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Jean-Paul Enthoven, toujours en lice pour le Renaudot, accusé de “piratages” littéraires

Exclusif - Toujours en lice pour le prix Renaudot Essai 2026, Jean-Paul Enthoven poursuit sa course avec son Dictionnaire amoureux du bonheur, paru en cette rentrée chez Plon. Mais certains passages du livre ressemblent singulièrement à des séquences publiées plus de dix ans auparavant par Frédéric Schiffter. ActuaLitté a confronté les textes. Un automne littéraire décidément très à thème...

Le 10/10/2026 à 12:00 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

10/10/2026 à 12:00

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

Une histoire qui avait commencé par une plaisanterie publique de Jean-Paul Enthoven : le 25 avril 2025, sous une publication Instagram de l’auteur de l’Indispensable précis de détestation du travail, il explique travailler sur « un sujet voisin » et prévient Frédéric Schiffter : « Je suis obligé de piller vos “penseurs tristes” ». Un an et demi plus tard, le philosophe n'a toujours pas le coeur à en rire...

Fin août 2026, il achète le Dictionnaire amoureux du bonheur. En théorie, ça ne peut pas faire de mal, un tel programme. À mesure qu’il avance dans les 576 pages de l'ouvrage, il dit reconnaître des morceaux de ses propres livres : Le Charme des penseurs tristes, paru chez Flammarion en 2013, et Dictionnaire chic de philosophie, publié chez Écriture en 2014 et préfacé par Frédéric Beigbeder. 

Il y recense également plusieurs citations d’autres auteurs utilisées dans ses ouvrages, retrouvées chez le père Enthoven. Il signale enfin un passage qu’il rapproche de Bâiller devant Dieu, le journal d’Iñaki Uriarte publié chez Séguier en 2019, qu’il avait lui-même préfacé. Frédéric Schiffter, lui, a déjà trouvé le titre de l’affaire : « De la flibusterie tranquille en milieu littéraire »...

Le même itinéraire jusqu’à la démence

L’un des rapprochements les plus frappants concerne un certain Friedrich Nietzsche. Dans Le Charme des penseurs tristes, Frédéric Schiffter raconte un pèlerinage à Nice sur les traces du philosophe. Il évoque successivement son séjour rue Catherine-Ségurane, Lou Andreas-Salomé qui ne l’aime pas, Wagner qui le déconsidère, les prostituées du port, l’écriture de Zarathoustra, puis un Nietzsche moins occupé de questions existentielles que de « grandeur et de décadence des civilisations ». La séquence s’achève sur la syphilis, la démence, l’aphasie et la mort, avant cette formule : « Pour le héraut du Surhomme, ce fut son chef-d’œuvre. »

Dans le Dictionnaire amoureux du bonheur, aux pages 374 à 376, Jean-Paul Enthoven suit pratiquement le même parcours narratif : pèlerinage niçois, même adresse, Lou Andreas-Salomé, Wagner, prostituées du port, commencement de Zarathoustra, puis opposition entre la situation du « penseur à la dérive » et les thèmes de grandeur et de décadence des civilisations. La conclusion retrouve elle aussi la même succession : « démence, aphasie et mort », avant de faire lui aussi de Nietzsche un « héraut du surhomme ».

Pris isolément, certains éléments appartiennent évidemment à la biographie connue de l'Allemand moustachu. Mais ici, l’ordre des éléments, certaines expressions et la progression argumentative coïncident sur plusieurs phrases, jusqu’à cette même formule finale.

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Le « play-boy de la Révolution »

Dans Le Charme des penseurs tristes, Frédéric Schiffter décrit le trop méconnu, mais l'un des principaux acteurs de la Révolution française, Hérault de Séchelles, comme le « playboy de la Révolution ». Il évoque aussi sa Théorie de l’ambition, inspirée de Baltasar Gracián, écrite pour « se faire rire tout seul ». 

Puis construit son portrait autour d'une triple opposition : trop grand seigneur pour renier la noblesse, trop sybarite pour s’incliner devant l’Être suprême, trop beau pour renoncer à séduire. Il termine en rappelant que Stendhal aurait puisé dans Hérault pour Julien Sorel : le personnage serait ainsi « guillotiné deux fois ».

