Jean-Paul Enthoven, toujours en lice pour le Renaudot, accusé de “piratages” littéraires

Une histoire qui avait commencé par une plaisanterie publique de Jean-Paul Enthoven : le 25 avril 2025, sous une publication Instagram de l’auteur de l’Indispensable précis de détestation du travail, il explique travailler sur « un sujet voisin » et prévient Frédéric Schiffter : « Je suis obligé de piller vos “penseurs tristes” ». Un an et demi plus tard, le philosophe n'a toujours pas le coeur à en rire...

Fin août 2026, il achète le Dictionnaire amoureux du bonheur. En théorie, ça ne peut pas faire de mal, un tel programme. À mesure qu’il avance dans les 576 pages de l'ouvrage, il dit reconnaître des morceaux de ses propres livres : Le Charme des penseurs tristes, paru chez Flammarion en 2013, et Dictionnaire chic de philosophie, publié chez Écriture en 2014 et préfacé par Frédéric Beigbeder.

Il y recense également plusieurs citations d’autres auteurs utilisées dans ses ouvrages, retrouvées chez le père Enthoven. Il signale enfin un passage qu’il rapproche de Bâiller devant Dieu, le journal d’Iñaki Uriarte publié chez Séguier en 2019, qu’il avait lui-même préfacé. Frédéric Schiffter, lui, a déjà trouvé le titre de l’affaire : « De la flibusterie tranquille en milieu littéraire »...

Le même itinéraire jusqu’à la démence

L’un des rapprochements les plus frappants concerne un certain Friedrich Nietzsche. Dans Le Charme des penseurs tristes, Frédéric Schiffter raconte un pèlerinage à Nice sur les traces du philosophe. Il évoque successivement son séjour rue Catherine-Ségurane, Lou Andreas-Salomé qui ne l’aime pas, Wagner qui le déconsidère, les prostituées du port, l’écriture de Zarathoustra, puis un Nietzsche moins occupé de questions existentielles que de « grandeur et de décadence des civilisations ». La séquence s’achève sur la syphilis, la démence, l’aphasie et la mort, avant cette formule : « Pour le héraut du Surhomme, ce fut son chef-d’œuvre. »

Dans le Dictionnaire amoureux du bonheur, aux pages 374 à 376, Jean-Paul Enthoven suit pratiquement le même parcours narratif : pèlerinage niçois, même adresse, Lou Andreas-Salomé, Wagner, prostituées du port, commencement de Zarathoustra, puis opposition entre la situation du « penseur à la dérive » et les thèmes de grandeur et de décadence des civilisations. La conclusion retrouve elle aussi la même succession : « démence, aphasie et mort », avant de faire lui aussi de Nietzsche un « héraut du surhomme ».

Pris isolément, certains éléments appartiennent évidemment à la biographie connue de l'Allemand moustachu. Mais ici, l’ordre des éléments, certaines expressions et la progression argumentative coïncident sur plusieurs phrases, jusqu’à cette même formule finale.

Le « play-boy de la Révolution »

Dans Le Charme des penseurs tristes, Frédéric Schiffter décrit le trop méconnu, mais l'un des principaux acteurs de la Révolution française, Hérault de Séchelles, comme le « playboy de la Révolution ». Il évoque aussi sa Théorie de l’ambition, inspirée de Baltasar Gracián, écrite pour « se faire rire tout seul ».

Puis construit son portrait autour d'une triple opposition : trop grand seigneur pour renier la noblesse, trop sybarite pour s’incliner devant l’Être suprême, trop beau pour renoncer à séduire. Il termine en rappelant que Stendhal aurait puisé dans Hérault pour Julien Sorel : le personnage serait ainsi « guillotiné deux fois ».

Dans le livre de Jean-Paul Enthoven, Hérault devient également le « play-boy de la Révolution », la Théorie de l’ambition, Gracián et l’expression « se faire rire tout seul » réapparaissent. Puis viennent successivement le « trop grand seigneur », le « trop sybarite » et le « trop beau ». Robespierre suit, puis Stendhal et Julien Sorel. La conclusion reprend enfin l’idée d’un homme « guillotiné deux fois ». Même surnom, même série ternaire, mêmes références, même chute.

Le marquis de Sade fournit un autre exemple assez cruel : dans son Dictionnaire chic de philosophie, Frédéric Schiffter rappelle que Flaubert surnommait Sade « le Vieux ». Il dit apprécier chez lui l’exagération dans l’évocation des pratiques condamnées par l’Église et surtout la précision avec laquelle il décrit les perversions. D’où une plaisanterie : Diderot et d’Alembert auraient pu lui confier, dans leur Encyclopédie, l’article manquant consacré aux perversions.

