Chantal Thomas reçoit le Prix de la langue française 2026

Romancière, essayiste et historienne, Chantal Thomas est spécialiste du XVIIIe siècle. Elle a notamment consacré des travaux à Sade, Casanova et Marie-Antoinette. Directrice de recherche au CNRS, elle a également enseigné dans plusieurs universités américaines, dont Yale et Princeton.

Elle s’est fait connaître du grand public avec Les Adieux à la reine (Seuil, 2002), récompensé par le prix Femina et adapté au cinéma par Benoît Jacquot en 2012. Elle a ensuite publié L’Échange des princesses (Seuil, 2013), Souvenirs de la marée basse (Seuil, 2017), East Village Blues (Seuil, 2019) et Journal de nage (Seuil, 2022). Son dernier ouvrage, Femmes sur fond azur (Seuil), est paru en mars 2026.

Élue à l’Académie française en 2021, Chantal Thomas a également reçu le Grand Prix de littérature de la Société des gens de lettres et le Prix Roger-Caillois pour l’ensemble de son œuvre.

Le jury du Prix de la langue française 2026 était composé de Laure Adler, Antoine Compagnon, Olivia de Lamberterie, Étienne de Montety, Jérôme Garcin, Dany Laferrière, Éric Neuhoff et Jean-Noël Pancrazi. Ses membres se sont réunis à l’Institut Sothys pour désigner la lauréate.

« Le jury a couronné Chantal Thomas pour sa liberté, son style et son œuvre de romancière, de mémorialiste, d’essayiste… et pour la manière dont elle sublime la langue française dans chacun de ses livres », a déclaré Jérôme Garcin.

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Créé en 1986 à l’initiative de la Ville de Brive, le Prix de la langue française distingue chaque année une personnalité des lettres, des arts ou des sciences pour sa contribution à la langue française. Parmi les précédents lauréats figurent Annie Ernaux (2008), Emmanuel Carrère (2011), Mona Ozouf (2015), Pierre Bergounioux (2021), Ananda Devi (2023), Abdellah Taïa (2024) et Jean Echenoz (2025).

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Crédit : G.Garitan, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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