Dans le livre de Jean-Paul Enthoven, Hérault devient également le « play-boy de la Révolution », la Théorie de l’ambition, Gracián et l’expression « se faire rire tout seul » réapparaissent. Puis viennent successivement le « trop grand seigneur », le « trop sybarite » et le « trop beau ». Robespierre suit, puis Stendhal et Julien Sorel. La conclusion reprend enfin l’idée d’un homme « guillotiné deux fois ». Même surnom, même série ternaire, mêmes références, même chute.

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Le marquis de Sade fournit un autre exemple assez cruel : dans son Dictionnaire chic de philosophie, Frédéric Schiffter rappelle que Flaubert surnommait Sade « le Vieux ». Il dit apprécier chez lui l’exagération dans l’évocation des pratiques condamnées par l’Église et surtout la précision avec laquelle il décrit les perversions. D’où une plaisanterie : Diderot et d’Alembert auraient pu lui confier, dans leur Encyclopédie, l’article manquant consacré aux perversions.

Dans le Dictionnaire amoureux du bonheur, on retrouve à nouveau Flaubert et « le Vieux », l’exagération, les pratiques condamnées par l’Église, la précision descriptive et, pour finir, Diderot et d’Alembert qui auraient dû confier à Sade la rédaction de l’article « manquant » sur les perversions.

Là encore, il ne s’agit pas d’un copier-coller intégral. Mais la chaîne d’idées et la chute suivent le même enchaînement.

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Le bonheur lui-même dans le dossier

Et ce n'est pas fini : Dans son Dictionnaire chic de philosophie, à la page 67, Frédéric Schiffter consacre une entrée à Aristippe de Cyrène, présenté comme un disciple hédoniste de Socrate, fondateur de l’école cyrénaïque, opposé au puritanisme des cyniques et attaché à la jouissance du présent. Il le décrit aussi comme un « apatride spirituel », dont « la débauche offusquait le puritanisme des cyniques ».

À la page 62 du Dictionnaire amoureux du bonheur, Jean-Paul Enthoven reprend la même figure à travers les mêmes caractéristiques : Aristippe y apparaît lui aussi comme disciple hédoniste de Socrate, fondateur de l’école cyrénaïque, adversaire du « puritanisme des cyniques » et défenseur de la sensation et du présent. Mais surtout, on retrouve les mêmes deux formulations : « apatride spirituel » et « la débauche offusquait le puritanisme des cyniques »...

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Un autre rapprochement concerne la définition même du bonheur, le grand sujet du dictionnaire de Jean-Paul Enthoven. Dans Le Charme des penseurs tristes, Frédéric Schiffter décrit cet état comme une « joie tiédie, en sourdine », débarrassée de ses transports, réduite à un sentiment agréable de « facilité d’être ».

À la page 96 du livre de Jean-Paul Enthoven, on retrouve une définition construite autour des mêmes termes : une « joie tiédie, en sourdine » et un « état agréable de l’être ». 

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Et qu’est-ce que le bonheur sans la mélancolie ? Dans Le Charme des penseurs tristes toujours, le philosophe décrit le mélancolique comme souffrant d’un « ralentissement de son être », qui l’éloigne du « manège social » mais favorise, selon lui, une forme de lucidité et de distance propice à la création.

À la page 362 du Dictionnaire amoureux du bonheur, Jean-Paul Enthoven développe une idée très proche : la mélancolie peut « stimuler la lucidité » et constitue elle aussi un « ralentissement de l’être », susceptible de nourrir de grandes œuvres. Les deux développements se prolongent en outre par une référence à Proust et à l’idée que la souffrance peut devenir matière à écrire.  

À cette proximité s’ajoute une citation de Gérard de Nerval - la mélancolie comme manière de « voir les choses comme elles sont » - que Frédéric Schiffter avait placée en exergue du Charme des penseurs tristes, et que l’on retrouve chez Jean-Paul Enthoven.