Dans le Dictionnaire amoureux du bonheur, on retrouve à nouveau Flaubert et « le Vieux », l’exagération, les pratiques condamnées par l’Église, la précision descriptive et, pour finir, Diderot et d’Alembert qui auraient dû confier à Sade la rédaction de l’article « manquant » sur les perversions.

Là encore, il ne s’agit pas d’un copier-coller intégral. Mais la chaîne d’idées et la chute suivent le même enchaînement.

Le bonheur lui-même dans le dossier

Et ce n'est pas fini : Dans son Dictionnaire chic de philosophie, à la page 67, Frédéric Schiffter consacre une entrée à Aristippe de Cyrène, présenté comme un disciple hédoniste de Socrate, fondateur de l’école cyrénaïque, opposé au puritanisme des cyniques et attaché à la jouissance du présent. Il le décrit aussi comme un « apatride spirituel », dont « la débauche offusquait le puritanisme des cyniques ».

À la page 62 du Dictionnaire amoureux du bonheur, Jean-Paul Enthoven reprend la même figure à travers les mêmes caractéristiques : Aristippe y apparaît lui aussi comme disciple hédoniste de Socrate, fondateur de l’école cyrénaïque, adversaire du « puritanisme des cyniques » et défenseur de la sensation et du présent. Mais surtout, on retrouve les mêmes deux formulations : « apatride spirituel » et « la débauche offusquait le puritanisme des cyniques »...

Un autre rapprochement concerne la définition même du bonheur, le grand sujet du dictionnaire de Jean-Paul Enthoven. Dans Le Charme des penseurs tristes, Frédéric Schiffter décrit cet état comme une « joie tiédie, en sourdine », débarrassée de ses transports, réduite à un sentiment agréable de « facilité d’être ».

À la page 96 du livre de Jean-Paul Enthoven, on retrouve une définition construite autour des mêmes termes : une « joie tiédie, en sourdine » et un « état agréable de l’être ».

Et qu’est-ce que le bonheur sans la mélancolie ? Dans Le Charme des penseurs tristes toujours, le philosophe décrit le mélancolique comme souffrant d’un « ralentissement de son être », qui l’éloigne du « manège social » mais favorise, selon lui, une forme de lucidité et de distance propice à la création.

À la page 362 du Dictionnaire amoureux du bonheur, Jean-Paul Enthoven développe une idée très proche : la mélancolie peut « stimuler la lucidité » et constitue elle aussi un « ralentissement de l’être », susceptible de nourrir de grandes œuvres. Les deux développements se prolongent en outre par une référence à Proust et à l’idée que la souffrance peut devenir matière à écrire.

À cette proximité s’ajoute une citation de Gérard de Nerval - la mélancolie comme manière de « voir les choses comme elles sont » - que Frédéric Schiffter avait placée en exergue du Charme des penseurs tristes, et que l’on retrouve chez Jean-Paul Enthoven.

Les penseurs tristes font sourire

À la page 434 du Dictionnaire amoureux du bonheur, nouveau jeu de miroir. Dans Le Charme des penseurs tristes, Frédéric Schiffter opposait « les penseurs de la joie », qui « ne sont pas forcément joyeux » mais « vantent le rire », aux « penseurs tristes », qui ne sont pas pour autant des penseurs de la tristesse mais « rendent le sourire ». Chez Jean-Paul Enthoven, l’équation tient désormais en une phrase : « Les penseurs de la joie ne font pas forcément rire. Tandis que les penseurs tristes font sourire. »



Et la page n’a pas fini de faire parler. Jean-Paul Enthoven enchaîne avec une étrange épidémie de rire survenue au Tanganyika en 1962, partie d’une école avant de gagner une partie de la population. Frédéric Schiffter affirme que ce développement vient cette fois d’Iñaki Uriarte, auteur de Bâiller devant Dieu (Séguier, 2019), dont il avait préfacé l’édition française. Il parle d’une reprise « quasiment telle quelle ».

Frédéric Schiffter relève encore que plusieurs citations d’auteurs qu’il avait lui-même sélectionnées dans ses livres réapparaissent chez Jean-Paul Enthoven. Jean-François Revel, Sade, Schopenhauer ou Gérard de Nerval reviennent ainsi dans le dossier. La citation de Schopenhauer avait, précise-t-il, été traduite par ses soins. Celle de Nerval ouvrait Le Charme des penseurs tristes en exergue.



