel Carrère et Pierre Michon, donnés à 25 contre 1. Hélène Cixous, Marie NDiaye et Patrick Chamoiseau apparaissaient également dans les listes des bookmakers, autour de 33 contre 1.

Cette édition marque également un changement à la tête de l’Académie suédoise. Ingrid Carlberg a succédé à Mats Malm comme secrétaire perpétuelle le 1er juin 2026. Autrice et journaliste, membre de l’Académie depuis 2020, elle occupe désormais la fonction qui accompagne notamment les annonces du Prix Nobel de littérature.

L’Académie suédoise, fondée en 1786, compte 18 membres. C’est elle qui désigne le lauréat du Nobel de littérature à partir du travail préparatoire de son comité Nobel. Les candidatures, ainsi que les avis formulés au cours du processus de sélection, restent confidentiels pendant 50 ans.

Après László Krasznahorkai

László Krasznahorkai avait reçu le Nobel en 2025 « pour son œuvre puissante et visionnaire qui, au cœur de la terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l’art ». L’écrivain était devenu le deuxième Hongrois récompensé, après Imre Kertész en 2002. En France, son œuvre est notamment publiée par Gallimard et Cambourakis, principalement dans des traductions de Joëlle Dufeuilly. Parmi ses livres figurent Tango de Satan, La Mélancolie de la résistance, Guerre & Guerre, Seiobo est descendue sur terre ou encore Petits travaux pour un palais.

Quelques semaines après l’annonce, sa leçon Nobel avait prolongé la noirceur de son œuvre. « Mes réserves d’espoir sont définitivement épuisées, je parlerai donc des anges », lançait-il à Stockholm, avant de développer une réflexion sur la dignité humaine, le progrès technique et la révolte.

Le Prix Nobel de littérature est décerné depuis 1901 conformément au testament d’Alfred Nobel. Avant l’édition 2026, 118 prix avaient été attribués à 122 lauréats, certaines éditions ayant récompensé deux personnes. 18 femmes avaient alors reçu la distinction.

Le palmarès compte notamment Rudyard Kipling, Selma Lagerlöf, Thomas Mann, Ernest Hemingway, Albert Camus, Gabriel García Márquez, Wole Soyinka, Toni Morrison, Patrick Modiano, Bob Dylan, Annie Ernaux, Jon Fosse, ou encore Han Kang

Anne Carson recevra sa médaille et son diplôme lors de la cérémonie organisée à Stockholm le 10 décembre, date anniversaire de la mort d’Alfred Nobel. Mais aussi une dotation de 11 millions de couronnes suédoises, soit environ un million d’euros. De quoi mettre du beurre dans les épinards...

Crédits photo : Anne Carson (Prix Nobel)

Par Hocine Bouhadjera

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