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Les penseurs tristes font sourire

À la page 434 du Dictionnaire amoureux du bonheur, nouveau jeu de miroir. Dans Le Charme des penseurs tristes, Frédéric Schiffter opposait « les penseurs de la joie », qui « ne sont pas forcément joyeux » mais « vantent le rire », aux « penseurs tristes », qui ne sont pas pour autant des penseurs de la tristesse mais « rendent le sourire ». Chez Jean-Paul Enthoven, l’équation tient désormais en une phrase : « Les penseurs de la joie ne font pas forcément rire. Tandis que les penseurs tristes font sourire. »

Et la page n’a pas fini de faire parler. Jean-Paul Enthoven enchaîne avec une étrange épidémie de rire survenue au Tanganyika en 1962, partie d’une école avant de gagner une partie de la population. Frédéric Schiffter affirme que ce développement vient cette fois d’Iñaki Uriarte, auteur de Bâiller devant Dieu (Séguier, 2019), dont il avait préfacé l’édition française. Il parle d’une reprise « quasiment telle quelle ».

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Frédéric Schiffter relève encore que plusieurs citations d’auteurs qu’il avait lui-même sélectionnées dans ses livres réapparaissent chez Jean-Paul Enthoven. Jean-François Revel, Sade, Schopenhauer ou Gérard de Nerval reviennent ainsi dans le dossier. La citation de Schopenhauer avait, précise-t-il, été traduite par ses soins. Celle de Nerval ouvrait Le Charme des penseurs tristes en exergue.

À force, explique-t-il, le sentiment n’était plus seulement de retrouver des références familières, mais bien de « [se] relire ».

Le livre ménage toutefois deux attributions explicites à Frédéric Schiffter. À l’entrée « Tristesse », page 496, il renvoie explicitement au Dictionnaire chic de philosophie et cite une remarque de son auteur. Plus loin, page 525, à propos du « vouloir-vivre », il nomme « le très schopenhauerien Frédéric Schiffter » et reprend entre guillemets les expressions « enchante notre finitude » et « une folie salutaire ».

« Les guillemets seront là où il faut »

Après avoir signalé les passages à Jean-Paul Enthoven, Frédéric Schiffter reçoit le 24 septembre 2026 un message privé. Jean-Paul Enthoven commence par lui donner raison, tout en précisant qu’il pense le citer à deux reprises. Puis : « Sans doute pas assez ». Surtout, il annonce une nouvelle impression du livre et assure que « les guillemets seront là où il faut ». Il remercie également Frédéric Schiffter de l’avoir lu attentivement.

Les éditions Plon ont été sollicitées par ActuaLitté, notamment pour préciser si une nouvelle impression est bien prévue, quels passages seront modifiés et à partir de quand ces corrections apparaîtront dans les exemplaires mis en circulation. Jean-Paul Enthoven l'a également été pour répondre sur ces rapprochements. Au moment de publier, ni l’auteur ni son éditeur n’avaient répondu à nos questions.

Frédéric Schiffter emploie, lui, les termes de « piratages », de « larcins » et de « plagiat ». Il assure cependant à ActuaLitté qu’il ne compte pas engager de procédure. « Le pirate se défendrait en disant qu’il me cite aussi avec guillemets et, même, qu’il me rend hommage ouvertement à deux reprises. » Avant d’ajouter que ces citations explicites lui semblent surtout cohabiter avec d’autres reprises qui, elles, ne sont pas attribuées.

Un coeur anarchiste vs une figure de Saint-Germain

Les chemins de Frédéric Schiffter et Jean-Paul Enthoven se croisent déjà avant cette affaire. En 2025, le « philosophe balnéaire », relance avec Frédéric Beigbeder le prix Paul-Jean Toulet, à Guéthary. Parmi les six finalistes figure précisément Jean-Paul Enthoven, avec Je me retournerai souvent. C’est à cette période que celui-ci écrit publiquement à Frédéric Schiffter qu’il va devoir « piller » ses « penseurs tristes ».

Face au philosophe du Pays basque, Jean-Paul Enthoven appartient, lui, depuis un demi-siècle au cœur du monde littéraire parisien. Journalisme au Nouvel Observateur puis au Point, édition chez Grasset et Hachette Littératures : son parcours se confond avec plusieurs des lieux où se fabriquent réputations, livres et débats. Dès les années 1970, il se lie notamment à Bernard-Henri Lévy, dont il accompagne l’émergence des « nouveaux philosophes » et avec qui il conservera une proximité durable.