À force, explique-t-il, le sentiment n’était plus seulement de retrouver des références familières, mais bien de « [se] relire ».

Le livre ménage toutefois deux attributions explicites à Frédéric Schiffter. À l’entrée « Tristesse », page 496, il renvoie explicitement au Dictionnaire chic de philosophie et cite une remarque de son auteur. Plus loin, page 525, à propos du « vouloir-vivre », il nomme « le très schopenhauerien Frédéric Schiffter » et reprend entre guillemets les expressions « enchante notre finitude » et « une folie salutaire ».

« Les guillemets seront là où il faut »

Après avoir signalé les passages à Jean-Paul Enthoven, Frédéric Schiffter reçoit le 24 septembre 2026 un message privé. Jean-Paul Enthoven commence par lui donner raison, tout en précisant qu’il pense le citer à deux reprises. Puis : « Sans doute pas assez ». Surtout, il annonce une nouvelle impression du livre et assure que « les guillemets seront là où il faut ». Il remercie également Frédéric Schiffter de l’avoir lu attentivement.

Les éditions Plon ont été sollicitées par ActuaLitté, notamment pour préciser si une nouvelle impression est bien prévue, quels passages seront modifiés et à partir de quand ces corrections apparaîtront dans les exemplaires mis en circulation. Jean-Paul Enthoven l'a également été pour répondre sur ces rapprochements. Au moment de publier, ni l’auteur ni son éditeur n’avaient répondu à nos questions.

Frédéric Schiffter emploie, lui, les termes de « piratages », de « larcins » et de « plagiat ». Il assure cependant à ActuaLitté qu’il ne compte pas engager de procédure. « Le pirate se défendrait en disant qu’il me cite aussi avec guillemets et, même, qu’il me rend hommage ouvertement à deux reprises. » Avant d’ajouter que ces citations explicites lui semblent surtout cohabiter avec d’autres reprises qui, elles, ne sont pas attribuées.

Un coeur anarchiste vs une figure de Saint-Germain

Les chemins de Frédéric Schiffter et Jean-Paul Enthoven se croisent déjà avant cette affaire. En 2025, le « philosophe balnéaire », relance avec Frédéric Beigbeder le prix Paul-Jean Toulet, à Guéthary. Parmi les six finalistes figure précisément Jean-Paul Enthoven, avec Je me retournerai souvent. C’est à cette période que celui-ci écrit publiquement à Frédéric Schiffter qu’il va devoir « piller » ses « penseurs tristes ».

Face au philosophe du Pays basque, Jean-Paul Enthoven appartient, lui, depuis un demi-siècle au cœur du monde littéraire parisien. Journalisme au Nouvel Observateur puis au Point, édition chez Grasset et Hachette Littératures : son parcours se confond avec plusieurs des lieux où se fabriquent réputations, livres et débats. Dès les années 1970, il se lie notamment à Bernard-Henri Lévy, dont il accompagne l’émergence des « nouveaux philosophes » et avec qui il conservera une proximité durable.



Grasset fut longtemps sa maison : jusqu’à Je me retournerai souvent, en 2025, l’essentiel de son œuvre y paraît. Lorsque Olivier Nora est évincé de la présidence au printemps 2026, Jean-Paul Enthoven fait partie des quelque 130 auteurs qui annoncent leur départ. Quelques mois plus tard, son Dictionnaire amoureux du bonheur paraît.

Depuis le 7 octobre, il figure toujours parmi les six essais retenus dans la deuxième sélection du Renaudot. Les fils se croisent jusque dans son jury. Cette année, Frédéric Beigbeder, encore lui, en assure la présidence. Interrogé par ActuaLitté sur les rapprochements relevés dans le livre de Jean-Paul Enthoven, il répond sans détour : « Oui je suis au courant et oui je vais en tenir compte. Mais je ne dispose que d’une seule voix ! »

À LIRE - Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Georges-Olivier Châteaureynaud, secrétaire général du prix, et Patrick Besson, l'un de ses jurés les plus éminents, n’avaient pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication. D’après Edistat, le Dictionnaire amoureux du bonheur totalise à ce stade 968 exemplaires vendus. Frédéric Schiffter a fait paraître le 1er octobre dernier Un cœur anarchiste, au cherche midi.

Ce sujet vous intéresse ? Recevez chaque dimanche les infos exclusives de ActuaLitté Je m'inscris › Votre inscription a bien été enregistrée.

Crédits photo : Frédéric Schiffter à gauche (Gabrielle Duplantier, Flammarion), et Jean-Paul Enthoven à droite (JF Paga, Grasset)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com