Grasset fut longtemps sa maison : jusqu’à Je me retournerai souvent, en 2025, l’essentiel de son œuvre y paraît. Lorsque Olivier Nora est évincé de la présidence au printemps 2026, Jean-Paul Enthoven fait partie des quelque 130 auteurs qui annoncent leur départ. Quelques mois plus tard, son Dictionnaire amoureux du bonheur paraît.

Depuis le 7 octobre, il figure toujours parmi les six essais retenus dans la deuxième sélection du Renaudot. Les fils se croisent jusque dans son jury. Cette année, Frédéric Beigbeder, encore lui, en assure la présidence. Interrogé par ActuaLitté sur les rapprochements relevés dans le livre de Jean-Paul Enthoven, il répond sans détour : « Oui je suis au courant et oui je vais en tenir compte. Mais je ne dispose que d’une seule voix ! »

À LIRE - Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Georges-Olivier Châteaureynaud, secrétaire général du prix, et Patrick Besson, l'un de ses jurés les plus éminents, n’avaient pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication. D’après Edistat, le Dictionnaire amoureux du bonheur totalise à ce stade 968 exemplaires vendus. Frédéric Schiffter a fait paraître le 1er octobre dernier Un cœur anarchiste, au cherche midi.

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Crédits photo : Frédéric Schiffter à gauche (Gabrielle Duplantier, Flammarion), et Jean-Paul Enthoven à droite (JF Paga, Grasset)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
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Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

01/09/2026, 17:05

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De Proust à Perec : comment Shéhérazade a changé la littérature française

Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.

31/08/2026, 17:44

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Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

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Six livres créent une application de rencontre pour éviter de finir seuls en rayon

On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.

29/08/2026, 08:00

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Après Perec, Queneau et Calvino : l’Oulipo peut-il encore surprendre ?

Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».

28/08/2026, 17:22

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Six romans recalés à l’aéroport pour excédent de bagage... émotionnel

Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.

22/08/2026, 11:05

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Voyageuses en Orient : entre émancipation et clichés

Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

19/08/2026, 18:18

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Journée mondiale du moustique : les insectes réclament des dommages et intérêts à la littérature

Ce 20 août, Journée mondiale du moustique, les insectes ont déposé une plainte collective contre plusieurs siècles de littérature. Motifs : diffamation, séquestration, exploitation et atteinte répétée à la dignité des arthropodes. Cinq livres comparaissent. Les fourmis se constituent partie civile, les papillons demandent réparation et Gregor Samsa exige qu’on cesse enfin de l’appeler cafard. L’audience promet d’être piquante. (ceci est une fiction, hein...)

19/08/2026, 14:46

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Gestion contestée et conflit familial : un été au tribunal pour l'Harmattan

Exclusif - La gestion des Éditions L'Harmattan, dirigées depuis 2010 par Xavier Pryen, est vivement contestée depuis quelques années, tandis qu'un conflit familial se joue en arrière-plan : Denis Pryen, cofondateur du groupe, estime que son neveu a engagé le « démantèlement » de ce dernier. Deux décisions de justice, rendues cet été, se sont révélées favorables au cofondateur de L'Harmattan.

19/08/2026, 09:09

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Quand Carl Jung descendait dans ses propres ténèbres

Manuscrit médiéval au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Un Carl Jung en crise y confia visions, dialogues intérieurs, peintures et mythes, prélude à ses concepts les plus importants. Allons à la découverte de cet objet fascinant, où un homme tente de donner une forme à ce qui, sans elle, risquait de le posséder.

12/08/2026, 18:08

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Un devoir rendu suffit-il encore à prouver qu’on l’a écrit ?

Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?

 

10/08/2026, 07:30

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Et si la nouvelle censure culturelle était celle qu’on ne voit plus ?

Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.

08/08/2026, 13:36

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Des groupes anti-liberté d’expression identifiés et suivis par le renseignement

Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.

08/08/2026, 13:25

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La soif d'idéal de Michèle Pedinielli : du prosecco et des enfants heureux

Un prosecco avec des glaçons, des enfants heureux, un roman qu'on pourrait écrire sans paniquer : Michèle Pedinielli ne manque pas d'idéaux. Rencontrée au festival Lire en Poche, à Gradignan, la romancière décline le thème « Soif d'idéal » en trois portraits : la femme, l'autrice et la révoltée. Trois aspirations qui oscillent entre humour et inquiétude, jusqu'à cette envie, aussi simple à formuler que difficile à satisfaire : ne plus avoir peur.

10/10/2026, 12:07

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Muriel Gilbert : “L’orthographe, pour moi, c’est un jeu.”

Correctrice au Monde depuis une vingtaine d’années, Muriel Gilbert veille sur des règles dont elle connaît pourtant les transformations. Rencontrée au salon Lire en Poche de Gradignan, où elle présente Le Petit Gilbert, la chroniqueuse de RTL revient sur la féminisation des noms de métiers, les expressions qui changent de sens et les accommodements parfois nécessaires avec la norme. Un métier où corriger ne signifie pas toujours avoir le dernier mot.

 

10/10/2026, 09:49

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Et si les monuments de Paris cachaient des messages que nous avons oubliés ?

Et si Paris cachait, dans ses monuments, des symboles que nous ne savons plus regarder ? Dans Le Paris alchimique, publié chez Trajectoire, Émilie et Nicolas Meillerais Gallois proposent de redécouvrir la capitale à travers l'alchimie et la spiritualité chrétienne. Des sculptures de Notre-Dame aux tapisseries de La Dame à la licorne, leur guide mêle promenade, découverte du patrimoine et réflexion sur la transformation de soi.

09/10/2026, 15:01

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Le CNL, indispensable “à l’équilibre de la chaîne du livre et de la lecture”

Une proposition de loi venue de la droite du Sénat entend supprimer, purement et simplement, le Centre national du livre (CNL), au nom d'une lutte contre « l'agencification » de l'État. Plusieurs acteurs du secteur du livre rappellent cependant son rôle crucial dans le soutien à la création et à la diversité, dont le Club 99, Fédération des festivals Bd et arts associés, dans une tribune reproduite ci-dessous.

09/10/2026, 08:28

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“Diviser pour régner” : les artistes-auteurs accusent les pouvoirs publics

19 organisations représentant les artistes-auteurs, parmi lesquelles la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat des écrivains de langue française, signent une tribune contre les divisions de leur profession. Elles dénoncent les inégalités de traitement entre les différentes catégories de créateurs et appellent à défendre collectivement leurs droits sociaux, économiques et professionnels.

08/10/2026, 14:50

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“J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”

Dix mois après avoir quitté la librairie, Elsa continue pourtant d’enchaîner les livres. Mais à force de lire sans interruption, une question s’impose : est-ce encore l’envie de lire, ou simplement une habitude devenue refuge ? Entre pile à lire, achats compulsifs, peur du vide et plaisir intact de certaines découvertes, ce billet interroge avec franchise ce que nos lectures disent parfois de nous — et de nos automatismes.

08/10/2026, 09:00

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“La lutte contre le piratage, c'est une conjonction de moyens” (SNE)

Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.

07/10/2026, 16:57

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“Quand je n’écris pas mes histoires, j’écris sur celles des autres”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Lorsqu’il n’écrit pas ses propres histoires, il étudie celles des autres. Chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de Neil Gaiman, du fantastique, de la bande dessinée et des cultures populaires, il a fait de l’analyse des récits un autre versant de son travail. Ces recherches ont directement nourri Grand-Guignol, de la construction des ambiances au goût pour une documentation fouillée.

07/10/2026, 14:35

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“Le RN ose tout”, même confisquer Olympe de Gouges, icône féministe

Exclusif — Le Rassemblement national tente, par une initiative parlementaire visant à faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, de se grimer en formation féministe. Les votes du parti d'extrême droite, tout comme les prises de position de Marine Le Pen, sont pourtant bien éloignés des combats de l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une pétition, signée par des historiennes, des universitaires et des spécialistes d'Olympe de Gouges, dénonce « la dernière des impostures » du RN.

07/10/2026, 10:24

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“Aujourd’hui, une banque a remplacé Verlaine, Zweig et Yahya Kemal”

Au 27, boulevard Saint-Michel, il ne reste rien du café Vachette où Verlaine, Moréas, Yahya Kemal ou İbrahim Çallı ont laissé leurs traces. Rien, sinon des récits, des plaques déplacées et quelques souvenirs incertains. Entre littérature, peinture et mémoire parisienne, Adnan Algın, correcteur, remonte le fil d’un lieu disparu, où l’on payait parfois ses dettes en vers, en leçons ou en tableaux. Aujourd’hui, une banque tient les comptes. À sa manière.

05/10/2026, 17:35

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PLF 2027 : “L’État renonce à soutenir pleinement les artistes”

Le projet de loi de finances 2027, présenté le 1er octobre dernier, procède à une nouvelle réduction des budgets alloués au ministère de la Culture. Les collectivités territoriales, premières financeuses du secteur culturel, voient elles aussi leurs moyens se rabougrir. Le Syndeac, premier syndicat des entreprises du spectacle vivant public, dénonce un choix politique aux lourdes conséquences.

05/10/2026, 15:07

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“Une partie de notre psychisme réclame des métamorphoses”

Phénomène identitaire largement porté par les réseaux sociaux, le thérianisme désigne le sentiment d’une proximité profonde avec un animal, jusqu’à parfois se vivre comme partiellement animal. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan interroge ce que cette identification dit du rapport au corps, à l’adolescence et à la construction de soi, tout en mettant en garde contre les rapprochements trop rapides avec la dysphorie de genre.

05/10/2026, 10:52

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Drieu la Rochelle et Colette Jéramec : l’histoire d’un couple impossible

Avec La Rédemption, Jean-Noël Orengo revient sur un couple pris dans les bouleversements du XXe siècle : Pierre Drieu la Rochelle et sa première épouse, Colette Jéramec. Derrière l’écrivain collaborationniste et antisémite, le romancier fait réapparaître une femme longtemps restée dans l’ombre, médecin et chercheuse à l’Institut Pasteur, arrêtée avec ses deux enfants en 1943.

02/10/2026, 18:04

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2026 en Ukraine, les livres brûlent. Littéralement.

Cécile Deniard, traductrice littéraire, s’est rendue deux semaines en Ukraine pour apporter son soutien à ses collègues au nom du Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL). Elle y a participé au festival BookForum de Lviv mi-septembre, puis est allée à Kyiv afin d'y rencontrer d'autres acteurs de la chaîne du livre. Leur énergie, leur créativité, mais aussi le besoin de solidarité qui s’est souvent exprimé au cours de ces entretiens, lui ont inspiré cette tribune.

02/10/2026, 13:02

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“Si nous voyons le nom, nous ne lisons peut-être plus tout à fait la même phrase”

Le nom d’un auteur change-t-il notre manière de lire ? À partir du Prix de la Page 111, qui soumet au jury des textes anonymisés, Adnan Algın, écrivain, poète et correcteur, interroge le poids de la réputation dans le jugement littéraire. Prix, éditeur, critiques et œuvres antérieures composent un « capital de la signature » capable d’accorder davantage de crédit à une phrase — ou d’en refuser à celle d’un inconnu. Une invitation à relire les textes avant leurs auteurs.

01/10/2026, 16:14

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Clémentine Mélois : “Toute la vie n’est faite que de ruptures successives”

James Joyce avait fait entrer l’épopée dans la vie ordinaire, jusqu’à faire tenir une Odyssée entière dans une journée. Clémentine Mélois choisit, elle aussi, de partir de presque rien : un déménagement, une séparation, quelques cartons, un verre à moutarde, un rouleau de Sopalin. Dans Choses que je croyais perdues, finaliste du 93e prix des Deux Magots, l’autrice-artiste fait de « l’infraordinaire » sa matière romanesque.

01/10/2026, 15:33

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Véronique Ovaldé : “J’ai toujours inventé d’autres vies à ma mère”

On connaît Véronique Ovaldé pour ses fictions et leurs vies toujours prêtes à bifurquer. Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire, elle se tourne cette fois vers sa propre mère. Le récit est plus intime, sans abandonner l’imaginaire, et la place parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026.

30/09/2026, 17:03

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Pangram peut-il vraiment prouver que le roman de Thélyson Orélien a été écrit par une IA ?

Depuis le début de l’affaire Thélyson Orélien, le débat s’est concentré sur l’usage possible de l’intelligence artificielle, la fiabilité des détecteurs, puis les affaires de plagiat. Un aspect a toutefois été moins examiné : le calcul utilisé pour affirmer qu’il était presque impossible que Pangram se soit trompé sur les 20 passages du roman présentés comme suspects par « Balance ton Claude », compte derrière lequel se trouve notamment l’essayiste Samuel Fitoussi. Pour ActuaLitté, le mathématicien Mouhamadou Sy revient sur ce calcul, sur l’hypothèse d’indépendance qu’il suppose et sur ce qu’il permet réellement, ou non, de conclure.

30/09/2026, 16:08

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“L’écoute de cette sélection de chansons a joué un rôle crucial d’inspiration”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. S’il revendique depuis l’enfance une passion pour les livres et l’horreur, l’écrivain entretient avec la musique une relation tout aussi profonde — quoique née plus tardivement, presque par accident. Du punk français aux chants celtiques, de Bob Dylan au free-jazz, des musiques de films à la darksynth, ses écoutes accompagnent autant son quotidien que son travail d’écriture. Au point de faire de la bande-son de Grand-Guignol une composante à part entière du roman. Il revient sur cette « musicobsession », ses découvertes fondatrices et ces morceaux qui, parfois, donnent à la fiction sa couleur avant même que les mots ne l’installent.

30/09/2026, 13:35

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Édition classique, crowdfunding ? “Choisir le modèle le plus juste pour chaque œuvre”

Auteur et président de l’Association de sauvegarde de l’Abbaye Saint-Félix de Montceau, Guilhem Méric revendique un parcours d’« auteur hybride », entre maisons d’édition et publication indépendante. À l’occasion du lancement de MORLHED – L’Ombre des Primordiaux, il explique pourquoi il a choisi le financement participatif, entre maîtrise des droits, cohérence de son univers, contexte économique du livre et relation directe avec ses lecteurs.

30/09/2026, 12:48

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À 80 ans, Lucky Luke court toujours : dans les coulisses de l’exposition avec Joub

À 80 ans, Lucky Luke n’a pas fini de galoper. Commissaire de l’exposition Lucky Luke court toujours !, présentée à Quai des Bulles, Joub a replongé dans l’ensemble de la série pour raconter autrement le cow-boy de Morris : par le dessin, la couleur, les gags et les motifs qui traversent huit décennies d’albums.

30/09/2026, 12:04

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Lucie Rico : “Dire quelque chose, c’est déjà le transformer”

Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? Une question qui a conduit Lucie Rico jusqu’à la finale du prix des Deux Magots 2026. Dans ce troisième roman publié chez P.O.L, une phrase inachevée ouvre une enquête sur un souvenir d’enfance, entre le baroque du giallo, reconstitution comme les vrais enquêteurs judiciaires, et mémoire familiale.

29/09/2026, 15:07

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Le Goncourt craint pour son intégrité ? Alors Pangram pour les 15 autres romans, fissa !

L’Académie Goncourt a donc retiré de Thélyson Orélien, de sa première sélection, au nom de plagiats antérieurs et d’analyses concluant que le roman serait « selon toute vraisemblance » produit avec IA. Une décision loin d'être unanime, on compte au moins Pascal Bruckner dans la résistance. Puisque l’Académie introduit le détecteur dans son prétoire, qu’elle aille au bout de sa logique : même outil, même protocole, même soupçon. Sinon, ce n’est plus une règle. C’est un traitement d’exception. 

29/09/2026, 14:48

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Quai des Bulles : 45 ans de BD, de rencontres et de passion

Traditionnellement, le festival Quai des Bulles décale ses dates pour cause de Route du Rhum et ouvre ses portes ces 9-10-11 octobre, à Saint-Malo. L’occasion, s’il en fallait une, de venir flâner sur les remparts se gaver d’air iodé et de bande dessinée…

29/09/2026, 14:22

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Elsa Holfert : "Le burn-out n’est pas que professionnel"

Paru le 22 avril 2026 aux Éditions Dangles, Fatigue chronique, et si c’était un épuisement surrénalien ? d’Elsa Holfert explore les mécanismes de l’épuisement liés au stress chronique. Kinésithérapeute de formation, l’autrice exerce aujourd’hui comme praticienne en santé fonctionnelle et en hormonologie.

28/09/2026, 16:40

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Affaire Thélyson Orélien : “Un score de génération par IA n’est pas une preuve”

Créée en juillet 2024 pour distinguer les œuvres d’origine humaine des contenus générés par intelligence artificielle, l’association Fabrication Humaine défend un label gratuit fondé sur l’engagement de l’artiste. Dans cette tribune, elle prend appui sur l’affaire Thélyson Orélien pour interroger la place prise par les outils de détection : sans trancher sur l’origine de C’était ça ou mourir, elle appelle à distinguer l’indice de la preuve et plaide pour davantage de transparence dans les processus de création. 

28/09/2026, 16:30

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IA et littérature : et si on arrêtait de s’écharper pour s’entendre, bordel !

Nathalie Hug a publié en juin dernier 92 BPM, Mais bordel qui a écrit ce roman ? aux Éditions Télémaque, un texte qu’elle présente comme entièrement hybride, né de 18 mois de travail avec l’intelligence artificielle et accompagné d’un making-of détaillant cette expérience. Dans cette tribune, elle revient sur la polémique autour de C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, accusé d’avoir été écrit avec l’IA, et élargit le débat à la place de ces outils dans la création littéraire, à la transparence envers les lecteurs et à l’avenir de l’écriture humaine.

28/09/2026, 14:22

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Thélyson Orélien : “Pourquoi tant d’acharnement sur un écrivain ?”

L’affaire Thélyson Orélien s’est imposée en quelques jours au cœur de la rentrée littéraire. Soupçonné d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour écrire C’était ça ou mourir, puis rattrapé par plusieurs cas de plagiat concernant des textes anciens, l’auteur québécois conteste les accusations visant son roman. Le retrait du livre de la sélection du Goncourt a encore amplifié une controverse qui interroge désormais tout le monde éditorial. Par Auguste Feydeau.

26/09/2026, 14:00

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Affaire Thélyson Orélien : “Réinventons le pacte entre l’auteur, l’éditeur et le lecteur”

Thomas Perroud, normalien, est animateur de l’émission Anachroniques consacrée notamment aux premiers romans sur Fréquence protestante. Il revient sur les soupçons d’usage de l’intelligence artificielle au sujet du premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset).

24/09/2026, 16:32

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Violences sexistes et sexuelles : 50 ans pour passer de l'intime à la loi

Après des décennies de mobilisations, de recherches et de récits, les violences sexistes et sexuelles ne sont plus seulement appréhendées comme une succession de drames privés. Elles constituent un objet politique, juridique et culturel. La proposition de « loi intégrale » actuellement examinée à l’Assemblée nationale en offre une nouvelle traduction — et invite à regarder l’histoire des mots qui ont rendu ces faits visibles.

24/09/2026, 16:10

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Pour encadrer l'IA, La France insoumise convoque Isaac Asimov

Exclusif — Une figure de la science-fiction s'invite à l'Assemblée nationale, à la faveur d'une proposition de loi déposée par René Pilato, député La France insoumise — Nouveau Front Populaire de Charente. Les fameuses « lois de la robotique », conçues par l'écrivain américain, y sont citées, afin de motiver et nourrir un encadrement des intelligences artificielles mises à la disposition du grand public.

24/09/2026, 15:58

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“L’IA est arrivée, et le mot “aide” s’est complètement décousu”

Entre correction, réécriture et création, où commence véritablement « l’aide » à un auteur ? Écrivain, poète et correcteur, Adnan Algın plonge dans ses propres archives éditoriales pour interroger les interdictions visant l’intelligence artificielle. De ses interventions sur des romans aux cas célèbres de Raymond Carver ou T. S. Eliot, il questionne une frontière que l’IA n’a peut-être pas inventée, mais sérieusement brouillée.

24/09/2026, 11:53

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“L’horreur est le meilleur genre de l’histoire de la fiction”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. L'écrivain revendique une passion pour l’horreur née dans les livres, nourrie par le cinéma. De Guillermo del Toro à Stephen King, l’écrivain revient sur les monstres qui ont façonné son imaginaire et défend une conviction paradoxale : l’épouvante peut nous rassurer. Les démons de fiction ont sur les terreurs du réel un avantage décisif : ils n’existent pas. Une invitation à frissonner pour mieux souffler, qu'il partage dans nos colonnes...

23/09/2026, 17:36

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“La véritable violence, c’est le déni, l’indifférence”

Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

21/09/2026, 16:54

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Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos”

La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.

21/09/2026, 16:19

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“Avons fait l’impossible, mais avions rêvé davantage”

Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.

21/09/2026, 15:53

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